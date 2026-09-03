SNS entrega renovado el Centro de Primer Nivel Villa Sinda en Montecristi

Villa Sinda, Guayubín, Montecristi, R.D.-El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, encabezó este miércoles la entrega del renovado Centro de Primer Nivel (CPN) Villa Sinda, en Guayubín, que beneficiará a 15,800 habitantes de esta comunidad y zonas cercanas. Este acto representa el relanzamiento de ese nivel inicial de atención en la Línea Noroeste.

Durante el acto, el titular del SNS destacó que el fortalecimiento del Primer Nivel constituye una estrategia fundamental para transformar la Red Pública y acercar la atención a las comunidades, tal como ha instruido el gobierno del presidente Luis Abinader.

“Cuando hablamos de fortalecer el Primer Nivel, hablamos de acercar la salud a la gente; de que cada paciente, sea niño, joven, mujer o envejeciente, pueda recibir las atenciones médicas cerca de sus hogares”, expresó Landrón.

El director ejecutivo explicó que este proceso no se limita al remozamiento de las infraestructuras ni a la incorporación de equipos, sino que implica fortalecer la capacidad de respuesta de los centros, garantizar los insumos y medios diagnósticos necesarios y asegurar una atención oportuna, continua y humanizada.

En ese sentido, informó que más de 1,100 Centros de Primer Nivel de Atención han sido remozados, equipados y dotados de personal, como parte del proceso de transformación de estos establecimientos, que constituyen la puerta de entrada de las familias a la Red Pública.

Landrón exhortó al personal de salud a fortalecer el trabajo comunitario y no limitarse a esperar que los pacientes acudan a los centros, sino salir a identificar las necesidades de las familias, incluyendo personas con hipertensión y diabetes, mujeres embarazadas y otros grupos que requieren seguimiento continuo.

Asimismo, reiteró la importancia de ofrecer una atención humanizada. “Cada paciente que llega a estos centros merece ser recibido con respeto, con sensibilidad y con calidad”, afirmó Landrón, quien recordó al personal que representa el rostro del Servicio Nacional de Salud ante las comunidades.

Más servicios para Villa Sinda

La intervención del CPN Villa Sinda representó una inversión total de RD 15,184,101.69, de los cuales RD 12,923,009.00 correspondieron al remozamiento de la infraestructura y RD 2,261,092.69 al equipamiento.

El establecimiento dispone de dos consultorios polivalentes, consultorio odontológico, área de espera, vacunación, urgencia, farmacia y enfermería, además de espacios adecuados para el personal de salud, incluyendo residencia médica.

Durante la entrega, el doctor Landrón anunció que el centro será fortalecido con la instalación de un equipo de rayos X fijo y la habilitación de un laboratorio, con el propósito de ampliar su capacidad resolutiva y evitar que los residentes tengan que trasladarse a otros municipios para realizarse estudios diagnósticos.

“Tenemos que colocarle un rayos X fijo aquí, para que las imágenes se hagan aquí. Y vamos a ver el espacio en que podemos ubicar un laboratorio, para que la analítica se haga aquí”, anunció el director ejecutivo del SNS.

Igualmente, instruyó al equipo regional a verificar las condiciones eléctricas necesarias para la instalación del equipo de rayos X y agilizar el proceso, al tiempo que destacó que estas acciones permitirán reducir los gastos de bolsillo de las familias porque ya no deberán trasladarse para recibir servicios que pueden ser ofrecidos en su propia comunidad.

Fortalecimiento de la Red Pública en Montecristi

El director ejecutivo del SNS destacó que la entrega del CPN Villa Sinda forma parte de las acciones que desarrolla el gobierno de Luis Abinader para fortalecer la Red Pública en la provincia Montecristi y toda la Línea Noroeste.

Precisó que en la provincia han sido intervenidos diversos establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta, en Castañuelas, donde se ejecutaron trabajos de remozamiento general y mejoras en su Emergencia, y el Hospital Municipal de Guayubín, que también ha recibido intervenciones en su infraestructura y área de Emergencia.

De igual manera, han sido intervenidos los Centros de Primer Nivel de La Guajaca y de Copey, mientras que en el Hospital Provincial Padre Fantino fue fortalecido con la habilitación de salas de internamiento y una Unidad de Salud Mental.

El doctor Julio Landrón señaló además que diez establecimientos de salud de la provincia han sido dotados de nuevos equipos, con una inversión superior a RD 131 millones, acciones dirigidas a elevar la calidad y capacidad resolutiva de los servicios.

El funcionario destacó que el fortalecimiento del Primer Nivel permite prevenir enfermedades, detectar oportunamente condiciones de salud y evitar complicaciones que posteriormente puedan requerir atención hospitalaria.

“Cuando logramos prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades de las diferentes comunidades, nosotros estamos evitando complicaciones y estamos prolongándole la vida a nuestra población”, afirmó.

Finalmente, Landrón llamó a la comunidad a cuidar y preservar las instalaciones entregadas, al recordar que se trata de espacios destinados a garantizar servicios de salud dignos, de calidad, oportunos y humanizados.