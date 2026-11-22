Cap Cana, La Altagracia, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona destacó este viernes los avances de la República Dominicana en materia de diversificación económica, conectividad, turismo, exportaciones e innovación tecnológica, durante un conversatorio junto con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el marco del Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit, WGS).

En esta diversificación económica, el jefe de Estado citó el turismo como pilar de crecimiento y desarrollo y recordó que las proyecciones indican un cierre de 2026 con más de 12 millones de visitantes, cifra superior a la población nacional que demuestra el extraordinario potencial de crecimiento de esta industria.

“Les quiero decir que apenas está empezando el turismo en la República Dominicana. Yo creo que todavía tenemos una capacidad de crecimiento enorme en nuestro país y que podemos seguir invirtiendo con absoluta tranquilidad”.

El gobernante explicó que la estrategia nacional para este sector contempla la ampliación del turismo de cruceros, de salud, deportivo y de entretenimiento. En ese contexto, anunció que el próximo martes 24 será inaugurado un nuevo muelle turístico en Samaná, con el cual el país alcanzará seis instalaciones para cruceros, duplicando las tres existentes en 2020.

Centro logístico y tecnológico regional

A nivel tecnológico, el mandatario mencionó el proyecto de Google para establecer en el país un centro regional de conectividad digital con cables submarinos que permitirán incrementar la velocidad de transmisión de datos y favorecer el establecimiento de industrias tecnológicas. Esta infraestructura contempla conexiones hacia Panamá, desde donde se facilitará la interconexión con América del Sur.

“Estamos abriendo todas las oportunidades”, afirmó.

En cuanto a la infraestructura logística y conectividad internacional, reiteró el desarrollo portuario con las operaciones de DP World en el país.

Explicó que el país logró transformar su estructura productiva de productos tradicionales como azúcar, café, cacao y tabaco a sectores que hoy en día son pilares para el crecimiento económico nacional, como el turismo, las zonas francas, la manufactura especializada y los servicios logísticos.

Recordó que las exportaciones de cigarros de alta calidad rondan los USD 1,400 millones, las de equipos y dispositivos médicos unos USD 3,000 millones, y las de equipos electrónicos superan los USD 1,200 millones, además de impulsar el ensamblaje de semiconductores, ampliando así las fuentes de empleos e ingresos y aprovechando nuevas oportunidades en mercados internacionales.

Cooperación con Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos

Durante el diálogo, el presidente Abinader destacó que el modelo de desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos sirve como referencia internacional, ya que su economía pasó de los hidrocarburos a ser también una potencia en turismo, logística, innovación y nuevas tecnologías.

Indicó que la República Dominicana busca aprovechar esas experiencias mediante acuerdos de cooperación dirigidos a modernizar la Administración pública, adelantando que durante la celebración del Diálogo Regional del World Governments Summit se firmarán varios acuerdos vinculados con la eficiencia y simplificación de trámites.

Asimismo, reiteró la importancia de mantener relaciones estratégicas con Estados Unidos, principal socio comercial del país y uno de sus mayores mercados emisores de turistas, al tiempo que se amplían los vínculos con otras regiones del mundo.

Mulino destaca conectividad global e integración regional como claves del desarrollo

De su lado, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, coincide en que la conectividad es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y de las relaciones internacionales, y enfatizó que esta debe acompañarse de inversiones en educación, innovación y capacitación tecnológica para preparar a las nuevas generaciones ante las transformaciones económicas.

Mulino también valoró los avances turísticos de la República Dominicana y reconoció el rol que ha desempeñado el presidente Abinader en la promoción internacional de su país.

Presidente Dominicano Luis Abinader y primera dama ofrecen cena de bienvenida a jefes de Estado, vicepresidentes y demás asistentes a Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe

Cap Cana, La Altagracia.– El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje ofrecieron la noche de este jueves una cena de bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno, representantes de organismos internacionales y líderes empresariales de distintas naciones que participarán en el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) para América Latina y el Caribe, este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Entre las principales autoridades internacionales anunciadas para esta edición figuran los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras, y Rodrigo Paz, de Bolivia; así como la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, que tiene previsto llegar el viernes 20.

También se contempla la participación del primer ministro de Bahamas, Philip Davis; del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, además de Natalio Wheatley, premier de las Islas Vírgenes Británicas

Las palabras de bienvenida ofrecidas por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, destacaron el potencial del país para consolidarse como un punto de encuentro y un corredor de diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos, promoviendo alianzas estratégicas que generen oportunidades de desarrollo.

Asimismo, agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, cuyo liderazgo democrático y visionario ha sido fundamental para impulsar este espacio de cooperación internacional.

