SNS entrega Centro de Primer Nivel de Atención Matayaya, en San Juan. Otras Noticias de Salud

Boston, Massachussets, USA.-

Santo Domingo, R. D.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó el remozado Centro de Primer Nivel de Atención Matayaya, con una inversión superior a RD 3.6 millones en infraestructura y equipamiento, con el propósito de mejorar los servicios de salud que reciben las familias de este distrito municipal de Las Matas de Farfán.

Durante el acto de entrega, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, destacó que el fortalecimiento del primer nivel de atención forma parte de las acciones del gobierno del presidente Luis Abinader para acercar los servicios de salud a las comunidades. En ese sentido, indicó que el establecimiento debe funcionar las 24 horas, a fin de ofrecer atención inicial a la población y referir oportunamente a los pacientes que requieran servicios especializados.

“Cuando una persona llega a un centro de salud necesita encontrar un lugar donde pueda ser recibido, donde pueda ser orientado y atendido de manera adecuada”, expresó Landrón, quien, además, agradeció al personal médico y paramédico por mantener la asistencia a la población pese a las condiciones anteriores del centro.

Como parte de la intervención, el establecimiento cuenta ahora con consultorios polivalentes, áreas de espera, vacunación, urgencias y farmacia, así como espacios destinados al descanso del personal sanitario. Estas mejoras permitirán fortalecer la atención médica, el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, la atención infantil y la prestación de otros servicios esenciales a la comunidad.

En ese contexto, Landrón instruyó aumentar las solicitudes de medicamentos, ante la mayor demanda de atención que se espera tras la intervención. Asimismo, recalcó que los pacientes con hipertensión y diabetes deben recibir sus medicamentos sin costo y recordó al personal de salud el deber de brindar una atención humana y oportuna.

“Los servidores públicos estamos en el deber de darles el servicio a los pacientes, pero dárselo humanizado, dárselo con amor”, manifestó.

De igual manera, el titular del SNS anunció una estrategia para reincorporar promotoras de salud a los centros de primer nivel, con el objetivo de realizar visitas casa por casa y orientar a las familias sobre alimentación, prevención de enfermedades y cuidado de la salud. Señaló que esta labor también debe contribuir a prevenir los embarazos en adolescentes y reducir las muertes maternas e infantiles.

Más acciones para San Juan

Al referirse a otras intervenciones realizadas en la provincia, Landrón informó que San Juan ha recibido equipos por un monto superior a RD 59 millones para fortalecer los servicios de hospitales y centros de primer nivel. Además, comunicó que está en proceso una licitación para adquirir un gastroendoscopio destinado al hospital provincial.

De su lado, la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo, valoró el remozamiento del centro de Matayaya y destacó que disponer de establecimientos de atención primaria en buenas condiciones contribuye a reducir la carga de los hospitales. Asimismo, agradeció al SNS por el apoyo a la comunidad y solicitó reforzar el personal sanitario de las unidades de la provincia.

Mientras, la directora del distrito municipal de Matayaya, Eva Aybar, resaltó el impacto de la obra tanto para los residentes de la comunidad como para quienes laboran en el establecimiento.

“Cuando una familia necesita atención de salud, merece encontrar un lugar digno, en buenas condiciones”, expresó.

Aybar también solicitó mejoras en otras unidades de atención primaria del distrito y la designación del personal necesario para su funcionamiento. En respuesta, Landrón expresó su compromiso de intervenir otros centros de la zona y coordinar con la Dirección Regional de Salud la transferencia de los recursos requeridos.

En la entrega estuvieron presentes el doctor César Benzán, director del Servicio Regional de Salud El Valle; la doctora Yoskaira Espinosa, encargada del Centro de Primer Nivel Matayaya, y los diputados Frank Ramírez, Carlos Morillo y Elvira Corporán.

SNS entrega remozado Centro de Primer Nivel Llanada del Cerro, en Higüey, con inversión superior a RD 10 millones

Santo Domingo.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, entregó el remozado Centro de Primer Nivel (CPN) Llanada del Cerro, en Higüey, establecimiento intervenido con una inversión total de RD 10,344,689.34, destinada a mejorar su infraestructura y dotarlo de nuevos equipos.

Landrón destacó que la entrega forma parte de las acciones que desarrolla el gobierno del presidente Luis Abinader para garantizar que las familias dominicanas tengan acceso a servicios de salud integrales, oportunos y de calidad, en establecimientos dignos y cercanos a sus comunidades.

“Nos complace estar con ustedes el día de hoy, para hacerles entrega del remozado Centro de Primer Nivel Llanada del Cerro, un espacio que representa más oportunidades para cuidar la salud, recibir atención a tiempo y mejorar la calidad de vida de las familias”, expresó el director del SNS.

Los trabajos de reparación, adecuación y remozamiento fueron ejecutados por un monto de RD 9,137,566.00, mientras que RD 1,207,123.34 fueron destinados al equipamiento del establecimiento. La intervención se encuentra completada al 100 %.

El CPN cuenta ahora con dos consultorios polivalentes, área de urgencias, sala de espera, vacunación y farmacia, además de una residencia médica equipada con sala-comedor, dormitorio, baño y cocina, destinada a facilitar la permanencia del personal médico en la comunidad.

“Cada uno de estos espacios tiene una razón de ser, facilitar la atención, mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y ofrecer a los usuarios un servicio más organizado, accesible y humano”, señaló Landrón.

El titular del SNS resaltó que la entrega del CPN Llanada del Cerro se suma a las intervenciones desarrolladas para fortalecer los servicios de salud en la provincia La Altagracia, entre ellas la puesta en funcionamiento del Hospital Traumatológico de Higüey, como parte de la ampliación de la Red Nacional de Traumas, así como la inauguración de un nuevo hospital en Verón y el remozamiento de la emergencia y otras áreas del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia.

“Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia una red de servicios donde cada establecimiento cumpla su función y donde las personas encuentren respuestas a sus necesidades de salud”, afirmó el funcionario.

Finalmente, Landrón exhortó a los moradores de Llanada del Cerro a cuidar y preservar las instalaciones, al tiempo que los llamó a exigir al personal el cumplimiento de sus responsabilidades y la prestación permanente de los servicios. “Esto es de ustedes, cuídenlo, presérvenlo, pero también lo más importante, exíjanle al personal que está aquí”, manifestó.

La gobernadora de La Altagracia, Daysi de Óleo, valoró la entrega del establecimiento y destacó el impacto que representa para una comunidad que, según explicó, durante más de 20 años no contó con un centro de atención primaria que ofreciera servicios en condiciones dignas. “Ya la comunidad de La Llanada, quienes por más de 20 años no contaban con un centro de atención primaria que pudiera brindar servicio de una manera digna, ya eso es cosa del pasado”, afirmó.

De su lado, el senador por La Altagracia, Rafael Duluc, resaltó que la residencia para médicos permitirá garantizar la presencia permanente de profesionales de la salud en la comunidad. “Una comunidad tan laboriosa como la Llanada del Cerro va a tener la suerte de contar aquí con médicos 24-7, para que siempre que tengan una necesidad médica no tengan que dirigirse a Higüey, que está a varios kilómetros de aquí”, manifestó.

Supervisan remozamiento del CPN La Otra Banda y avance del hospital de Nisibón

La jornada de supervisión inició con una visita de seguimiento al Centro de Primer Nivel (CPN) La Otra Banda, en Higüey, que se encuentra en proceso de remozamiento integral. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, verificó el avance de los trabajos y las condiciones de la infraestructura, como parte del seguimiento a las intervenciones que buscan fortalecer la calidad de los servicios de salud que reciben los residentes de la comunidad.

Posteriormente, Landrón realizó un recorrido por el hospital de Nisibón, obra en ejecución por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante el cual supervisó áreas como emergencia, imágenes médicas, quirófanos, consultorios y otros espacios destinados a los servicios hospitalarios. La inspección incluyó la verificación de aspectos esenciales para la puesta en funcionamiento del establecimiento, entre ellos circulación interna, climatización, iluminación, gases medicinales y equipamiento.

El director del SNS destacó el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la culminación y puesta en funcionamiento de las obras de salud, y explicó que el hospital de Nisibón se encuentra prácticamente terminado, con más de un 95 % de ejecución, mientras se completan detalles de terminación y equipamiento. Resaltó que la infraestructura ha sido proyectada para responder al crecimiento futuro de la población y al desarrollo turístico de la zona.

Durante el recorrido, la gobernadora de La Altagracia, doctora Daisy Francisca de Óleo, valoró el impacto que tendrá el establecimiento al acercar servicios especializados a los residentes de Nisibón y Miches, reducir traslados hacia Higüey y fortalecer la red regional de atención.

SNS inaugura Unidad de Pie Diabético y centros de atención primaria en Bahoruco

Santo Domingo.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) amplió la atención especializada y los servicios de primer nivel en la región Sur con la entrega de la Unidad de Pie Diabético del Hospital Provincial San Bartolomé y del Centro de Primer Nivel Vista al Lago, en Neiba, con una inversión conjunta de RD 120,877,720.96. Durante la jornada también quedó inaugurado el remozamiento del CPN Las Cañitas, en Villa Jaragua.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, destacó que estas intervenciones permitirán a las familias recibir atención cerca de sus hogares y reducir los desplazamientos hacia otras localidades. Señaló que forman parte de las acciones del gobierno del presidente Luis Abinader para mejorar los servicios de la Red Pública en el sur.

La Unidad de Pie Diabético del Hospital Provincial San Bartolomé, con una inversión de RD 87,652,894.47, ofrecerá atención a pacientes de Bahoruco e Independencia. Es la séptima de la red nacional y dispone de recepción, sala de espera, consultorios, camas para curas y sala de cirugía menor, con personal capacitado para atender lesiones y complicaciones asociadas a la diabetes.

“Contar con un espacio especializado como este nos permitirá fortalecer la prevención, realizar las curas y los procedimientos oportunos y dar un seguimiento a estas lesiones”, expresó Landrón.

Según informó, la puesta en funcionamiento de las primeras unidades de la red ha contribuido a reducir en más de un 38 % las amputaciones en pacientes con pie diabético.

El titular del SNS anunció además que la infraestructura de la Unidad de Hemodiálisis del hospital está concluida y que avanzan los procesos de adquisición de las máquinas e insumos para instalar en octubre, como parte de los pasos para habilitar el servicio y disminuir los traslados de quienes requieren este tratamiento.

Sobre las obras hospitalarias pendientes en la provincia, aseguró que los hospitales de Villa Jaragua y Los Ríos serán entregados en el primer cuatrimestre de 2027. También anunció la intervención del centro de Cerro al Medio y destacó que el San Bartolomé se convirtió en el hospital número 105 de la Red Pública en alcanzar cero deudas.

Atención para más de 8,000 personas en Neiba

El CPN Vista al Lago fue construido y equipado con una inversión de RD 33,224,826.49 y beneficiará a más de 8,000 personas de la zona norte de Neiba. Cuenta con consultorios polivalentes, odontología, vacunación, urgencias, laboratorio y farmacia, además de espacios de apoyo para el personal.

Durante la entrega, Landrón dispuso ampliar el laboratorio y habilitar un área de rayos X, con las adecuaciones necesarias, para convertir el establecimiento en un centro diagnóstico. Anunció que ofrecerá atención las 24 horas e instruyó completar el personal, los medicamentos y los insumos para su funcionamiento.

“Permitir que una persona tenga la facilidad para buscar atenciones de salud es la prioridad del Servicio Nacional de Salud”, afirmó. Aseguró que los pacientes con hipertensión y diabetes tendrán acceso gratuito a sus medicamentos en el establecimiento.

Landrón también destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública para fortalecer la prevención y anunció que las promotoras de salud volverán a visitar los hogares para orientar a las familias. “Nosotros necesitamos tener una población que se enferme menos”, sostuvo.

La gobernadora María Esther Díaz resaltó que las obras responden a necesidades de las comunidades y permitirán ampliar el acceso a la atención especializada, la prevención y el seguimiento oportuno. Agradeció al presidente Luis Abinader y a Landrón por las entregas, y reconoció al doctor Mario Lama por haber iniciado el proyecto de la Unidad de Pie Diabético.

Por su parte, el senador Guillermo Lama destacó que los nuevos servicios aliviarán los gastos de traslado y la carga que asumen las familias de Bahoruco e Independencia para acompañar a sus pacientes. Señaló que Vista al Lago responde al crecimiento de la zona norte de Neiba y valoró la próxima habilitación de hemodiálisis por su impacto en quienes deben viajar varias veces por semana para recibir tratamiento.

En la jornada participaron el alcalde de Neiba, Yadel Suberví; el diputado Juan Bolívar Cuevas; los doctores Alfonzo Herasme, director del Servicio Regional de Salud Enriquillo; José Guerrero, director de Primer Nivel de Atención del SNS; Mario Rafael Bournigal, director nacional de Odontología; Freddy Novas, director Materno Infantil, y Davis González, director del Hospital Provincial San Bartolomé. También asistieron la exsenadora Melania Salvador, Maricris Rondón, directores regionales y hospitalarios, representantes comunitarios y personal de salud.