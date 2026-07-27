El próximo gran campo de batalla de Osceola será el transporte: millones en carreteras, pero el crecimiento sigue presionando la movilidad

Poinciana Boulevard, Boggy Creek Road, Buenaventura Boulevard, Partin Settlement y otros corredores están recibiendo inversiones multimillonarias. La pregunta que comienza a dominar el futuro del condado es si Osceola está construyendo infraestructura con suficiente rapidez para alcanzar el crecimiento que ya ocurrió —y el que todavía viene.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, Florida — 27 de julio de 2026. Durante años, Osceola County celebró una historia de crecimiento.

Más viviendas. Más residentes. Nuevas comunidades. Centros comerciales. Escuelas. Negocios. Desarrollo desde Kissimmee hasta St. Cloud y desde Buenaventura Lakes hasta Poinciana.

Pero cada nueva casa trajo algo más.

Un automóvil.

Muchas veces dos.

Cada nueva urbanización necesitó acceso a una carretera que, en numerosos casos, ya transportaba miles de vehículos.

Y cada nuevo proyecto aprobado añadió presión sobre una red vial que intenta adaptarse mientras el condado continúa transformándose.

Hoy el resultado puede verse en lugares como Poinciana Boulevard, Pleasant Hill Road, Boggy Creek Road, Narcoossee Road, U.S. 192 y numerosos corredores secundarios.

Osceola está gastando cientos de millones de dólares en movilidad. La lista oficial del condado incluye simultáneamente proyectos locales y estatales de ampliación, reconstrucción y nuevas conexiones, además de trabajos en Florida’s Turnpike y el Southern Connector/SR 417.

Sin embargo, para muchos residentes la experiencia cotidiana sigue siendo la misma:

tráfico.

Eso convierte el transporte en algo más que un problema de ingeniería.

Se está convirtiendo en uno de los grandes asuntos económicos, sociales y políticos de Osceola County.

Poinciana: $80.5 millones para una carretera que durante años quedó atrás

Si existe una comunidad que representa el problema, probablemente sea Poinciana.

El condado está ejecutando una ampliación de $80.5 millones en Poinciana Boulevard, desde Pleasant Hill Road hasta Trafalgar Boulevard.

El proyecto cubre aproximadamente 5.6 millas y transforma el corredor en una carretera de cuatro carriles. Incluye además infraestructura para peatones y ciclistas, mejoras de drenaje, nuevos sistemas de señalización, iluminación y tecnología ITS para manejo del tráfico.

La construcción comenzó en septiembre de 2023 y el calendario original apuntaba al verano de 2026 para completarla.

La inversión es considerable.

Pero también expone una realidad incómoda.

La ampliación llega después de que Poinciana experimentara durante años un enorme crecimiento residencial.

En otras palabras, en lugar de construir capacidad vial antes de que llegara la población, buena parte del trabajo consiste ahora en corregir las consecuencias del crecimiento acumulado.

Y construir después generalmente significa hacerlo mientras miles de residentes continúan utilizando diariamente la misma carretera.

Marigold Avenue: otra estrategia para Poinciana

No todas las soluciones consisten simplemente en añadir carriles.

En Marigold Avenue, el condado está implementando una estrategia diferente.

El proyecto abarca aproximadamente 1.74 millas y cuatro intersecciones: San Lorenzo Road, San Miguel Road, Laurel Avenue y Peabody Road.

Se están construyendo rotondas de un solo carril en Peabody Road, Laurel Avenue y San Lorenzo Road, mientras San Miguel Road recibirá un nuevo carril de giro a la izquierda hacia el norte. También están previstas mejoras de cruces peatonales, drenaje, iluminación, servicios públicos y paisajismo.

La construcción ya está teniendo efectos directos sobre la circulación. Durante abril y mayo de este año, por ejemplo, el condado tuvo que modificar carriles y cerrar temporalmente parte de San Lorenzo Road para avanzar con la rotonda.

Es una intervención de seguridad importante.

Pero tres rotondas no resolverán por sí solas el problema estructural de movilidad de Poinciana.

Y ahí comienza la discusión que Osceola necesita tener.

Boggy Creek Road: casi $90 millones en otro corredor crítico

Al otro lado del condado encontramos otro ejemplo.

La ampliación de Boggy Creek Road entre Simpson Road y Narcoossee Road cuesta aproximadamente $89.8 millones.

Son unas 5.9 millas que están siendo transformadas en una carretera de cuatro carriles.

El proyecto incluye mejoras de drenaje, nuevos estanques pluviales, cambios en las señales de Nele Road, Turnberry Boulevard y Narcoossee Road, iluminación, actualización de Intelligent Transportation Systems y espacios para peatones y ciclistas.

La fecha prevista para completar el proyecto es finales de 2026.

Pero nuevamente aparece el mismo fenómeno.

La infraestructura está siendo construida en medio del crecimiento.

Durante el proceso, los residentes experimentan cierres, cambios de circulación y restricciones temporales. Algunos accesos y carriles de giro permanecieron afectados hasta julio de 2026 debido a las obras.