Como presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Bisonó apuntó que darán seguimiento a las iniciativas que surjan en los diálogos a realizarse durante el encuentro sobre tecnología, inversión, talento y mejores gobiernos, con el propósito de encontrar soluciones a desafíos compartidos, procurando transformar las ideas en acciones concretas.

Inauguración de agenda de trabajo

El viernes 20, a las 9:00 de la mañana, el presidente Abinader pronunciará las palabras inaugurales de la cumbre, dando inicio a una jornada de debates sobre los principales desafíos de la región, las transformaciones de la economía mundial y el papel de los gobiernos en la construcción de sociedades más innovadoras, competitivas y sostenibles.

Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, el presidente Abinader participará, junto con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el diálogo presidencial titulado “Los gobiernos y la nueva geografía de oportunidades”, donde abordarán tópicos como aprovechamiento de la tecnología, el comercio y la inversión para crear nuevos corredores económicos, fortalecer la competitividad y ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo regional.

Esta primera parte también contempla la intervención de Mohamed Yousef Al Sharhan, director general de World Governments Summit Organization.

Uno de los espacios destacados de este viernes será el diálogo de alto nivel de ONU Turismo sobre “Conectividad aérea en las Américas”, en el que se analizarán estrategias para fortalecer la competitividad, ampliar las conexiones aéreas y promover la integración regional.

Durante la segunda jornada, el sábado 21 de noviembre, se desarrollará un espacio dedicado a Meta RD 2036, en el que participarán el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.

Este diálogo abordará la importancia de la coordinación institucional y la colaboración público-privada para convertir una visión nacional de largo plazo en resultados concretos y medibles.

Presidente Luis Abinader proyecta nuevas oportunidades de inversión, turismo, comercio, logística y zonas francas con los Emiratos Árabes Unidos

Cap Cana, La Altagracia.- El presidente Luis Abinader, durante la inauguración del Diálogo Regional del World Governments Summit, proyectó nuevas oportunidades de inversión, turismo, comercio, logística y zonas francas con los Emiratos Árabes Unidos y afirmó que la confianza entre las naciones constituye la base fundamental para construir un futuro de prosperidad compartida.

Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso de la República Dominicana de consolidarse como un puente estratégico entre América Latina, el Caribe y Medio Oriente, aprovechando su ubicación geográfica, su infraestructura y su capacidad para atraer inversiones internacionales.

En la sesión inaugural estuvieron presentes, su alteza Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino; la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto González; el canciller dominicano Víctor “Ito” Bisonó, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

De manera concreta, para fortalecer la relación bilateral con los Emiratos Árabes Unidos en materia turística, el mandatario presentó la aspiración de avanzar hacia el establecimiento de un vuelo directo de la aerolínea Emirates entre Dubái y la República Dominicana.

“Queremos trabajar con las autoridades correspondientes y con la aerolínea para crear las condiciones que permitan hacer realidad esa conexión. Un vuelo directo abriría nuevas posibilidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural”, sostuvo.

También identificó oportunidades en inversión hotelera como en formación de personal, calidad de los servicios, sostenibilidad y desarrollo de nuevos destinos.

Las zonas francas, dijo, pueden igualmente atraer nuevas inversiones industriales, formación de trabajadores, transferencia de conocimientos y una mayor integración de la producción dominicana en las cadenas internacionales de valor. También planteó ampliar las relaciones comerciales bilaterales, facilitando el acercamiento entre empresarios dominicanos y emiratíes, el conocimiento de sus respectivos mercados y la identificación de socios estratégicos que permitan transformar las oportunidades de negocios en proyectos concretos.

Asimismo, citó la relación ya existente con la empresa emiratí DP World y el desarrollo del puerto de Caucedo, una alianza que ha contribuido al fortalecimiento de la infraestructura logística, la inversión, la actividad económica y la generación de empleos y valoró las inversiones y ampliaciones anunciadas por la empresa como una demostración tangible de la confianza internacional en el país y de las posibilidades de continuar expandiendo su conectividad comercial.

“Queremos seguir conectando puertos, centros de distribución y empresas. Porque detrás de cada nueva conexión logística hay productores que pueden llegar a nuevos mercados, empresas que pueden crecer y trabajadores que pueden encontrar mejores oportunidades”, afirmó.

Cooperación y confianza para enfrentar los desafíos comunes

El jefe de Estado destacó que, frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las rápidas transformaciones tecnológicas y económicas, la cooperación y la confianza mutua son indispensables para enfrentar los desafíos comunes y construir relaciones duraderas.

