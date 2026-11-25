Arroyo Barril, Samaná, R. D– El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, encabezó este martes la inauguración de Port Samaná, una moderna terminal de cruceros construida en las instalaciones del histórico puerto Duarte, en el distrito municipal de Arroyo Barril, provincia Samaná. Este proyecto marca una nueva etapa para el desarrollo turístico, portuario, económico y social de esta región del país e impulsará la generación de 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, con un impacto superior a los 4,000 puestos de trabajo.

La obra, desarrollada mediante un contrato de alianza público-privada entre el Estado dominicano y la empresa ITM Group, representa una inversión de USD 90 millones y contempla instalaciones destinadas a fortalecer la llegada de navieras internacionales, cruceristas, dinamizar la actividad turística y generar desarrollo para las comunidades de Samaná.

Durante el acto inaugural, el presidente Abinader destacó que Port Samaná proyecta recibir 250,000 cruceristas en 2027, más que duplicar esa cantidad en 2028, con 540,000, y alcanzar un millón de turistas en 2030, convirtiéndose en uno de los motores económicos, no solamente para Arroyo Barril, Sánchez y Samaná, sino para toda la región.

El mandatario resaltó que en este proyecto se han integrado todas las instituciones del Gobierno, así como los gobiernos locales y las comunidades, y aseguró que se continuará trabajando para llevar la mejor experiencia a los turistas.

Asimismo, explicó que durante el desarrollo de este proyecto se aprendió a mejorar y eficientizar los procesos de alianzas público-privadas, para lo cual se mejoró el decreto y se cuenta con un proyecto de ley que permitirá reducir el tiempo que toma desarrollar estas iniciativas y recordó que este proyecto fue concebido desde octubre de 2020, por la necesidad y la esperanza de que fuera un gran éxito, tanto a nivel privado como para la comunidad.

El jefe de Estado manifestó que esta es una gran oportunidad para los habitantes de Arroyo Barril y Samaná, y resaltó la importancia de garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, pero también social. “Es sencillamente reflejar en cada turista cómo somos los dominicanos, que somos simpáticos, que somos alegres, que somos serviciales. Esto es importante y esto es fundamental”.

Agregó: “Vamos a darle lo mejor que tenemos en la República Dominicana, que es su gente. Vamos a darle, desde el Gobierno, un buen servicio”.

Igualmente, destacó las oportunidades que tendrán los turistas de visitar el Salto El Limón, el malecón de Samaná, disfrutar del avistamiento de ballenas, conocer Las Terrenas, visitar Sánchez y degustar sus camarones, así como realizar excursiones a Los Haitises.

“Por lo tanto, hay grandes oportunidades en toda la región. Vamos a protegerlo, vamos a cuidarlo, vamos a apoyarlo. Que Dios bendiga este puerto, que sea de gran éxito para toda la región, para toda la República Dominicana y para todo el mundo”, concluyó el gobernante.

“Estoy en el lugar correcto, en el país correcto”

De su lado, el CEO de ITM Group, Mauricio Hamui, destacó el compromiso y seguimiento permanente del presidente Luis Abinader para garantizar el avance de los proyectos que contribuyen al desarrollo del país. “Cuando un presidente, un domingo cualquiera, te habla a las tres de la mañana para ver que las cosas estén avanzando, eso dice que estoy en el lugar, en el país correcto. Y, presidente, es un honor trabajar de la mano con usted”.

Asimismo, anunció que ITM Group proyecta recibir para el año 2028 un total de 2.7 millones de pasajeros a través de las terminales de Taíno Bay, Cabo Rojo y Port Samaná, de los cuales más de 540,000 corresponderían a esta última, superando la proyección inicial de 450,000 pasajeros.

Hamui destacó que Port Samaná representa un sueño para ITM Group, la República Dominicana, la provincia de Samaná y toda la industria de cruceros, sustentado en tres ejes fundamentales: la integración con la comunidad, el desarrollo social y la armonía entre la industria de cruceros y el pueblo de Arroyo Barril y resaltó, además, el trabajo en equipo de los 2,200 colaboradores de ITM Group, la Autoridad Portuaria Dominicana y el Ministerio de Turismo para alcanzar estos resultados, que se traducen en bienestar para toda la provincia y el país.

La República Dominicana se encuentra en su mejor momento en materia turística

En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la República Dominicana se encuentra en su mejor momento en materia turística y proyectó que este año el país alcanzará los 12.5 millones de visitantes, convirtiéndose en el mejor año de la historia del turismo dominicano. Asimismo, resaltó el crecimiento del turismo de cruceros, al señalar que, a la llegada del presidente Abinader al Gobierno, el país recibía 986,000 cruceristas y que este año finalizará con poco más de tres millones de visitantes por esta vía.

