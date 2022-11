Vicepresidenta entrega 67 camionetas al Ministerio de Salud Pública para fortalecer sistema nacional de salud. Otras Noticias Gubernamentales

Hector Danilo Sanchez, Special- Reporter

Boston, Massachussets, USA. – El Gobierno dominicano entregó este miércoles a través de la Vicepresidencia de la República una partida de 67 modernas camionetas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), para ser utilizadas por las diferentes Direcciones Provinciales de Salud y Áreas DPS/DAS, con el objetivo de fortalecer la calidad y eficiencia del sistema nacional de salud.

Durante el acto de entrega de las camionetas en la sede del Ministerio de Salud, la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que con estos vehículos el Gobierno busca facilitar el trabajo a las Direcciones Provinciales de Salud y Áreas de Salud, aunque cada una de ellas ha demostrado que pueden realizar un excelente trabajo bajo cualquier circunstancia.

“Estamos seguros de que durante el Gobierno del Presidente Luis Abinader vamos a dejar un mejor servicio de salud, con calidad, íntegro y digno de cada dominicano y dominicana”, expresó Peña.

La funcionaria agradeció a todos los directores de Salud Pública de cada provincia, de quienes ha dependido y seguirá dependiendo lo que el Gobierno está buscando, que es brindar un mejor servicio, cercano, con calidad y humanización a la población.

De su lado, el doctor Daniel Rivera, Ministro de Salud, mostró agradecimiento a la Vicepresidenta por el empeño y la colaboración, al tiempo de expresar que esta adquisición representa un hito alcanzado por el sector de salud y servirá para seguir elevando la calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos.

Manifestó que gracias a la labor realizada durante la pandemia del COVID-19, en vista de que el Ministerio de Salud no contaba con los recursos, el Presidente Luis Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña, cuando fungía como coordinadora del Gabinete de Salud, emitieron un comunicado a nivel nacional para que les fueran cedidos en calidad de préstamo, vehículos y todas las intervenciones posibles. Con ese apoyo de instituciones y empresas privadas se garantizó la vacunación casa por casa, entre otras labores de salud.

El también presidente del Gabinete de Salud dijo que aún con el COVID-19 controlado, la institución tiene grandes retos, que seguirá enfrentando. “Estamos seguros de que con esta adquisición de 67 vehículos, inicialmente, eficientizamos el gasto público y aumentamos los servicios de cara a la población, con una inversión de RD 216,061,600 pesos”, indicó.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Salud seguirá identificando instituciones para completar el parque vehicular y mencionó la licitación pública nacional que lleva a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de 24 vehículos, la cual finaliza la segunda semana de diciembre, con un monto ascendente a RD 75,210,000.00, y todos aquellos proyectos que incluyen atención casa a casa como uno del Banco Mundial en el marco de Fortalecimiento contra Malaria, y así completar 91 nuevos vehículos para poder dar este servicio en todo el país.

El doctor Daniel Rivera exhortó a cada director provincial y Áreas de Salud (DPS/DAS) a mantener los vehículos en condiciones, ya que es un compromiso de todos.

El acto de entrega de los vehículos fue bendecido por el padre Teury Mateo, párroco de la iglesia San Marcos.

La actividad contó con la presencia del doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud; el director de PROMESE/CAL, ingeniero Adolfo Pérez; el viceministro de Salud Colectiva y el de Garantía de la Calidad; de las Direcciones Provinciales de Salud y Áreas de Salud (DPS/ADS), de Fortalecimiento del Sector Salud, de Asistencia Social y de Regulación de Productos de Consumo Humano, así como los doctores Robinson Santos, director del Gabinete del MISPAS, y Eladio Pérez Then, asesor, junto a directores de las diferentes provincias del país, entre otras personalidades.

Salud Pública y USAID ultiman detalles para recibir Buque Hospital Militar USNS Comfort; arribará al país este lunes 28

Santo Domingo.- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), conjuntamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostuvieron un encuentro para coordinar los últimos detalles con miras al recibimiento del Buque Hospital Militar USNS Comfort (T-AH 20), el próximo lunes 28.

El Buque Hospital Comfort brindará servicios médicos gratuitos a población de todas las edades a partir del 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Personal médico estadounidense del buque, con el apoyo de médicos dominicanos, estará en la provincia de Azua, donde beneficiarán principalmente a los sectores más vulnerables.

La doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo, informó que trabajan en coordinación con algunos hospitales del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y la región Sur con el propósito de identificar o captar pacientes que requieran de una cirugía ambulatoria de cualquier tipo.

Los pacientes serán evaluados previamente por el equipo médico del Buque Comfort y luego se les dará seguimiento a través de las direcciones de Área y Provinciales de Salud.

“Han sido identificados algunos lugares con población de mayor riesgo y de difícil acceso para que puedan beneficiarse con estos servicios. Estamos preparando la logística para llegada del Buque Comfort y coordinando el personal que dará el soporte a los médicos estadounidenses para crear una base de datos de los pacientes a los que se les ofrecerá servicio”, detalló la doctora Estrella.

Dijo que entre las consultas y servicios que ofrecerá el Comfort figuran: evaluaciones médicas generales, medicina preventiva, exámenes odontológicos y tratamientos dentales, optometría (exámenes de la vista), pediatría, ginecología, dermatología, terapia física y tomografía.

Además, contarán con unidad cardiometabólica, glucómetro, cardiógrafos y donación de sangre, entre otros. Explicó que quienes requieran la realización de cirugías menores, serán trasladados al barco para recibir la operación de manera gratuita.

