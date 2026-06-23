Presidente Abinader entrega 700 apartamentos del Plan Familia Feliz en la Urbanización San José, Santo Domingo Norte. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo Norte, R. D.– El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, entregó este viernes 700 apartamentos correspondientes al Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, en la Urbanización San José, lo que reafirma el compromiso del Gobierno con el acceso a soluciones habitacionales dignas para las familias dominicanas.

Durante el acto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor Bisonó, destacó que la iniciativa constituye una de las expresiones más claras de una política pública centrada en la gente. “Cuando hablamos de vivienda, hablamos mucho más que concreto, bloques o apartamentos; hablamos de tranquilidad, estabilidad, futuro y, sobre todo, de familias”.

Bisonó explicó que, de los cerca de 700 apartamentos entregados, 434 ya cuentan con familias definidas, para beneficiar a más de 1,300 dominicanos que inician una nueva etapa bajo un techo propio, seguro y digno.

Asimismo, resaltó que casi el 60 % de los titulares son mujeres y una gran proporción jóvenes entre 18 y 35 años, lo que evidencia el impacto del programa en los sectores más dinámicos de la sociedad.

El funcionario también destacó el aporte del Estado mediante subsidios que superan los RD 477 millones, lo que ha permitido facilitar el acceso a la vivienda y reducir la carga financiera de las familias beneficiarias. “Ese acompañamiento del Gobierno hace la diferencia y permite que miles de dominicanos den el paso más importante de su vida patrimonial: convertirse en propietarios de su hogar”.

Proyecto contempla más de 1,500 viviendas

De su lado, el gerente del Proyecto San José, Manuel Emilio Bisonó Pacheco, subrayó que la entrega de esta segunda etapa representa un paso firme en el objetivo de garantizar vivienda digna a cientos de familias.

Indicó que el proyecto, concebido bajo criterios de sostenibilidad y bienestar integral, incluye acueducto propio, sistema de tratamiento de aguas residuales, redes eléctricas, áreas verdes, espacios recreativos y calles pavimentadas.

“Una vivienda digna no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a cada familia dominicana”, afirmó, al tiempo de señalar que el proyecto contempla más de 1,500 unidades habitacionales destinadas a familias de bajos ingresos.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva del Banco de Reservas, Alieska Díaz, resaltó el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo social del país, al financiar de manera íntegra 700 apartamentos con una inversión aproximada de RD 1,600 millones y una tasa fija de 8 % por siete años. “El Banco de Reservas está comprometido con transformar vidas a través del acceso a viviendas dignas”, señaló.

Díaz destacó además que esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre el Gobierno, el Ministerio de Vivienda y el sector privado, orientada a reducir el déficit habitacional y facilitar el acceso a la primera vivienda.

El proyecto San José forma parte del Plan Familia Feliz y contempla la continuidad de nuevas etapas habitacionales en los próximos meses, como parte de la política gubernamental de expansión de viviendas sociales en todo el territorio nacional.

En el acto estuvieron presentes Lucrecia Santana, gobernadora de la provincia Santo Domingo; Betty Jerónimo, alcaldesa de Santo Domingo Norte, Juana José, viceministra de la Mujer; Juan Antonio Bisonó Cambiaso, vicepresidente de la constructora; Manuel Emilio Bisonó Pacheco, gerente del proyecto San José; Rafael Bisonó Cambiaso, miembro del staff ejecutivo; Patricia Núñez, diputada de Santo Domingo Norte, y Carlos Ortiz, subdirector de Pasaportes.

Abinader llama PRM fortalecer unidad y evitar complacencia

El presidente Luis Abinader, mientras hablaba este domingo ante dirigentes del gubernamental, Partido Revolucionario Moderno, en esta capital.

Santo Domingo, R. D.– El presidente Constituciona de la RepúblicaDominicana y dirigente del oficialesta Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Rodolfo Abinader, exhortó este domingo a la dirigencia de esta organización a preservar la humildad, fortalecer la unidad interna y mantener un contacto permanente con la ciudadanía.

