Martínez vs. Jeffers: Kissimmee decide hoy entre dos visiones de ciudad

EL SOL DECIDE 2026 | ELECCIONES MUNICIPALES

La comisionada Janette Martinez y la líder comunitaria Tiffany Jeffers se enfrentan este 3 de noviembre por el Seat 4 de Kissimmee. Seguridad, vivienda asequible, infraestructura, empleos y crecimiento urbano marcan una contienda que definirá quién representará a los residentes durante el próximo período municipal.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, FLORIDA — 3 de noviembre de 2026. Los electores de Kissimmee regresan hoy a las urnas para decidir quién ocupará el Seat 4 de la Comisión Municipal, en una segunda vuelta que enfrenta a dos candidatas con trayectorias diferentes y propuestas que coinciden en algunos de los problemas más urgentes de la ciudad.

De un lado está Janette Martinez, comisionada desde noviembre de 2022, empresaria y candidata a la reelección, quien presenta su experiencia en el gobierno municipal como uno de sus principales atributos.

Del otro se encuentra Tiffany Jeffers, directora de una organización sin fines de lucro, pastora y activista comunitaria, quien propone conectar las políticas de vivienda, desarrollo económico y crecimiento urbano con las necesidades de las familias trabajadoras.

Ambas participaron previamente en nuestra serie especial EL SOL DECIDE 2026, respondiendo el mismo cuestionario de cinco preguntas enviado por El Sol de la Florida a los candidatos municipales.

Hoy, cuando los votantes tienen la última palabra, retomamos sus declaraciones para examinar qué proponen, dónde coinciden y cuáles son sus diferencias.

Una segunda vuelta que comenzó en agosto

La elección municipal del 18 de agosto reunió a cuatro aspirantes al Seat 4: Janette Martinez, Tiffany Jeffers, Rubin Anderson y Maria Virginia Garcia.

Ninguno obtuvo la mayoría necesaria para ganar en aquella jornada, por lo que Martinez y Jeffers, las dos candidatas con mayor votación, avanzaron a la segunda vuelta de este 3 de noviembre.

Según los resultados publicados tras la elección de agosto, Martinez obtuvo aproximadamente el 37.6 % de los votos, mientras Jeffers recibió alrededor del 28.5 %.

Aquellos porcentajes corresponden exclusivamente a la primera elección y no representan resultados de la votación de hoy.

La segunda vuelta presenta una nueva decisión electoral: los residentes deberán escoger entre las dos candidatas que permanecen en competencia.

1. El principal desafío de Kissimmee: crecimiento y costo de vida

Cuando El Sol de la Florida preguntó a las candidatas cuál consideraban el mayor desafío de Kissimmee, ambas abordaron las consecuencias del crecimiento urbano, aunque desde perspectivas distintas.

Janette Martinez: crecimiento acompañado de infraestructura

Martinez identificó como prioridad administrar responsablemente la expansión de la ciudad sin sacrificar la calidad de vida de sus habitantes.

En su respuesta señaló que Kissimmee necesita garantizar que el crecimiento esté acompañado de infraestructura, seguridad pública, transporte, vivienda y servicios adecuados.

La comisionada cuestionó la práctica de aprobar nuevos desarrollos sin asegurar previamente que las carreteras y los servicios puedan responder a las necesidades adicionales.

Su planteamiento se concentra en la planificación urbana, la coordinación con el Condado de Osceola y la responsabilidad de anticipar las necesidades futuras.

Tiffany Jeffers: una ciudad cada vez más costosa para sus trabajadores

Jeffers identificó como principal desafío la creciente distancia entre los ingresos de las familias trabajadoras y el costo de vivir en Kissimmee.

Según explicó, los gastos de vivienda, transporte, cuidado infantil, seguros y necesidades cotidianas han aumentado mientras muchos salarios no han avanzado al mismo ritmo.

La candidata relaciona esa presión económica con otros problemas: desplazamientos más largos hacia los empleos, congestión vehicular, dificultades para contratar trabajadores y mayores sacrificios para los adultos mayores.

Su propuesta plantea conectar vivienda asequible, desarrollo de la fuerza laboral, transporte y crecimiento responsable.