El encuentro contó con la presencia de los representantes de USAID en la República Dominicana, Rebecca Fertziger; Lester Miller, Jesús A. Grandez y Anna Schuenker, del USNS Comfort; Bianca Álvarez, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y por el Ministerio de Salud Pública: Román Rojas Brache, Arturo.

Truena Congresista Dominicano Bauta pide unificarse para solicitar salida del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en RD

El Congresista Senador Dominicano por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez (Bauta), expresó este miércoles, que la clase política debe unificarse para solicitar la salida de Robert Thomas, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, luego de que la nación norteamericana informara que detendrá la entrada de embarques de azúcar del Central Romana por trabajo forzoso.

Durante la sesión de este miércoles, al hacer turno de la palabra los senadores rechazaron la medida de los Estados Unidos. Uno de los más severos fue Bautista Rojas Gómez, quien llamó a los Estados Unidos “abusadores, irrespetuosos, desconsiderados”.

Dijo que el país debe solicitar que todos los que estuvieron envueltos en esta medida que afecta la soberanía política y económica que sean retirados de República Dominicana.

“Podemos usar nosotros un lenguaje diplomático frente a estos abusadores, irrespetuosos, desconsiderados, indignos de ser seres humanos, no, yo creo que sí debemos solicitar que retiren esa afrenta, ese atropello, que lo retiren, pero además, si nosotros queremos recordar el pensamiento de los padres fundadores de la República Dominicana, lo que tenemos que hacer, pedirle a los Estados Unidos de América que retiren todos los autores de esta afrenta, que lo retiren de la República Dominicana, porque le están mintiendo al mundo, para imponer una política que no se corresponde con el momento, le están mintiendo al mundo, le están atropellando, incluso, no sólo la soberanía de este país, la soberanía política, sino la soberanía económica, y eso no puede permitirse ni a los Estados Unidos, ni a su embajada, ni a nadie, de manera que nosotros lo que tenemos que unificarnos es para solicitar la salida del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana”, expresó Rojas Gómez.

El comunicado emitido por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que entró en vigencia este miércoles, indica que serán detenidos por los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en el país por Central Romana Corporation.

La medida de acuerdo a un comunicado de Estados Unidos está basada en información “que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra sus trabajadores”.

“La CBP identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación, en particular, abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y exceso de horas extras”, señala un comunicado de la entidad.

Asimismo Robert Thomas, dijo que la medida está basada en prácticas que han visto desde hace más de una década.

“Nuestra preocupación con las prácticas que hemos visto en Central Romana ya vienen desde hace más de una década, esto ustedes lo pueden ver en los diferentes informes sobre Derechos Humanos que nosotros hemos emitido, el más reciente es de septiembre de este año”, dijo. En la sesión de este miércoles, los senadores rechazaron la medida implementada por Estados Unidos contra Central Romana.

Adriano Espaillat califica como “alegación maliciosa” comunicado de EE.UU. contra RD

El congresista de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, calificó como una “alegación maliciosa” el comunicado emitido por la embajada estadounidense y pidió que retiren ese tipo de alerta contra República Dominicana.

Al acudir al Palacio Nacional a un encuentro con el presidente Luis Abinader este miércoles, pidió que “tumben” esa alerta que pudiera afectar el turismo del país.

Expresó que pidió una investigación para que se constate y se evidencie lo que Estados Unidos planteó en el comunicado.

“Estamos de acuerdo con que la alerta es infundada y que se deben de retirar inmediatamente”, dijo añadiendo que acudió a la casa presidencial para mostrar solidaridad ante esos señalamientos de los cuales él tiene ninguna evidencia.

Comunicado

El pasado 19 de noviembre la embajada de Estados Unidos, a través de un comunicado, afirmó estar preocupada por el “trato desigual” basado en su color de piel, que han recibido estadounidenses que viajan a República Dominicana por parte de autoridades de inmigración locales.

De acuerdo con el documento emitido por la embajada, en los últimos meses han recibido reportes por parte de viajeros quejándose de que fueron cuestionados de manera más rigurosa en los puertos de entrada al país.

Asimismo, señalaron que por el incremento de operativos migratorios en República Dominicana, enfocados en repatriar a nacionales haitianos indocumentados, los estadounidenses turistas (especialmente aquellos de tez oscura o de ascendencia africana) podría significar más interacciones con agentes de migración locales.

Empresarios Dominicanos no asisten a encuentro con encargado de Negocios de Embajada EEUU

Empresarios no asisten a encuentro con encargado Negocios Embajada EEUU

Santo Domingo, RD.- Luego que el empresario Celso Marranzini recomendara al CONEP y a la Asociación de Industrias (AIRD) no asistir al encuentro de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), en protesta por lo que consideró “intromisión y atrevimiento” de la Embajada de Estados Unidos en el país que denunció través retención de sus nacionales por el color de piel, ha sido notoria la ausencia de la cúpula empresarial.

El presidente saliente del CONEP, Pedro Brache, dijo a CDN que ya tenía pautado una actividad en el Ministerio de Trabajo que coincidía con la de la Cámara Americana de Comercio.

«Nosotros por casualidad sí tenemos un almuerzo en el Ministerio de Trabajo que se había planeado con mucha anterioridad para nosotros no es nada de boicot ni mucho menos. Nosotros somos miembros de la Cámara Americana de Comercio. Yo he sido pasado director de Amchamdr y he apoyado todas sus actividades«, dijo al ser abordado durante un acto en la Dirección General de Aduanas.

Otro de los empresarios ausentes en el acto de la Amchamdr, es Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Las declaraciones de los Estados Unidos en las que acusa al país de racista con las repatriaciones de indocumentados haitianos, ha sido sido rechazado. También criticado en los últimos días por diferentes sectores.

