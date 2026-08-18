Presidente Luis Abinader designa a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la Policía Nacional, realiza otros Cambios Militares. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona designó al general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional y dispuso su ascenso al rango de mayor general, mediante el Decreto núm. 558-26, emitido en el marco de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

La disposición establece que Rodríguez García asumirá la conducción de la institución del orden, en cumplimiento de lo establecido por la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que dispone que el director general debe ser un oficial general policial activo y ostentar el rango de mayor general durante el ejercicio de sus funciones.

Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto núm. 111-26, del 17 de febrero de 2026, mediante el cual había sido designado el anterior titular de la institución.

El decreto también dispone que el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz sea colocado en honrosa situación de retiro, tras el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional.

El nombramiento se suma a los cambios realizados por el presidente Abinader en distintas instituciones del Estado como parte del proceso de reorganización del tren gubernamental.

¿Quién es el nuevo director de la Policía Nacional?

Rodríguez García fue designado en febrero de este año, a través del decreto 133-26, como inspector general de la Policía Nacional.

Con el decreto 558-26, el presidente Luis Abinader designó a Ernesto Rafael Rodríguez García como director de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien fue colocado en situación de retiro.

De acuerdo a las informaciones, Rodríguez García fue designado en febrero de este año, a través del decreto 133-26, como inspector general de la Policía Nacional.

Este hombre ingresó a la academia para cadetes en 1987, llegando a ocupar funciones de mando dentro del cuerpo del orden. “General de Brigada de la Policía Nacional con extensa trayectoria en seguridad ciudadana, prevención, tránsito, investigación y dirección institucional”, dijo el presidente en la información compartida en su canal.

El nuevo director de la policía es técnico y oficial en ciencias policiales, formado en la academia de cadetes de esa institución, licenciado en Derecho de la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Fue director central de prevención, regional del Distrito Nacional y del Cibao Central.

También fungió como director general de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) durante el gobierno de Danilo Medina.

Ha recibido condecoraciones como la Orden al Mérito Naval, Mérito Aéreo Distintivo Azul y Mérito Policial de Primera Categoría.

Abinader dispone cambios en mandos militares: nombra nuevos comandantes de la FARD y ERD

El presidente Luis Abinader designó este lunes nuevos comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea así como los incumbentes de distintos organismos de las Fuerzas Armadas de la República.

Las designaciones están contenidas en un decreto dado a conocer a la 1:55 de la madrugada de este lunes. Son las siguientes:

Decreto del 17 de agosto de 2026 sobre designaciones y ascensos en el ámbito militar:

La disposición designa al mayor general Jimmy Arias Grullón. ERD, comandante general del Ejército de la República Dominicana, en sustitución del también mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.

– General Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD: Ascendido a mayor general y designado comandante general de la FARD.

– Mayor general Floreal T. Suárez Martínez, FARD: Retiro.

– General piloto Manuel José Brito Estepan, FARD: Designado subcomandante general de la FARD.

– Coronel paracaidista Dionisio De La Rosa Hernández, FARD: Ascendido a general de brigada paracaidista y designado inspector general de la FARD.

– Mayor general Celin Rubio Terreno, ERD: Designado asesor militar del presidente (sustituye a Rafael Antonio Carrasco Paulino).

– Mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD: Designado Inspector General de las Fuerzas Armadas (sustituye a Delio Buenaventura Colón Rosario).

– General de brigada José Manuel Duran Infante, ERD: Designado subcomandante general del ERD.

– General de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD: Designado inspector general del ERD.

– General de brigada Guillermo Caro Cruz, ERD: Ascendido a mayor general y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

– General de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda, ERD: Designado comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del ERD.

– Teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco, ERD: Ascendido a coronel y designado subjefe del CUSEP.

– General Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD: Ascendido a mayor general del ERD.

Abinader juramenta a los nuevos mandos altos militares y policiales

El presidente Luis Abinader juramenta este lunes a los nuevos altos mandos militares y policiales en el Palacio Nacional.Javier Flores

El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona juramentó a los nuevos mandos altos militares y policiales designados, mediante dos decretos, este lunes. En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, comocomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.

Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.

También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.

Los decretos

La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.

Vicepresidenta Raquel Peña juramenta a Jean Luis Rodríguez como nuevo ministro de Vivienda

Santo Domingo.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tomó juramento este lunes a Jean Luis Rodríguez como nuevo ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 554-26.

Durante la ceremonia protocolar, Peña deseó éxitos a Rodríguez en esta nueva responsabilidad al frente de una institución que desempeña un papel fundamental en la política habitacional y el desarrollo de infraestructura pública del país.

Al asumir el cargo, Rodríguez agradeció al presidente Luis Abinader la confianza depositada en él y aseguró que llega al Mivhed con la determinación de continuar los avances alcanzados y aportar desde la experiencia acumulada durante su gestión pública.

“Venimos de una experiencia previa donde pudimos dar buenos resultados al país y ese es el compromiso”, expresó Rodríguez, quien afirmó que trabajará “mañana, tarde y noche” para fortalecer la labor del ministerio e impulsar nuevas iniciativas.

Jean Luis Rodríguez llega al Mivhed luego de desempeñarse, entre 2020 y 2026, como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), período durante el cual estuvo vinculado a la gestión y desarrollo de la infraestructura portuaria nacional.