Es el precio temporal de construir infraestructura que probablemente debió anticiparse años antes.

Buenaventura Lakes: $22.1 millones y un enfoque distinto

En mayo comenzó otro proyecto importante, esta vez en Buenaventura Boulevard.

La inversión asciende a $22.1 millones y combina dos intervenciones: Safety Improvements y Complete Streets.

La primera comprende aproximadamente 1.4 millas entre Florida Parkway y Osceola Parkway.

La segunda cubre unas 2.4 millas entre Simpson Road y Osceola Parkway.

Las obras incluyen mejoras de señales, medianas, acceso para peatones y ciclistas, iluminación, drenaje y otros elementos destinados a hacer el corredor más seguro y funcional. La finalización está programada para el verano de 2028.

Aquí aparece otra dimensión del debate.

El futuro de la movilidad en Osceola no puede medirse exclusivamente por cuántos carriles puede construir el condado.

También importa cómo se mueven quienes no conducen.

Una comunidad moderna necesita carreteras, pero también aceras seguras, cruces, bicicletas, transporte público y conexiones entre diferentes modos de movilidad.

Partin Settlement: otros $42.5 millones

Partin Settlement Road representa otro frente multimillonario.

El proyecto de $42.5 millones amplía la carretera entre Neptune Road y Lakeshore Boulevard hasta cuatro carriles.

Además de aumentar capacidad, incluye infraestructura para peatones y ciclistas, drenaje, iluminación, paisajismo, mejoras de señales y tecnología ITS.

Su finalización fue proyectada para el verano de 2026.

Sumemos solamente cuatro de los proyectos mencionados:

Poinciana Boulevard: $80.5 millones.

Boggy Creek Road: $89.8 millones.

Buenaventura Boulevard: $22.1 millones.

Partin Settlement Road: $42.5 millones.

Eso representa aproximadamente $234.9 millones.

Y todavía estamos hablando únicamente de cuatro corredores.

Ese número demuestra algo importante:

Osceola no está ignorando el problema del transporte.

Está invirtiendo cantidades extraordinarias para enfrentarlo.

La discusión más interesante es otra:

¿Por qué, después de inversiones tan grandes, el condado continúa sintiendo que corre detrás del tráfico?

El crecimiento está moviendo la línea de meta

Una carretera puede tardar años en pasar de concepto a construcción.

Primero hay estudios.

Después diseño.

Adquisición de terrenos.

Permisos.

Financiamiento.

Contratación.

Relocalización de servicios públicos.

Finalmente, construcción.

Mientras ocurre todo eso, Osceola continúa creciendo.

Nuevos desarrollos son aprobados.

Nuevas viviendas se construyen.

Nuevos residentes llegan.

Eso significa que una carretera diseñada utilizando determinados pronósticos de tráfico puede entrar en servicio años después dentro de una comunidad considerablemente diferente.

El problema se convierte entonces en una carrera:

infraestructura contra crecimiento.

Y el crecimiento no espera.

St. Cloud y el este de Osceola serán fundamentales

Esta discusión tampoco puede limitarse a Poinciana.

El crecimiento alrededor de St. Cloud, Narcoossee y Harmony está cambiando rápidamente el este del condado.

Uno de los corredores que ya está bajo observación es Canoe Creek Road.

Un estudio sobre un segmento de aproximadamente 4.65 millas entre Deer Run Road y U.S. 192 proyectó que el volumen de tráfico podría duplicarse para 2050, según información divulgada durante la planificación de su expansión.

Ese dato debería obligar a pensar más allá del próximo proyecto.

Si Osceola sabe hoy dónde estará la presión demográfica dentro de 10, 20 o 25 años, la planificación debe comenzar antes de que esos corredores alcancen niveles críticos.

Una carretera nueva no siempre elimina el tráfico

Existe además una realidad de planificación urbana que merece entrar en la conversación.

Ampliar carreteras puede aumentar capacidad y aliviar cuellos de botella.

Pero la movilidad de un condado que continúa expandiéndose no puede depender exclusivamente de añadir carriles.

Si cada nueva comunidad exige que prácticamente todos sus residentes utilicen un automóvil para trabajar, estudiar, comprar o recibir servicios, cada nueva vivienda también representa potencialmente nuevos viajes diarios sobre la red vial.

Por eso la discusión eventualmente tendrá que incluir transporte colectivo.

Osceola cuenta con SunRail en Kissimmee y Poinciana y con servicios de autobuses regionales, pero para buena parte de la población el automóvil continúa siendo esencial.

La pregunta es si ese modelo será sostenible cuando el condado tenga cientos de miles de residentes adicionales.

¿Quién paga?

Aquí el problema del transporte se conecta directamente con el presupuesto que Osceola está discutiendo para FY2027.

El County Manager Don Fisher acaba de presentar un presupuesto recomendado de $2.44 mil millones, mientras la administración reconoce la necesidad de preservar servicios esenciales y mantener disciplina fiscal ante posibles cambios en los ingresos por impuestos a la propiedad.

