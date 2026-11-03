Servicio Nocional de Salud (SNS) entrega totalmente remozado Centro de Primer Nivel en Río Limpio, Elías Piña. Entrega remozado Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria en Dajabón

Elías Piña, R. D.- En un esfuerzo por continuar el fortalecimiento de la Red Pública de Salud en las zonas más apartadas del país, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, encabezó este sábado la entrega del remozado Centro de Primer Nivel (CPN) Río Limpio, ubicado en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña.

La obra, que llevaba 39 años deteriorada y sin intervenciones de mantenimiento, fue completada al 100 % por la Regional de Salud El Valle con una inversión de RD 4,976,678.00 en infraestructura y RD 1,200,000.00 en equipamiento, para un total de RD 6,176,678.00, lo que representa una transformación significativa para la atención primaria de los residentes de esta demarcación fronteriza.

El centro ha sido dotado de espacios óptimos y modernos para garantizar una atención médica eficiente y segura, así como condiciones adecuadas para el personal de salud. Sus instalaciones incluyen dos consultorios polivalentes, área de espera, área de vacunación, sala de urgencias, farmacia y una residencia médica completamente equipada con sala-comedor, dos dormitorios, baño, cocina y área de lavado.

Durante el acto de entrega, el doctor Julio Landrón destacó que estas acciones forman parte de la visión del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, el cual tiene como premisa fundamental garantizar y acercar servicios de salud dignos y de calidad a cada rincón del territorio nacional. El funcionario enfatizó que la intervención responde a un acto de justicia social y humanidad con la comunidad fronteriza, cuyos residentes debían transitar la peligrosa carretera internacional para recibir atención médica.

En cuanto al abastecimiento, el titular del SNS garantizó la disponibilidad de insumos y medicamentos a nivel nacional y regional. Indicó de manera categórica que los pacientes hipertensos y diabéticos no deben comprar sus tratamientos, ya que el Estado los cubre para su entrega gratuita mensual. Asimismo, instruyó mantener inventario de fármacos para fiebre, gripe y diarrea, además de materiales de sutura, anestesia, guantes y vacuna antitetánica para atención inmediata de emergencias y heridas de los trabajadores agrícolas locales.

Como parte del plan de expansión, Landrón confirmó la instalación de un laboratorio clínico para analíticas básicas (hemograma, glicemia, urea, creatinina, tipificación y coprológico) y el envío inmediato de un equipo de rayos X desde almacén, una vez las autoridades locales aseguren el incremento de potencia eléctrica requerido.

De igual manera, anunció el reclutamiento de personal, incluyendo dos enfermeras, la regularización de empleados contratados y la adición de un conserje para optimizar las operaciones.

Por su parte, Pedro Tejada, director de la junta distrital de Río Limpio, resaltó el impacto directo de esta obra en el desarrollo y bienestar de la comunidad. Asimismo, hizo una exhortación al doctor Landrón a mantener el dinamismo en la gestión pública: “Vamos a seguir trabajando y acompañando lo que es el órgano que tiene que ver con la salud. Y en personas como usted, que los demás ministros que estén un poco apagados se fijen y que copien, que copien bien para que nuestro país siga funcionando de una manera tan especial y tan buena como está funcionando la salud hoy día”.

De su lado, Enércido Tejada, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la zona, expresó: “Contamos con un centro de salud que no tiene nada que envidiarle a ningún otro. Gracias a nuestro director del SNS y al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, quien estamos seguros de que su interés siempre es que llegue lo mejor a cada rincón de la República Dominicana”.

Asimismo, la comunitaria Emelania Solís Contreras manifestó su satisfacción y destacó la magnitud de la transformación. “Todo estaba deteriorado. Ahora tenemos un cambio grande, grande, que nunca en la vida habíamos tenido”, resaltó.

Con la puesta en funcionamiento de este centro remozado, cientos de familias de Río Limpio y zonas aledañas verán garantizado su derecho a una atención médica oportuna sin necesidad de recorrer grandes distancias.

SNS entrega remozado Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria en Dajabón con inversión superior a los RD 30 millones

Dajabón.– Como parte de las acciones orientadas a transformar la atención sanitaria en la región del Cibao Noroeste, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó este sábado totalmente remozado el Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Dajabón.

