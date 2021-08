Teresa Portela: “Quien la sigue la consigue”

“Esta plata sabe a trabajo y más trabajo, si algo me define es la perseverancia”

"París 2024 está a la vuelta de la esquina, quiero seguir disfrutando de esta medalla entre las mejores".

JJ.OO/Piragüismo.- La kayakista española Teresa Portela se mostró “muy feliz” nada más conquistar la medalla de plata este martes en la final de K-1 200 metros de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ya que, según la palista gallega de 39 años, “quien la sigue la consigue”.

En sextos Juegos Olímpicos, la gallega logró el gran reto de lograr la medalla olímpica que tanto se le resistió. “Estoy feliz porque quien la sigue la consigue. Llevo muchos años intentando luchar por esa medalla”, dijo en declaraciones al Comité Olímpico Español (COE) que recoge Europa Press.

Portela, que en Londres 2012 había estado muy cerca del podio, valoró muy emocionada un metal que tuvo que esperar para celebrar, ya que la final en la que se impuso la neozelandesa Lisa Carrington estuvo muy igualada y necesitó de recurrir a la ‘foto finish’.

“Esta prueba es tan, tan difícil, nos mueven tantas milésimas que nos separan, y finalmente lo he conseguido”, afirmó una Portela que dio a la delegación española la octava medalla en Tokyo 2020.

“ME PARECIÓ CLARO QUE FUI SEGUNDA”

Portela reconoció que quería vivir este momento de subir al podio. “Me había marcado disfrutar de estos Juegos con la ‘espinita’ de querer más. Entré y me vi segunda. Me pareció claro que había quedado segunda. Me siento muy afortunada en la vida, consiguiera esta medalla o no. Todo depoertistq que está aquí se merece una medalla porque llegar es muy complicado”, manifestó en rueda de prensa.

La gallega destacó el esfuerzo que le ha costado lograr la gloria olímpica. “Sé lo que trabajé por esta medalla. Hubo muchos años en los que me fui contenta porque los resultados me acompañaban y otros en los que no. Eran obstáculos que salvar. Creía que sí podía, me dije tengo que conseguirla y la he conseguido. Estoy contenta por haber insistido”, subrayó.

Agradeció que deportistas de otras disciplinas como el triatleta Javier Gómez Noya o el también palista Saúl Craviotto le hayan felicitado. “Que gente como Javi Gómez Noya o Saúl, que yo admiro, me feliciten. Eso me emociona”, apuntó.

“NO ME GUIO POR LA EDAD SINO POR EL CRONÓMETRO”

Se dejó todo cuando llegó a la llegada en el canal Sea Forest de Tokio. “Estaba sin aire nada más llegar a meta. Sabe a trabajo y más trabajo. No hay secretos. Cuando llueve es estar bajo la lluvia y hay que insistir. Pasa un año y otro y hay que intentar crecer. Si algo me define es la perseverancia y creer que algún día iba a conseguir esta medalla”, señaló.

Con la plata a su costado, Portela admitió que aún no ha digerido el éxito en Tokio. “No me dio tiempo, aún no me lo creo. Sé que mereció la pena. No solo por la medalla sino por demostrarme hasta dónde puedo llegar. Es muy fácil no intentarlo. Lo intento, trabajo, lucho y me expongo”, relató.

Su primer pensamiento fue su hija porque es la primera vez que viaja sin ella a una gran competición, y “es duro”. “Siempre me acompaña y para mi es fundamental conciliar, poder disfrutar de mi familia y en este caso no he podido por la situación que estamos viviendo. Pude hablar con ella y estaba muy contenta”, informó.

Respecto a su futuro, no descartó estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. “París está a la vuelta de la esquina. Ahora pienso en descansar. Llegar hasta aquí me costó muchísimo y quiero seguir disfrutando de mi deporte entre las mejores y eso pasa por París. Los años pasan volando y no lo descarto. No me guio ni por la edad, me hace seguir el cronómetro. A día de hoy estoy más motivada que nunca. Esta medalla me hace bien”, dijo.

BARRIOS: “ESTA PLATA BRILLA MUCHO”

El presidente de la Federación Española de Piragüismo, Pedro Pablo Barrios, recordó que hace nueve años en los Juegos de Londres fue testigo de las lágrimas de tristeza de Portela. “Te has llevado lo que te mereces. Eres deportista madre y un ejemplo para las generaciones que vienen detrás. Nos has hecho muy felices al piragüismo, al deporte y a España. Todas las medallas son importantes y ésta brilla mucho”, subrayó.

Para el presidente del COE, Alejandro Blanco, el olimpismo le “debía” esta medalla a la palista gallega. “La segunda nos sabe a oro. Eres un ejemplo para el piragüismo español y mundial. El olimpismo te ha devuelto la medalla que merecías y que se escapó por milésimas en Londres. Todos quieren ganar medalla, pero todos querían que tú ganaras la medalla. Esta mañana había demasiada emoción. Esta medalla es tuya”, afirmó.