El presupuesto FY2026 ya identificaba el transporte como una de las prioridades fundamentales del condado junto con vivienda y seguridad pública.

Pero las carreteras cuestan decenas de millones.

Algunas pueden costar cientos de millones.

Eso nos lleva inevitablemente a una pregunta política:

¿Está pagando el crecimiento suficientemente por la infraestructura que necesita?

Cuando se aprueban miles de viviendas, ¿las contribuciones de los desarrolladores cubren una proporción adecuada de las consecuencias viales?

¿O parte significativa del costo termina trasladándose posteriormente al conjunto de los contribuyentes?

Esa pregunta merece una investigación independiente.

No todas las carreteras pertenecen a Osceola County

Existe además una complicación que muchas veces genera frustración entre residentes.

La red de transporte no depende de una sola institución.

Algunas carreteras son responsabilidad del condado.

Otras pertenecen a municipios.

Otras están bajo Florida Department of Transportation.

Florida’s Turnpike Enterprise maneja corredores adicionales.

Central Florida Expressway Authority participa en la red regional.

Y el transporte colectivo incorpora otras agencias.

La propia lista oficial de proyectos de Osceola incluye trabajos de Florida’s Turnpike, entre ellos ampliaciones desde Clay Whaley Road hasta U.S. 192 y desde Partin Settlement hasta Osceola Parkway, además del Southern Connector Extension/SR 417.

Para el conductor, sin embargo, esa división administrativa significa poco.

El residente no experimenta “una carretera estatal” y después “una carretera del condado”.

Experimenta un viaje.

Si una parte funciona y otra permanece congestionada, su trayecto sigue siendo malo.

Por eso el desafío requiere planificación regional.

El transporte también es una cuestión económica

El tráfico cuesta dinero.

Un trabajador que tarda 20 o 30 minutos adicionales en llegar a su empleo pierde tiempo productivo.

Una empresa de servicios puede atender menos clientes.

Un contratista pierde horas entre trabajos.

Un restaurante puede resultar menos accesible.

Una familia pierde tiempo que podría dedicar a otras actividades.

Y para las empresas que consideran instalarse en Osceola, la movilidad es parte de la decisión.

El condado quiere atraer empleos de mayor nivel relacionados con tecnología, semiconductores, NeoCity, salud, turismo y otras industrias.

Pero desarrollo económico e infraestructura no pueden separarse.

Una empresa también quiere saber:

¿Pueden mis empleados llegar al trabajo?

¿Puedo mover productos?

¿Tengo acceso rápido al aeropuerto?

¿Cuánto tiempo toma llegar a Orlando?

¿Existe transporte alternativo?

El tráfico es, por tanto, también un asunto de competitividad económica.

La pregunta que deben responder los comisionados

El debate político sobre transporte debería abandonar las generalidades.

No basta con decir que Osceola “está creciendo”.

Tampoco basta con enumerar proyectos multimillonarios.

Los residentes necesitan métricas.

¿Cuánto atraso de infraestructura existe actualmente?

¿Cuánto costaría eliminarlo?

¿Cuántas millas adicionales necesitan ampliación?

¿Qué corredores alcanzarán capacidad crítica durante los próximos cinco años?

¿Cuántas viviendas están proyectadas alrededor de esos corredores?

¿Cuánto aportarán los desarrolladores?

¿Cuánto corresponderá al estado?

¿Cuánto deberá pagar el condado?

¿Y cuáles proyectos deberían construirse primero?

Esas respuestas permitirían evaluar objetivamente las decisiones de la Osceola County Board of County Commissioners, en lugar de discutir cada carretera aisladamente.

El verdadero desafío: dejar de perseguir el crecimiento

Osceola está haciendo inversiones reales.

Los números lo demuestran.

$80.5 millones en Poinciana Boulevard.

$89.8 millones en Boggy Creek Road.

$22.1 millones en Buenaventura Boulevard.

$42.5 millones en Partin Settlement.

Más proyectos estatales, municipales y regionales en diferentes fases.

Pero el éxito no puede medirse únicamente por cuánto dinero se gasta.

Debe medirse por resultados.

¿Cuánto disminuye el tiempo de viaje?

¿Cuántos accidentes se evitan?

¿Cuánta capacidad adicional se crea?

¿Durante cuánto tiempo esa capacidad será suficiente?

Y, sobre todo:

¿estamos construyendo la infraestructura para el Osceola que tendremos dentro de 20 años o seguimos reparando las consecuencias del Osceola que construimos hace diez?

Esa diferencia determinará buena parte de la calidad de vida futura del condado.

Osceola ya aprendió que atraer crecimiento es relativamente fácil cuando existe tierra, vivienda y demanda.

Ahora viene una tarea considerablemente más difícil:

hacer que ese crecimiento funcione.

Y ninguna prueba será más visible para el ciudadano que la cantidad de tiempo que tenga que pasar cada mañana detrás del volante.