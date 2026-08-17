¿Puede Alofoke ser presidente?

ELECCIONES 2028: ¿QUIÉN TIENE HOY EL CAMINO MÁS CLARO HACIA EL PALACIO NACIONAL?

David Collado parte delante, Omar Fernández crece, Leonel conserva estructura y Alofoke intenta convertir millones de seguidores en votos

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

A poco menos de dos años de que República Dominicana vuelva a escoger presidente, la carrera de 2028 comienza a mostrar algo que podría convertirla en una de las elecciones más impredecibles de las últimas décadas.

David Collado encabeza actualmente buena parte de los indicadores dentro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Omar Fernández exhibe una notable capacidad de penetrar fuera de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández mantiene el control de una poderosa estructura opositora. Carolina Mejía continúa siendo una alternativa importante dentro del PRM. El Partido de la Liberación Dominicana intenta reconstruir su competitividad después de dos derrotas presidenciales consecutivas.

Y ahora aparece un elemento completamente diferente:

Santiago Matías “Alofoke”.

El empresario de medios e influencer ya no se limita a hablar sobre una eventual candidatura. Este domingo 16 de agosto inició en Santiago de los Caballeros la recolección pública de firmas para su proyecto Dominicanos Primero, con el objetivo de obtener reconocimiento de la Junta Central Electoral y participar en las elecciones de 2028.

La pregunta, por tanto, ha dejado de ser si Alofoke está haciendo publicidad con la política.

La pregunta comienza a ser otra:

¿Puede realmente alterar la elección presidencial dominicana de 2028?

La respuesta, después de examinar el panorama actual, es sí.

Eso no significa que hoy sea favorito para convertirse en presidente. Significa que posee suficientes ventajas atípicas para que descartarlo resulte políticamente imprudente.

Una elección sin dueño

La primera gran característica de 2028 es que todavía nadie tiene la elección asegurada.

La encuesta Gallup publicada por Diario Libre en mayo encontró al PRM con 30.4% de simpatía partidaria, Fuerza del Pueblo con 19.6% y el PLD con 19.5%. Pero posiblemente el dato más importante sea otro: 23.5% dijo no simpatizar con ningún partido político.

Ese 23.5% representa un enorme territorio político disponible.

No significa que todos esos electores sean antisistema ni que automáticamente votarían por Santiago Matías. Pero sí indica que prácticamente uno de cada cuatro consultados en esa medición no estaba emocionalmente amarrado a PRM, FP o PLD.

Ahí pueden crecer candidatos con perfiles menos tradicionales.

Y ahí comienza la oportunidad de Alofoke.

DAVID COLLADO: EL HOMBRE A VENCER DENTRO DEL PRM

Si las tendencias actuales se mantuvieran, David Collado es hoy el político que inicia desde la posición más favorable.

La encuesta ACD Media realizada del 2 al 4 de julio de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas, encontró que Collado obtenía 40.4% cuando se preguntaba a la población general quién debía ser el candidato presidencial del PRM, frente a 13.5% para Carolina Mejía. Entre simpatizantes del PRM, la diferencia fue todavía mayor: 54.2% para Collado frente a 17.4% para Mejía.

Gallup había encontrado en mayo una ventaja todavía más amplia dentro del oficialismo: 61.8% de los simpatizantes del PRM preferían a Collado como eventual candidato, contra 21.1% de Carolina. Además, Collado encabezaba en esa encuesta la valoración positiva nacional con 60.8%.

Su fortaleza

Collado ha construido una imagen asociada menos con la confrontación partidaria y más con gestión, turismo, promoción internacional y administración.

Eso puede ser particularmente valioso en 2028.

Después de ocho años consecutivos de gobierno del PRM, su reto sería presentarse simultáneamente como continuidad de lo que funcionó y renovación de lo que el electorado quiera cambiar.

Ese equilibrio es difícil, pero Collado parece, hasta ahora, mejor posicionado que cualquier otro dirigente del oficialismo para intentarlo.