Rodríguez cuenta con formación en Administración de Empresas, Ciencias Políticas y Economía, además de estudios de maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales.

La vicepresidenta Raquel Peña juramenta a Víctor Bisonó como nuevo ministro de Relaciones Exteriores

Santo Domingo.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este lunes a Víctor “Ito” Bisonó como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, luego de su designación por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 554-26.

Durante el acto de juramentación, la vicepresidenta destacó la trayectoria de Bisonó en el servicio público y valoró la responsabilidad que asume al frente de la política exterior dominicana.

Peña también reconoció la labor desarrollada por Roberto Álvarez durante los seis años en los que estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Al asumir sus nuevas funciones, Bisonó manifestó su compromiso de trabajar en defensa de los intereses de la República Dominicana y dar continuidad a las prioridades definidas por el gobierno del presidente Luis Abinader en materia de política exterior.

El nuevo canciller cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público, que incluye responsabilidades tanto en el Poder Ejecutivo como en el ámbito legislativo.

Desde agosto de 2020 se desempeñó como ministro de Industria, Comercio y Mipymes y, posteriormente, asumió como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), posición que ocupaba al momento de su designación al frente de la Cancillería.

Bisonó sucede a Roberto Álvarez, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores desde agosto de 2020 y durante su gestión encabezó la política exterior dominicana y la representación de los intereses del país ante la comunidad internacional.

Gobierno Dominicano acelera los preparativos del año escolar y fortalece el acceso a formación tecnológica

Santo Domingo.- A pocos días del inicio del año escolar 2026-2027, continúan las acciones orientadas a ampliar las oportunidades para los jóvenes, fortalecer el sistema educativo, respaldar el talento deportivo y facilitar el acceso a la formación superior. Durante la presentación del Resumen Semanal, así lo destacó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, quien repasó las principales acciones desarrolladas por el gobierno del presidente Luis Abinader en beneficio de la población.

Más de 36,000 becas tecnológicas para preparar a la juventud

Impulsando la capacitación de los jóvenes, el presidente Luis Abinader encabezó en el Palacio Nacional la entrega de más de 36,000 becas tecnológicas a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), dirigidas a formar jóvenes en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, redes de información, desarrollo de software, marketing digital, diseño gráfico e idiomas.

Reyna informó que la iniciativa amplía el acceso a disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español) y a las áreas emergentes de la Industria 4.0, fortaleciendo la preparación del talento dominicano para los empleos del presente y del futuro.

Capacitación de docentes y distribución de kits escolares

El director de la Diecom también destacó que el Ministerio de Educación inició una jornada nacional de capacitación para 90,000 docentes de todos los niveles, modalidades y subsistemas educativos, como parte de los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027 previsto para el 24 de agosto, y con el objetivo de fortalecer conocimientos, prácticas y herramientas pedagógicas para generar mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en todo el territorio nacional.

Como parte de estos preparativos, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) continúa ampliando la distribución de utilería escolar correspondiente, con 815,664 kits entregados hasta el momento.

El programa beneficiará a más de 1.8 millones de estudiantes de 6,577 centros educativos, con un impacto directo en más de 1.4 millones de familias, contribuyendo a reducir los gastos escolares y garantizar que los estudiantes cuenten con los insumos necesarios para iniciar el año escolar.

Medallistas de Santo Domingo 2026 serán incorporados al Parni

Reyna resaltó además que, a partir de 2027, todos los atletas dominicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán incorporados al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (Parni), cuyos fondos también serán duplicados para aumentar los incentivos destinados a los deportistas.

Esta semana, el presidente Luis Abinader reconoció el desempeño de la delegación nacional, que alcanzó 150 medallas, la mejor actuación de la historia dominicana en estos juegos, tanto por la cantidad de medallas de oro como por el total de preseas obtenidas.

Nuevos autobuses fortalecen la movilidad universitaria

Durante el Resumen Semanal también se informó sobre la entrega de 40 nuevos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de distintas asociaciones del país, elevando a 90 las unidades incorporadas durante la actual gestión, para fortalecer la movilidad estudiantil y reducir las barreras económicas y geográficas para acceder a la educación superior.

Como parte de este impulso, fue anunciado el programa Transporte Universitario Ruta de Nuevas Oportunidades (Turno), orientado a organizar y geolocalizar las asociaciones estudiantiles, establecer rutas y optimizar el uso de los autobuses de acuerdo con las necesidades de las comunidades.

OMSA incorpora tarifa integrada en el Corredor 27 de Febrero

La movilidad urbana también dio un paso importante esta semana, tras la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) iniciar la operación comercial del Corredor 27 de Febrero con una tarifa integrada de RD 35.00, incorporando este servicio al sistema de integración tarifaria y operacional del transporte masivo del Gran Santo Domingo.

La medida facilitará una movilidad más ágil, sencilla y económica para miles de usuarios, al fortalecer la conexión entre los autobuses de la OMSA y el Sistema Integrado de Transporte mediante un esquema de pago electrónico unificado.

Con estas iniciativas, el país continúa ampliando oportunidades para miles de dominicanos, fortaleciendo el sistema educativo, apoyando el desarrollo del deporte y mejorando las condiciones de movilidad en distintas comunidades.