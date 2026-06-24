Presidente Abinader recibe en el Palacio Nacional al nuevo rector electo de la UASD, Jorge Asjana David

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolof Abinader Corona sostuvo este martes un encuentro en el Palacio Nacional con Jorge Asjana David, rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, en el que abordaron temas relacionados con la continuidad de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para fortalecimiento de la educación superior, respaldar el desarrollo institucional y afianzar su contribución a la formación de capital humano.

Jorge Asjana David ha planteado una gestión enfocada en el fortalecimiento de la calidad académica, la investigación científica, la innovación y la modernización institucional de la UASD, con el propósito de consolidar el papel de la academia como motor del desarrollo nacional.

Su propuesta también contempla una mayor vinculación entre la universidad, el Estado y los distintos sectores de la sociedad, promoviendo una formación más conectada con las necesidades del país.

Antes de ser electo rector de la UASD, Jorge Asjana David se desempeñaba como médico cirujano y académico de larga trayectoria dentro de la universidad. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, director de la Escuela de Medicina y miembro de distintos organismos de dirección de la academia.

Ejerció como profesor universitario durante décadas y desarrolló una destacada carrera en el área de la cirugía, combinando la práctica médica con la gestión académica y la formación de profesionales de la salud.

Breve historia: ¿Quién es Jorge Asjana, el médico y académico que llega a la rectoría de la UASD?

El doctor Jorge Asjana David es el nuevo rector de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD).

Jorge Asjana David es un médico cirujano, docente y el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución que dirigirá durante el período 2026-2030.

Su adolescencia y estudios escolares

Nació en Santo Domingo, el 27 de septiembre de 1958, creció en el seno de una familia de inmigrantes orientales que llegaron a la República Dominicana en busca de progreso. Asjana pasó toda su adolescencia y etapa escolar en el Colegio Dominicano de La Salle, allí completó tanto la educación primaria como la secundaria, y se graduó de bachiller en el año 1976.

Durante esos años de juventud adquirió una base de valores éticos, disciplina y vocación por el servicio público.

Su inicio en la UASD

En 1977 entró a las aulas de la UASD como estudiante de medicina. se graduó con el título doctor en Medicina en el año 1985, iniciando así su camino en la docencia.

Carrera

Luego de graduarse en Medicina, desarrolló una especialización en cirugía y combinó el ejercicio médico con la docencia universitaria, formando nuevas generaciones de profesionales de la salud. Su carrera también incluye experiencia en centros hospitalarios del país y participación en organismos vinculados al área quirúrgica.

Dentro de la UASD ocupó importantes responsabilidades, entre ellas la dirección de la Escuela de Ciencias Morfológicas, el decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vicerrectoría Docente, desde donde estuvo vinculado a la planificación y desarrollo de los procesos académicos de la universidad.

Como académico ha participado en investigaciones, publicaciones de libros de su autoría y actividades de formación, además de recibir reconocimientos dentro de la institución por su trayectoria como docente. Asjana también ha mantenido una relación cercana con actividades deportivas y espacios de integración dentro de la comunidad universitaria.

Su llegada a la rectoría académica

En su perfil de Instagram, Asjana define su propósito como “seguir construyendo la UASD del siglo XXI” mediante la implementación de nuevos proyectos en beneficio de la nación. Durante el proceso electoral, presentó una propuesta enfocada en impulsar la investigación, fortalecer los servicios universitarios y mejorar la calidad de la enseñanza superior.

Con su llegada a la rectoría, Asjana asume la dirección de una universidad con presencia nacional y uno de los principales referentes de la educación superior pública en República Dominicana.