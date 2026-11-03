Viviana Janer vs. Olga Gonzalez: dos trayectorias frente al futuro de Osceola

EL SOL DECIDE 2026 | ELECCIONES GENERALES

La actual comisionada demócrata y la exalcaldesa republicana de Kissimmee se disputan hoy el Distrito 2 del Condado de Osceola. Vivienda asequible, impuestos, infraestructura, inundaciones y crecimiento urbano concentran una contienda entre dos dirigentes con experiencia de gobierno.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, FLORIDA — 3 de noviembre de 2026. Dos mujeres con extensas trayectorias en el servicio público se enfrentan este martes en una elección que determinará quién representará al Distrito 2 en la Junta de Comisionados del Condado de Osceola durante los próximos cuatro años.

Viviana Janer, demócrata y comisionada desde 2014, busca un cuarto mandato defendiendo su experiencia administrativa, las inversiones realizadas durante su gestión y los programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Su contrincante, Olga Gonzalez, republicana y exalcaldesa de Kissimmee, propone trasladar su experiencia municipal y comunitaria al gobierno del condado, con énfasis en el control del gasto público, la vivienda asequible, el alivio económico de las familias y la responsabilidad gubernamental.

La elección representa mucho más que una competencia entre dos partidos políticos. También enfrenta dos enfoques sobre cómo administrar un condado que continúa experimentando crecimiento poblacional, presión sobre su infraestructura y dificultades económicas para numerosos hogares.

Como parte de nuestra cobertura especial EL SOL DECIDE 2026, El Sol de la Florida examinó los antecedentes públicos y las propuestas de ambas candidatas para identificar sus principales coincidencias y diferencias.

1. Dos mujeres con experiencia en el gobierno

Viviana Janer: doce años en la Comisión del Condado

Viviana Janer fue elegida por primera vez para representar al Distrito 2 en 2014, convirtiéndose en la primera mujer hispana en ocupar un puesto en la Comisión del Condado de Osceola.

Nacida en Río Piedras, Puerto Rico, y criada en Nueva York, posee estudios universitarios en contabilidad y una maestría en Administración de Empresas. Antes de su carrera política acumuló más de veinte años de experiencia en contabilidad corporativa.

Durante sus tres mandatos ha ocupado la presidencia de la Comisión del Condado en diferentes períodos y ha participado en organismos regionales relacionados con transporte, desarrollo y administración pública.

Entre sus responsabilidades figuran funciones vinculadas a MetroPlan Orlando, LYNX y SunRail.

Janer presenta esa experiencia como una ventaja para continuar proyectos de infraestructura, vivienda y servicios comunitarios.

Su candidatura se fundamenta en la continuidad de iniciativas desarrolladas durante su administración.

Olga Gonzalez: de la alcaldía de Kissimmee al gobierno del condado

Olga Gonzalez llega a esta elección después de una trayectoria de ocho años en el gobierno municipal de Kissimmee, incluyendo su servicio como alcaldesa entre 2020 y 2024.

También es conocida por su trabajo comunitario a través de Church and Community Assistance Program, una organización sin fines de lucro dedicada a asistir a familias que enfrentan dificultades económicas y sociales.

Gonzalez sostiene que su experiencia municipal y su contacto con familias trabajadoras, adultos mayores y pequeños comerciantes le han permitido conocer directamente las necesidades de la comunidad.

Su candidatura plantea una transición del gobierno municipal al condal, con una agenda centrada en la supervisión del presupuesto, los servicios esenciales y el crecimiento responsable.

La elección, por tanto, no enfrenta a una funcionaria experimentada con una aspirante sin antecedentes públicos.

Ambas han ejercido responsabilidades gubernamentales, aunque en instituciones diferentes.

2. Vivienda asequible: el problema que ambas reconocen

La dificultad para encontrar viviendas accesibles constituye una de las preocupaciones centrales de la contienda.

Las dos candidatas reconocen la necesidad de ampliar las oportunidades habitacionales, aunque presentan propuestas diferentes.

Janer defiende las alianzas público-privadas

Viviana Janer afirma que durante su gestión se ha contribuido a la creación de más de 3,200 unidades de vivienda asequible mediante iniciativas y alianzas con diferentes sectores.

La cifra forma parte de los resultados que la propia comisionada atribuye a su administración y debe distinguirse de una evaluación independiente sobre cuántas unidades fueron construidas, financiadas o facilitadas directamente por el condado.

Entre los proyectos que destaca figura Buen Vecino, un complejo de 60 unidades dirigido a adultos mayores, donde los residentes elegibles pagan una proporción de sus ingresos por concepto de alquiler.

Janer propone continuar las alianzas público-privadas y respaldar programas de asistencia para personas mayores con ingresos fijos.

Su planteamiento considera que la participación conjunta del gobierno, las organizaciones comunitarias y el sector privado puede ampliar la oferta de vivienda asequible.

Gonzalez propone prevenir la pérdida de viviendas

Olga Gonzalez también respalda las alianzas con constructores y organizaciones sin fines de lucro, pero incorpora otras prioridades.