“La confianza es lo que permite que una empresa decida invertir en un país. Que dos gobiernos compartan conocimientos y experiencias. Que un joven se atreva a cruzar fronteras para desarrollar su talento”, manifestó.

Insistió en que el verdadero éxito del World Governments Summit no debe medirse únicamente por las declaraciones o acuerdos alcanzados, sino por su capacidad de generar transformaciones positivas en la vida de las personas: “Los gobiernos no estamos para acumular reuniones, declaraciones o fotografías. Estamos para resolver problemas, abrir oportunidades y mejorar la vida de las personas. Esa debe ser siempre nuestra medida del éxito”.

En ese sentido, invitó a los participantes a aprovechar las jornadas de trabajo para identificar iniciativas viables, conectar instituciones y empresas con capacidad de ejecutarlas y establecer mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos.

La República Dominicana como puente estratégico entre regiones

El presidente Abinader reiteró que la República Dominicana aspira a desempeñar un papel activo como facilitador del diálogo y la cooperación internacional, ofreciendo una plataforma abierta a las propuestas, capacidades y aspiraciones de los países de América Latina, el Caribe y Medio Oriente.

Recordó que hace un año el país expresó esta aspiración, visión que avanzó en febrero de 2026, durante el World Governments Summit celebrado en Dubái, cuando se formalizó el compromiso de organizar este diálogo regional en territorio dominicano.

En este sentido, señaló que la República Dominicana ha trabajado para fortalecer su estabilidad política, social y económica, y poder generar así mayores oportunidades para su población mediante alianzas estratégicas con países que poseen capacidades complementarias.

El presidente Abinader también expresó su reconocimiento a su alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y a su alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, por su respaldo a esta iniciativa y su disposición de fortalecer una relación estratégica de largo plazo con la República Dominicana.

Presidente Luis Abinader ratifica a Ernesto Bournigal Read como superintendente del Mercado de Valores por cuatro años más

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader ratificó a Ernesto A. Bournigal Read como superintendente del Mercado de Valores por un nuevo período de cuatro años, mediante el Decreto núm. 825-26, emitido el 17 de noviembre de 2026.

La disposición presidencial ratifica a Bournigal Read en el cargo que ocupa desde noviembre de 2022, cuando fue designado mediante el Decreto núm. 696-22, del 21 de noviembre de ese año.

De acuerdo con el nuevo decreto, la confirmación se produce ante el vencimiento, en noviembre de 2026, del período de cuatro años establecido por la legislación para el ejercicio de esas funciones.

La decisión se fundamenta en el artículo 17 de la Ley núm. 249-17, del 19 de diciembre de 2017, que establece que el superintendente del Mercado de Valores es la máxima autoridad ejecutiva de la Superintendencia y que su designación corresponde al presidente de la República por un período de cuatro años.

Asimismo, el decreto hace referencia al artículo 6 de la misma legislación, que define a la Superintendencia del Mercado de Valores como un organismo autónomo y descentralizado del Estado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica.

Con esta ratificación, Bournigal Read continuará al frente del organismo regulador durante un segundo período de cuatro años, dando continuidad a su gestión en la supervisión del mercado de valores de la República Dominicana.

Presidente Luis Abinader confirma por dos años a los seis miembros de la Junta Monetaria

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader confirmó por un nuevo período de dos años a los seis miembros de la Junta Monetaria, mediante el Decreto núm. 824-26, emitido el 17 de noviembre de 2026.

El decreto ratifica en sus funciones a José Manuel Evangelista Mallén Santos, Arturo Martínez Moya, Eduardo de Jesús Tejera Curbelo, Julio César Llibre Salcedo, Sergia Elena Mejía de Peña y José Ricardo Rojas León.

De acuerdo con el decreto, la decisión responde al vencimiento del período de dos años para el cual los seis integrantes habían sido confirmados mediante el Decreto núm. 648-24, del 13 de noviembre de 2024.

El Poder Ejecutivo señala que la renovación de estos nombramientos tiene como propósito garantizar la continuidad en el ejercicio de las atribuciones de la Junta Monetaria.

La medida se fundamenta en el artículo 226 de la Constitución dominicana, que establece la facultad del Poder Ejecutivo para designar, conforme a la ley, a los miembros de nombramiento directo de ese organismo.

Asimismo, el decreto cita el artículo 10 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002, que dispone que la Junta Monetaria estará integrada por tres miembros exoficio y seis miembros designados por tiempo determinado.

