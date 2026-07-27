Nuevos videos reabren el caso Marcos Lopez: ¿qué sabía la Oficina del Sheriff sobre el presunto casino de Kissimmee?

Imágenes de cámaras corporales muestran que agentes de Osceola entraron en 2022 al Eclipse Social Club y documentaron máquinas tipo casino. El establecimiento siguió operando casi dos años. Nuevos registros sobre mensajes atribuidos al entonces sheriff plantean interrogantes sobre qué ocurrió dentro de la agencia después de aquella visita.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida — 27 de julio de 2026. Más de un año después del arresto del entonces sheriff de Osceola County, Marcos R. Lopez, el caso que sacudió a una de las principales instituciones policiales de Central Florida vuelve a adquirir una dimensión diferente.

Esta vez no se trata simplemente de las acusaciones originales sobre una supuesta operación multimillonaria de apuestas ilegales.

La pregunta ahora apunta hacia el interior de la propia Oficina del Sheriff:

¿Qué sabía la agencia sobre lo que ocurría en el Eclipse Social Club, quién fue informado y qué ocurrió después?

Una investigación publicada el 23 de julio por News 6/ClickOrlando reveló imágenes de cámaras corporales correspondientes a una visita realizada por cuatro deputies de Osceola County al Eclipse Social Club en septiembre de 2022. Los agentes encontraron lo que uno de ellos describió en su informe como numerosas máquinas tragamonedas digitales estilo casino. Algunas, según el reporte, mostraban pagos superiores a $10,000.

El dato adquiere enorme importancia porque el establecimiento permaneció abierto durante casi dos años más, hasta que agentes estatales ejecutaron una orden de registro en agosto de 2024.

Y existe otro elemento todavía más delicado.

Según documentos judiciales citados por News 6, el mismo día de la visita de los deputies, el propietario del establecimiento, Krishna Deokaran, intercambió mensajes de texto con Lopez sobre la presencia de sus agentes en Eclipse. Los fiscales sostienen que Lopez respondió posteriormente con un mensaje que indicaba que no debería tener problemas.

Lopez ha declarado no culpable de los cargos de racketeering y conspiracy to commit racketeering y continúa a la espera de juicio. Su defensa rechaza la interpretación que se está haciendo de las nuevas evidencias. Su abogada, Migdalia Perez, dijo a News 6 que presentar fragmentos aislados del expediente crea una impresión engañosa y una narrativa parcial contra su cliente.

Por tanto, las acusaciones continúan siendo precisamente eso: acusaciones que deberán probarse ante un tribunal.

Pero desde el punto de vista del interés público, los nuevos documentos abren preguntas que van mucho más allá de la responsabilidad penal individual de Lopez.

Un caso que comenzó mucho antes del arresto

Para comprender la importancia de esta nueva revelación hay que regresar varios años.

Lopez fue elegido sheriff de Osceola County en noviembre de 2020 y asumió el cargo en 2021.

Las autoridades estatales sostienen que su relación con personas vinculadas a la presunta organización de apuestas habría comenzado incluso antes de llegar al cargo.

Documentos judiciales divulgados en 2025 describieron una investigación de 255 páginas en la que los investigadores alegan que Lopez llegó a actuar como una especie de socio silencioso y que utilizó posteriormente su posición pública para favorecer al supuesto negocio.

El caso culminó el 5 de junio de 2025, cuando Lopez fue arrestado y acusado de un cargo de racketeering y otro de conspiracy to commit racketeering, ambos delitos graves de primer grado.

Ese mismo día, el gobernador Ron DeSantis firmó la Executive Order 25-121 suspendiéndolo del cargo y nombró a Christopher A. Blackmon para ocupar la posición durante la suspensión. La orden también solicitó a FDLE garantizar que documentos, computadoras, registros y otros materiales no fueran retirados de la Oficina del Sheriff durante la transición.

La investigación había comenzado formalmente en 2023 bajo Homeland Security Investigations, con participación de FDLE.

Las autoridades sostienen que la organización investigada generó más de $21.6 millones en ingresos ilícitos mediante una operación que incluía lotería, máquinas tragamonedas y establecimientos de apuestas en Osceola y Lake counties.

Los fiscales también han alegado que Lopez recibió contribuciones políticas y pagos personales y que posteriormente utilizó su cargo para proteger los intereses de la organización. Lopez disputa las acusaciones.

Septiembre de 2022 puede convertirse en una fecha fundamental

La nueva evidencia hace que una visita aparentemente rutinaria ocurrida en septiembre de 2022 cobre una importancia completamente diferente.

