Vocero de la Presidencia Felix Reyna asegura presidente Luis Abinader mantiene cercanía y apertura con la prensa. Periodico El Sol De La Florida reitera le sea retirada la Censura impuesta a periodistas

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Director General de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, garantizó que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, continuará sus encuentros semanales con la prensa, como ha sido su tradición desde antes y durante su gestión como jefe del Estado dominicano.

El periodista Félix Reyna explicó que el gobernante inició el miércoles de esta semana nuevos encuentros con los representantes de los medios de comunicación, donde dio respuestas a sus inquietudes. Señaló que estos encuentros se realizarán regularmente, todas las semanas, como forma de fortalecer su interacción con los periodistas y, a través de ellos, responder a las inquietudes de la sociedad dominicana.

Por otra parte, el director de la Diecom explicó que el inicio, el pasado lunes, de LA Agenda Semanal tiene como objetivo principal la transmisión de reuniones de gabinetes de trabajo, una novedad que busca que el país observe cómo trabaja el Gobierno bajo el liderazgo del presidente Abinader y la forma en la que trata de resolver los problemas que afectan a las personas.

Pero que, no obstante, de tratarse de una reunión de trabajo con determinados gabinetes del Gobierno, el presidente tiene interés en que en los mismos también participen periodistas y comunicadores invitados, para que observen el desarrollo de esos trabajos y puedan realizar preguntas y aportes respecto a las situaciones planteadas.

Félix Reyna destaca que, como periodista que le ha tocado cubrir la fuente palaciega por varias décadas y diferentes gestiones presidenciales, puede afirmar que no hay otro presidente de la Republica que haya sido más abierto y cercano a los periodistas y medios de comunicación que el presidente Abinader, como lo pueden testificar la mayoría de los periodistas y lideres de opinión de su generación.

Y por ello, tanto el país en general como la prensa en particular, pueden tener la seguridad de que un presidente como Luis Abinader, que ha recibido el reconocimiento internacional, incluso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como respetuoso de las libertades públicas, constituye una fuerte garantía para la ampliación y fortalecimiento de la libertad de prensa y la profundización de la democracia en la República Dominicana.

La Censura al Periódico Norteamericano El Sol De La Florida

Si bien es cierto lo dicho por el Honorable Director General de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), el honorable, Veterano y distinguido Periodista Don Félix Reyna, no es menos cierto que al llegar el mismo a la importante Dirección de Comunicaciones señalada el antiguo director el Comunicador Homero Figueroa como un gran Periodista con unas buenas relaciones con los Periodistas.

Pero sin embargo el Director de Prensa del Presidente de la Republica Luis Abinader estuvo otro Periodista quien sí hizo mucho daño al censurar a 4 distinguidos Comunicadores, dentro de ellos al también Veterano Periodista Logan Jiménez del Periódico La Voz sin Censura, a los cuales no solo se le negó la nueva acreditación, sino que se atrevió a censurarlo de manera tal que dejo en la Oficina de la Recepción del Palacio Presidencial las fotos de los Colegas para que no se le permitiera ni siguiera pasar de la Calle a la Recepción del Palacio Presidencial, asunto que lo hizo cumplir a través del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial, violando así, los derechos Constitucionales de los humildes Comunicadores dentro de los cuales se encuentra quien suscribe estas notas.

Dirección del Periódico Norteamericano El Sol De La Florida reitera solicitud de retiro de la odiosa censura en contra de su Periodista

La Dirección del Periódico espera que de la DIECOM que dirige Félix Reyna y la Dirección de Prensa del Señor Presidente de la Republica que maneja Don Alberto Caminero ya le sea levantada la Odiosa Censura en contra de nuestro Corresponsal Especial, Hector Danilo Sanchez y nuestro Periódico El Sol De La Florida en la importante primera fuente noticiosa de la Republica Dominicana, la Oficina de Prensa de la Presidencia.

Pero sin embargo el Director de Prensa del Presidente de la Republica Luis Abinader estuvo otro Periodista quien si hizo mucho daño al censurar a 4 distinguidos Comunicadores, dentro de ellos al tambien Veterano Periodista Logan Jimenez del Periodico La Voz sin Censura, a los cuales no solo se le nego la nueva acreditacion, sino que se atrevio a censurarlo de manera tal que dejo en la Oficina de la Recepcion del Palacio Presidencial las fotos de los Colegas para que mo se le permitiera ni siguiera pasar de la Calle a la Recepcion del Palacio Presidencial, asunto que lo hizo cumplir a traves del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial, violando asi, los derechos Consititucionales de los humildes Comunicadores dentro de los cuales se encuentra quien suscribe estas notas.

Direccion del Periodico Norteamericano El Sol De La Florida reitera retiro de censura en contra su Periodista

La Direccion del Periodico espera que de la DIECOM que dirige Felix Reyna y la Direccion de Prensa del Señor Presidente de la Republica que obstensa Don Alberto Caminero ya le sea levantada la Odiosa Censura en contra de nuestro Corresponsal Especial, Hector Danilo Sanchez y nuestro Periodico El Sol De La Florida en la importante primera fuente noticiosa de la Republica Dominicana, la Oficicna de Prensa de la Presidencia.

Esta fue la carta de fecha 26 de Agosto del año 2025 que fue enviada por el Señor Marcos A. Tejeda, Director del Periódico Norteamericano El Sol De La Florida y que el Periodista a pesar de sus múltiples esfuerzos los Soldados que custodian la Casa de Gobierno no permitieron que se le depositara en la oficina de recepción del Palacio Presidencial debido a la odiosa censura en contra de los Comunicadores, asunto que esperamos que sea ordenada la corrección de parte de los Señores Félix Reyna y Alberto Caminero.

