Soldados del Ejército Dominicano interceptan a cuatro vehículos con 29 haitianos indocumentados en Constanza. Otras Noticias del ERD

Constanza, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al Sexto Batallón de Cazadores detuvieron a cuatro conductores y a veintinueve (29) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de interdicción realizado en el paraje Tireo, municipio de Constanza.

La operación fue ejecutada luego de que se obtuvieran informaciones sobre el traslado de un grupo de extranjeros indocumentados hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Durante el operativo, desarrollado en las proximidades de Tireo, en Constanza, fueron interceptados cuatro vehículos que transportaban a los extranjeros, ocultos cubiertos con lonas.

Entre los detenidos figuran veintinueve (29) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por ocho (08) hombres, veinte (20) mujeres y un (01) menor de edad.

Los vehículos retenidos son una camioneta Nissan Urban, una Nissan tipo minibús, una camioneta Toyota Hilux y otra camioneta Nissan, conducidas respectivamente por los ciudadanos Franklyn Suriel Abreu, Epifanio Batista Ramírez, Junior de la Rosa Abreu y Francisco Suriel Quezada.

de Cazadores detuvieron a cuatro conductores y a veintinueve (29) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de interdicción realizado en el paraje Tireo, municipio de Constanza.

La operación fue ejecutada luego de que se obtuvieran informaciones sobre el traslado de un grupo de extranjeros indocumentados hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Durante el operativo, desarrollado en las proximidades de Tireo, en Constanza, fueron interceptados cuatro vehículos que transportaban a los extranjeros, ocultos cubiertos con lonas.

Entre los detenidos figuran veintinueve (29) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por ocho (08) hombres, veinte (20) mujeres y un (01) menor de edad.

Los vehículos retenidos son una camioneta Nissan Urban, una Nissan tipo minibús, una camioneta Toyota Hilux y otra camioneta Nissan, conducidas respectivamente por los ciudadanos Franklyn Suriel Abreu, Epifanio Batista Ramírez, Junior de la Rosa Abreu y Francisco Suriel Quezada.

Los conductores, los vehículos y los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede correspondiente para los procedimientos de investigación y proseguir con las acciones legales de lugar, conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo los operativos de vigilancia e interdicción en las principales rutas utilizadas para el traslado irregular de migrantes, como parte de su misión de preservar la seguridad y el control territorial.

Ejército detiene a 50 haitianos indocumentados en Dajabón

Dajabón, R.D. – Como parte de los operativos de interdicción migratoria que realiza de manera permanente el Ejército de República Dominicana (ERD), en distintos puntos de la provincia Dajabón, miembros del 10mo. Batallón de Infantería, detuvieron a cincuenta (50) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante varias intervenciones efectuadas en la zona fronteriza.

En una primera intervención, una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería interceptó a quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular próximo al puesto de chequeo El Vico.

Entre los detenidos se encuentran doce (12) hombres y tres (03) mujeres.

Posteriormente, una patrulla del ERD localizó y detuvo a otros dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Este grupo estaba integrado por cinco (05) hombres, siete (07) mujeres y seis (06) menores de edad.

Los detenidos fueron trasladados al destacamento militar de La Vigía para los procedimientos correspondientes.

De igual manera, durante una patrulla realizada por soldados destacados en el puesto de chequeo El Laurel, fueron detenidos otros diecisiete (17) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos siete (07) mujeres.

Todos los detenidos fueron puestos bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las labores de vigilancia, patrullaje e interdicción en la zona fronteriza, como parte de las acciones destinadas a combatir la migración irregular y garantizar la seguridad nacional.