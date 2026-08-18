Ministerio de Defensa dispone nuevas designaciones en áreas estratégicas de las Fuerzas Armadas

Ministerio de Defensa Dominicano, Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE) dispuso este lunes nuevas designaciones en importantes dependencias de las Fuerzas Armadas, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y continuidad de las funciones vinculadas a la seguridad fronteriza, aeroportuaria, inteligencia y formación ciudadana.

Las designaciones, efectivas a partir del 17 de agosto de 2026, fueron dispuestas por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD).

Entre los cambios se encuentra la designación del mayor general Enrique Aguilera Trujillo, (ERD), como director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), en sustitución del general de brigada José H. Rodríguez Coste (ERD).

A su vez, el general de brigada José H. Rodríguez Coste (ERD), fue designado J-2, director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, responsabilidad desde la cual tendrá a su cargo una de las áreas fundamentales para el análisis y apoyo a la toma de decisiones estratégicas del alto mando militar.

En el ámbito de la seguridad aeroportuaria, fue designado el general de brigada piloto Manuel Abad García Lithgow (FARD), como director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac). Asimismo, el coronel (MA) Modesto Segura Vólquez (ERD), fue designado subdirector general del Cesac, reforzando la estructura de mando de ese organismo especializado.

Asimismo, el general de brigada Francisco Dimas Ávalo Núñez (ERD), fue designado director del Servicio Militar Voluntario, en sustitución del general de brigada piloto Rafael Candelario Acosta Sena (FARD).

Estas disposiciones procuran garantizar la continuidad del mando y fortalecer áreas que desempeñan funciones esenciales dentro del sistema de defensa y seguridad nacional, mediante la asignación de oficiales a responsabilidades directamente vinculadas con las prioridades estratégicas de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa reafirma con estas designaciones su compromiso con el fortalecimiento institucional, la eficiencia operacional y la adecuada conducción de sus dependencias y cuerpos especializados.