Aquí se muestra la Comunicación enviada a los nuevos Jefes de Prensa del Presidente y que el Periodista nunca pudo llevar a la recepción por la odiosa restricción provocada por la infame censura que aún se le tiene al Respetado comunicador Dominicano a pesar de tener 34 años cubriendo esa importante fuente presidencial para nuestro medio.

Por fortuna Daniel García Archivarld fue removido de la importante Dirección y en su lugar fue nombrado el muy Veterano Periodista Alberto Caminero, desde la Dirección General de nuestro Periódico se le ha enviado cartas, al mismo presidente de la Republica Luis Abinader, al Director General de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) Don Félix Reyna, y al Director de Prensa del Señor Presidente, Señor Alberto Caminero, sin que en nuestro caso se haya resuelto la incómoda situación de censura que se mantiene en contra de nuestro Periodista, a pesar de tener más de 30 años cubriendo esa fuente presidencial y para que no se olvide la reiteramos la denuncia de la fea situación denunciada en nuestro Periódico Norteamericano El Sol de la Florida en fecha January 21, 2025, Veamos:

Director de Prensa de la Presidencia del Palacio Nacional Dominicano ordena censura contra periodistas en el Palacio Presidencial

Santo Domingo, R. D.-Fueron fuertemente censurados en la Oficina de Prensa de la Presidencia 3 periodistas, dos de ellos por hacerle preguntas al presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona en el Programa denominado “La Semanal Con el presidente Luis Abinader”.

La medida ha sido tomada por el Daniel García Archivald quien ha sido colocado en ese cargo por el presidente Constitucional de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona quien en franca violacion a la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento por encima de todo lógica ha decidido violarle los derechos ciudadanos a los Periodistas.

Una de los Comunicadores afectado por la medida comenta que al hoy flamante Director de Prensa del Presidente Daniel García Archivald se le ha olvidado que el Palacio Nacional aunque es la casa de Gobierno Dominicano. Y aunque allí este su oficina él no puede usar a los Militares que custodian la casa de gobierno para prohibirle la entrada a ningún ciudadano sino viola la Ley pues es la casa de todo dominicano que anda en regla porque eso es violarle también sus derechos Ciudadanos y que él puede ser pasible de ser llevado a los tribunales de la Republica por esta pretensión.

Periodista Miguel Morillo Abreu, tienen 37 años cubriendo esa Fuente Presidencial y lo ha hecho para diferentes medios y hoy dirige su propio Periodico Cuentas Claras digital.com.

Este Corresponsal tiene 31 años cubriendo la fuente Presidencial.

Los Periodistas afectados son Miguel Morillo Abreu quien a tenido corresponsalía en ese Palacio Nacional desde el año1988 (37 años cubriendo el Palacio Nacional), el Veterano Periodista Hector Danilo Sanchez Rodríguez un Corresponsal Especial y único periodista que cubre la Fuente Presidencial para el periódico Norteamericano el Sol De La Florida.

Periodista Hector Ramon Zapata, director del Periodico Diariopaisrd.com.

El Periodista Sanchez tiene 31 años cubriendo esa fuente Presidencial, la medida también afecta al Periodista Hector zapata quien es director del periódico digital llamado Diariopaisrd.com

Los Comunicadores Miguel Morillo y Hector Danilo Sanchez alegan que su único delito ha sido preguntarle al presidente de la Republica en su ya acostumbrado programa Semanal “La Semanal Con el Presidente Luis Abinader”. Pero parece que las preguntas no les han gustado a Daniel García Archibald y se ha propuesto violar la ley censurándolo de una manera rabiosa y desconsiderada.

Comunicacion enviada por el Periodista Miguel Morillo Abreu denunciando la censura.

La que seguro será un gran problema para Daniel García Archivald va a ser la censura hecha al periodista Hector Danilo Sanchez el cual le pregunto al Presidente de una vieja mafia que está invadiendo propiedades a propietarios de Tierras en Boca Chica y en la cual el Periodista le denuncio al Presidente a dos personas muy cercanas a el, la Primer fue su Jefa de Despacho la Señora Lourdes Herrera y al Mayor general Celin Rubio Terrero Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares quien también fue su jefe de Escolta Presidencial del mandatario.

Ya tomo parte en la protesta por la censura una carta enviada al Presidente de la Republica Dominicana por parte del Señor Marcos Tejeda director del Periodico Norteamericano El Sol De La Florida.

En la carta el director del Periodico pide al Presidente una investigación de la censura y una reposición de su corresponsal en importante fuente presidencial ya que le mismo tiene 31 años cubriendo esa fuente,

Y algo más en la misma el Señor Tejeda solicito al mandatario seguridad para el comunicador puesto que esas Mafias ya enviaron un emisario de ellos a las oficinas del Periodico a Kissimmee Florida para amenazar al Periodista, por la denuncia hecha por este de las mafias invasoras de Propiedades en Boca Chica.

El director esta esperando la respuesta del Presidente de la Republica sino, ventilara el Caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) debido a la peligrosidad de esas atrevidas mafias invasoras de propiedades en el país.

El periodista Hector Danilo Sanchez se encuentra en estos momentos de Licencia Medica provocada por un tratamiento Medico que se le esta haciendo en el Hospital Boston Medical Center debido a quebrantos de Salud que esta tratando de superar en ese Hospital de Boston Massachussets.