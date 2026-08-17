24 horas que retratan a Osceola: hoy se decide sobre crecimiento y mañana sobre poder político

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La Comisión del Condado enfrenta esta tarde decisiones sobre desarrollo y la disolución de un distrito especial; St. Cloud llevará mañana nuevos cambios de zonificación a su Planning Commission, mientras Kissimmee elegirá dos comisionados y decidirá si amplía los límites de mandato.

Osceola County comienza esta semana con una coincidencia que permite observar con particular claridad cómo se construye el poder local.

Esta tarde, la Board of County Commissioners celebrará audiencias públicas sobre asuntos que afectan el territorio y el desarrollo del Condado. Entre ellos figura una decisión poco llamativa en apariencia, pero importante para comprender cómo se financian las grandes comunidades: la propuesta para disolver el GIR East Community Development District.

Mañana, en St. Cloud, la Planning Commission examinará tres expedientes concretos, incluyendo cinco acres que podrían pasar de uso multifamiliar a comercial y una modificación de un desarrollo planificado de 25.61 acres.

Y mientras los gobiernos deciden qué puede construirse y dónde, mañana los electores decidirán quién tendrá poder para tomar parte de esas decisiones en Kissimmee.

No son tres historias independientes.

Son tres niveles de una misma realidad.

Primero se eligen los funcionarios. Después esos gobiernos adoptan reglas, aprueban proyectos y autorizan estructuras financieras. Finalmente aparecen viviendas, negocios, tráfico, escuelas y facturas que acompañan durante años a quienes viven allí.

Esta semana permite observar el proceso completo.

GIR East vuelve hoy a la Comisión, pero esta vez para desaparecer

La audiencia más interesante de esta tarde probablemente no será la más conocida.

La Junta de Comisionados tiene previsto considerar la Ordenanza 2026-35, correspondiente al expediente CDD26-0002, para disolver GIR East Community Development District.

El aviso oficial especifica que la medida derogaría la Ordenanza 2022-110, mediante la cual el propio Condado había creado ese distrito especial. La disolución se plantea bajo la sección 190.046(3) de los Estatutos de Florida y legislación estatal aprobada en 2025.

GIR East merece atención porque no estamos hablando de una pequeña parcela.

Como explicamos en la edición anterior de OSCEOLA 360, el distrito comprende aproximadamente 1,525 acres entre Canoe Creek Road y Florida’s Turnpike, al sur de Deer Run Road, dentro de una zona donde el crecimiento residencial está desplazándose rápidamente hacia el sur y este de St. Cloud.

Los planes asociados con esas tierras contemplaban potencialmente más de 3,000 unidades residenciales.

Por eso disolver el CDD no significa necesariamente que desaparezca el desarrollo.

Significa que debe entenderse qué estructura sustituirá al distrito, qué ocurrirá con sus responsabilidades y cómo serán atendidas las necesidades de infraestructura vinculadas a esas propiedades.

Esa diferencia es fundamental.

La pregunta no es solamente por qué se disuelve, sino qué queda después

Los Community Development Districts permiten financiar y administrar infraestructura relacionada con grandes desarrollos.

Cuando uno desaparece, el residente tiene derecho a conocer algo más que el número de la ordenanza.

¿Existen obligaciones pendientes?

¿Quién asumirá infraestructura que originalmente correspondía al distrito?

¿Cambió el proyecto?

¿Cambió la estructura de propiedad?

¿Existe otro mecanismo de financiamiento previsto?

Estas preguntas resultan especialmente importantes porque GIR East fue creado hace menos de cuatro años.

La Junta que hoy deberá considerar la disolución está integrada por los comisionados Brandon Arrington, Peggy Choudhry, Viviana Janer, Cheryl Grieb y Ricky Booth.

La decisión institucional corresponde a ellos.

Y la explicación pública debería ser igualmente clara.

Un distrito especial no debería desaparecer del mapa gubernamental sin que los propietarios actuales y futuros puedan comprender qué significa el cambio.

Mañana St. Cloud moverá tres piezas de su propio mapa

A pocas millas de allí, St. Cloud se prepara para otra discusión.

La Planning Commission, presidida por Phillip Lantry, se reunirá mañana martes a las 6:00 p.m. en City Hall.

La agenda publicada por la ciudad identifica a Russell Alexander como vicepresidente y a Megan Marshall, Dawn Grigsby y Ruby Bridgeforth como miembros, con Teresa Reilly-O’Doherty y Amit Patel como alternos.

Lo importante, sin embargo, son los expedientes que tendrán delante.

Uno de ellos es la Ordenanza 2026-35, expediente ZMA26-00005.

El solicitante está representado por Christopher S. McNeal, de McNeal Engineering, y pide cambiar aproximadamente 5.01 acres de zonificación R-3 Multi-Family a NB Neighborhood Business.

Cinco acres pueden parecer poco dentro de una ciudad en expansión.

Pero cambiar un terreno de multifamiliar a comercial modifica lo que puede construirse, el tipo de tráfico que genera la propiedad y su relación con las comunidades vecinas.

También significa retirar potencial capacidad residencial de ese terreno para abrir espacio a actividad comercial.

La Planning Commission deberá determinar si ese cambio es compatible con el entorno y con la planificación futura de la ciudad.

Home Dynamics pide modificar 25.61 acres

El segundo expediente de mayor interés es la Ordenanza 2026-33, identificada como PUD26-00004.

El solicitante es Home Dynamics LLC, representado por David Shack.

La empresa solicita modificar un Planned Unit Development y Preliminary Master Plan previamente aprobado para aproximadamente 25.61 acres.

Aquí es donde el seguimiento periodístico resulta importante.

Cuando un desarrollador regresa para modificar un PUD ya aprobado, la pregunta no debe ser solamente si la nueva propuesta cumple con el código.

Hay que comparar.

¿Qué fue aprobado originalmente?

¿Qué pretende cambiar Home Dynamics?

¿Aumenta o reduce densidad?

¿Cambia el tipo de viviendas?

¿Modifica accesos, áreas comunes o infraestructura?

¿Produce un impacto diferente sobre las propiedades cercanas?

Una modificación puede ser técnicamente pequeña y tener consecuencias importantes.

St. Cloud atraviesa una etapa en la que esos detalles ya no pueden analizarse de manera aislada.

La ciudad está creciendo demasiado rápido para hacerlo.

Hasta los usos pequeños cuentan una historia sobre la ciudad

La tercera solicitud de mañana es muy distinta.

Michelle Miller, bajo el nombre Divine Guidance, solicita mediante la Resolución 2026-097R autorización para ofrecer servicios de “clairvoyant” dentro de un distrito HB Highway Business.

No es un proyecto de cientos de viviendas ni una gran inversión.

Pero sirve para recordar cuál es realmente el trabajo de una Planning Commission.

No decide únicamente sobre grandes urbanizaciones.

También determina qué actividades son compatibles con determinados distritos y bajo qué condiciones pueden operar.

El crecimiento de una ciudad no se define solamente por la cantidad de casas que construye.

También por la mezcla de actividades económicas que permite alrededor de ellas.

Mientras St. Cloud decide sobre terrenos, Kissimmee decide quién tomará las próximas decisiones

Mañana ocurre algo todavía más fundamental.

Kissimmee celebrará su elección municipal.

En el Seat 2, los electores escogerán entre Angela Eady y Wanda Roman.

En el Seat 4, aparecen Janette Martinez, Rubin Anderson, Maria Virginia Garcia y Tiffany Jeffers.

La elección puede requerir una segunda vuelta el 3 de noviembre cuando corresponda conforme a las reglas electorales municipales.

Pero los votantes no decidirán únicamente entre candidatos.

También tendrán dos preguntas sobre la Carta Orgánica de la ciudad.

La primera propone ampliar los límites de mandato del alcalde y los comisionados de dos períodos consecutivos de cuatro años a tres.

En términos prácticos, permitiría que una persona permanezca hasta doce años consecutivos en el mismo cargo en lugar de ocho.

La segunda propone exigir que los candidatos a cargos electivos acepten una verificación de antecedentes para comprobar su elegibilidad.

Estas dos preguntas merecen tanta atención como los nombres de los candidatos.

Una cambia cuánto tiempo puede permanecer una persona ejerciendo poder municipal.

La otra cambia una condición para quienes aspiren a obtenerlo.

La elección comenzó antes de mañana

El período de votación anticipada terminó ayer domingo.

La oficina de la Supervisora de Elecciones estableció el período del 7 al 16 de agosto, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

El Osceola News-Gazette reportó hoy que 25,907 electores habían utilizado los diez centros de votación anticipada del Condado hasta el cierre del domingo. Esa cifra no representa necesariamente toda la participación de la elección, pues existen además votos por correo y quienes acudirán mañana a sus precintos.

Para quienes todavía no han votado, mañana cambia una regla importante.

Durante la votación anticipada un elector podía acudir a cualquiera de los centros habilitados.

El Día de Elecciones debe votar en su precinto correspondiente.

Las urnas estarán abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y el elector debe presentar identificación válida con fotografía y firma.