Al hablar en esta capital ante miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRM, dijo que el éxito de este partido dependerá de su capacidad para escuchar a la población y responder de manera efectiva a sus necesidades.

Abinader instó a los dirigentes y funcionarios a colocar los intereses colectivos por encima de los particulares y a evitar debates internos que puedan afectar la cohesión partidaria. Los exhortó a fortalecer su presencia en barrios, comunidades rurales y sectores productivos, trabajando de forma coordinada con juntas de vecinos, iglesias, asociaciones de productores y organizaciones sociales.

El presidente Luis Abinader junto a la dirigencia del PRM y asistentes al acto.

Advirtió que uno de los mayores riesgos para una organización política que permanece varios años en el poder es caer en la complacencia, asumiendo que sus logros son suficientes para mantener el respaldo ciudadano.

“La política comienza escuchando con humildad, incluso cuando no nos gusta lo que escuchamos”, expresó, al destacar que ningún informe técnico, encuesta o interacción en redes sociales puede sustituir el contacto directo con la población.

RESALTA AVANCES DEL GOBIERNO

Resaltó los avances alcanzados por su gestión en áreas como la inversión extranjera, el turismo, la generación de empleos, la salud y la seguridad ciudadana. Sin embargo, señaló que esos resultados deben ir acompañados de una gestión cercana y sensible a las preocupaciones cotidianas de los dominicanos.

Recordó que su administración ha enfrentado retos internacionales significativos, como la pandemia, los conflictos geopolíticos y las presiones inflacionarias globales, pero pese a ello el país ha logrado consolidar una economía más fuerte y resiliente.

DEFIENDE REFORMA CONSTITUCIONAL

En otro orden, defendió la reciente reforma constitucional, argumentando que busca fortalecer la institucionalidad democrática y promover la renovación del liderazgo dentro del PRM.

“Hicimos ese cambio a la Constitución para decir que somos diferentes, que aquí no hay un solo líder, sino múltiples liderazgos”, manifestó.

Para concluir, reiteró su llamado a la unidad partidaria, al respeto de la diversidad de opiniones y al compromiso con los grandes desafíos nacionales.

“Nuestro adversario es el atraso, la pobreza y la desigualdad”, afirmó, al destacar que la misión del PRM debe seguir enfocada en impulsar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

Luis Abinader y otros líderes de AL felicitan a De la Espriella

BOGOTÁ, 22 Jun. Varios líderes latinoamericanos han felicitado al candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en la segunda vuelta electoral de las presidenciales, en las que se habría hecho con el 49,6% de los votos, según los resultados preliminares.

Desde República Dominicana, el presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona ha destacado su voluntad de «seguir fortaleciendo lazos históricos de amistad, cooperación y entendimiento que unen ambas naciones». «Esperamos trabajar estrechamente con el presidente electo en favor del bienestar, la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos», añadio el Mandatario del hermoso Pais Caribeño.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aplaudido su triunfo «histórico» en Colombia. «El león y el tigre rugen en Latinoamérica», ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales a pesar del ajustado resultado frente al candidato izquierdista, Iván Cepeda.

«Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle Basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico», ha destacado. «La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo», ha apuntado.

Su homólogo chileno, José Antonio Kast, ha felicitado a su vez a De la Espriella por «su gran triunfo electoral». «Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la patria», ha aclarado.

El jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, ha recalcado que Colombia «ha elegido el orden sobre la impunidad». «Felicitaciones por esta victoria», ha aclarado. «Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas», ha apostillado.

Mientras, el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha descrito los resultados como «importantes» y ha afirmado que «el respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos a una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y fortalecimiento de las instituciones».

A ellos se han sumado la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que le ha deseado «muchos éxitos en la importante labor que asumirá al frente de su nación». «Le reitero mi compromiso con el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo entre Costa Rica y Colombia», ha afirmado.

Su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, ha hablado de una jornada «democrática ejemplar» y ha felicitado también al pueblo colombiano: «Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso». «Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos», ha aclarado.

Además, el Gobierno de Panamá ha trasladado también sus felicitaciones al ganador virtual de los comicios. «El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, extiende sus felicitaciones al señor Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de la República de Colombia», ha manifestado.