Su debilidad

Precisamente pertenecer al partido gobernante durante ocho años puede convertirse en su mayor problema.

En 2028 el candidato del PRM no competirá únicamente contra Omar, Leonel, PLD o Alofoke.

Competirá también contra la evaluación que haga la población de los ocho años de administración perremeísta.

Economía familiar, costo de vida, seguridad, electricidad, corrupción, servicios públicos, Haití e inmigración podrían terminar pesando más que la popularidad individual del candidato.

Su base natural

PRM, clases medias urbanas, sectores empresariales, votantes que valoran gestión y parte del electorado independiente.

La diáspora

Collado tiene una ventaja institucional importante: pertenece al partido que actualmente gobierna y cuya organización posee estructura en Estados Unidos y otros países.

Pero en ese terreno encontrará a dos adversarios especialmente interesantes:

Omar Fernández y Santiago Matías.

OMAR FERNÁNDEZ: POSIBLEMENTE EL ADVERSARIO MÁS PELIGROSO PARA EL PRM

El fenómeno de Omar Fernández merece atención especial.

La encuesta ACD Media de julio encontró una paradoja sumamente importante.

Entre la población general consultada sobre quién debía encabezar Fuerza del Pueblo, Omar obtenía 47% frente a 29.9% de Leonel Fernández.

Pero entre los simpatizantes de FP ocurría exactamente lo contrario: Leonel dominaba con 67%, mientras Omar recibía 33%.

En mayo, otra medición de ACD había encontrado a Omar delante de Leonel entre la población general por 54.1% a 34.9%, aunque aquella vez la competencia entre los simpatizantes de FP era prácticamente un empate: 50.8% Leonel y 48.4% Omar.

Esto revela algo políticamente extraordinario.

Omar parece tener más capacidad expansiva fuera de FP que dentro de FP.

Su fortaleza

Juventud, apellido conocido, baja asociación con los conflictos históricos del sistema político, capacidad comunicacional y posibilidad de captar independientes.

Representa simultáneamente continuidad y renovación.

Puede recibir parte del voto leonelista sin necesariamente cargar con todo el rechazo acumulado por décadas de confrontación política.

Su debilidad

La principal pregunta no está fuera de Fuerza del Pueblo.

Está dentro.

¿Quién será candidato?

Leonel conserva enorme influencia sobre la estructura partidaria. Gallup encontró en mayo que entre simpatizantes de FP Leonel recibía 64.9%, frente a 31.7% para Omar.Eso crea una situación poco común:

el candidato potencialmente más atractivo para el electorado general pudiera no ser el favorito de la militancia partidaria.

Su base

Jóvenes profesionales, clase media, electores urbanos, nuevos votantes, parte del leonelismo y ciudadanos opositores que quieren cambio generacional sin romper completamente con el sistema.

La diáspora

Omar podría tener condiciones favorables para conectar con una segunda generación dominicana en Estados Unidos, particularmente con electores más jóvenes y profesionales.

Aquí podría producirse una de las batallas más interesantes de 2028:

Omar vs. Alofoke por el dominicano joven de la diáspora.

LEONEL FERNÁNDEZ: NUNCA DEBE SER SUBESTIMADO

Uno de los errores tradicionales del análisis político dominicano es declarar prematuramente terminado a Leonel Fernández.

Su principal ventaja continúa siendo algo que Alofoke todavía no tiene y que Omar deberá terminar de consolidar:

estructura.

Fuerza del Pueblo registra aproximadamente 19.6% de simpatía partidaria en Gallup y 26.5% de intención partidaria en la medición de ACD de mayo, dependiendo de metodología y pregunta utilizada.

Y dentro de FP, Leonel conserva un dominio significativo según las mediciones más recientes.

Su fortaleza

Experiencia presidencial.

Organización nacional.

Dirigencia territorial.

Conocimiento internacional.

Capacidad de negociación.

Base electoral disciplinada.

Experiencia en alianzas.

Leonel sabe cómo competir una elección presidencial desde prácticamente todos los ángulos.

