Ministerio de Salud y el SNS fortalecen atención prenatal; buscan reducir riesgos maternos y neonatales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Salud de la Republica Dominicana y el Servicio Nacional de Salud (SNS), con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, en inglés) y la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), iniciaron un taller de formación de facilitadores para fortalecer el control prenatal y contribuir a reducir los riesgos maternos y neonatales.

La iniciativa forma parte del proyecto “Fortalecimiento de la Atención Primaria en la Salud Materna e Infantil en Dajabón y Elías Piña”, que busca mejorar las competencias del personal sanitario y replicar conocimientos y buenas prácticas en los establecimientos del primer nivel de atención.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que la salud materna y neonatal constituye una prioridad, al señalar que cada consulta prenatal permite identificar riesgos de manera temprana, prevenir complicaciones y garantizar una atención digna y de calidad.

“Cuando fortalecemos el control prenatal, identificamos tempranamente los embarazos de riesgo, mejoramos la referencia oportuna y garantizamos una atención integral desde el primer nivel de atención, salvamos vidas”, expresó.

Mientras que, el director del SNS, Julio Landrón, resaltó que el abordaje integral del control prenatal coloca en el centro la protección de la vida de las madres y sus hijos, al facilitar orientación, seguimiento y atención oportuna en las propias comunidades.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada mujer, sin importar dónde viva ni su condición económica, pueda recibir un control prenatal oportuno, integral, humanizado y de calidad”, afirmó.

En representación de la OPS/OMS, Bernardino Vitoy reafirmó el compromiso con la reducción de la mortalidad materna e infantil y llamó a fortalecer un pacto nacional que priorice la salud y la vida de las mujeres dominicanas.

Asimismo, la OPS destacó las acciones que desarrolla junto con el Ministerio de Salud, el SNS y KOICA para mejorar la calidad de la atención, ampliar la planificación familiar y la contracepción inmediata post evento obstétrico, fortalecer el cuidado crítico materno y mejorar el uso de información para la toma de decisiones.

“Estamos implementando, junto a las autoridades nacionales, acciones para mejorar la calidad de la atención en salud, ampliar la planificación familiar y la contracepción inmediata post evento obstétrico, capacitar al personal médico en cuidado crítico materno y fortalecer el uso de información para mejorar la toma de decisiones”, expresó Vitoy.

La capacitación contempla evaluación integral de la gestante, historia clínica perinatal, nutrición, inmunización, consejería, evaluación de la condición fetal, elaboración del plan de parto y detección oportuna de hipertensión, hemorragias e infecciones durante el embarazo.

También incorpora estrategias de seguimiento comunitario y referencia oportuna de los casos de riesgo, con el propósito de fortalecer la respuesta de la red y garantizar una atención más cercana y resolutiva para las embarazadas y sus familias.

El proyecto fortalecerá la capacidad instalada en Dajabón, con 31 puntos de control prenatal, y Elías Piña, con 19, mediante la articulación con hospitales provinciales, personal médico y de enfermería, promotores de salud y equipos básicos. La formación tendrá una duración de tres días.

La directora de KOICA, Sook Jin Byun, destacó que el modelo de formación de facilitadores permitirá compartir los conocimientos adquiridos con otros profesionales de la salud y las comunidades, generando un impacto sostenible y ampliando progresivamente las buenas prácticas.

En tanto, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, resaltó las acciones para fortalecer el sistema, incluida la capacitación de más de 500 médicos en atención de condiciones de riesgo de mortalidad materna.

En la actividad participaron también los viceministros José Antonio Matos, de Garantía de la Calidad, y Yudelka Batista, de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional; Julio Gonell, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y el consultor José Morán, entre otras autoridades y representantes del sector.