SNS y sociedades médicas coordinan acciones para fortalecer atención materna y neonatal. Realiza recorrido de supervisión por varios hospitales y centros de la Red Pública

Palacio nacional, Santo Domingo, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, sostuvo un encuentro con los directores de los hospitales materno-infantiles de la Red Pública, así como con representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal, quienes expresaron su disposición de integrarse a las acciones dirigidas a reducir la mortalidad materna y neonatal en el país.

La reunión, encabezada por el doctor Landrón, permitió intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para fortalecer la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con la participación de las autoridades sanitarias, los directores de hospitales y los equipos médicos especializados.

“La experiencia de las sociedades médicas es fundamental para identificar qué aspectos de la atención debemos revisar y fortalecer. Por eso queremos trabajar de manera conjunta, escuchar sus recomendaciones y definir acciones que puedan ser implementadas de forma efectiva en los servicios de salud”, señaló el doctor Landrón.

En el encuentro también participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, doctor Bernardino Vitoy, quien felicitó al doctor Landrón por incorporar a las sociedades médicas especializadas y a los organismos internacionales en esta mesa de trabajo, al considerar que la participación de los distintos actores permite sumar perspectivas y experiencias para abordar la problemática.

“Felicitamos al doctor Landrón por incluir en esta mesa de trabajo a las sociedades médicas especializadas y también a los organismos internacionales. La participación de múltiples actores permite tener ideas y miradas distintas ante esta problemática y, junto al Servicio Nacional de Salud, los hospitales, sus directores, el Ministerio de Salud y todos los profesionales que actúan en los hospitales, encontrar el camino y los mecanismos para solucionar el problema”, expresó Vitoy.

Asimismo, estuvieron presentes en el encuentro el doctor Santiago Martínez, representante de la Sociedad Dominicana de Neonatología; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Reinaldo Jiménez Quezada, y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora Katy Rodríguez, quienes reiteraron su disposición de aportar sus conocimientos y experiencia a las estrategias que desarrollen las autoridades sanitarias para mejorar la atención, reforzar el cumplimiento de los protocolos y proteger la vida de las madres y los recién nacidos.

Director del SNS realiza recorrido de supervisión por varios hospitales y centros de la Red Pública

Santo Domingo.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó un recorrido de visitas no programadas por diferentes hospitales y Centros de Primer Nivel en diferentes puntos del país, con el objetivo de supervisar las condiciones de los establecimientos y verificar el funcionamiento de sus servicios.

El recorrido inició en el Hospital de Cevicos, centro que el pasado mes de junio fue entregado completamente remozado por el presidente Luis Abinader. Allí, el doctor Landrón constató el funcionamiento de las nuevas áreas de consulta de medicina general, pediatría, ginecología, psicología y odontología, así como de los servicios de laboratorio, sonografía, rayos X, farmacia, vacunación y atención a pacientes con tuberculosis. También verificó las condiciones del quirófano, sala de partos, área de recuperación, internamientos pediátricos y generales, sala de neonatos y enfermería.

“Estamos aquí porque hemos diseñado una ruta donde, en cada uno de los diferentes hospitales que se inauguran, cada dos meses o cada trimestre, nosotros vamos a verificar que le estén dando el uso correspondiente, que se esté dando el mantenimiento a todos los equipos y que las áreas estén en las condiciones adecuadas, para que este servicio se pueda brindar de forma ininterrumpida a la población”, resaltó Landrón.

Posteriormente, el titular del SNS se trasladó al Centro de Primer Nivel de Cevicos, donde supervisó los preparativos para el inicio del remozamiento al que será sometido el establecimiento.

“A pesar de haber inaugurado el Hospital de Cevicos, que está a pocos metros de aquí, tenemos que fortalecer este Centro de Primer Nivel de Atención, con la finalidad de que cualquiera de los habitantes que no tenga que ir al centro de la ciudad pueda también recibir atención aquí y en caso de ser referido, se pueda referir a pocos metros de aquí”, explicó.

La jornada continuó en el Centro de Primer Nivel de Arenoso, donde Landrón informó que el establecimiento será integrado completamente para garantizar la prestación permanente de los servicios de salud a la comunidad.

De igual forma, el director del SNS visitó el Centro de Primer Nivel de Don Juan, en Monte Plata, donde recorrió sus diferentes áreas y anunció que próximamente un equipo de Infraestructura del SNS intervendrá el centro para realizar un remozamiento completo.

Asimismo, supervisó el Centro de Primer Nivel de Atención Antoncí, como parte de la jornada de seguimiento a las condiciones de los establecimientos de la Red Pública de Salud.

Landrón también realizó una visita no programada al Hospital Municipal de Yamasá, donde recorrió las áreas de nebulización, internamiento, rayos X, cirugía y enfermería, acompañado del director del centro, doctor Eddy Canela.

El titular del SNS informó que próximamente también iniciarán los trabajos de remozamiento en este hospital, comenzando primordialmente por el área de Emergencia, con el propósito de garantizar espacios dignos y adecuados para la atención de los pacientes.

El funcionario felicitó al doctor Canela por su buena gestión al frente del hospital, así como a todo su equipo, al tiempo que resaltó que el centro hospitalario mantiene sus operaciones con normalidad y presenta deuda cero, lo que evidencia una adecuada estabilidad financiera.

Finalmente, el doctor se trasladó a Monte Plata, donde visitó el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras Mejía y recorrió diferentes áreas del centro asistencial, entre estas Hemodiálisis, Salud Mental, Emergencia, Pediatría, Neonatología, Cirugía y Cuidados Intensivos.

Durante su recorrido, el director ejecutivo del SNS dispuso que el hospital provincial sea climatizado completamente, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de atención y bienestar, tanto de los pacientes como del personal que labora en el centro.