Su debilidad

Su experiencia puede convertirse simultáneamente en su principal obstáculo.

Una parte del electorado podría verlo como una figura perteneciente a un ciclo político anterior.

Además, deberá resolver una pregunta interna extremadamente delicada:

¿Leonel 2028 o Omar 2028?

Una confrontación severa entre ambos sería probablemente uno de los mejores regalos electorales que podría recibir el PRM.

CAROLINA MEJÍA: FUERTE, PERO ATRAPADA POR EL MOMENTO COLLADO

Carolina Mejía continúa siendo una de las principales figuras nacionales del PRM.

Pero actualmente tiene un problema muy concreto:

David Collado.

ACD la colocó en julio con 13.5% entre la población general consultada sobre la candidatura del PRM frente al 40.4% de Collado; entre los propios simpatizantes perremeístas registró 17.4% contra 54.2% de Collado.

Gallup había mostrado una relación similar en mayo: 21.1% para Carolina frente a 61.8% para Collado entre simpatizantes oficialistas.

Su fortaleza

Posee apellido político, estructura, experiencia municipal, reconocimiento nacional y capacidad para proyectar una candidatura moderada.

También podría convertirse en una figura de consenso si el proceso interno del PRM se complica.

Su debilidad

Hoy no parece tener un problema de reconocimiento.

Tiene un problema de viabilidad comparativa.

Mientras Collado mantenga ventajas de dos y tres a uno dentro del oficialismo, los dirigentes que busquen alinearse tempranamente con quien consideran favorito tendrán fuertes incentivos para acercarse a él.

Eso puede generar un efecto acumulativo.

ABEL MARTÍNEZ: EL GRAN RETO ES VOLVER A SER COMPETITIVO

Abel Martínez merece permanecer dentro de cualquier mapa serio de 2028 por su trayectoria y por haber encabezado la candidatura presidencial del PLD en 2024.

Pero hay que hacer una precisión importante:

hoy no aparece como el principal favorito interno del PLD en las mediciones recientes que encontramos.

La encuesta ACD de julio colocó a Gonzalo Castillo con 36.6% entre la población general consultada sobre las opciones peledeístas y 46.8% entre simpatizantes del PLD.

Gallup también describió en mayo un PLD sin liderazgo presidencial completamente resuelto y señaló que Abel conservaba presencia, pero sin consolidarse como eje unificador.

Su fortaleza

Experiencia ejecutiva y legislativa.

Conocimiento nacional.

Vínculos con la estructura peledeísta.

Experiencia como candidato presidencial.

Raíces importantes en Santiago y el Cibao.

Su debilidad

Debe superar algo más complicado que una primaria:

tiene que demostrar que el PLD puede volver a competir por la Presidencia.

El partido que dominó durante años el sistema político aparece actualmente en una batalla con Fuerza del Pueblo por el espacio principal de oposición. Gallup encontró prácticamente un empate de simpatía: 19.5% PLD y 19.6% FP. (Diario Libre⁠)

El problema del PLD no es únicamente escoger candidato.

Es recuperar narrativa.

SANTIAGO MATÍAS “ALOFOKE”: LA INCÓGNITA QUE PUEDE ROMPER EL TABLERO

Aquí comienza la parte completamente nueva del análisis.

Santiago Matías no posee actualmente la maquinaria del PRM.

No tiene la estructura nacional de Fuerza del Pueblo.

No cuenta con décadas de militancia como el PLD.

No ha gobernado.

No ha sido senador.

No ha sido alcalde.

Pero tiene un activo que ninguno de los demás posee en la misma magnitud:

control directo sobre una gigantesca maquinaria de atención digital.

Y este domingo comenzó a intentar convertir esa atención en organización presencial con la recolección de firmas de Dominicanos Primero en Santiago.

Su primera batalla no es electoral

Es jurídica y organizativa.

Para competir necesita que su organización cumpla el proceso de reconocimiento establecido por la legislación electoral y la JCE.

