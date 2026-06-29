Cinco días después del terremoto: Venezuela sigue luchando entre el dolor, la esperanza y la solidaridad mundial

Por la Redacción de El Sol de la Florida

CARACAS / LA GUAIRA. Cinco días después de que dos poderosos terremotos estremecieran a Venezuela la noche del 24 de junio, el país continúa enfrentando una de las peores tragedias naturales de su historia moderna. Mientras los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los escombros, el número de víctimas aumenta y la ayuda internacional se intensifica para atender una emergencia humanitaria sin precedentes.

El inicio de la tragedia

A las 8:42 p.m. del miércoles 24 de junio, dos fuertes movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron la región centro-norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. Los epicentros se localizaron cerca de la costa venezolana, provocando el colapso de edificios, puentes y viviendas en La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo. El evento fue catalogado por especialistas como el terremoto más devastador registrado en Venezuela en más de un siglo.

La primera noche estuvo marcada por escenas de desesperación. Miles de personas abandonaron sus hogares por temor a nuevas réplicas, mientras hospitales eran evacuados y los organismos de emergencia iniciaban una carrera contra el tiempo para rescatar a quienes permanecían atrapados bajo los escombros.

Una cifra de víctimas que no deja de crecer

Las primeras 24 horas dejaron un saldo preliminar de 164 fallecidos y 971 heridos, pero conforme avanzaban las labores de búsqueda las cifras aumentaron rápidamente.

Al cierre de este 29 de junio, el balance oficial reporta:

1,450 personas fallecidas

Más de 3,150 heridos

Más de 12,700 personas desplazadas que permanecen en refugios temporales.

que permanecen en refugios temporales. 774 edificios completamente destruidos y decenas de miles de estructuras con distintos niveles de daño.

Las autoridades reconocen que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que continúan las operaciones de rescate.

La Guaira: el epicentro del dolor

El estado La Guaira se convirtió en el símbolo de la tragedia. Numerosos edificios residenciales colapsaron completamente, dejando barrios enteros reducidos a montañas de concreto y acero.

Las labores de búsqueda continúan día y noche con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Durante el fin de semana fueron rescatadas con vida varias personas, entre ellas un padre y su hijo, una madre con su bebé y otros ciudadanos que permanecieron atrapados durante más de cuatro días bajo los escombros. Estos rescates han renovado la esperanza en medio del devastador panorama.

Una emergencia humanitaria de grandes proporciones

Además de las pérdidas humanas, el terremoto ha dejado una profunda crisis social.

La Organización de las Naciones Unidas estima que 1.8 millones de personas requieren asistencia humanitaria urgente, incluyendo aproximadamente 680,000 niños que necesitan alimentos, agua potable, atención médica y refugio.

Aunque el servicio eléctrico ha sido restablecido parcialmente en varias zonas, miles de familias siguen sin acceso regular a agua potable, telecomunicaciones y servicios básicos.

El mundo responde

La tragedia movilizó una rápida respuesta internacional.

Más de 2,600 rescatistas extranjeros provenientes de Estados Unidos, Colombia, México, Francia, España y otros países trabajan junto a los equipos venezolanos en labores de búsqueda y rescate. Organizaciones como la Cruz Roja, UNICEF y diversas agencias humanitarias también participan en la distribución de alimentos, medicamentos y suministros esenciales.

Florida también dijo presente

La solidaridad cruzó fronteras.

El pasado sábado 27 de junio, El Sol NetworkTV organizó el Maratón Solidario por Venezuela, una transmisión especial de cinco horas que reunió a comunicadores, empresarios, iglesias, organizaciones comunitarias y cientos de voluntarios de la Florida Central.

La jornada permitió recolectar miles de artículos de primera necesidad, suficientes para llenar más de veinte camionetas, posteriormente entregadas a centros de distribución en Orlando para su envío a Venezuela.

La programación fue transmitida en vivo a través de elsolnetworktv.com, Roku TV, Fire TV y todas las plataformas digitales del canal, en una alianza especial con Somos Noticias TV, dirigida por el periodista William Lugo.

La esperanza continúa

Cinco días después del desastre, Venezuela sigue viviendo horas decisivas. Mientras continúan las réplicas y las labores de rescate avanzan contra el reloj, miles de familias permanecen esperando noticias de sus seres queridos.

Sin embargo, en medio del dolor también emerge un poderoso mensaje de esperanza. La respuesta de voluntarios, organismos internacionales y comunidades dentro y fuera de Venezuela demuestra que la solidaridad no conoce fronteras.

Hoy, más que nunca, el pueblo venezolano enfrenta una tragedia histórica, pero también recibe el abrazo de miles de personas alrededor del mundo que se han unido para demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede levantarse entre los escombros.