La administración de ese proceso corresponde a la supervisora de Elecciones Mary Jane Arrington.

Hoy mismo comienza la revisión final del sistema

Mientras los candidatos realizan sus últimas horas de campaña, esta mañana ocurre un procedimiento mucho menos visible.

La Canvassing Board tiene programada para hoy, 17 de agosto, una reunión regular que incluye el sistema Clear Ballot.

La Junta está integrada por Mary Jane Arrington; la jueza del Condado Stefania C. Jancewicz, quien actúa como presidenta; y representantes y sustitutos designados, entre ellos Charles “Chuck” Dunnick y Robert “Bob” Hansell.

Sus funciones incluyen revisar votos por correo y provisionales, verificar la validez de los votos, ordenar recuentos cuando correspondan y presentar los resultados oficiales al Departamento de Estado.

Mañana volverán a reunirse a las 4:00 p.m. por el Día de Elecciones.

Después vendrán Clear Ballot el 20, resultados no oficiales el 21, un posible recuento el 22 y la certificación oficial y auditoría el 25 de agosto.

Eso ayuda a explicar algo que frecuentemente se pierde durante una noche electoral:

el conteo no termina simplemente cuando las cadenas de televisión muestran un porcentaje en pantalla.

Existe un proceso institucional posterior de verificación.

En 24 horas veremos las dos caras del gobierno local

Esta es la conexión que hace particularmente interesante la jornada de hoy.

Esta tarde, funcionarios ya electos tomarán decisiones sobre territorio y estructuras de desarrollo.

Mañana, ciudadanos escogerán a algunos de los funcionarios que tomarán decisiones semejantes en el futuro.

Y en St. Cloud, una comisión designada analizará propuestas presentadas por Christopher McNeal, David Shack y Michelle Miller, cuyos expedientes podrán avanzar posteriormente dentro del proceso municipal.

Ese es el ciclo completo del gobierno local.

Elecciones.

Nombramientos.

Planificación.

Votaciones.

Construcción.

Consecuencias.

El problema aparece cuando el ciudadano presta atención solamente al primer paso o solamente al último.

Votar importa.

Pero también importa saber qué hacen los funcionarios después de ser elegidos.

Impacto para la comunidad

Para los residentes del sur y este de Osceola, la decisión sobre GIR East puede influir sobre la estructura utilizada para acompañar futuros desarrollos de gran escala.

Para St. Cloud, las solicitudes que llegan mañana representan otro capítulo de una ciudad donde cada cambio de uso de suelo debe evaluarse frente a una infraestructura sometida a presión creciente.

Para Kissimmee, la elección definirá dos puestos de la Comisión y potencialmente modificará las reglas sobre cuánto tiempo pueden permanecer sus funcionarios en el poder.

Y para la comunidad hispana, que constituye una parte central de la población de Kissimmee y Osceola, participar en estos procesos no puede limitarse a elegir candidatos.

También significa aprender a seguir agendas, ordenanzas y decisiones de planificación.

Qué debemos observar

Esta tarde habrá que conocer no solamente si la Comisión aprueba la disolución de GIR East, sino qué explicación ofrece sobre las consecuencias prácticas de esa decisión.

Mañana será necesario seguir la recomendación de la Planning Commission de St. Cloud sobre los cinco acres representados por Christopher McNeal y la modificación de 25.61 acres solicitada por Home Dynamics.

En Kissimmee habrá que observar la participación electoral, los resultados de Seat 2 y Seat 4 y, especialmente, cómo vota la ciudad sobre la ampliación de los límites de mandato y las verificaciones de antecedentes.

Finalmente, la Canvassing Board deberá continuar su calendario hasta la certificación oficial del 25 de agosto.

Conclusión editorial

Osceola comienza esta semana mostrando algo que normalmente observamos por separado.

Hoy vemos las decisiones.

Mañana elegimos a quienes tomarán algunas de las próximas.

GIR East demuestra que una estructura gubernamental creada para acompañar un gran desarrollo puede cambiar apenas unos años después.

St. Cloud demuestra que detrás de cada parcela existe un propietario, un desarrollador o un agente solicitando modificar lo que puede hacerse con la tierra.

Y Kissimmee recuerda que antes de cada ordenanza, contrato o cambio de zonificación existe una decisión política anterior: quién ocupa la silla desde donde se emite el voto.

El crecimiento de Osceola no ocurre solo.

Tiene autores.

Tiene empresas.

Tiene funcionarios.

Tiene votos.

Y tiene consecuencias.

Comprender quién decide cada paso sigue siendo la mejor manera de comprender hacia dónde va el Condado.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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