La normativa establece diferentes etapas de verificación, incluyendo documentación, organismos directivos, locales y validación de los electores que manifiestan apoyo. Además, las solicitudes de reconocimiento deben someterse a la JCE dentro de los plazos legales correspondientes.

Por eso las firmas son solamente el principio.

Alofoke necesita convertir:

followers → simpatizantes → organización → delegados → electores → votos.

Ahí estará su verdadero examen.

Mi estimación hoy

Estas cifras no proceden de una encuesta. Son una estimación analítica basada en el estado actual de su proyecto:

Probabilidad de conseguir competir formalmente en 2028: 60–70%.

Probabilidad de convertirse en uno de los tres o cuatro candidatos determinantes: 35–45%.

Probabilidad de llegar a segunda vuelta: 15–25%.

Probabilidad actual de convertirse en presidente en 2028: aproximadamente 8–15%.

Para alguien sin partido reconocido actualmente, un rango de 8–15% de probabilidad presidencial no sería insignificante.

Y puede aumentar.

LA CIFRA QUE ALOFOKE DEBERÍA ESTAR MIRANDO: 23.5%

No son sus seguidores.

No son sus views.

No son sus likes.

Es ese 23.5% que Gallup encontró sin identificación partidaria.

Ese es el mercado electoral potencialmente más disputable.

Porque si Matías consigue persuadir solamente una porción significativa de ese grupo, combinándolo con jóvenes, sectores populares y simpatizantes desencantados de los partidos tradicionales, podría comenzar a construir una candidatura de dos dígitos.

Y en una elección fragmentada, dos dígitos cambian todo.

LA DIÁSPORA PODRÍA CONVERTIRSE EN EL ARMA SECRETA DE 2028

El voto exterior es demasiado grande para considerarlo decorativo.

Para las elecciones de 2024, la JCE reportó 863,785 dominicanos habilitados para votar en el exterior, dentro de un padrón general de 8,145,548 electores.

Meses antes, la institución había informado que aproximadamente 617,000 de los cerca de 870,000 empadronados en el exterior estaban solamente en Estados Unidos, alrededor del 71%.

Y la JCE ya está trabajando en la organización del voto exterior rumbo a 2028.

Eso convierte a Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, Pennsylvania y otras concentraciones dominicanas en escenarios políticamente relevantes.

¿Quién tiene ventaja allí?

PRM: estructura partidaria.

Leonel: organización histórica.

Omar: renovación generacional.

PLD: estructura tradicional.

Alofoke: penetración cultural y digital.

Esto último es diferente.

Alofoke no necesita necesariamente abrir primero cien locales para comunicarse con dominicanos de Nueva York.

Ya vive diariamente en sus teléfonos.

El desafío consiste en conseguir que esa audiencia se registre, se organice y vote.

PRIMER MAPA COMPARATIVO — AGOSTO 2026

Figura

Mayor fortaleza

Mayor debilidad

Base potencial

Situación

David Collado

Popularidad + PRM + imagen de gestión

Desgaste de 8 años del oficialismo

PRM, moderados, independientes

Favorito inicial

Omar Fernández

Renovación + expansión fuera de FP

Necesita resolver candidatura interna

Jóvenes, urbanos, opositores moderados

Principal amenaza emergente

Leonel Fernández

Estructura + experiencia + FP

Rechazo acumulado/cambio generacional

Leonelismo y oposición tradicional

Competidor estructural

Carolina Mejía

PRM + reconocimiento + perfil moderado

Collado domina actualmente la interna

PRM, municipalistas, moderados

Alternativa oficialista

Abel Martínez

Experiencia + PLD + Cibao

PLD y candidatura interna debilitados

Peledeísmo tradicional

Necesita relanzamiento

Santiago Matías

Audiencia + comunicación + voto antisistema

No tiene todavía partido/estructura electoral

Jóvenes, independientes, sectores populares, diáspora

Outsider de alto potencial

LOS ESCENARIOS DE PRIMERA VUELTA

Es importante distinguir encuesta de simulación.

