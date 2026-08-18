Policía Nacional recupera tres vehículos reportados como robados en Jimaní, La Vega y Bonao. Otras Noticias Policiales

Palacio Policia Nacional, R. D.-Agentes de la Policía Nacional recuperaron tres vehículos que figuraban como robados durante diferentes operativos de depuración, prevención y recuperación realizados en las provincias de Jimaní, La Vega y Monseñor Nouel (Bonao), según informes policiales.

En Jimaní, miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y de la Policía Preventiva realizaban labores de depuración mediante el sistema policial correspondiente cuando verificaron la placa G682150, perteneciente a una Honda CR-V Touring, color blanco, que figuraba con estatus de robada.

El vehículo era conducido por un hombre residente en el sector La Caleta, quien fue retenido junto con el automóvil para los procedimientos legales correspondientes.

Mientras que, en La Vega, agentes de la Subdirección Regional de Investigación recuperaron una motocicleta Suzuki Address CE74A, color negro, placa K2519028, que había sido reportada como robada mediante una denuncia interpuesta en 2025.

La motocicleta fue localizada en un terreno baldío del sector La Esmeralda durante un operativo de búsqueda y recuperación de vehículos sustraídos.

Asimismo, en Bonao, una patrulla de la Policía Preventiva adscrita al corredor Maimón-Piedra Blanca localizó un Ford Explorer, color blanco, año 2012, placa G272409, durante labores de chequeo y registro realizadas en la calle Fuerte Núñez, del sector Buenos Aires.

Al ser depurado en el sistema policial, el vehículo presentó estatus de robado, por lo que fue retenido y su conductor trasladado a la dotación policial de Maimón para fines de investigación.

Los tres casos fueron puestos bajo los procedimientos legales correspondientes, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que estos vehículos llegaron a manos de sus actuales conductores y determinar las posibles responsabilidades.

Policía identifica y activa búsqueda de presunto autor de muerte y heridas de bala en La Cuaba, Pedro Brand

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, intensifica la búsqueda de Manuel Armando Silfa Montero, alias “Centavo” y/o “El Guardia”, señalado como presunto responsable de la muerte a tiros de Railly Antonio Rodríguez Soriano, de 26 años, y de las heridas ocasionadas a Yonny Martínez Flores, de 36, durante un incidente registrado el pasado 7 de agosto en la carretera La Cuaba, municipio Pedro Brand.

Contra Silfa Montero, de 25 años, pesa la orden de arresto No. 2026-AJ0067820, por su presunta vinculación con el hecho en el que Rodríguez Soriano falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Vinicio Calventi, a consecuencia de una herida de proyectil de arma de fuego en la región facial.

En el mismo incidente resultó herido Martínez Flores, quien presenta una herida de bala en el brazo derecho, conforme al diagnóstico médico.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho se produjo mientras moradores de la comunidad realizaban una protesta en rechazo a la instalación de un vertedero y mantenían bloqueada la vía, circunstancias en las que se originó un incidente que terminó con el uso de un arma de fuego.

Durante el procesamiento de la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias y colectaron un casquillo calibre 9 milímetros, el cual fue incorporado al proceso investigativo para los análisis correspondientes.

La Policía Nacional informó que Manuel Armando Silfa Montero es activamente buscado por los organismos investigativos, por lo que exhortó al prófugo a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se le atribuyen.

Policía Cibernética apresa a cuatro personas vinculadas a estafas y transferencias ilícitas por más de RD$45,000 y US$16,000

Policía Cibernética apresa a cuatro personas vinculadas a estafas y transferencias ilícitas por más de RD$45,000 y US$16,000

La Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional apresó a cuatro personas mediante órdenes judiciales, por su presunta vinculación con casos de estafa electrónica, transferencias ilícitas de fondos y engaños ejecutados a través de redes sociales y plataformas digitales.

En Santo Domingo Este, fue apresado Miguel Rosario Núñez, mediante la orden de arresto No. RAJ-2026-AJ0012512, por presuntamente resultar beneficiario de una transferencia ilícita de RD$19,400, realizada el pasado 21 de enero a una cuenta bancaria a su nombre. El caso es investigado bajo las disposiciones del artículo 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Mientras que, en Santiago de los Caballeros, agentes de la Policía Cibernética apresaron a Hillary Hacivi Volquez Mateo, mediante la orden de arresto No. 02078-2023, por su presunta vinculación con una estafa relacionada con la falsa venta de un teléfono celular a través de Instagram.

Según la investigación, la víctima realizó dos depósitos por un total de RD$19,550 luego de ser contactada por el supuesto vendedor, quien posteriormente dejó de responder sus llamadas y mensajes y nunca entregó el equipo ofertado.

En otro caso, agentes de la institución apresaron a Alejandro Fernández Moreno, mediante la orden de arresto No. 0213-Marzo-2026, por presuntamente recibir en una cuenta bancaria un depósito de RD$26,000, vinculado a una estafa ejecutada mediante Facebook.

De acuerdo con la denuncia, la víctima fue contactada bajo la modalidad de una supuesta oferta de trabajo en marketing digital, en la que se le prometían ganancias por completar determinadas tareas. Posteriormente, fue inducida a realizar depósitos en concepto de supuestas inversiones, sin recibir los beneficios prometidos.

Asimismo, en Bonao, provincia Monseñor Nouel, fue apresada Kimberli Estefani Minaya, en virtud de la orden de arresto No. 02578-2024, por su presunta vinculación con una transferencia ilícita de US$16,000, obtenida mediante la modalidad conocida como phishing.

Según la investigación, la víctima recibió un correo electrónico en el que se le indicaba que debía cambiar su contraseña bancaria. Tras realizar la acción solicitada, posteriormente fue detectada una transferencia no autorizada por el referido monto.

La Policía Nacional informó que los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes, para los fines legales establecidos.