Orange decide hoy su futuro

La sucesión de Jerry Demings, cinco puestos de la Comisión del Condado, el liderazgo de las escuelas públicas y numerosas primarias estatales y federales convierten este 18 de agosto en una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años en Florida Central

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida — 18 de agosto de 2026. Los centros de votación abrieron a las 7:00 de la mañana y permanecerán abiertos hasta las 7:00 de esta noche en una jornada electoral que podría redefinir buena parte del poder político del Condado Orange durante los próximos cuatro años.

A primera vista, este martes es la Elección Primaria de Florida. Pero para los habitantes de Orange County representa mucho más.

Mientras republicanos y demócratas seleccionan candidatos para gobernador, Senado federal, Congreso y Legislatura estatal, todos los votantes registrados de Orange County —incluidos quienes no pertenecen a ningún partido— pueden participar en varias de las elecciones locales más importantes del día, debido a que son no partidistas.

En juego están la Alcaldía del Condado Orange, cinco distritos de la Comisión del Condado, la presidencia de la Junta Escolar, tres distritos escolares y varios puestos judiciales.

Y algunas de estas elecciones podrían quedar decididas esta misma noche.

La gran batalla: quién sustituirá a Jerry Demings

Ninguna contienda local tiene mayor peso político que la carrera por Orange County Mayor.

Jerry Demings termina su segundo mandato y no puede buscar un tercero debido a los límites establecidos para el cargo. Su salida deja abierta por primera vez en ocho años la posición ejecutiva más poderosa del gobierno del condado.

Cuatro candidatos aparecen en la papeleta:

Stephanie Murphy

Tiffany Moore Russell

Mayra Uribe

Chris Messina

No se trata de una alcaldía ceremonial.

El próximo alcalde o alcaldesa encabezará un gobierno que administra miles de millones de dólares y deberá enfrentar decisiones directamente relacionadas con crecimiento urbano, carreteras, transporte, vivienda, turismo, desarrollo económico, servicios públicos y seguridad.

Y gobernará un condado que ya supera ampliamente el millón de habitantes.

Stephanie Murphy: de Washington a Orange County

Stephanie Murphy llega a la elección con posiblemente el nombre de mayor reconocimiento fuera de la política local.

Stephanie Murphy

Fue congresista por el Distrito 7 de Florida entre 2017 y 2023 y ahora intenta regresar al servicio público desde una posición completamente diferente: administrar el gobierno del condado.

Durante la campaña ha hablado de vivienda, oportunidades económicas, seguridad y programas preventivos para jóvenes.

En uno de los foros electorales, Murphy argumentó que enfrentar el crimen juvenil requiere algo más que medidas policiales y vinculó el problema con oportunidades educativas, actividades extracurriculares y desarrollo económico.

Su fortaleza es precisamente su experiencia federal y reconocimiento político.

Su reto es convencer al electorado de que esa experiencia puede trasladarse a la administración cotidiana de un gobierno local.

Mayra Uribe: experiencia desde dentro del condado

Mayra Uribe presenta un argumento completamente diferente.

Actualmente representa al Distrito 3 en la Comisión del Condado Orange y ha convertido sus años dentro del gobierno condal en uno de los principales argumentos de su campaña.

Uribe sostiene que conoce los departamentos, funcionarios, presupuesto y funcionamiento interno del condado y que esa experiencia le permitiría comenzar a gobernar inmediatamente.

Su candidatura tiene además especial interés para la comunidad hispana de Florida Central.

Una victoria de Uribe tendría significado histórico para una población latina que continúa creciendo electoralmente en Orange County.

Vivienda, crecimiento y calidad de vida han ocupado buena parte de su discurso electoral.

Tiffany Moore Russell: otra veterana del gobierno local

Tiffany Moore Russell tampoco llega como desconocida.

Tiffany Moore Russell

Es actualmente Orange County Clerk of Courts y anteriormente sirvió en la Comisión del Condado.

Su argumento central es experiencia administrativa.

Moore Russell ha insistido en que el próximo alcalde no solamente necesita establecer políticas, sino dirigir una enorme organización pública y tomar decisiones presupuestarias complejas.

Uno de los debates más interesantes de la campaña ocurrió precisamente entre Moore Russell y Uribe sobre vivienda asequible.

Uribe cuestionó la concentración de determinados proyectos en comunidades de alta criminalidad, mientras Moore Russell defendió que los vecindarios históricamente desatendidos también necesitan inversión y nuevas oportunidades de vivienda.