Ganaderos reconocen los aportes del presidente Luis Abinader al desarrollo del sector y agradecen el respaldo del Gobierno para recuperar la producción tras el paso de fenómenos naturales

Santa Cruz de El Seibo.- El presidente Luis Abinader resaltó este sábado las potencialidades de la provincia de El Seibo en materia de producción agrícola, ganadería y turismo, sectores que calificó como fundamentales para el desarrollo económico de la demarcación y del país, al tiempo que reafirmó su compromiso de continuar respaldando a los productores y promoviendo nuevas inversiones que contribuyan al crecimiento de estas actividades.

Durante un encuentro con miembros de la Asociación de Ganaderos Adolfo Mercedes, el mandatario recibió un reconocimiento por sus aportes al desarrollo de la ganadería en la provincia, su respaldo a los productores y su compromiso con el fortalecimiento de la producción nacional.

En sus palabras, el presidente Abinader destacó que El Seibo cuenta con tierras productivas, hombres y mujeres trabajadores y un mercado con amplias perspectivas de crecimiento, impulsado tanto por el consumo interno como por la expansión del turismo.

El jefe de Estado expresó su optimismo sobre las perspectivas de crecimiento del sector productivo nacional y destacó que el país cuenta con un mercado en constante expansión, impulsado tanto por el consumo interno de más de 10 millones de dominicanos como por la llegada de unos 12 millones de turistas cada año, lo que representa una importante oportunidad para incrementar la producción agropecuaria, fortalecer la economía y generar mayores oportunidades para los productores, mediante el trabajo conjunto de los distintos sectores.

Como parte de los compromisos asumidos, el gobernante anunció que enviará al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para realizar un levantamiento de las carreteras que requieren intervención en la provincia, con el propósito de establecer prioridades y continuar mejorando la conectividad de las comunidades productivas.

Asimismo, informó que el director del Banco Agrícola, Fernando Durán, dará seguimiento a los programas de financiamiento destinados a los diferentes sectores de la producción seibana.

El presidente también se comprometió con la construcción del matadero municipal y la asignación de siete millones de pesos a la asociación de productores para impulsar proyectos orientados al fortalecimiento de la actividad ganadera.

Ganaderos reconocen respaldo del presidente Abinader y destacan obras ejecutadas

Al entregar el reconocimiento al mandatario, Berty Chireno, presidente de la Asociación de Ganaderos Adolfo Mercedes, expresó su agradecimiento por las iniciativas desarrolladas durante la actual gestión gubernamental del presidente Luis Abinader para fortalecer la ganadería, mejorar las condiciones de los productores y generar mayores oportunidades para las familias del campo.

Chireno recordó que hace cinco años los ganaderos sostuvieron un encuentro con el presidente Abinader, durante el cual presentaron diversas necesidades relacionadas con infraestructuras, financiamiento y apoyo a la producción.

Explicó que muchas de aquellas solicitudes han recibido respuesta, por lo que el encuentro constituyó una oportunidad para agradecer las obras ejecutadas y los programas que han contribuido a mejorar la rentabilidad del sector.

Entre las principales realizaciones mencionó la construcción de la Plaza de Toros, infraestructura que ha contribuido a incrementar el atractivo turístico de la provincia, así como el Hotel Santa Cruz y las carreteras Magarín y La Cuchilla, entre otras intervenciones.

También valoró los préstamos a tasa cero otorgados por el Banco Agrícola, que permitieron a numerosos productores recuperar sus actividades después de los daños ocasionados por el huracán Fiona.

El dirigente ganadero destacó, además, el impacto positivo de las políticas gubernamentales dirigidas a fortalecer la producción lechera nacional, especialmente mediante el incremento de las raciones del desayuno escolar elaboradas con leche dominicana.

“Nuestra provincia ahora mismo está produciendo, en esta época, 100,000 litros de leche a diario, lo que fue posible tras la orden del presidente de que el desayuno escolar fuera servido con leche de producción nacional 100 %, lo que impactó directamente a mejorar nuestra economía”, manifestó.

Chireno informó también que la asociación fue beneficiada con el financiamiento de dos tractores destinados a mejorar la productividad de los ganaderos de los municipios de El Seibo y Miches.

De su lado, Eric Rivero, asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria, resaltó que las políticas implementadas por el Gobierno han permitido mantener un acompañamiento constante a los productores, generando mayor tranquilidad y confianza entre las familias vinculadas a las actividades del campo.

Presidente Abinader participa en corrida de toros y destaca importancia cultural y turística de la provincia

Tras concluir el encuentro con los ganaderos, el presidente Luis Abinader se trasladó a la Plaza Cultural y Multiuso Ingeniero Eduardo Martínez Lima, conocida como Plaza de Toros, donde presenció una corrida, convirtiéndose en el primer mandatario en asistir a una actividad de esta naturaleza en la historia de la provincia.