La diferencia: Martinez pone el énfasis inicial en la capacidad de la infraestructura para sostener el crecimiento; Jeffers lo coloca en la capacidad económica de las familias para continuar viviendo en la ciudad.

Ambos enfoques abordan consecuencias relacionadas de la expansión urbana.

2. Los primeros 100 días: seguridad e infraestructura frente a mesas de acción comunitaria

Las diferencias aparecen con mayor claridad cuando las candidatas explican sus prioridades inmediatas.

Las tres prioridades de Janette Martinez

Martinez propone concentrarse en tres áreas:

Seguridad pública: mantener recursos adecuados para los departamentos de Policía, Bomberos y servicios de emergencia.

mantener recursos adecuados para los departamentos de Policía, Bomberos y servicios de emergencia. Infraestructura y movilidad: atender reparaciones de calles, intersecciones congestionadas y necesidades de transporte.

atender reparaciones de calles, intersecciones congestionadas y necesidades de transporte. Vivienda y calidad de vida: impulsar oportunidades de vivienda asequible y proteger los vecindarios existentes.

La comisionada sostiene que los primeros 100 días deben servir para escuchar, establecer objetivos y comenzar a ejecutar decisiones.

Las tres prioridades de Tiffany Jeffers

Jeffers plantea una metodología basada en reuniones de trabajo y participación de distintos sectores:

Mesa de Acción para la Vivienda: reunir a residentes, constructores y otros participantes para examinar terrenos municipales, incentivos, permisos y oportunidades de alquiler y compra.

reunir a residentes, constructores y otros participantes para examinar terrenos municipales, incentivos, permisos y oportunidades de alquiler y compra. Mesa de Desarrollo Laboral y Pequeñas Empresas: trabajar con empleadores, instituciones educativas, organizaciones laborales y empresarios para conectar capacitación con oportunidades de empleo.

trabajar con empleadores, instituciones educativas, organizaciones laborales y empresarios para conectar capacitación con oportunidades de empleo. Participación y transparencia: realizar encuentros comunitarios, mantener canales de comunicación accesibles y publicar informes de progreso.

La diferencia: Martinez presenta prioridades relacionadas con servicios e infraestructura municipal. Jeffers propone mecanismos de coordinación para desarrollar políticas y dar seguimiento público a los compromisos.

En ambos casos, el reto posterior a las elecciones será traducir esas prioridades en acciones verificables.

3. Vivienda asequible: un problema compartido

La vivienda constituye uno de los puntos de mayor coincidencia entre las candidatas.

Las dos reconocen que Kissimmee necesita ampliar las oportunidades habitacionales y responder a los efectos del crecimiento poblacional.

Sin embargo, sus propuestas presentan diferencias.

Martinez: alianzas y recursos disponibles

La comisionada plantea explorar alianzas público-privadas, identificar recursos estatales y federales y evaluar terrenos municipales apropiados para proyectos de vivienda.

Su propuesta conecta esas iniciativas con una planificación que tome en consideración carreteras, transporte y servicios públicos.

Jeffers: ampliar la oferta y garantizar asequibilidad a largo plazo

Jeffers propone identificar terrenos públicos disponibles, fomentar desarrollos de ingresos mixtos, promover oportunidades para compradores de vivienda y examinar los procedimientos de permisos.

También plantea establecer mecanismos que ayuden a mantener la asequibilidad de las viviendas durante períodos prolongados y exigir responsabilidades claras a los desarrolladores.

La pregunta pendiente para ambas: ¿Cuántas viviendas asequibles podrían facilitarse, con qué recursos y en qué plazo?

Las respuestas originales identifican herramientas y estrategias, pero no establecen metas numéricas comparables ni compromisos presupuestarios específicos.

4. Tránsito y desarrollo: ¿quién debe asumir el costo del crecimiento?

El congestionamiento vehicular constituye otra preocupación importante para los residentes de Kissimmee.

Janette Martinez propone vincular las decisiones de desarrollo con la capacidad real de la infraestructura, mejorar carreteras e intersecciones y trabajar con el Condado de Osceola y las entidades responsables del transporte.

También menciona la importancia de considerar alternativas regionales, incluido SunRail.

