Presidente Dominicano Luis Abinader viaja a España participara la XXX Cumbre Iberoamericana. Otras noticias Presidienciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D-El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid, España, los días 4 y 5 de noviembre, como parte de una visita oficial en la que también sostendrá encuentros bilaterales con representantes de organismos multilaterales.

Su participación incluye, por igual, la ceremonia inaugural de la Cumbre, que se celebrará el miércoles 4 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Real de Madrid. El jueves 5, a partir de las 9:00 de la mañana, participará en la jornada central de la Cumbre, que contempla la fotografía oficial de los jefes de Estado y de Gobierno, así como la sesión plenaria, en la Galería de las Colecciones Reales. Asimismo, tiene previsto asistir a un almuerzo-retiro de mandatarios, pautado para las 2:30 de la tarde.

Martes 3

Como parte de su agenda en España, el presidente Luis Abinader agotará una serie de actividades que iniciarán el martes 3. A las 4:00 de la tarde realizará una visita a la sede de la empresa Airbus, ubicada en Getafe, y a las 6:00 de la tarde encabezará la entrega especial del reconocimiento para el Dominicano Destacado en el Exterior “INDEX Somos Todos”, en el Cine Capitol.

El miércoles 4, a las 12:00 del mediodía, sostendrá una reunión bilateral con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados. Posteriormente tendrá un almuerzo privado.

A las 3:00 de la tarde participará en el Conversatorio de Jefes de Estado y/o de Gobierno, en el marco del Encuentro Empresarial que tendrá lugar en la Plaza de Las Ventas.

En ese mismo escenario, para las 4:15 de la tarde asistirá a la entrega del compromiso del sector privado, luego asistirá a la entrega del Premio Iberoamericano de Calidad y posteriormente al traspaso de la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

La jornada empresarial concluirá con el acto de clausura del encuentro, a cargo de su majestad, el rey Felipe VI, pautado para las 4:45 de la tarde.

A las 6:30, el mandatario asistirá a la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real y participará en la cena que será ofrecida a los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio Real de Madrid.

Jueves 5

El jueves 5, además de su participación en la jornada central de la Cumbre Iberoamericana, el presidente Luis Abinader sostendrá, a las 10:30 de la mañana, una reunión bilateral con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en la Galería de las Colecciones Reales.

A las 4:45 de la tarde sostendrá un encuentro bilateral con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.

A las 8:00 de la noche, el gobernante asistirá a una cena ofrecida por Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas (WJA).

Viernes 6

A las 11:00 de la mañana del viernes 6, el presidente encabezará el acto de imposición de una condecoración a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España, en la residencia oficial del embajador dominicano.

Para las 12:30 de la tarde realizará una visita a la nueva sede de ONU Turismo, donde sostendrá una reunión con su secretaria general, Shaikha Alnuwais, y recorrerá las instalaciones.

A las 2:00 de la tarde se reunirá con Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero y luego tendrá un almuerzo privado.

La agenda del mandatario concluirá con su participación, a las 4:00 de la tarde, en el acto de inauguración de la feria inmobiliaria “Más Cerca de Casa”, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), en el Hotel Meliá Castilla.

La salida del presidente Luis Abinader hacía República Dominicana está prevista para la tarde del viernes.

Instituciones Dominicanas acuerdan reforzar controles para prevenir la corrupción en el sector salud

Santo Domingo, R. D.-Este lunes, 14 instituciones del Gobierno central, vinculadas a las áreas de salud y seguridad social, suscribieron un acuerdo para prevenir la corrupción administrativa, fortalecer los mecanismos de control y promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El documento, denominado “Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Gerencia Institucional”, establece medidas para identificar riesgos de corrupción, fortalecer la supervisión de los procesos administrativos y promover el cumplimiento de las normas de integridad en las instituciones participantes.

El acuerdo contempla seis componentes estratégicos: compromiso estratégico, política de gestión de riesgos conductuales de corrupción, política de integridad, controles internos y externos y auditorías, canales de denuncias, y capacitación y comunicación.

Estas disposiciones buscan incorporar criterios de prevención de la corrupción en la planificación institucional, la gestión presupuestaria, las contrataciones públicas, los recursos humanos, la tecnología, la toma de decisiones y los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Asimismo, el compromiso establece la adhesión a los principios de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con el propósito de fortalecer las prácticas administrativas y reducir los riesgos que puedan afectar el uso adecuado de los recursos públicos.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como órgano rector en esta materia, brindó acompañamiento técnico a la iniciativa, que también procura mejorar la coordinación entre las instituciones del sector salud y seguridad social.

La firma del acuerdo se realizó durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con la participación de representantes de las instituciones involucradas.

Responsabilidad en el manejo de los recursos

Durante la actividad, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, señaló que la aplicación del acuerdo requiere mecanismos institucionales que permitan prevenir irregularidades y garantizar el cumplimiento de las normas.

“La verdadera fortaleza institucional está en facilitar hacer lo correcto, dificultar hacerlo incorrecto y garantizar que existan mecanismos para responder cuando las normas se incumplen”, expresó.

El funcionario también planteó que la transparencia debe reflejarse en las actuaciones de quienes dirigen las instituciones públicas y administran los recursos destinados a la población.

“No podemos exigir transparencia sin practicarla, no podemos requerir responsabilidad sin asumirla, y no podemos reclamar confianza si nuestras acciones no la merecen. El liderazgo comienza con el ejemplo“, afirmó.

Por su parte, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó la importancia de coordinar las políticas de integridad entre las instituciones públicas para garantizar procedimientos comunes y evitar actuaciones aisladas.

“Que nada quede suelto, que la aplicación sea la misma de cumplimiento de los mismos protocolos. Que se trate a la gente de igual manera, que la información sea fácil“, manifestó.

Componentes del acuerdo

El documento establece seis áreas de actuación para fortalecer la prevención de la corrupción administrativa:

Compromiso estratégico: promueve la responsabilidad de las autoridades y los equipos gerenciales en el cumplimiento de los principios de integridad y buen gobierno. Política de gestión de riesgos conductuales de corrupción: contempla la identificación y reducción de riesgos asociados a posibles irregularidades en los procesos administrativos. Política de integridad: busca incorporar valores, normas de conducta y prácticas éticas en los distintos niveles de la administración institucional. Controles internos y externos y auditorías: procura fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las disposiciones administrativas. Canales de denuncias: contempla mecanismos para comunicar posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas. Capacitación y comunicación: promueve la formación de los servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de la corrupción.

El acuerdo también busca fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional para prevenir prácticas que puedan comprometer la transparencia, la imparcialidad y el interés general en la administración de los servicios públicos.

Instituciones participantes

De acuerdo con la relación suministrada, las instituciones participantes son:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).

(Mispas). Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

(DIDA). Hospital Municipal Sigifredo Alba Domínguez .

. Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).

(Cecanot). Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

(Conadis). Servicio Nacional de Salud (SNS).

(SNS). Hospital Jacinto Mañón.

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

(Sisalril). Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

(CNSS). Hospital Doctor Vinicio Calventi .

. Seguro Nacional de Salud (Senasa).

(Senasa). Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras .

. Superintendencia de Pensiones (Sipen).

(Sipen). Hospital Nuestra Señora de la Altagracia .

. Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

(Promese/Cal). Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Declaraciones destacadas: El Mandatario del Hermoso Pais Caribeño, Luis Rodolfo Abinader remarcó la transparencia financiera; mientras, que el ministro de Salud Publica y Asistencia Social, Dr. Víctor Atallah advirtió que tras cada fármaco hay un paciente; y Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Etica Gubernamental (DIGEIG) valoró que 111 hospitales operan sin deudas en favor de la rendición de cuentas.

Presidente Luis Abinader nombra nueva gobernadoraen Azua de Compostela: designan a Sahiana Quezada

Sahiana Licelot Quezada Melo nueva gobernadora nombrada por el Presidente Luis Rodolfo Abinader en la Provincia de Azua de Compostela.

El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona designó a Sahiana Licelot Quezada Melo como gobernadora civil de la provincia de Azua, mediante el decreto 775-26 de fecha 29 de octubre de 2026.

Quezada Melo es abogada, oriunda de Azua de Compostela, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo la licenciatura en Derecho en 2009. Además, posee una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), obtenida en 2016, según un comunicado de la Presidencia.

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico, con especialización en litigios, seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y cumplimiento regulatorio. Su trayectoria abarca los sectores público y privado, con responsabilidades vinculadas a la asesoría legal, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de los controles institucionales.

En 2020 participó como precandidata a diputada por la provincia de Azua en la convención interna del PRM, en un proceso que, según su reseña profesional, estuvo orientado a respaldar la participación política de las mujeres y el cumplimiento de la cuota femenina en la boleta electoral.

En cuanto a su formación complementaria, cuenta con capacitación en prevención de lavado de activos en el sector asegurador, gestión de riesgo operacional, derecho administrativo, regulación bancaria y gestión de seguros. En 2024 obtuvo formación y certificación vinculada a la norma internacional ISO 37301:2021, sobre sistemas de gestión del cumplimiento.

Con esta disposición, Quezada Melo asume la representación del Poder Ejecutivo en la provincia de Azua, en sustitución de María Minerva Navarro.

República Dominicana refuerza la seguridad fronteriza y reúne a 19 países contra los carteles

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El fortalecimiento de la seguridad nacional y la cooperación internacional marcaron la agenda del Gobierno durante la semana, junto con resultados en materia económica, alimentaria y de reforma penitenciaria. Estos temas formaron parte de El Resumen de la Semana, presentado por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna.

Más capacidades para proteger la seguridad nacional

Durante LA Agenda Semanal, el presidente Luis Abinader aseguró que la frontera dominicana se encuentra en su mayor nivel de protección y advirtió que no permitirá la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional.

Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen 11,000 soldados desplegados en labores de vigilancia y patrullaje fronterizo, apoyados en drones, vehículos blindados y capacidades de inteligencia, como parte del fortalecimiento operativo y logístico para garantizar la soberanía y la seguridad nacional.

En esa misma línea de cooperación, el mandatario inauguró la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), con la participación de autoridades de defensa y seguridad de 19 países. El encuentro coordinó acciones contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional, mediante el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

La reforma del sistema de seguridad también incluyó avances en el ámbito penitenciario. Durante el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria se informó sobre la construcción simultánea de nueve centros penitenciarios, de los cuales los de Higüey y Barahona ya están listos.

Además, la República Dominicana acogió los IV Juegos Mundiales de Policía, inaugurados por el presidente Luis Abinader, con delegaciones de 32 países. El país se convirtió en la primera nación del Caribe en celebrar esta competencia de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP), que reunió disciplinas deportivas en Santo Domingo, San Cristóbal y Cap Cana, para promover la cooperación internacional y la transformación policial.

Avances en seguridad alimentaria y crecimiento económico

En el ámbito alimentario, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, reconoció los avances de la República Dominicana durante la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, encabezada por el presidente Luis Abinader. El país redujo la subalimentación a menos del 2.5 %, resultado que permitió su salida del Mapa del Hambre.

En materia económica, la inversión extranjera directa alcanzó USD 4,525.1 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.7 % respecto al mismo período de 2025. Las exportaciones de bienes también aumentaron, al sumar USD 13,246.4 millones, aproximadamente un 14 % más que en igual período del año anterior.