Collado destacó que el Gobierno ha invertido más de RD 2,000 millones en la provincia de Samaná, entre los que figuran RD 600 millones en el malecón de Samaná, más de RD 200 millones en el rescate de playa Las Galeras y RD 250 millones en la recuperación de Pueblo de los Pescadores. Asimismo, señaló que se invirtieron RD 80 millones en el asfaltado de Arroyo Barril y que actualmente se ejecutan otros RD 100 millones para estos fines, como parte de la planificación de los destinos turísticos para que sean acogedores.

Bajo liderazgo del presidente Abinader, el país se ha consolidado como destino atractivo y muy confiable para la inversión

Por su parte, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, dijo que se sienten orgullosos de participar en este proyecto, desarrollado por el Grupo ITM, con una inversión aproximada de 90 millones de dólares, de los cuales el Banreservas ha financiado 44.4 millones, además de una línea de crédito de un millón de dólares para capital de trabajo y agregó que la relación con este grupo empresarial también comprende Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales. Junto con Port Samaná, estos tres desarrollos suman financiamientos aprobados superiores a los 114 millones de dólares.

“Señor presidente, bajo su liderazgo, la República Dominicana se ha consolidado como un destino atractivo y además muy confiable para la inversión turística internacional. Desde el Banco de Reservas, acompañamos este crecimiento con una cartera de financiamiento al turismo que supera los 61 mil millones de pesos, respaldando proyectos que generan empleos y fortalecen nuestra economía”, expresó Aguilera.

Visión impulsada por el presidente Luis Abinader desde el primer día de su gestión

Además, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo, resaltó la importancia de Port Samaná como resultado del modelo de alianza público-privada establecido en el país, que permite articular las capacidades del Estado y la inversión privada para desarrollar infraestructuras estratégicas.

Lugo destacó que esta es la primera obra de alianza público-privada bajo la Ley 47-20 y la primera de muchas para beneficio de la República Dominicana. Explicó que es un contrato con una vigencia de 33 años, con capital aportado en su totalidad por el sector privado, y precisó que, en este modelo de APP, el Estado siempre mantiene la propiedad del activo. “Esta visión ha sido impulsada por el presidente Luis Abinader desde el primer día de su gestión, colocando el fortalecimiento del clima de negocios entre las prioridades de su gobierno”.

“Presidente, aquí le cumplimos, aquí está su puerto”

Asimismo, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, destacó que Port Samaná es la séptima terminal de cruceros del país, de las cuales cuatro han sido inauguradas por el presidente Luis Abinader, y resaltó que, al inicio de la gestión, la República Dominicana recibía, en un buen año, un millón de cruceristas, mientras que al cierre de este año se proyecta alcanzar prácticamente los tres millones.

Señaló que esta es solo la primera etapa de Port Samaná, que contará con un parque temático e instalaciones de clase mundial, y adelantó que se está estructurando un proyecto en Manzanillo, como parte de la visión y los lineamientos del presidente Abinader y añadió que la República Dominicana hoy en día es el hub de cruceros del Caribe y están encaminados a ser el hub de cruceros de la región. “El presidente nos ha inculcado algo: al Gobierno no se viene a vender sueños, al Gobierno no se viene a vender promesas, al Gobierno se viene a cumplir. Presidente, aquí le cumplimos, aquí está su puerto”.

Una nueva etapa para el histórico puerto Duarte

La inauguración de Port Samaná representa la transformación de una infraestructura portuaria con un importante pasado histórico. Durante la década de 1970, el puerto Duarte fue escenario de actividad portuaria y llegada de cruceros. Hoy, vuelve a proyectarse como una puerta de entrada para visitantes internacionales.

El proyecto contempló la rehabilitación y adecuación de las instalaciones portuarias, mejoras en el muelle y las áreas de atraque, así como espacios comerciales, recreativos y servicios complementarios para los visitantes.

Port Samaná constituye el primer proyecto de infraestructura desarrollado mediante un contrato de alianza público-privada bajo la Ley 47-20, con Apordom como autoridad contratante y responsable de supervisar el cumplimiento del contrato, en coordinación con la DGAPP.

En la ceremonia, que concluyó con el corte de cinta y la ceremonia de botadura, estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez; de Salud Pública, Víctor Atallah; el vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios del Banco de Reservas, Ysidro García; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Crisóstomo Martínez; la presidenta del Consejo de Administración de Apordom, Julia Muñiz Suberví; el senador de Samaná, Pedro Catrain; la gobernadora provincial, Teodora Mullix, y el alcalde del distrito municipal de Arroyo Barril, Luis Felipe Fermín, entre otras autoridades e invitados.