Ese intercambio expuso uno de los dilemas que heredará el próximo gobierno:

Orange County necesita más vivienda asequible, pero ¿dónde debe construirse?

Chris Messina: el empresario que busca romper el dominio político tradicional

Chris Messina completa el grupo de cuatro aspirantes.

Es empresario y representa una alternativa políticamente diferente frente a tres mujeres con amplia trayectoria en cargos públicos.

Aunque la elección de alcalde es oficialmente no partidista, Messina es el candidato más claramente identificado con el espacio republicano dentro de la contienda, mientras Murphy, Moore Russell y Uribe proceden del ámbito demócrata.

Esto podría convertirse en un elemento interesante si las otras tres candidatas dividen buena parte del voto de centroizquierda.

Una elección que podría no terminar esta noche

La elección de alcalde del condado es no partidista.

Eso significa que no funciona como una primaria tradicional entre republicanos y demócratas.

Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria para ganar directamente, los dos candidatos con mejores resultados avanzarán a la elección general de noviembre.

Por eso esta noche podría producirse una victoria definitiva.

O podría simplemente determinar quiénes serán los dos finalistas.

Y con cuatro aspirantes competitivos, el escenario de una segunda vuelta electoral merece particular atención.

Cinco distritos de la Comisión también están en juego

La Alcaldía no es la única gran historia.

Los votantes de los distritos 2, 4, 6, 7 y 8 también elegirán comisionados.

Eso significa que una parte considerable de la composición de la Comisión podría cambiar simultáneamente con el alcalde.

La combinación es políticamente importante.

Un alcalde necesita votos en la Comisión para convertir muchas de sus propuestas en política pública.

Por eso el verdadero resultado de esta noche no será solamente quién sustituirá a Demings.

También será:

¿Con qué Comisión tendrá que gobernar?

Distrito 2: Apopka y el noroeste del condado

La elección del District 2 afecta particularmente al área de Apopka y comunidades del noroeste de Orange County.

Los candidatos son:

Kamia Brown

Mike Crabb

Wes Hodge

George Oliver III

Marsha Summersill.

El crecimiento acelerado de Apopka ha convertido tráfico, infraestructura, vivienda, seguridad y planificación urbana en asuntos centrales.

Los cinco candidatos han hablado de cómo manejar ese crecimiento y mejorar la cooperación entre Orange County y los gobiernos municipales.

Aquí existe una pregunta que se repite en prácticamente toda Florida Central:

¿Puede la infraestructura crecer a la misma velocidad que las urbanizaciones?

Distrito 4

En el District 4, la contienda enfrenta a:

Brian Jones

Johanna López

y aparece además Isabella Arthur como candidata write-in.

La elección tiene particular importancia para comunidades del este y sureste del condado, donde el desarrollo residencial continúa transformando rápidamente la región.

Distrito 6

En el District 6, aparecen:

Loody Delice

Lawanna Gelzer

Cynthia Harris

Hedder Pierre Joseph

Michael “Mike” Scott.

Scott busca mantenerse como una figura relevante dentro de la Comisión frente a un grupo numeroso de aspirantes.

El Distrito 6 incluye comunidades urbanas donde vivienda, seguridad, movilidad y desarrollo económico continúan siendo temas fundamentales.

Distrito 7: una papeleta extraordinariamente grande

Una de las carreras más impredecibles del día se encuentra en el nuevo District 7.

Trece candidatos aparecen en la papeleta:

Selina Carter, Shannon Currie, Nate Douglas, Shakaya “Kay” Filmore, Angie Gardner, Deidre Graybill, Rasheeda Doris Jones, Gloria C. Joyner, Aaron Emmanuel Lewis, Zach Moldof, Patricia Rumph, Beryl Thompson-McClary y Vicki Vargo.

Una contienda de ese tamaño fragmenta considerablemente el voto.

Eso hace especialmente probable que ningún aspirante alcance una mayoría y que la definición tenga que continuar en noviembre.

Distrito 8: fuerte presencia hispana

Otra carrera que El Sol de la Florida observará particularmente es el District 8, donde aparecen:

Isaiah Louis Anderson

Tatiana Fernández

George Haas

Jeanette Quinones Hernandez

Julio Rocha

Victor M. Torres Jr.

La presencia de varios candidatos hispanos refleja una transformación política que ya resulta imposible ignorar en Florida Central.

El crecimiento de la población puertorriqueña, venezolana, colombiana, dominicana y de otras comunidades latinoamericanas comienza a trasladarse progresivamente de las estadísticas demográficas hacia las papeletas electorales.