Entre ellas figuran facilitar procedimientos de permisos, rehabilitar viviendas existentes y establecer condiciones de asequibilidad verificables cuando se utilicen incentivos públicos.

Además, propone fortalecer la prevención de desalojos, la educación para compradores de vivienda y la asistencia a familias que enfrentan dificultades para conservar sus hogares.

Gonzalez considera que la política habitacional debe incluir tanto la construcción de nuevas unidades como la protección de las familias que ya residen en el condado.

La diferencia: Janer destaca la expansión de programas y proyectos impulsados durante su gestión. Gonzalez propone combinar nuevas oportunidades habitacionales con medidas de prevención y estabilidad residencial.

Ambas coinciden en que el problema requiere colaboración entre instituciones públicas y privadas.

3. Impuestos y presupuesto: una diferencia importante

Uno de los contrastes más claros entre las candidatas aparece en sus posiciones sobre las propuestas de reducción de impuestos a la propiedad.

Gonzalez favorece ampliar el alivio tributario

La exalcaldesa ha expresado su respaldo a propuestas de ampliación de las exenciones tributarias para viviendas principales.

Argumenta que los propietarios, especialmente los adultos mayores con ingresos fijos, necesitan protección frente al aumento de sus gastos.

Gonzalez considera que cualquier reducción de ingresos debe acompañarse de una revisión cuidadosa del presupuesto, una administración eficiente y la eliminación de gastos innecesarios.

También sostiene que los servicios esenciales, incluyendo seguridad pública, carreteras y drenaje, deben continuar siendo prioridades.

Janer advierte sobre el financiamiento de los servicios

Viviana Janer ha manifestado una posición contraria a las propuestas de reducción tributaria examinadas durante la campaña.

Su argumento principal es que los impuestos a la propiedad constituyen una fuente importante de financiamiento para servicios e inversiones del gobierno local.

La comisionada advierte que una disminución permanente de esos ingresos podría afectar programas de infraestructura, transporte, seguridad pública, vivienda y servicios comunitarios.

Para Janer, cualquier discusión sobre alivio tributario debe considerar las consecuencias presupuestarias y la capacidad del condado para mantener sus responsabilidades.

El punto central del debate: Gonzalez enfatiza la necesidad de aliviar la carga económica de los propietarios; Janer subraya la importancia de preservar los ingresos que financian los servicios públicos.

Ambas posiciones plantean una pregunta que trasciende la campaña: ¿cómo equilibrar el alivio económico a los contribuyentes con las necesidades presupuestarias de un condado en crecimiento?

4. Carreteras y tránsito: el crecimiento exige respuestas

El desarrollo residencial y comercial de Osceola ha incrementado la demanda sobre las carreteras, intersecciones y sistemas de transporte.

En áreas como Buenaventura Lakes y los corredores que conectan Kissimmee con otras comunidades, la movilidad continúa siendo una preocupación cotidiana.

Janer destaca inversiones y proyectos regionales

La comisionada afirma que el condado ha realizado inversiones históricas en infraestructura vial durante su gestión.

Entre las iniciativas que menciona figuran ampliaciones de carreteras, mejoras de intersecciones y proyectos para aumentar la seguridad de peatones y ciclistas.

También destaca la coordinación con organismos estatales, MetroPlan Orlando y otras entidades responsables del transporte regional.

Su experiencia en organismos vinculados a LYNX y SunRail forma parte de los antecedentes que presenta para continuar ese trabajo.

Gonzalez propone revisar prioridades y resultados

Gonzalez plantea que los proyectos de infraestructura deben responder a prioridades claramente identificadas y producir resultados medibles.

También considera necesario que las decisiones de desarrollo urbano tomen en cuenta la capacidad de las carreteras y los servicios existentes.

La candidata sostiene que los nuevos proyectos deben contribuir a los costos de infraestructura que legalmente les correspondan.

Además, ha manifestado oposición a aumentar el impuesto sobre la gasolina en las condiciones actuales, argumentando que primero deben revisarse la eficiencia del gasto y las oportunidades de financiamiento estatal y federal.

La diferencia: Janer enfatiza las inversiones y alianzas institucionales existentes; Gonzalez propone una mayor revisión de prioridades, costos y resultados antes de incrementar la carga tributaria.

5. Inundaciones: una preocupación directa para el Distrito 2

Las inundaciones durante lluvias intensas representan otro asunto relevante en esta elección.

Las dos candidatas coinciden en que el drenaje, la protección de viviendas y el manejo del agua deben formar parte de la planificación del condado.

Janer señala proyectos de drenaje

Viviana Janer reconoce que determinadas comunidades del Distrito 2 han sufrido problemas importantes durante episodios de lluvias intensas.

Afirma haber impulsado inversiones en más de una docena de proyectos relacionados con drenaje, modernización de infraestructura y protección de vecindarios.

También reconoce que ninguna comunidad puede garantizar una protección absoluta frente a las inundaciones.

Su propuesta consiste en continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la infraestructura existente.

Gonzalez incorpora protección ambiental y prevención

Olga Gonzalez propone mejorar la coordinación de los sistemas de drenaje y considerar los riesgos de inundación antes de aprobar determinados desarrollos.

