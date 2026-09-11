Presidente Luis Abinader lanza programa “RD Inteligente” para capacitar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial de manera gratuita. Respalda laboratorio semiconductores de la PUCMM

Palacio Nacional, Santo Domingo, R- D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona presentó este jueves el Programa Nacional de Alfabetización en Inteligencia Artificial “RD Inteligente”, una iniciativa de desarrollo tecnológico y social que busca capacitar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial (IA), con el propósito de fortalecer las competencias digitales de la población y avanzar hacia una economía del conocimiento más inclusiva y competitiva.

El proyecto, impulsado por el Gobierno, a través del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), tiene como objetivo democratizar el acceso a la preparación tecnológica mediante un programa de formación que tendrá a la institución como responsable del proceso de alfabetización en inteligencia artificial.

Presidente Abinader: La IA busca impulsar las oportunidades y preparar a la gente para los desafíos de la nueva era tecnológica

Durante el acto de presentación, el presidente Abinader indicó que “RD Inteligente” es una apuesta de nación para asegurar que cada dominicano tenga al alcance las herramientas necesarias para prosperar en la era de la inteligencia artificial.

Mencionó que el objetivo es claro: impulsar las oportunidades y preparar a la gente para los desafíos y posibilidades de esta nueva era tecnológica, debido a que considera que la inteligencia artificial no puede ser exclusiva de unos pocos, sino que debe estar a la disponibilidad de todos los dominicanos.

“No queremos convertir a un millón de dominicanos en programadores. Queremos que un millón de dominicanos sean mejores en aquello que ya saben hacer”, afirmó el mandatario, al señalar que la IA puede contribuir a que docentes, profesionales, emprendedores, trabajadores y ciudadanos desarrollen mejor sus actividades.

La IA transforma la manera en que los ciudadanos trabajan, aprenden y emprenden

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, resaltó que la inteligencia artificial “ya no es una tecnología del futuro”, sino una realidad que está transformando la manera en que los ciudadanos trabajan, aprenden, emprenden y solucionan problemas.

Aseguró que la República Dominicana ha asumido este desafío con una visión de Estado, por medio de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), orientada a impulsar la innovación, fortalecer las capacidades digitales y desarrollar el talento que demanda la nueva economía del conocimiento. Así como se ha avanzado en la creación del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (CEIA-RD).

“La confianza de grandes actores tecnológicos globales como Google y NVIDIA demuestra que nuestro país se está posicionando como un destino atractivo para la inversión, la innovación y el desarrollo de talento especializado, consolidando una nueva etapa de crecimiento basada en el conocimiento y la tecnología”, señaló.

Rector del ITLA

Mientras que, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, explicó cómo se desarrollará el proceso de implementación del programa de alfabetización en inteligencia artificial, destacando el aporte del talento humano y las capacidades tecnológicas de la institución. Asimismo, detalló las diferentes etapas del proyecto y la identificación de los públicos a los que estará dirigido.

“La inteligencia artificial es para todos. No podemos verla como una herramienta exclusiva de expertos en tecnología; es una oportunidad para que cada dominicano pueda aprender a utilizarla y convertirla en una herramienta útil para su desarrollo personal, académico y profesional. Desde el ITLA asumimos el compromiso de acercar estos conocimientos a nuestra gente y demostrar que aprender y aprovechar la inteligencia artificial está al alcance de todos”, refirió.

Acceso a la formación en inteligencia artificial

El proyecto contempla diversas etapas y públicos beneficiarios, entre los que se destacan estudiantes de secundaria y universitarios, jóvenes en búsqueda de empleo, emprendedores y servidores públicos. De manera complementaria, también estará dirigido a profesionales, docentes, miembros de fuerzas de seguridad y defensa, mipymes, padres y madres, así como a la ciudadanía en general.

La iniciativa busca fortalecer las competencias digitales de la población y facilitar el aprovechamiento de la inteligencia artificial en ámbitos como la educación, el empleo, el emprendimiento y el desarrollo profesional.

Abinader respalda laboratorio semiconductores de la PUCMM

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D..- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona respaldó este jueves la propuesta de la PUCMM de crear un laboratorio de semiconductores de uso compartido entre universidades y destacó el desarrollo del primer microchip universitario dominicano como un avance tecnológico para el país.

El proyecto se vincula a la formación de capital humano para integrar a República Dominicana a la cadena de semiconductores, prioridad nacional establecida en el Decreto 324-24 y la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS).

Durante el evento «STEM Transforma RD: Innovación para construir el futuro», Abinader expresó su respaldo a la iniciativa y afirmó que este tipo de investigación es una de las finalidades fundamentales de las universidades.

Explicó que la iniciativa está alineada con la política de semiconductores del Gobierno y con la Meta 2036 de duplicar la economía mediante industrias de mayor valor agregado, mejores empleos y mayor incorporación de tecnología.

Felicitó al equipo de profesores, estudiantes y egresados que hizo posible el proyecto y subrayó que la investigación requiere eficiencia, paciencia y perseverancia. Aseguró que el Gobierno seguirá apoyando proyectos de formación tecnológica que impulsen industrias más sofisticadas y competitivas.

EL PRIMER MICROCHIP

El rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, resaltó que el país cuenta con base técnica y científica que debe convertirse en capacidades para diseñar soluciones propias.

El dispositivo fue diseñado y verificado por la universidad y fabricado en silicio mediante un proceso industrial internacional. La universidad trabaja ahora en una nueva versión con capacidad de procesamiento neuronal para explorar operaciones de inteligencia artificial desde el hardware.

El director de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Carlos José Pantaleón, explicó que el chip permitió completar todas las etapas: desde la arquitectura electrónica y la simulación hasta la fabricación y validación.

Integra una unidad aritmético-lógica, registros y lógica de control. Mide 2,935 x 2,935 milímetros, con tecnología GF180MCU de 180 nanómetros. Se fabricaron 50 unidades que fueron encapsuladas y validadas bajo estándares internacionales.

El proyecto contó con la colaboración de GlobalFoundries en la fabricación, Synopsys en herramientas y formación, y Keysight en simulación y pruebas, y sirvió como plataforma de formación para docentes y estudiantes.

Durante el acto se anunciaron además nuevas acreditaciones ABET para Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica, que se suman a Industrial y de Sistemas, con lo que la PUCMM alcanza cuatro programas acreditados.

Al evento asistieron el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Educación Superior, Rafael Santos Badía; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, y la consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de EE.UU., Chelsia Hetrick, entre otros.