Tiffany Jeffers sostiene que los nuevos desarrollos deben asumir una parte justa de los costos que generan sobre carreteras, drenaje, seguridad pública, parques y otros servicios.

Además, plantea coordinar esfuerzos con el condado, el estado y LYNX para mejorar la sincronización de semáforos, las opciones de transporte público y la seguridad de peatones y ciclistas.

En términos generales, ambas defienden una mayor coordinación entre desarrollo e infraestructura.

La diferencia reside en los instrumentos que destacan: Martinez enfatiza la planificación y coordinación institucional; Jeffers incorpora expresamente la responsabilidad de los desarrolladores y medidas específicas de movilidad.

5. Experiencia municipal frente a trayectoria comunitaria

La elección también presenta dos formas diferentes de experiencia pública.

Janette Martinez: conocimiento del funcionamiento municipal

Martinez destaca su trayectoria como empresaria durante aproximadamente dos décadas, su participación comunitaria y su experiencia en la Comisión Municipal.

Argumenta que haber participado en decisiones presupuestarias y procesos de gobierno le permite comprender las responsabilidades y limitaciones de la administración local.

Su candidatura plantea la continuidad de su trabajo en la Comisión.

Tiffany Jeffers: liderazgo comunitario y experiencia social

Jeffers destaca su experiencia al frente de una organización sin fines de lucro, su labor pastoral, su activismo comunitario y su participación en una junta municipal.

También ha descrito su trabajo en programas relacionados con mentoría, alimentación, oportunidades educativas, acceso digital y asistencia a adultos mayores.

Su candidatura plantea trasladar esa experiencia comunitaria a las decisiones de la Comisión Municipal.

La comparación no debe reducirse a experiencia frente a falta de experiencia. Ambas presentan trayectorias distintas: una vinculada directamente al ejercicio del cargo y otra a la administración de iniciativas comunitarias y la participación cívica.

Corresponde a los electores evaluar cómo esas experiencias se relacionan con las responsabilidades del puesto.

6. Lo que está en juego para Kissimmee

La Comisión Municipal participa en decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de los residentes.

Entre ellas se encuentran los presupuestos, las ordenanzas, los usos del suelo, las políticas de desarrollo y las prioridades de los servicios municipales.

Por esa razón, el resultado de la elección del Seat 4 tendrá consecuencias más allá de las propuestas presentadas durante la campaña.

Kissimmee enfrenta decisiones importantes sobre cómo continuar creciendo, cómo atender las necesidades de infraestructura y cómo mantener oportunidades económicas y habitacionales para sus residentes.

Las dos candidatas reconocen esos desafíos, pero ofrecen énfasis y métodos distintos.

Martinez propone continuar trabajando desde la experiencia adquirida en el gobierno municipal, con especial atención a seguridad, infraestructura y planificación.

Jeffers propone una agenda de vivienda, oportunidades laborales y participación comunitaria, con énfasis en mecanismos de coordinación y rendición de cuentas.

Ninguna de las dos propuestas debe evaluarse únicamente por sus objetivos declarados. También importan su viabilidad, financiamiento, capacidad de ejecución y resultados posteriores.

7. Hoy deciden los votantes

Este martes 3 de noviembre, los residentes habilitados para participar en la elección municipal tienen la oportunidad de escoger quién ocupará el Seat 4 de Kissimmee.

Los centros de votación permanecen abiertos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Los electores que voten presencialmente deben acudir al centro que les corresponde y presentar una identificación válida con fotografía y firma.

La elección es no partidista.

Al cierre de esta edición matutina, no se ha declarado una ganadora de la segunda vuelta.

El Sol de la Florida continuará dando seguimiento a la jornada y a los resultados oficiales, manteniendo su compromiso con una cobertura independiente, equilibrada y sustentada en información verificable.

Durante esta campaña, nuestro periódico ofreció a las candidatas la oportunidad de explicar directamente sus propuestas mediante el mismo cuestionario editorial.

Hoy corresponde a los ciudadanos tomar la decisión.

Janette Martinez o Tiffany Jeffers: dos trayectorias, dos propuestas y un mismo puesto en la Comisión Municipal de Kissimmee.

La última palabra está en manos de los electores.

EL SOL DECIDE 2026 — Información para decidir.