La otra gran elección: quién dirigirá las escuelas

Mientras la carrera por alcalde concentra titulares, otra elección puede tener consecuencias igualmente importantes para cientos de miles de familias.

La presidencia de Orange County School Board está abierta.

Las candidatas son:

Alicia Farrant

Angie Gallo.

Y aquí las diferencias ideológicas son mucho más visibles.

Farrant ha enfatizado responsabilidad fiscal, participación de los padres y oposición a futuros aumentos de impuestos.

Gallo destaca su larga experiencia dentro del sistema escolar y coloca entre sus prioridades la retención y contratación de maestros, salud mental, seguridad escolar y financiamiento de la educación pública.

La presidencia importa porque quien ocupe el puesto ayudará a dirigir una de las organizaciones públicas más grandes de Florida Central y tendrá influencia sobre agenda, presupuesto y dirección política del sistema escolar.

También se eligen tres miembros de la Junta Escolar

En School Board District 1:

Melissa Lopez Marantes

David Shepard

En District 2:

Marisol Lugo

Gloria Reina O’Neal

Y en District 3:

Ilia Adorno

Diana Moore

Susanne Peña.

Una vez más, destaca la cantidad de apellidos hispanos en estas papeletas.

No significa que el electorado latino vote como un bloque —claramente no lo hace—, pero demuestra que la comunidad ya no está limitada al papel de votante.

Cada vez más está compitiendo por gobernar.

Los jueces también están en la papeleta

Todos los votantes deben prestar atención a una sección frecuentemente ignorada: las elecciones judiciales.

Para el Ninth Judicial Circuit, que cubre Orange y Osceola, están en disputa:

Group 1: Temika Hampton-Johnson, Charles Hart y Mikaela Nix.

Group 2: Christina Arguelles y Christie Lou Mitchell.

Group 31: Steve Kerestes y Kamilah Perry.

También aparecen elecciones para Orange County Judge Groups 5 y 17.

Estas carreras reciben considerablemente menos publicidad que alcalde o gobernador, pero los jueces electos tomarán decisiones que afectan directamente a familias, acusados, víctimas y empresas durante años.

¿Y qué ocurre en Orlando?

Aquí existe una distinción que puede confundir a algunos votantes.

Los residentes de Orlando participan hoy en las elecciones correspondientes al condado y en las primarias estatales y federales que correspondan a su domicilio y afiliación partidaria.

Pero la Ciudad de Orlando no está eligiendo hoy un nuevo alcalde municipal.

Lo que sí votan todos los residentes elegibles de Orlando es por Orange County Mayor, porque Orlando se encuentra dentro del Condado Orange.

Son dos gobiernos diferentes.

Ese mismo principio aplica a las demás municipalidades.

Apopka

Los residentes de Apopka tienen particular interés en County Commission District 2, dependiendo de su domicilio exacto, además de la carrera de alcalde del condado, Junta Escolar, jueces y las correspondientes primarias partidistas.

El crecimiento poblacional y urbano hace que la relación entre Apopka y Orange County sea cada vez más importante.

Ocoee, Winter Garden y Windermere

Para el oeste de Orange County, las grandes preguntas siguen siendo crecimiento, carreteras, vivienda y presión sobre infraestructura.

Los residentes participan en las carreras del condado y aquellas correspondientes a sus distritos.

Pero tampoco debe confundirse la papeleta de hoy con las elecciones municipales independientes que estas ciudades celebran según sus propios calendarios.

Orange County tiene 13 municipalidades, y el Supervisor de Elecciones recuerda que solamente quienes viven dentro de los límites de una ciudad pueden participar en las elecciones propias de esa municipalidad.

Winter Park y Maitland

Los residentes de Winter Park y Maitland también votan hoy por alcalde del condado y las demás contiendas para las que sean elegibles.

Para estas comunidades, decisiones del gobierno del condado relacionadas con transporte regional, desarrollo, vivienda y planificación continúan teniendo consecuencias incluso cuando poseen gobiernos municipales propios.

Esta es precisamente una de las particularidades del sistema político de Florida Central:

un residente puede estar simultáneamente bajo gobierno municipal, gobierno del condado, distrito escolar, distrito legislativo estatal y distrito congresional.

Cada papeleta depende de su dirección.

También se decide quién competirá por gobernador

La jornada tiene además enormes implicaciones estatales.

Florida elegirá este año al sucesor del gobernador Ron DeSantis, quien no puede buscar otro mandato consecutivo.

En la primaria republicana, una de las principales batallas enfrenta al congresista Byron Donalds, respaldado por Donald Trump, con el vicegobernador Jay Collins, aliado de DeSantis, dentro de un campo republicano más amplio.

En el lado demócrata, David Jolly aparece entre los principales aspirantes junto a Dotie Joseph y Dayna Marie Foster.

El resultado comenzará a definir la batalla por el gobierno de Florida en noviembre.

También está en juego un escaño del Senado de Estados Unidos

Florida celebra además una elección especial para completar el período del antiguo escaño de Marco Rubio.

La senadora republicana Ashley Moody busca avanzar hacia noviembre, mientras entre los demócratas la contienda principal enfrenta a Angie Nixon y Alexander Vindman.

Para los votantes partidistas de Orange County, estas elecciones aparecen junto con diferentes contiendas congresionales y legislativas dependiendo de dónde residan.

Florida utiliza una primaria cerrada

Aquí existe otra diferencia fundamental.

Las elecciones locales no partidistas están abiertas a los votantes elegibles independientemente de su partido.

Pero Florida mantiene un sistema de primarias cerradas para las contiendas partidistas.

Un republicano vota normalmente en la primaria republicana.

Un demócrata en la demócrata.

Un votante sin afiliación partidista no participa normalmente en esas primarias partidistas, salvo excepciones como una primaria universal.

Pero sí puede votar en las elecciones no partidistas locales que aparezcan en su papeleta.

Ese detalle es importante porque algunos independientes creen erróneamente que hoy no tienen nada por qué votar.

En Orange County, eso es falso.

Un problema con aproximadamente 1% de las papeletas por correo

La preparación electoral tampoco estuvo completamente libre de problemas.

La Junta de Escrutinio del Condado Orange reconoció la semana pasada un error de impresión que afectó aproximadamente 1% de las papeletas enviadas por correo.

Las autoridades establecieron un proceso público para reproducir correctamente esos votos y permitir su conteo.

Hasta ahora no existe evidencia pública de que el problema comprometa la integridad general de la elección.

Pero será un elemento que El Sol de la Florida seguirá durante el escrutinio.

Más de 1.9 millones ya habían votado en Florida

La elección comenzó mucho antes de esta mañana.

Datos estatales recopilados hasta el lunes mostraban aproximadamente 1.91 millones de votos emitidos en Florida mediante votación anticipada y voto por correo: alrededor de 1.09 millones por correo y más de 818,000 anticipadamente.

Eso significa que una parte importante del resultado ya estaba dentro del sistema antes de que abrieran las urnas esta mañana.

Hasta las 7:00 p.m.

Los centros de votación del Condado Orange permanecerán abiertos hasta las 7:00 p.m.

Quienes estén en fila a esa hora podrán votar.

Hoy, a diferencia de la votación anticipada, el elector debe acudir a su centro de votación asignado.

El Supervisor de Elecciones permite consultar el centro correspondiente y una papeleta personalizada según domicilio, distrito y afiliación partidaria.

Consulta oficial de votación del Condado Orange

Lo que realmente está en juego

Sería un error observar esta elección únicamente como una antesala de noviembre.

Para Orange County, hoy es una elección local decisiva.

El condado está cambiando rápidamente.

Crece la población.

Aumenta el costo de vivienda.

Las carreteras soportan más vehículos.

Las escuelas necesitan adaptarse a nuevas comunidades.

La población hispana continúa expandiendo su influencia.

Y la salida de Jerry Demings abre una transición de liderazgo que ocurre solamente una vez cada varios años.

El próximo alcalde heredará todas esas presiones.

Pero no gobernará solo.

Una Comisión parcialmente renovada decidirá junto a esa persona cómo se utiliza el presupuesto y hacia dónde crece el condado.

Una nueva presidencia de la Junta Escolar influirá sobre el rumbo de la educación pública.

Y nuevos jueces ocuparán tribunales que afectan diariamente la vida de los ciudadanos.

Por eso, aunque en la papeleta aparezca la palabra “Primary”, para muchas de las decisiones que enfrenta hoy Orange County esta elección es mucho más que una primaria.

Es una decisión sobre quién tendrá el poder para administrar el crecimiento de una de las regiones que más rápidamente se transforma en Florida.

Y esta noche, cuando cierren las urnas a las 7:00, comenzaremos a conocer la respuesta.

El Sol de la Florida dará seguimiento a los resultados de Orange, Osceola y las principales contiendas de Florida Central conforme sean publicados después del cierre de las urnas.