También enfatiza la protección de humedales, lagos y recursos hídricos.

Su argumento es que prevenir daños ambientales y problemas de inundación puede reducir los costos que posteriormente asumirían los contribuyentes.

Ambas candidatas reconocen la necesidad de invertir en prevención, aunque presentan distintos énfasis sobre la ejecución y supervisión de esas iniciativas.

6. Educación, empleos y adultos mayores

Más allá de las carreteras y la vivienda, la elección también incluye propuestas relacionadas con las oportunidades económicas y los servicios sociales.

Janer: educación y programas comunitarios

Viviana Janer destaca su participación en iniciativas relacionadas con Osceola Prosper, programa que busca ampliar el acceso a educación universitaria y capacitación técnica para graduados elegibles de escuelas secundarias del condado.

También resalta programas de apoyo a adultos mayores, mejoras en bibliotecas, parques y oportunidades de desarrollo económico.

La comisionada considera que la educación y la capacitación laboral son herramientas para ampliar las oportunidades económicas de los residentes.

Gonzalez: capacitación laboral y asistencia a familias

Olga Gonzalez propone fortalecer programas de capacitación, aprendizaje laboral, desarrollo de pequeñas empresas y conexiones entre empleadores y personas que buscan trabajo.

También destaca la importancia del transporte y el acceso al cuidado infantil como factores que pueden determinar si una persona logra mantener un empleo.

Su trayectoria comunitaria constituye una parte importante de su discurso sobre asistencia a familias y adultos mayores.

En este apartado, ambas candidatas comparten objetivos generales relacionados con el bienestar económico, aunque difieren en las iniciativas que presentan como principales instrumentos de acción.

7. Una campaña con recursos financieros diferentes

Los registros de financiamiento electoral disponibles antes de la votación muestran una diferencia considerable entre las campañas.

Según los informes publicados por el sistema electoral de Osceola, la campaña de Viviana Janer reportaba aproximadamente $141,816 en contribuciones monetarias, mientras la de Olga Gonzalez registraba alrededor de $9,025.

Estas cifras corresponden a los informes disponibles al momento de la consulta y pueden variar con nuevas declaraciones.

La diferencia demuestra que las candidatas han desarrollado sus campañas con capacidades financieras distintas.

Sin embargo, los recursos recaudados no constituyen por sí solos una medida de apoyo electoral ni permiten anticipar el resultado de la votación.

La evaluación de las finanzas de campaña también requiere examinar la procedencia de las contribuciones, los gastos y las obligaciones de divulgación correspondientes.

8. ¿Qué está realmente en juego?

El Distrito 2 incluye comunidades de gran importancia para la vida económica y social de Osceola, entre ellas sectores de Buenaventura Lakes y áreas del norte central del condado.

La persona elegida participará en decisiones sobre presupuestos, impuestos, desarrollo urbano, infraestructura, seguridad pública y programas comunitarios.

Se trata de responsabilidades que afectan directamente a propietarios, inquilinos, empresarios, trabajadores y adultos mayores.

La elección presenta dos propuestas que coinciden en reconocer los principales problemas del condado, pero que difieren en determinados instrumentos de política pública.

Viviana Janer pide a los votantes considerar su experiencia de doce años en el gobierno condal y las iniciativas que atribuye a su administración.

Olga Gonzalez solicita la oportunidad de llevar su experiencia municipal y comunitaria a la Comisión del Condado, planteando mayor supervisión del gasto, alivio económico y atención a las necesidades de las familias.

La evaluación de ambas candidaturas requiere distinguir entre los proyectos anunciados, los resultados comprobables y los compromisos que todavía no se han convertido en acciones de gobierno.

9. La decisión corresponde a los electores

Este martes 3 de noviembre, los votantes de Osceola tienen la oportunidad de decidir quién representará al Distrito 2 durante el próximo período.

La contienda enfrenta a dos candidatas de partidos diferentes, pero también a dos figuras que han ocupado responsabilidades públicas en la misma comunidad.

Una busca continuar su gestión desde la Comisión del Condado.

La otra propone trasladar su experiencia desde el gobierno de Kissimmee hacia una responsabilidad de alcance condal.

En medio del crecimiento de Osceola, las preguntas fundamentales permanecen: ¿cómo ampliar la vivienda asequible?, ¿cómo financiar las carreteras y los servicios públicos?, ¿cómo reducir los riesgos de inundaciones? y ¿cómo proteger la economía de las familias sin comprometer las obligaciones del gobierno?

Las respuestas no terminarán con el cierre de las urnas. La próxima administración deberá enfrentar esos desafíos mediante decisiones concretas.

El Sol de la Florida, a través de su cobertura especial EL SOL DECIDE 2026, continuará informando sobre esta contienda y los resultados oficiales, manteniendo su compromiso con una cobertura independiente, equilibrada y sustentada en hechos verificables.

Viviana Janer o Olga Gonzalez: dos trayectorias de servicio público, dos enfoques de gobierno y una decisión que pertenece a los electores del Distrito 2.

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