«Panamá saluda el ejemplar desarrollo de esta jornada democrática, que una vez más pone de manifiesto la fortaleza de las instituciones colombianas, así como el comportamiento cívico, pacífico y responsable del pueblo colombiano, que acudió masivamente a las urnas para ejercer su derecho soberano al voto», ha puntualizado.

Por su parte, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, también ha aprovechado para ofrecer sus felicitaciones y ha destacado la «gran jornada electoral» vivida en territorio colombiano. «Felicitaciones al presidente electo de Colombia por esta victoria», ha indicado.

«Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente. ¡¡Vivan Colombia y Venezuela libres!!», ha sostenido.

La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, que sigue consolidándose como la ganadora de la segunda vuelta electoral con casi la totalidad del escrutinio completado, ha recordado que el propio De la Espriella le brindó su respaldo hace unas semanas en «un momento decisivo para Perú».

«Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje. Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano», ha zanjado.

Vicepresidenta Raquel Peña entrega carreteras Monte Plata–Cevicos y San Pedro-Rincón Claro

Monte Plata.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró este dos carreteras que conectan a Monte Plata con Sánchez Ramírez y a varias comunidades de Sabana Grande de Boyá.

Las obras viales, desarrolladas a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ponen fin a décadas de limitaciones en la comunicación terrestre y años de espera de los habitantes de las referidas zonas.

La carretera Monte Plata-Cevicos beneficiará a más de 500,000 personas, con una extensión de 44.25 kilómetros, que ahora reduce tiempos de desplazamiento y facilita el acceso a servicios esenciales, mejores condiciones para el desarrollo económico y progreso social.

Durante el acto, la vicepresidenta Raquel Peña indicó que estos proyectos son el resultado de la visión del presidente Luis Abinader y de su compromiso con “seguir trabajando día a día, sin descanso, para seguir entregando obras que eleven la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas”.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la carretera representa una respuesta concreta a una demanda histórica de las comunidades de Monte Plata y Sánchez Ramírez, para facilitar una movilidad más eficiente, fortalecer la actividad productiva y mejorar el acceso de la población a servicios esenciales.

La carretera forma parte de un corredor regional de 103 kilómetros que enlaza Cevicos, Monte Plata, Bayaguana, El Puerto y Hato Mayor, lo cual permite una comunicación más ágil entre importantes provincias productivas del país.

Uno de los principales beneficios de la obra será el fortalecimiento de la actividad agropecuaria. Productores de piña, cacao, cítricos, plátano, yuca y otros rubros podrán transportar sus cosechas en menor tiempo y con menores costos, lo cual mejora sus posibilidades de comercialización.

La intervención incluyó la colocación de nueva carpeta asfáltica, estabilización de la estructura vial, construcción y rehabilitación de drenajes, alcantarillas y cunetas, así como señalización, protección de taludes y adecuación de puntos críticos para aumentar la seguridad de los usuarios.

Sabana Grande de Boya

Respecto a la carretera Hato San Pedro–Rincón Claro, responde a una larga espera de cinco décadas de los munícipes de Sábana Grande de Boya y supuso una inversión superior a RD 300 millones.

La obra beneficiará a más de 5,000 habitantes de comunidades rurales al mejorar la conectividad vial, la movilidad y las condiciones de vida de miles de residentes de la zona.

La vía, también ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuenta con una longitud de 11.44 kilómetros.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que la carretera incluye un tramo de aproximadamente 150 metros construido en hormigón, diseñado para resistir el impacto del paso de las aguas del río de la zona.

Los trabajos incluyeron estabilización de la base con cal, colocación de carpeta asfáltica de cinco centímetros, construcción de muros de gaviones, aceras, contenes, alcantarillas tipo cajón, badenes, cunetas revestidas en hormigón, protección de taludes, barreras metálicas y señalización vial.

Ambas carreteras fueron financiadas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contó con supervisión técnica especializada.