Cuatro deputies llegaron al establecimiento de West Irlo Bronson Memorial Highway para realizar un routine business check.

El lugar anteriormente había albergado un restaurante y hookah lounge asociado con actividad criminal, razón por la cual los agentes estaban inspeccionando el nuevo negocio.

Cuando entraron encontraron las máquinas.

Deputy Christopher Rumbaugh escribió posteriormente que había observado una sala con numerosas máquinas digitales estilo casino.

Los agentes también documentaron posibles irregularidades relacionadas con los uniformes, armas y documentación de los guardias de seguridad, además de que el establecimiento aparentemente no mostraba la licencia ocupacional requerida por la ordenanza del condado.

Las cámaras muestran que los deputies abandonaron el establecimiento sin cerrarlo inmediatamente.

Pero eso es solamente el comienzo.

El deputy dice que informó a sus superiores

Este detalle podría convertirse en uno de los elementos institucionalmente más importantes del caso.

Rumbaugh dijo posteriormente a investigadores de FDLE que informó inmediatamente a dos supervisores de la Oficina del Sheriff sobre lo que había encontrado.

También recordó haber preparado un correo electrónico para otro supervisor que trabajaba con el Metropolitan Bureau of Investigation.

Los tres, según Rumbaugh, estaban dentro de la estructura que reportaba finalmente al sheriff.

Esto cambia la naturaleza de las preguntas.

Ya no se trata solamente de determinar si un grupo de deputies descubrió accidentalmente un establecimiento sospechoso.

Ahora es necesario establecer documentalmente:

¿Qué hicieron los supervisores después de recibir la información?

¿Existe el correo electrónico mencionado por Rumbaugh?

¿Se generó alguna orden de investigación?

¿Se abrió un expediente interno?

¿Se informó formalmente al Metropolitan Bureau of Investigation?

¿Hubo instrucciones para continuar investigando?

¿Quién decidió que no se tomaran otras medidas inmediatas?

Esas preguntas todavía no tienen respuestas públicas completas.

Y precisamente ahí puede encontrarse uno de los capítulos pendientes del caso.

Un mensaje que los fiscales consideran importante

Mientras los deputies estaban en Eclipse, los fiscales sostienen que Deokaran envió a Lopez una fotografía de uno de los agentes y le informó que sus deputies estaban allí.

Los documentos judiciales citados por News 6 describen posteriores intercambios de mensajes entre ambos.

La fiscalía pretende utilizar esas comunicaciones como parte de su teoría de que Lopez protegía la operación.

Pero la defensa tendrá la oportunidad de cuestionar su contexto, interpretación y significado.

Esto es importante periodísticamente.

Un mensaje aislado no sustituye un juicio.

Será responsabilidad de los fiscales demostrar cómo encaja esa comunicación dentro del conjunto de pruebas, mientras la defensa podrá ofrecer explicaciones alternativas y cuestionar la credibilidad de testigos y evidencias.

Entre $600,000 y $700,000: una acusación particularmente seria

La investigación publicada esta semana contiene además una afirmación de enorme importancia.

Según registros judiciales citados por News 6, Deokaran declaró a investigadores estatales que entregó a Lopez entre $600,000 y $700,000 provenientes del negocio de apuestas, frecuentemente mediante efectivo colocado en sobres manila.

La afirmación procede de un individuo involucrado en el propio caso y deberá ser evaluada en el proceso judicial.

Deokaran se declaró culpable el año pasado de money laundering y todavía espera sentencia, según News 6.

Eso significa que su eventual testimonio será previsiblemente examinado con enorme atención por ambas partes.

La defensa podrá cuestionar sus motivaciones, posibles beneficios derivados de su cooperación y credibilidad.

La fiscalía, por su parte, tendrá que intentar corroborar sus afirmaciones mediante registros financieros, comunicaciones, testigos u otras evidencias.

Ese enfrentamiento podría convertirse en una parte central del eventual juicio.

Lopez es ahora el acusado que queda frente al juicio

Otra circunstancia hace que el caso entre en una fase particularmente interesante.

Cuatro personas relacionadas con la investigación, incluyendo la esposa separada de Lopez, Robin Severance Lopez, se han declarado culpables o no contest de delitos derivados de la investigación, según los registros citados por News 6. Deokaran también se declaró culpable de lavado de dinero.

Spectrum News reportó en junio que Lopez era el único acusado del grupo que continuaba preparándose para llevar su caso a juicio.

Eso puede cambiar considerablemente la dinámica.

Los fiscales potencialmente cuentan ahora con personas que conocen desde dentro el funcionamiento de los establecimientos.

Pero declararse culpable en un caso relacionado no demuestra la culpabilidad de Lopez.