Esta obra, que impactará de manera directa a una población aproximada de 35,809 habitantes del municipio, contó con una inversión total de RD 30,187,822.17 destinada a la optimización tanto de su infraestructura como de su equipamiento médico.

Dajabón.– Como parte de las acciones orientadas a transformar la atención sanitaria en la región del Cibao Noroeste, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó este sábado totalmente remozado el Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Dajabón.

Esta obra, que impactará de manera directa a una población aproximada de 35,809 habitantes del municipio, contó con una inversión total de RD 30,187,822.17 destinada a la optimización tanto de su infraestructura como de su equipamiento médico.

El Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Dajabón ha sido dotado de espacios óptimos y funcionales para garantizar servicios de calidad, entre los que se incluyen sala de espera, consultorio de ginecología, cuatro consultorios polivalentes, dos cubículos de odontología, área de toma de muestras y laboratorio, servicios de rayos X y sonografía, almacén y farmacia, oficinas administrativas,cocina, comedor, baños-vestidores para el personal y área de lavado perteneciente al Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste.

Durante el acto inaugural, Julio Landrón, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), destacó que el propósito fundamental de este remozamiento es fortalecer la Red Pública de Salud, garantizando que las personas puedan recibir una atención oportuna, cercana y de calidad, sin que la distancia represente una barrera para acceder a las prestaciones sanitarias.

El titular del SNS anunció que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, próximamente el Hospital Provincial de Dajabón contará con un tomógrafo, que ya se encuentra en licitación.

Asimismo, indicó que esta entrega forma parte de un conjunto de acciones desarrolladas para continuar fortaleciendo la Red Pública en toda la provincia. En materia de infraestructura, resaltó la entrega del remozamiento del Hospital Municipal Partido y la ampliación del área de Emergencia del Hospital Municipal Ramón Adriano Villalona.

De igual forma, se han intervenido los Centros de Primer Nivel (CPN) Cañongo y El Pino, junto a otros establecimientos de atención primaria como Luperón, Rivera del Masacre, La Gorra, Plaza Beller, Trinitaria y Mariano Cestero, con trabajos orientados a mejorar las condiciones de estos espacios de atención. A esto se suma la construcción del Hospital Provincial Matías Ramón Mella, a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivhed), una obra de gran trascendencia para ampliar la capacidad hospitalaria provincial.

En cuanto al equipamiento, se ha dotado de nuevos equipos a siete establecimientos de salud de Dajabón, lo cual representa una inversión total de RD 29,357,939.78. Las autoridades enfatizaron que se continúa fortaleciendo el acceso a la salud en todo el país, cumpliendo con el compromiso asumido por la gestión del presidente Luis Abinader desde el inicio de su administración.

La actividad inició con las palabras de bienvenida a cargo de la gobernadora de la provincia de Dajabón, Severina Gil, quien manifestó la gran alegría que embarga a la comunidad ante los avances que experimenta el sistema sanitario local. Destacó que, tras la entrega del centro, dotado de condiciones al nivel de cualquier centro de la ciudad, hoy la población recibe instalaciones de diagnóstico completamente renovadas para el servicio de todos los ciudadanos.

El senador de Dajabón, Manuel Rodríguez, enfatizó que la presente gestión de Luis Abinader ha realizado una inversión sin precedentes en la provincia en materia de salud, destacando el impacto de entregar espacios completamente renovados para el bienestar de la ciudadanía.

Ante las imágenes de deterioro que presentaban las instalaciones en el pasado, el senador Rodríguez hizo un llamado a los comunitarios a velar por el mantenimiento de las obras ejecutadas.

“Es un crimen dejar que estos centros se conviertan en lo que eran. Lo menos que podemos hacer tras esta tremenda inversión es cuidar lo que se ha construido, porque al cuidar estas obras, cuidamos nuestra propia salud”, expresó.

Durante la actividad, se proyectó un audiovisual en el que colaboradores y comunitarios expresaron el significado de la renovación de este centro de diagnóstico, destacando tanto la modernización de los servicios como el gran ahorro económico que representará para las familias de la zona.