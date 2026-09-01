Jefe de la Policía Nacional de la Republica Dominicana supervisa dotación de Naco y llama a agentes a reforzar compromiso ciudadano

Santo Domingo, R. D.- El director general de la Policía Nacional de la Republica Dominicana, Mayor General Ernesto Rodríguez García, realizó la tarde de este sábado pasado una visita de supervisión a la Dotación Policial del Ensanche Naco, donde arengó al personal que participaba en el relevo de turno.

El oficial policial de mas alto rango en la Republica Dominicana en el encuentro enfatizó que todo agente que actúe correctamente y en cumplimiento de su deber contará con el respaldo de la institución Policial del Hermoso Pais Caribeño.

Durante el encuentro, acompañado por el general Gabriel De los Santos García, director regional central del Distrito (Z-45), y el teniente coronel Johnny González González, comandante del Departamento Naco (C-1), el director general exhortó a los agentes a ejercer sus funciones con estricto apego a la ley, los protocolos institucionales y los principios que rigen el servicio policial.

El mayor general Rodríguez García enfatizó que todo agente que actúe correctamente y en cumplimiento de su deber contará con el respaldo de la institución.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, realizó la tarde de este sábado una visita de supervisión a la Dotación Policial del Ensanche Naco, donde arengó al personal que participaba en el relevo de turno.

Durante el encuentro, acompañado por el general Gabriel De los Santos García, director regional central del Distrito (Z-45), y el teniente coronel Johnny González González, comandante del Departamento Naco (C-1), el director general exhortó a los agentes a ejercer sus funciones con estricto apego a la ley, los protocolos institucionales y los principios que rigen el servicio policial.

El mayor general Rodríguez García enfatizó que todo agente que actúe correctamente y en cumplimiento de su deber contará con el respaldo de la institución. Asimismo, advirtió que quienes se aparten de los lineamientos institucionales y de la legalidad deberán asumir las consecuencias correspondientes ante las autoridades competentes.

La visita forma parte de las acciones de supervisión y acompañamiento a la fuerza policial, orientadas a fortalecer la disciplina, la prevención y la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía.