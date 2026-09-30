Presidente Luis Abinader recibe en el Palacio Nacional a Miss Mundo 2026, Joheirry Mola. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, acompañado de la vicepresidente Raquel Peña, recibió en el Palacio Nacional a la dominicana Joheirry Mola, quien recientemente conquistó la corona de Miss Mundo 2026 y se convirtió en la segunda representante de República Dominicana en alcanzar este título internacional.

Durante el encuentro, el jefe de Estado felicitó a Mola por su histórico triunfo y por representar al país en el escenario internacional, luego de imponerse en la competencia celebrada en Nha Trang, Vietnam, el pasado 5 de septiembre.

En reconocimiento a su trayectoria, civismo y fe en el país, el presidente Abinader otorgó a la reina de belleza la Medalla Presidencial al Mérito Civil, una distinción con la que se reconoce su dedicación y el orgullo que representa para la República Dominicana.

La coronación de Joheirry Mola representa el regreso de la corona de Miss Mundo a la República Dominicana 44 años después de que la comunicadora dominicana Mariasela Álvarez obtuviera el título en 1982.

Mola, de 24 años, es docente y comunicadora, y durante su participación en el certamen promovió mensajes vinculados con la educación, el servicio y el propósito. En la etapa final, destacó la importancia de la enseñanza del inglés a los niños como una herramienta para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación.

El presidente Luis Abinader había celebrado públicamente a través de su red social X el triunfo de la dominicana tras su coronación, destacando que con su victoria hizo historia para la República Dominicana y que el país celebraba junto a ella la conquista de la corona mundial.

Estuvieron presentes, la presidenta de la organización Miss Mundo Dominicana, Diany Mota; la directora de Miss Mundo Dominicana, Diana Victoria Mota, y la Miss Mundo Dominicana 1982, Mariasela Álvarez, entre otros.

Gobierno emite decreto que prioriza a las mipymes industriales en compras públicas para programas sociales y de protección vulnerable

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 672-26, mediante el cual se instruye a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes industriales) los procedimientos de contratación pública destinados a programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.

La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader, se enmarca en las directrices de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26), con el objetivo fundamental de fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos.

Con esta acción, la administración del presidente Luis Abinader también reafirma su compromiso con el tejido productivo nacional, promoviendo la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Ejes clave de la normativa

Exclusividad para la industria nacional: Las compras públicas vinculadas a programas especiales de asistencia deberán destinarse a adquirir bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, garantizando que no exista intermediación no autorizada.

Instituciones abarcadas: La disposición aplica a entidades clave como el Ministerio de Educación (Minerd), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales Supérate, Promese/CAL, el Ministerio de Defensa y el de la Vivienda, entre otras dependencias del Estado enfocadas en la protección social y sectorial.

Requisitos y acreditación: Para participar, las empresas deberán contar con su respectivo Registro Industrial emitido por Proindustria, la Certificación Mipymes (o Mipymes Mujer) otorgada por el MICM, y estar debidamente inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).

Articulación y gobernanza: Se crea la Mesa de Articulación Interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), encargada de dar seguimiento, coordinar la oferta productiva y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Modernización y plazos de implementación

El referido decreto establece un plazo no mayor de cuatro meses para que el MICM ejecute un levantamiento exhaustivo de los bienes y servicios ofertados por el sector industrial local.

Asimismo, instruye a Proindustria a modernizar y digitalizar el Registro Industrial para garantizar la trazabilidad de la oferta nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.

Presidente Luis Abinader inaugurará Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez en Manoguayabo este jueves

También entregará viviendas y títulos de propiedad e inaugurará cinco centros educativos en el Gran Santo Domingo.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader desarrollará este jueves una agenda de trabajo en el Gran Santo Domingo, que incluye la participación en un encuentro sobre gobierno digital, la entrega de apartamentos y títulos de propiedad, así como la inauguración de varios centros educativos y un complejo deportivo.

La agenda del mandatario iniciará a las 10:30 de la mañana con su participación en la la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la inauguración de la segunda entrega de apartamentos del proyecto Laderas del Este.

Acto seguido, el presidente Abinader encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias del sector El Almirante, en Santo Domingo Este, como parte de las acciones gubernamentales dirigidas a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.

La agenda continuará con la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, ubicada en Cancino Adentro I, en Santo Domingo Este.

Más adelante, el mandatario inaugurará la primera etapa de la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez (Escuela Ponce). Durante el acto también se inaugurará por mención la primera etapa de la Escuela Básica María Montessori, reubicada en la Escuela Básica La Esperanza.

Luego, el gobernante inaugurará la primera etapa de otra escuela básica en Pedro Brand.

La jornada concluirá con la inauguración del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, integrado por la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, el Politécnico Deportivo José Cheché Abreu Vargas, un edificio de talleres técnicos, un polideportivo y un destacamento.

Gobierno Dominicano anuncia que el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, está listo para ser entregado

Santo Domingo.- El Gobierno informó que tiene listo el moderno Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, ubicado en el sector Manoguayabo, municipio de Santo Domingo Oeste, obra que beneficiará a miles de estudiantes, atletas de distintas disciplinas deportivas y decenas de maestros.

El proyecto, construido a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (Minerd), en conjunto con la Fundación Pedro Martínez, será entregado este jueves 1 de octubre en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, junto con el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Al realizar un recorrido de inspección y supervisión por las nuevas instalaciones, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, y el ex pelotero de Grandes Ligas, Pedro Martínez, destacaron la importancia de esta magna obra, la cual aseguraron impactará positivamente a miles de estudiantes y deportistas de Santo Domingo Oeste y de todo el país.

Herrera sostuvo que para él y todo el equipo técnico de la DIE y el Gobierno, es de gran satisfacción poder cumplir con estas instrucciones del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Educación, para seguir fortaleciendo el sistema educativo y el deporte en Manoguayabo y toda la zona.

Así mismo, agradeció a la Fundación Pedro Martínez por la entrega para que este modelo de construcción en la articulación de educación y deporte sea una realidad. “Saber que ya esta obra está lista y será entregada por nuestro señor presidente Luis Abinader, nos llena de orgullo; gracias a Pedro Martínez por el acompañamiento hasta el final en la ejecución de este proyecto”, sostuvo.

En tanto, el miembro del Salón de la Fama del Cooperstown, Pedro Martínez, agradeció a Dios y al presidente de la República, Luis Abinader, por disponer la construcción de esta magna obra a beneficio de su comunidad.

“Este no es solamente mi sueño, sino el de mi país para ofrecerle una puerta abierta a mi comunidad; esto es un símbolo de gratitud con Dios primero por proveernos con la energía y la determinación; gracias a nuestro presidente que se dignó a mirar para ca a una clase semi olvidada y hacer que este sueño que yo llevaba desde niño se pueda hacer realidad, para el presente y futuro de nuestra juventud”, expresó el miembro del salón de la fama del béisbol.

El Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez combina la educación con el deporte bajo un mismo espacio, que cuenta con la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, de 27 aulas, para la educación inicial y básica, cancha deportiva, plaza cívica, calles internas para la circulación de vehículos, comedor, biblioteca y áreas administrativas.

De igual manera, el Politécnico José Cheche Abreu Vargas, con 24 aulas, comedor, biblioteca, laboratorios de informática, áreas administrativas para los docentes y plaza cívica. Ambos espacios beneficiarán a alrededor de 3,000 estudiantes y deportistas de esa demarcación.

La plaza educativa y deportiva, construida con una inversión superior a los RD 950 millones, también tiene un museo que honra al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, un moderno estadio para practicar béisbol, doble cancha deportiva, gimnasio, pista de atletismo, un destacamento policial, entre otras edificaciones, lo cual hace que la obra sea única en este modelo de la infraestructura educativa y deportiva de la República Dominicana y en la región.

Más obras de infraestructura escolar a inaugurar por el presidente Abinader

Además del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, el mandatario Luis Abinader dejará inaugurada la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, en Cancino Adentro I, Santo Domingo Este, la cual fue rescatada y terminada por la Dirección de Infraestructura Escolar en un tiempo récord de cuatro meses, tras más de 12 años paralizada. Así mismo, entregará la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez (Escuela Ponce); la Escuela Básica La Esperanza, en Santo Domingo Norte, y la Escuela Básica Espejo María Montessori, en Pedro Brand.

Presidente Luis Abinader inaugurará Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez en Manoguayabo este jueves

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader desarrollará este jueves una agenda de trabajo en el Gran Santo Domingo, que incluye la participación en un encuentro sobre gobierno digital, la entrega de apartamentos y títulos de propiedad, así como la inauguración de varios centros educativos y un complejo deportivo.

La agenda del mandatario iniciará a las 10:30 de la mañana con su participación en la la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la inauguración de la segunda entrega de apartamentos del proyecto Laderas del Este.

Acto seguido, el presidente Abinader encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias del sector El Almirante, en Santo Domingo Este, como parte de las acciones gubernamentales dirigidas a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.

La agenda continuará con la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, ubicada en Cancino Adentro I, en Santo Domingo Este.

Más adelante, el mandatario inaugurará la primera etapa de la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez (Escuela Ponce). Durante el acto también se inaugurará por mención la primera etapa de la Escuela Básica María Montessori, reubicada en la Escuela Básica La Esperanza.

Luego, el gobernante inaugurará la primera etapa de otra escuela básica en Pedro Brand.

La jornada concluirá con la inauguración del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, integrado por la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, el Politécnico Deportivo José Cheché Abreu Vargas, un edificio de talleres técnicos, un polideportivo y un destacamento.

Poder Ejecutivo elimina restricción de edad para licencias de conducir

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dictó el Decreto núm. 675-26, de fecha 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se modifica el Reglamento de Licencias de Conducir para asegurar la aplicación efectiva de la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, con lo cual evita un vacío normativo que podría generar inseguridad jurídica en perjuicio de los ciudadanos.

La nueva disposición, que deroga el Decreto núm. 330-26, establece que la vigencia de las licencias y autorizaciones para conducir será uniforme de cuatro (4) años, con vencimiento el día del cumpleaños del titular, conforme a lo establecido en el artículo 208 de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Con esta medida, el Poder Ejecutivo no solo acata plenamente el mandato del Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución la distinción basada exclusivamente en la edad para condicionar o reducir la vigencia de las licencias, sino que además adopta previsiones adicionales para garantizar que no exista ningún tipo de discriminación por edad en los procesos de renovación.

El decreto establece de manera expresa que, en ningún caso, la edad por sí sola podrá ser utilizada como criterio único para limitar, reducir o denegar la vigencia de una licencia o autorización para conducir. La evaluación de la aptitud para conducir se realizará a través de exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, conforme a las facultades que la Ley 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La normativa reafirma que la suspensión o cancelación de una licencia solo procederá por las causales establecidas en la ley: cuando el titular deje de cumplir con los requisitos exigidos, o cuando se acredite mediante certificado médico la imposibilidad permanente física o mental para conducir, garantizando siempre el debido proceso administrativo.

Con esta decisión, el Gobierno dominicano ratifica su compromiso con el respeto irrestricto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial de los adultos mayores, promoviendo su integración a la vida activa y comunitaria sin exclusiones arbitrarias.

El Poder Ejecutivo reitera así su disposición a cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo la institucionalidad del país y garantizando que el marco normativo esté siempre al servicio de la dignidad humana.

Presidente Luis Abinader participa en lanzamiento de “Talent Up”, iniciativa regional del Banco BID, Google Cloud y Cisco Networking Academy

Ministro Eduardo Sanz Lovatón destaca la visión y el esfuerzo del presidente Luis Abinader para impulsar la transformación productiva del país y posicionar a República Dominicana como un destino atractivo para nuevas inversiones.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader participó en el lanzamiento en República Dominicana de “Talent Up”, iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con Google Cloud y Cisco Networking Academy, que contempla 15,000 becas gratuitas para fortalecer las habilidades digitales y preparar al talento dominicano ante las nuevas demandas del aparato productivo y la Industria 5.0.

Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, destacó la visión y el esfuerzo del presidente Luis Abinader para impulsar la transformación productiva del país y posicionar a la República Dominicana como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores vinculados con la tecnología, la manufactura avanzada y la economía del conocimiento.

También informó que el MICM asumirá la secretaría técnica de la iniciativa en el país para articular al sector público, las empresas, los gremios y las academias, además de señalar que ya se han registrado más de 14,000 solicitudes para las becas.

Sanz Lovatón resaltó la transformación de la matriz exportadora de las zonas francas, al señalar que hace ocho o nueve años más del 50 % de sus exportaciones correspondía a productos textiles, mientras que actualmente el 35 % corresponde a dispositivos e insumos médicos y otro 15 % a insumos electrónicos considerados manufactura avanzada.

Asimismo destacó la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores, impulsada por el Gobierno para atraer inversiones y posicionar a la República Dominicana en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

En ese contexto, resaltó el acuerdo de colaboración suscrito con el Departamento de Comercio de Arizona y anunció que en octubre una delegación dominicana participará en una feria mundial de semiconductores en San Francisco, California, donde sostendrá reuniones con representantes de la industria.

Ministro Eduardo Sanz Lovatón destaca la visión y el esfuerzo del presidente Luis Abinader para impulsar la transformación productiva del país y posicionar a República Dominicana como un destino atractivo para nuevas inversiones

En cuanto a la inteligencia artificial, Sanz Lovatón citó un estudio del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre su impacto en las pequeñas empresas y explicó que entre 30 % y 35 % de estas ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, destacando su potencial para elevar la productividad, ampliar los negocios y generar nuevas oportunidades laborales.

Zonas francas representan una plataforma de oportunidades, empleo y desarrollo

Por su parte, la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Claudia Pellerano, destacó que las zonas francas representan una plataforma de oportunidades, empleo y desarrollo. Señaló que el sector cuenta con 858 empresas que en 2025 generaron más de 200,000 empleos directos y exportaciones superiores a los USD 8,500 millones.

Pellerano indicó que entre enero y agosto de este año las exportaciones aumentaron 4.4 % respecto al mismo período de 2025, mientras que la contribución de las zonas francas y sus encadenamientos alcanzó los RD 603,000 millones en 2025, equivalente al 8.1 % del PIB.

La presidenta de Adozona resaltó que para duplicar el PIB del sector serían necesarios entre 80,000 y 130,000 empleos directos adicionales, cerca de 50,000 de ellos técnicos y administrativos, por lo que consideró fundamental fortalecer la capacitación, las pasantías y la formación especializada.

Oportunidades para atraer inversión y crecer

Durante el evento, Fernando Ocampo, coordinador del programa “América en el Centro” del Grupo BID, presentó “Construyendo el talento detrás de la industria del futuro”, donde abordó los retos del reordenamiento global, las oportunidades del nearshoring y friendshoring y la importancia del talento especializado para atraer inversiones.

Ocampo también explicó que la implementación de la inteligencia artificial y el comercio electrónico representan una oportunidad de crecimiento anual real de entre 0.1 y 0.95 puntos porcentuales, mientras que el mercado global de relocalización industrial por capturar se calcula en USD 1.03 billones.

Cisco y Google Cloud impulsan el talento digital

En tanto, Caroline Heidrich Seibert, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina y el Caribe de Cisco, destacó que la República Dominicana tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones de alto impacto mediante el nearshoring, para lo cual es necesario cerrar la brecha de talento. Señaló que “Talent Up” ofrecerá formación en áreas como ciberseguridad, programación, datos e inteligencia artificial, además de inglés, para preparar a la fuerza laboral ante las nuevas demandas de la economía digital.

De su lado, Gabriel Alvarado, director Comercial Sector Público de Google Cloud, informó que el objetivo de esta entidad es posicionarse como socio estructural de la República Dominicana, articular la infraestructura digital de Americas Connect con el capital humano de “Talent Up” y vincular al Gobierno, el sector productivo y las academias para convertir al país en el principal velocista digital del Caribe.

En el acto estuvieron presentes la viceministra de Zonas Francas, Lucía Zorrilla; el directores del Consejo Nacional de Zonas Francas, Johannes Kelner; la directora del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla; el director del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), Jimmy Rosario Bernal, y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista, entre otras personalidades.

Presidente Luis Abinader profundiza la estrategia de seguridad ciudadana con enfoque integral, prevención comunitaria e inclusión juvenil

Distrito Nacional.- El Estado dominicano ha dado un paso decisivo en la transformación de la seguridad ciudadana al consolidar un modelo de intervención territorial que combina la articulación interinstitucional, la modernización de los canales de denuncia y la inclusión socioeducativa de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante el desarrollo de “LA Agenda Semanal” encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se analizó este lunes a profundidad el tema de Seguridad Ciudadana, las autoridades gubernamentales presentaron los logros y la expansión del segundo componente estratégico denominado “Construcción comunitaria del orden”. Este enfoque busca incidir de manera directa en los factores sociales que generan conflictividad en los barrios más carenciados del país.

Intervención territorial y articulación institucional

En el marco del encuentro, Laura Rodríguez, representante de Políticas Públicas de Interior y Policía, explicó que el Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana traslada la visión estratégica nacional directamente al territorio mediante diagnósticos precisos y seguimiento continuo.

“El primer territorio intervenido ha sido Villas Agrícolas, donde llevamos más de 120 actividades, 348 luminarias instaladas, 63 cámaras validadas del 911 y la articulación de 20 instituciones para subsanar brechas de servicios. Como resultado, en los dos meses de intervención hemos registrado una reducción en los robos reportados”, indicó Rodríguez.

Modernización del sistema de denuncias y prevención social

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, detalló que la estrategia incluye un acceso simplificado a la justicia local y el fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana. La funcionaria subrayó que la plataforma digital de la Policía Nacional permite una trazabilidad transparente y que se ha instruido a los destacamentos para garantizar la recepción de denuncias sin excepciones.

Asimismo, Raful destacó el impacto de los programas preventivos:

Escuelas Abiertas: Aprovechamiento de planteles educativos fuera del horario extendido para actividades formativas y recreativas de la juventud.

Regulación y convivencia: Control de la contaminación sónica, fiscalización de expendio de bebidas alcohólicas y gestión de la viabilidad vial para prevenir conflictos y accidentes de tránsito.

Asignación de recursos: Uso de mapas de calor para focalizar patrullaje y recursos adicionales en las zonas con mayores índices de homicidios y robos.

Oportunidades y pacificación a través de la educación técnica

En el cierre de las exposiciones, Víctor Alexander Mordán, director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, enfatizó que la política social del gobierno se ha enfocado en atender de manera prioritaria a la población juvenil en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

“Al cierre del primer semestre del año hemos graduado a 35,802 estudiantes, tenemos cerca de 7,000 en aulas y proyectamos superar los 40,000 al finalizar el año. Más de 14,000 jóvenes ya se han insertado formalmente al mercado laboral, demostrando que brindar oportunidades reales es la vía más efectiva para pacificar los territorios y prevenir la delincuencia”, puntualizó Mordán.

El programa combina capacitación técnica, acompañamiento psicosocial, estipendios económicos, alimentación y capital semilla en especies para emprendimientos, consolidándose como un referente internacional de prevención social.

Presidente Luis Abinader: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar y con el nuevo Código Penal no le va a ir bien”

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reafirmó contundentemente que “a todo el que cometa un acto criminal, usted puede estar seguro que es cuestión de tiempo que lo vamos a apresar. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de personas y tenemos la decisión firme de todo el que realice un acto criminal, que entiendan que lo vamos a capturar”.

Subrayó además que “con el nuevo Código Penal, si van a la justicia, no les va a ir bien, porque ha endurecido todas esas penas y en muchos casos está el cúmulo de penas que había sido algo esperado por muchos penalistas”.

En ese sentido, indicó que cerca del 80 % de los que cometen homicidios ya tienen varias órdenes de arresto y la orden que acatan las autoridades es salir a buscarlos antes de que maten a otro ciudadano o a un policía.

“Esa lista se va a ir a buscar. O se entrega, o se busca. Y la orden que hay es que se busque”, concluyó el presidente Abinader.

Sus palabras se producen tras explicar avances del Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma policial, que abarcan las acciones del Gobierno para combatir la criminalidad y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana que, asegura, constituye la principal preocupación de las familias dominicanas desde hace años y que ha podido ser enfrentada de manera efectiva gracias a la coordinación entre fiscales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, DNCD, la Dirección General de Migración, entre otras entidades.

“Empezando mi carrera política recuerdo que, en todas las encuestas, la primera preocupación era la seguridad ciudadana, es una preocupación que se vive cada día”, manifestó el jefe de Estado.

Tras su participación en la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York con la presencia de presidentes y jefes de Estado de decenas de países alrededor del mundo, el presidente Abinader también expresó que quedó evidenciado que la seguridad ciudadana es una preocupación de muchas otras naciones y que es una ocupación de su gobierno llevar la mayor seguridad posible a la gente.

Mayor patrullaje policial

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó que las mejoras e incentivos en las filas policiales han elevado significativamente el reclutamiento de jóvenes y explicó que el modelo de servicio basado en corredores y cuadrantes, orientado por el mapa de calor de denuncias y conflictos, concentra mayores recursos y supervisión en las zonas de mayor incidencia, permitiendo la captura de delincuentes.

Se anunció de igual modo la incorporación de 20 nuevos departamentos con personal mejor equipado, que entrarán en operación a partir de este viernes, iniciando en la provincia La Altagracia.

A esto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, agregó que la mejora de resultados es también posible gracias al aumento de patrullas en las calles, pasando de un 12 % a un 31 % del total de miembros de la institución del orden.

Más y mejor tecnología

Al abordar el uso de nuevas tecnologías, el presidente Abinader destacó que la Policía Nacional cuenta hoy con herramientas que permiten ubicar patrullas de manera precisa, según datos de recurrencia del delito por lugar, hora y día, a través de la Fuerza de Tarea que se reúne todos los lunes.

Se informó que más de 3,500 agentes se encuentran en un plan de protección de la escena del delito y que 400 nuevos policías ingresarán al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) para reforzar esa área.

Entre las capacidades tecnológicas adquiridas destacan el sistema integrado de identificación dactiloscópica y la renovación del software IBIS, que permiten correlacionar armas de fuego incautadas. En este aspecto, la identificación y registro de armas pasó del 20 % al 81 %.

Se implementaron sistemas de identificación biométrica y la integración con bases de datos de Migración, lo que facilita la identificación de sospechosos y de personas fallecidas.

La aplicación Larco, desarrollada con Indotel, para el registro en tiempo real de personas detenidas, ya operativa en Santiago (S1), Naco, Ciudad Colonial y Los Minas, con planes de expansión nacional.

El laboratorio técnico forense de la Dirección de Policía Cibernética (Dicap), considerado uno de los mejores de la región, que ha permitido operaciones como el “domo digital”, en la que se descubrió una estafa de criptomonedas por 1,500 millones de dólares.

Un total de 10,000 cámaras corporales ya están disponibles para agentes del nuevo modelo de patrullaje y del Dicrim, con criterios de asignación y monitoreo establecidos.

El presidente también reveló que, gracias a la interoperabilidad con Migración, se rechazan semanalmente alrededor de 20 extranjeros con prontuario criminal que intentan ingresar al país sin exigencia de visa. “Aquí lo que hay que venir es turistas y no delincuentes”, afirmó.

Se recuerda que la reforma policial propulsó la multiplicación de los salarios de los rangos más bajos (rasos, cabos y agentes), mejor seguro médico y seguro de vida, mejor equipamiento y más tecnología. También se implementaron descuentos en medicamentos, becas de estudio y un mayor apoyo con bonos gubernamentales para la adquisición de viviendas.

Participaron en la actividad la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general retirado Luis Ernesto García Hernández; el director del Centro de Datos de la Policía Nacional, Alejandro Pérez Rubiera, y los comunicadores Rudy González y José Luis Mendoza.