Los siguientes porcentajes NO son resultados de una encuesta. Son escenarios analíticos diseñados para visualizar cómo podría funcionar una elección fragmentada.

ESCENARIO A: Alofoke no despega

David Collado — 39%

Omar Fernández — 30%

PLD — 17%

Alofoke — 6%

Otros/indecisos — 8%

Segunda vuelta: Collado vs. Omar.

Ese probablemente sería hoy uno de los escenarios más naturales si Collado y Omar terminan siendo candidatos de PRM y FP y Alofoke permanece como fenómeno minoritario.

ESCENARIO B: ALOFOKE ALCANZA 12–15%

Aquí empieza el terremoto.

Collado — 34%

Omar — 27%

PLD — 16%

Alofoke — 14%

Otros/indecisos — 9%

Alofoke todavía no entra a segunda vuelta.

Pero se convierte en árbitro de la Presidencia.

Porque sus electores decidirían en gran medida hacia dónde se inclina una eventual segunda vuelta.

Y entonces Collado y Omar tendrían que hablar con él.

ESCENARIO C: ALOFOKE ROMPE LA BARRERA DEL 20%

Collado — 31%

Omar — 25%

Alofoke — 21%

PLD — 14%

Otros — 9%

Aquí República Dominicana tendría una elección completamente nueva.

Una diferencia de cuatro puntos entre segundo y tercero a semanas de las elecciones convertiría a Alofoke en candidato real a segunda vuelta.

Y probablemente comenzaría una migración de electores mediante el fenómeno del voto útil:

“Si Alofoke puede ganar, voy con Alofoke.”

Ese efecto psicológico puede convertir 18% en 22% y 22% en 25%.

ESCENARIO D: EL TERREMOTO POLÍTICO

Collado — 29%

Alofoke — 26%

Omar — 24%

PLD — 13%

Otros — 8%

Segunda vuelta: Collado vs. Alofoke.

Hoy considero este escenario poco probable.

Pero ya no considero intelectualmente serio decir que es imposible.

Y EN SEGUNDA VUELTA TODO CAMBIA

La Constitución electoral dominicana obliga a una segunda elección si ningún candidato alcanza más del 50% de los votos válidos; compiten entonces las dos candidaturas más votadas.

Eso significa que Alofoke no necesita comenzar pensando en obtener 51%.

Primero necesita entrar entre los dos primeros.

Y ahí aparece la estrategia.

Collado vs. Omar

Sería posiblemente una confrontación entre continuidad gerencial y renovación opositora.

El PLD y los votantes independientes serían decisivos.

Collado vs. Leonel

Sería una elección más tradicional: PRM contra el principal liderazgo histórico de la oposición.

Aquí podría producirse fuerte polarización.

Collado vs. Alofoke

Sería el escenario políticamente más disruptivo.

La elección dejaría de ser PRM vs. oposición tradicional.

Se convertiría en:

sistema vs. outsider.

Y esa narrativa podría beneficiar enormemente a Matías.

Porque todos los ataques de las estructuras tradicionales podrían ser utilizados por él como confirmación de su argumento:

“Se unieron todos porque quieren impedir que llegue alguien diferente.”

Ese discurso ha funcionado con outsiders en otros sistemas políticos, aunque no garantiza automáticamente una victoria dominicana.

Omar vs. Alofoke

Para mí, éste sería uno de los escenarios más fascinantes.

Dos candidatos relativamente jóvenes.

Dos fuertes comunicadores.

Dos figuras capaces de conectar con nuevos electores.

Pero representando conceptos diferentes:

Omar: renovación desde dentro del sistema.

Alofoke: ruptura desde fuera del sistema.

¿QUIÉN ES HOY EL FAVORITO?

Mi ranking político al 16 de agosto de 2026 sería:

1. David Collado — ventaja clara actualmente.

2. Omar Fernández — mayor potencial de crecimiento transversal.

3. Leonel Fernández — mayor fuerza estructural opositora.

4. Carolina Mejía — fuerte alternativa si cambia el escenario interno del PRM.

5. Santiago Matías — mayor potencial disruptivo y mayor incertidumbre.

6. Campo del PLD — partido importante, pero candidatura todavía sin resolver; hoy las mediciones recientes favorecen a Gonzalo Castillo más que a Abel Martínez.

Pero colocaría un asterisco enorme junto al nombre de Alofoke.

Porque es el candidato cuyo futuro tiene mayor rango de posibilidades.

Puede terminar en 3%.

Puede llegar al 10%.

Puede alcanzar 20%.

Hoy nadie dispone de evidencia demoscópica suficiente para determinar cuál será su techo.

LAS CINCO PRUEBAS QUE DECIDIRÁN SI ALOFOKE ES REAL

Durante los próximos seis a doce meses habrá que observar cinco cosas:

Reconocimiento político: ¿Dominicanos Primero cumple los requisitos de la JCE? Movilización territorial: ¿puede repetir Santiago en Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Higüey, La Romana, Baní, Barahona y otras provincias? Encuestas: ¿aparece en mediciones nacionales serias? Primero 5%. Después 8%. Después 10%. Equipo: ¿puede rodearse de economistas, juristas, expertos en seguridad, educación, salud, energía, relaciones exteriores y administración pública? Discurso presidencial: ¿puede dejar de ser simplemente Alofoke y convencer al país de que Santiago Matías puede dirigir el Estado?

La quinta es probablemente la más difícil.

Una audiencia puede celebrar una controversia.

Un electorado presidencial preguntará:

¿Qué hará con Haití?

¿Qué hará con la electricidad?

¿Qué hará con el déficit?

¿Qué hará con la delincuencia?

¿Qué hará con los hospitales?

¿Qué hará con la corrupción?

¿Qué hará con el costo de los alimentos?

¿Quiénes serán sus ministros?

¿Puede manejar una crisis internacional?

Ahí comienza la verdadera candidatura.

CONCLUSIÓN: 2028 PODRÍA SER UNA ELECCIÓN DE TRES GENERACIONES

David Collado representa una generación de dirigentes que ascendieron mediante gestión pública y estructura partidaria.

Omar Fernández representa la renovación generacional dentro del sistema.

Leonel Fernández representa experiencia, estructura y continuidad del liderazgo político tradicional.

Carolina Mejía ofrece otra variante de renovación oficialista.

El PLD intenta encontrar la figura capaz de devolverlo a la competencia presidencial.

Y Santiago Matías representa algo completamente diferente:

la posibilidad de que el poder construido en las redes sociales salte directamente al Palacio Nacional.

Todavía hay una distancia gigantesca entre llenar plataformas digitales y ganar elecciones.

Pero este domingo en Santiago ocurrió algo que merece atención:

Alofoke comenzó a intentar cruzar ese puente.

Su primera victoria no será ganar la Presidencia.

Será conseguir que República Dominicana deje de preguntarse:

“¿Alofoke está jugando a la política?”

y comience a preguntarse:

“¿Y si Alofoke realmente puede ganar?”

El día que una encuesta nacional reconocida lo coloque consistentemente en 10% o más, la política dominicana entrará en una etapa distinta.

Si llega al 15%, será imposible ignorarlo.

Y si alcanza 20% a un año de las elecciones, habrá que dejar definitivamente de llamarlo “el influencer que quiere ser presidente”.

En ese momento será, sencillamente:

uno de los hombres con posibilidades reales de convertirse en Presidente de la República Dominicana.

Hay un dato que, después de profundizar la investigación, me parece todavía más importante que en mi primera respuesta: el 23.5% sin simpatía partidaria que encontró Gallup. Ese puede ser el verdadero campo de batalla de Alofoke. Y la otra gran historia que veo formándose no es solamente Collado vs. Alofoke, sino Omar vs. Alofoke por el voto joven, independiente y de la diáspora. Ahí hay material para darle seguimiento periódico hasta 2028.