Cada acusación contra él deberá probarse independientemente.

Una institución también queda bajo escrutinio

Aquí es donde este caso adquiere una dimensión que trasciende a Marcos Lopez.

Un sheriff es simultáneamente político electo y jefe de una agencia policial.

Cuando existe una acusación de que ese funcionario utilizó su autoridad para proteger una actividad ilegal, la investigación debe responder dos preguntas diferentes.

La primera es penal:

¿Cometió Lopez los delitos que le atribuyen los fiscales?

Eso lo decidirá un tribunal.

La segunda es institucional:

¿Funcionaron los controles internos de la Osceola County Sheriff’s Office cuando sus propios deputies encontraron señales de una posible actividad ilegal?

Esa pregunta pertenece directamente al público.

Si Rumbaugh efectivamente informó a varios supervisores en 2022, resulta legítimo preguntar qué ocurrió con esa información.

No significa asumir que esos supervisores cometieron irregularidades.

Significa determinar cómo respondió la institución.

Una pista llegó también al Metropolitan Bureau of Investigation

Existe además una coincidencia temporal significativa.

En septiembre de 2022, el mismo mes de la visita de los deputies, el Metropolitan Bureau of Investigation recibió un Crime Line tip indicando que Eclipse Social Club estaba operando como casino.

Los documentos disponibles no establecen públicamente quién presentó esa información ni si provino de alguien dentro de la Sheriff’s Office.

El establecimiento, sin embargo, continuó operando hasta agosto de 2024.

Es decir, aproximadamente dos años después de que agentes de Osceola documentaran máquinas tipo casino y de que MBI recibiera la denuncia.

¿Por qué?

Esa debería convertirse en una de las principales líneas de investigación periodística.

Lo que todavía necesitamos saber

Hay varias preguntas concretas que El Sol de la Florida considera de interés público y que merecen respuestas documentadas:

¿Qué ocurrió con el informe de Rumbaugh después de septiembre de 2022?

¿Quiénes fueron exactamente los supervisores informados?

¿Existe el correo electrónico que el deputy recuerda haber enviado?

¿Se inició alguna investigación interna o criminal?

¿Hubo comunicaciones entre esos supervisores y Lopez sobre Eclipse?

¿Qué hizo MBI después de recibir el Crime Line tip?

¿Por qué Eclipse permaneció abierto hasta agosto de 2024?

¿Qué documentos internos de la Sheriff’s Office existen sobre el establecimiento entre 2022 y 2024?

Y finalmente:

¿Hubo agentes o supervisores que intentaron investigar el establecimiento y encontraron resistencia dentro de la cadena de mando?

No tenemos evidencia suficiente para responder afirmativamente esa última pregunta.

Pero los nuevos documentos hacen que sea razonable investigarla.

Chris Blackmon enfrenta ahora otro tipo de responsabilidad

El actual sheriff Christopher A. Blackmon heredó una agencia golpeada por una acusación extraordinariamente grave contra su anterior máximo dirigente.

Su responsabilidad no consiste en determinar la culpabilidad de Lopez.

Eso corresponde al sistema judicial.

Su desafío es institucional: garantizar que los deputies puedan investigar actividades sospechosas sin importar quién esté relacionado con ellas y que exista una cadena clara de documentación y supervisión cuando un agente plantea una alerta.

La recuperación de confianza no depende únicamente de cambiar el nombre en la puerta del sheriff.

Depende de demostrar que los controles internos funcionan.

Este caso todavía está lejos de terminar

El arresto de junio de 2025 parecía inicialmente representar el gran momento del caso Marcos Lopez.

Hoy sabemos que probablemente fue solamente el comienzo.

Las cámaras corporales, mensajes de texto, correos electrónicos, extracciones de teléfonos, documentos financieros, testimonios de antiguos coacusados y declaraciones de deputies podrían resultar mucho más importantes que el arresto que ocupó las portadas.

Lopez mantiene su declaración de no culpabilidad y tiene derecho a la presunción de inocencia.

Eso debe quedar claro.

Pero la presunción de inocencia de un acusado no elimina el derecho de los ciudadanos a exigir transparencia a una institución pública.

Y ahí está la verdadera historia que Osceola todavía necesita conocer.

No solamente qué hizo o dejó de hacer Marcos Lopez.

También qué ocurrió dentro de la Osceola County Sheriff’s Office cuando algunos de sus propios agentes aparentemente encontraron, tres años antes del arresto de su sheriff, una operación que posteriormente terminaría en el centro de uno de los mayores escándalos policiales de la historia reciente del condado.

Ese es el capítulo que todavía falta escribir.