Las entregas se suman a un conjunto de inversiones que el Gobierno desarrolla en la provincia para mejorar la movilidad, fortalecer la actividad productiva y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Ministro Ito Bisonó destaca que más de 1,300 dominicanos ya tienen hogar propio en urbanización San José

Santo Domingo.- La entrega de los primeros 700 apartamentos de la urbanización San José marca el inicio de una nueva etapa para cientos de familias dominicanas que acceden por primera vez a una vivienda propia a través del programa Familia Feliz, que gestiona el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones vía el fideicomiso Fonvivienda.

Durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito” Bisonó, quedó formalmente inaugurada esta primera fase del proyecto habitacional desarrollado en Santo Domingo Norte.

De las 700 unidades habitacionales entregadas, 434 familias ya completaron su proceso, representando más de 1,300 dominicanos que desde hoy cuentan con un hogar propio, seguro y digno. Las demás unidades continúan avanzando en los procesos correspondientes para su adquisición.

“Los números cuentan una historia poderosa. Hoy estamos entregando los primeros 700 apartamentos, de los cuales 434 viviendas ya tienen rostro, nombre y familia, representando más de 1,300 dominicanos que desde hoy comienzan una nueva etapa de sus vidas bajo un techo propio, seguro y digno”, expresó el ministro Ito Bisonó.

El funcionario destacó que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las herramientas más efectivas para generar estabilidad familiar, construir patrimonio y ampliar oportunidades para las futuras generaciones.

Los datos sociales de los beneficiarios reflejan el alcance de esta política pública. Cerca de tres de cada cuatro familias residían previamente en condición de alquiler, mientras que una proporción importante vivía en viviendas prestadas. Asimismo, casi el 60 % de los titulares de las unidades son mujeres y cerca de la mitad corresponde a jóvenes entre 18 y 35 años.

La iniciativa cuenta con más de RD 477 millones en bonos aportados por el Estado dominicano, facilitando el acceso a viviendas de interés social para cientos de familias que, de otra manera, enfrentarían mayores barreras para adquirir un hogar propio.

La urbanización San José contempla una superficie total de construcción de 43,243 metros cuadrados, más de 7,000 metros cuadrados de áreas verdes y espacios comunitarios. El complejo incorpora además áreas recreativas, gazebos, espacios infantiles y acceso cercano a servicios esenciales.

La entrega forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para continuar ampliando el acceso a viviendas dignas de las familias dominicanas.

Migración deporta más de 3,100 extranjeros indocumentados

Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester – Director General de Migracion.

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante el pasado fin de semana ejecutó un amplio operativo de interdicción migratoria en distintas provincias del país, logrando la detención de 3,651 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 3,123 personas hacia su país de origen.

Las acciones fueron desarrolladas entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, como parte de los esfuerzos de las autoridades para fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. Los operativos contaron con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Haitianos detenidos Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester – DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

De acuerdo con el reporte oficial, el viernes fueron detenidas Por la Direccion General de Migracion que dirige el Contralmirante 1,323 personas y deportadas 1,212; el sábado se registró la mayor cantidad de intervenciones, con 1,372 aprehensiones y 1,039 deportaciones; mientras que el domingo se detuvo a 956 extranjeros y se repatrió a 872.

Las intervenciones abarcaron diversos sectores del Gran Santo Domingo, entre ellos Sabana Perdida, Los Alcarrizos, San Isidro, Herrera, Los Ríos, Ensanche La Fe, Los Minas, Villa Mella y El Almirante. Asimismo, se realizaron operativos en provincias como Santiago, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, Espaillat, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Samaná, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Barahona, Bahoruco y Peravia.

Las acciones también se extendieron a zonas fronterizas estratégicas, incluyendo Carbonera, La Vigía de Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimaní.

La DGM precisó que los 3,123 extranjeros deportados fueron procesados a través de los puntos fronterizos de Dajabón, por donde salieron 1,298 personas; Elías Piña, con 1,189; Jimaní, con 335; y Pedernales, con 301.

La institución aseguró que todos los procedimientos fueron ejecutados conforme a los protocolos nacionales e internacionales establecidos, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas sometidas a procesos migratorios.