Presidente Luis Abinader plantea ruta turística que integre la producción y los atractivos de El Seibo

Santa Cruz de El Seibo.– El presidente Luis Abinader planteó la creación de una ruta turística que integre los atractivos y los sectores productivos de la provincia El Seibo, iniciativa que ya cuenta con inversión gubernamental.

Durante un encuentro con autoridades y representantes de los sectores productivos en inversionistas hoteleros de la provincia, el jefe de Estado indicó que Miches dispone de 3,000 habitaciones hoteleras que generan 6,000 empleos. Señaló que esta mano de obra debe provenir tanto de Miches como de El Seibo, localidad que actualmente aporta el 35 % de dichos trabajadores.

Asimismo, destacó que el hotel escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que opera en el Hotel Santa Cruz, será clave para capacitar el personal que demandan las instalaciones turísticas.

El mandatario afirmó que la provincia posee tierras e infraestructuras suficientes para abastecer la demanda de Miches y del turismo interno procedente de Punta Cana, el cual genera un notable dinamismo económico. Además, pronosticó que la llegada de visitantes al país y a la zona seguirá en aumento el próximo año.

El dignatario se comprometió con la ejecución de las obras necesarias para garantizar que la provincia complete la infraestructura necesaria para afrontar el reto del incremento del turismo en la localidad como el madero y el acondicionamiento de algunas vías de acceso que necesitan algún tipo de intervención.

“Tenemos una población que va a seguir aumentando y el turismo también. Entonces, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo para seguir creciendo”, enfatizó.

Provincia con mayor presente y futuro en la República Dominicana

El presidente Abinader consideró que El Seibo es una de las provincias con mayor presente y futuro del país debido a su variada capacidad productiva, resultado de años de trabajo.

“Ustedes tienen una capacidad de producción acumulada de años; no solo agrícola ni ganadera, sino una producción agropecuaria completa. Es casi como una agricultura familiar, pero con excedentes para vender”, expresó a los presentes.

Relató que, en conversaciones con residentes de la zona, estos le comentaron que, además de la ganadería, producen naranjas, cacao, aguacate, cerdo y mango.

En el encuentro participaron el ministro de Turismo, David Collado; el rector de la UASD, Jorge Asjana David; la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico; el senador Santiago Zorrilla; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; el director de la Policía Turística (Politur), general Minoru Matsunaga; el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, y representantes del sector turístico.

Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader dispone tres días de duelo por fallecimiento del héroe nacional Delio Gómez Ochoa

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader declara de duelo oficial los días 25, 26 y 27 de noviembre del presente año, con motivo del fallecimiento del héroe nacional y comandante Delio Gómez Ochoa.

Mediante el Decreto núm 840-26 se dispone también que el Ministerio de Defensa rinda los honores militares correspondientes y la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país durante los días señalados.

Momentos en que lo había recibido el Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader.

Tras participar en la lucha del Ejército Rebelde de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista, en su condición de líder del Cuarto Frente Oriental “Simón Bolívar’’, Gómez Ochoa se incorporó posteriormente, con el rango de comandante, a la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, del 14 de junio de 1959, organizada para combatir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana.

Fue hecho prisionero por las fuerzas de la dictadura trujillista y sometido a crueles torturas por su participación en la gesta libertaria del 14 de junio de 1959, permaneciendo privado de libertad hasta el 9 de junio de 1961.

Delio Gómez Ochoa, protagonista de dos capítulos históricos del Caribe

Su trayectoria también quedó profundamente vinculada a la historia dominicana, debido a su participación en la lucha contra el régimen de Trujillo

Delio Gómez Ochoa.

Falleció este martes en la Habana, Cuba, a los 97 años, el comandante del Ejército Rebelde cubano Delio Gómez Ochoa, reconocido como Héroe Nacional de la República Dominicana por su participación en la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Gómez Ochoa, nacido el 16 de septiembre de 1929 en Cacocum, provincia de Holguín, Cuba, fue una figura destacada de la Revolución cubana. En 1958 se desempeñó como comandante del IV Frente Oriental “Simón Bolívar”, desde donde participó en las acciones insurgentes que contribuyeron al triunfo revolucionario.

Su trayectoria también quedó profundamente vinculada a la historia dominicana, debido a su participación en la lucha contra el régimen de Trujillo. Por esa causa sufrió persecuciones, encarcelamiento y brutales torturas en prisiones dominicanas, experiencias que pusieron su vida en peligro.

En 1998 publicó el libro La victoria de los caídos, obra en la que recogió sus experiencias y vivencias relacionadas con las luchas revolucionarias en las que participó.

Tras conocerse su fallecimiento, el Consulado de Cuba en República Dominicana expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.