Presidente Abinader da inicio a sesión de entrevistas públicas a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona dio inicio este martes a la primera sesión de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como parte del proceso de evaluación de desempeño para determinar su permanencia o no en esa alta corte.

La sesión, que inició a las 9:40 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de siete magistrados: Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

En la reunión participan los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Presidente Abinader anuncia nueva sede para la Academia Dominicana de la Historia en su 95. ° aniversario

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves, en el Palacio Nacional, la conmemoración del 95.º aniversario de la Academia Dominicana de la Historia, y allí anunció oficialmente la gestión para ubicar una nueva sede de la institución, al tiempo que impuso la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al destacado historiador Frank Moya Pons.

Durante el acto, en donde el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, expresó que, “hoy quiero anunciar oficialmente la gestión para ubicar una nueva sede de la Academia Dominicana de la Historia”.

La futura sede deberá custodiar adecuadamente sus fondos y colecciones, recibir a historiadores, investigadores y estudiantes, celebrar conferencias y actividades académicas, difundir publicaciones y acercar todavía más la historia a los dominicanos.

El presidente Abinader resumió que en la jornada de este jueves en la casa de Gobierno se celebran tres hechos importantes: los 95 años de una institución fundamental para la memoria nacional; el reconocimiento a uno de los grandes historiadores dominicanos de nuestro tiempo, y el inicio de la localización del espacio desde el cual la academia se encaminará hacia su centenario.

“Porque un país también se construye cuidando su memoria. Las naciones necesitan carreteras, hospitales, escuelas e infraestructuras. Pero necesitan también archivos, bibliotecas, museos y academias”, enfatizó.

El presidente Abinader subrayó que preservar la historia no implica mirar hacia atrás con nostalgia, sino hacerlo hacia adelante con mayor conciencia. Recordó que el Estado tiene el deber de proteger el patrimonio histórico y documental; las instituciones académicas, de estudiarlo con independencia, libertad y rigor, y la sociedad, de conocerlo, apropiárselo y transmitirlo a las nuevas generaciones.

La condecoración

Mediante el Decreto 597-26, el mandatario reconoció al historiador Frank Moya Pons con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

“Hoy tengo el honor, como presidente de la República, de imponerle a Frank Moya Pons está condecoración, y quiero decir que lo hago no solamente en nombre del Gobierno, lo hago en nombre de la República Dominicana”.

Consideró que la distinción reconoce una vida dedicada al estudio, la investigación, la enseñanza y el conocimiento del país. Destacó la obra escrita de Moya Pons, su rigor como investigador, su labor como maestro de generaciones y su trayectoria como académico e intelectual.

El presidente Abinader le pidió a Pons recibir la alta distinción “con todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y, especialmente, con la gratitud de la República Dominicana”.

De igual modo, el mandatario felicitó a Miguel Reyes Sánchez y, a través de él, a todos los miembros de la Academia por sus 95 años de fecunda trayectoria.

Cerró su intervención con estas palabras: “Porque conocer nuestra historia es saber de dónde venimos. Preservarla es comprender quiénes somos. Pero hay algo todavía más importante: aprender de ella es decidir quiénes queremos ser. Y esa es, quizás, la mejor manera de honrar nuestro pasado: utilizarlo para construir, juntos, un mejor futuro para la República Dominicana”.

Frank Moya Pons

Al recibir la medalla, Frank Moya Pons manifestó que recibió la condecoración como un gesto de gran generosidad que aseguró lo sorprende y conmueve.

Sostuvo que aceptaba con humildad la condecoración porque reconoce que sus cinco décadas de trabajo no han sido un logro individual, sino el fruto del amor y apoyo de su familia, así como del acompañamiento de sus colegas de la Academia de la Historia, con quienes compartió el mérito.

Imposición de medallas a miembros de número

El jefe de Estado también impuso medallas a los miembros de número presentes, entre ellos: Frank Moya Pons, Manuel García Arévalo, Bernardo Vega, Fernando Pérez Memén, Eugenio Pérez Montás, Mu-Kien Sang Ben y Raymundo González.

Asimismo, José del Castillo, Edwin Espinal Hernández, Miguel Guerrero, Eduardo J. Tejera y Herbert Stern.

De igual modo, se entregó una medalla al presidente Abinader por el 95. ° aniversario de la entidad histórica y libros de diferentes autores.

La Academia Dominicana de la Historia fue creada mediante el Decreto núm. 186 del 23 de julio de 1931.

Mirex presenta detalles del 41.º período de sesiones de la Cepal, en Santiago de los Caballeros

Santo Domingo.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) presentó al cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes de organismos internacionales, autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial y líderes de opinión los detalles del 41.º período de sesiones de la comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tendrá lugar del 7 al 9 de octubre de 2026, en Santiago de los Caballeros.

La actividad marca el inicio de la cuenta regresiva para el importante encuentro regional, que reunirá en la República Dominicana a cancilleres, jefes de delegación de los Estados miembros de la Cepal, ministros y altas autoridades de Gobiernos, representantes de organismos internacionales, de la banca multilateral, del sector privado, la academia, la sociedad civil y periodistas de distintos países de la región, para analizar el desarrollo y la dinámica económica regional.

Durante el encuentro, el canciller Víctor “Ito” Bisonó destacó que la región necesita fortalecer su capacidad para dialogar, encontrar espacios de convergencia y construir respuestas para los desafíos comunes, resaltando que la República Dominicana cree en el diálogo y en un multilateralismo capaz de producir resultados.

“Tenemos por delante semanas importantes. Queremos aprovecharlas para seguir construyendo un encuentro que trascienda los días de sesiones y deje resultados que perduren: nuevas conversaciones, alianzas e iniciativas; mayores espacios de cooperación, y una comprensión más clara de lo que nuestros países pueden hacer juntos”, sostuvo el canciller.

En el acto se presentó el logo y el video promocional del cónclave. El secretario de la Cepal, Luis Fidel Yáñez, consideró que el espacio ofrecerá a los Gobiernos de la región un espacio para reflexionar sobre el contexto geopolítico y geoeconómico mundial, así como discutir respuestas a los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe.

Explicó que, en esta ocasión, los 45 Estados miembros y 14 miembros asociados desarrollarán una agenda de trabajo de tres días, que incluye un panel sobre la región Norte del país y el impacto del diálogo público-privado en la transformación dominicana; un diálogo de cancilleres y altas autoridades sobre las gestión de las transformaciones en una era de rupturas, y mesas de trabajo sobre la integración regional, transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo productivo y macroeconomía para el desarrollo.

La actividad contó con la asistencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y de organismos internacionales; empresarios, sociedad civil, líderes de opinión, directores y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Sobre la Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y constituye un espacio de análisis, cooperación y concertación para los países de América Latina y el Caribe, orientado a examinar los principales desafíos económicos y sociales de la región y promover políticas que contribuyan a su desarrollo. El período de Sesiones constituye el máximo órgano de deliberación de la Comisión y su encuentro bienal más importante.

La decisión de celebrar en la República Dominicana el 41.º período de Sesiones de la Cepal fue adoptada por los Estados miembros durante el 40.º período de sesiones, celebrado en Lima, Perú, en 2024. La escogencia del país como sede se suma a la experiencia acumulada de la República Dominicana como anfitriona de actividades de la Comisión, entre ellas el 32.º Período de Sesiones de la Cepal, celebrado en Santo Domingo, en 2008.