La infraestructura, inaugurada por el propio presidente el pasado 16 de enero, forma parte de las iniciativas impulsadas para preservar las tradiciones culturales de El Seibo y ampliar sus atractivos turísticos.

Durante el acto inaugural, el presidente Abinader destacó que la construcción de esta obra fue resultado de la planificación, una visión clara de los objetivos y una administración eficaz y honesta, comprometida con el desarrollo económico de la provincia.

En aquella ocasión, el mandatario expresó que la Plaza de Toros y Multiuso representa el pasado, el presente y el futuro de El Seibo, al constituir un espacio destinado a preservar las costumbres locales y promover actividades culturales y recreativas.

Como muestra de cercanía con la población, el jefe de Estado presenció la corrida desde las gradas, junto con cientos de seibanos que acudieron a disfrutar de la tradicional actividad.

En el encuentro participaron la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico; el senador Santiago Zorrilla; el director de Ganadería, Abel Madera Espinal; el asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria, Eric Rivero; el director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), Luis Sánchez Fallete, y el alcalde del municipio de El Seibo, Leo Francis Zorrilla.

Monseñor Jesús Castro Marte reconoce los esfuerzos del presidente Luis Abinader para humanizar el sistema penitenciario, durante entrega de moderno complejo en Anamuya

Higüey, La Altagracia.- El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, reconoció este sábado los esfuerzos del presidente Luis Abinader para fortalecer y humanizar el sistema penitenciario dominicano, al destacar su compromiso con la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Durante la bendición del moderno Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, el religioso valoró las iniciativas impulsadas por el Gobierno para transformar los centros correccionales en espacios de formación y nuevas oportunidades. Asimismo, recordó la histórica frase de José Francisco Peña Gómez, “Primero la gente”, al destacar la importancia de colocar al ser humano en el centro de las políticas públicas.

Castro Marte también resaltó las inversiones gubernamentales en beneficio de la provincia La Altagracia, mencionando el moderno centro hospitalario de Nisibón como otra obra destinada a mejorar la calidad de vida de la población. Además, reconoció la trayectoria de Roberto Santana en el proceso de reforma penitenciaria.

Presidente Abinader destaca avances de la reforma penitenciaria

El presidente Luis Abinader expresó su satisfacción por los avances de la reforma penitenciaria, al señalar que las nuevas instalaciones representan un cambio fundamental para el sistema correccional del país. “Me siento emocionado de empezar a ver la reforma penitenciaria”, manifestó el mandatario, durante la entrega del complejo.

El jefe de Estado afirmó que la modernización de los centros penitenciarios es fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar condiciones dignas a los privados de libertad. Asimismo, destacó el trabajo de Roberto Santana, a quien reconoció por su persistencia, honestidad e integridad en el impulso de esta transformación.

El mandatario aseguró que la reforma continuará extendiéndose a otras provincias, con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones y organismos internacionales, para seguir ampliando la capacidad y modernización del sistema penitenciario nacional.

Inversión de RD 793 millones

En tanto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que el complejo penitenciario de Anamuya cuenta con aproximadamente 9,000 metros cuadrados de construcción, capacidad para 545 personas privadas de libertad y una inversión de RD 793 millones en construcción y equipamiento.

El funcionario explicó que las instalaciones disponen de áreas separadas para hombres y mujeres, espacios deportivos, comedor, sistemas de seguridad y servicios esenciales para garantizar condiciones dignas. También destacó que el ministerio ha contribuido al desarrollo de infraestructura penitenciaria con capacidad para unas 5,500 personas, con la proyección de superar las 14,000 plazas para el año 2028.

Rodríguez resaltó el compromiso del gobierno del presidente Abinader con la ejecución de obras que respondan a las necesidades del país, bajo la filosofía de “menos obras pendientes, más obras terminadas y más resultados para la República Dominicana”.

Roberto Santana resalta transformación penitenciaria

De su lado, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, agradeció al presidente Luis Abinader por mantener su respaldo a la reforma penitenciaria y destacó que La Altagracia se convierte en la primera provincia del país en contar con un complejo que integra servicios de ingreso, rehabilitación y egreso de las personas en conflicto con la ley.

Santana informó que, como resultado del plan estratégico impulsado con el respaldo del Gobierno, la población penitenciaria nacional se ha reducido de aproximadamente 27,000 a 25,000 internos, mientras que en la cárcel de La Victoria disminuyó de 7,600 a 1,745 personas, según las cifras ofrecidas por el funcionario.

El proyecto incluye un centro correccional de mujeres, áreas de alojamiento para hombres y un centro de antelación a juicio, además de un edificio administrativo, garitas de seguridad, verjas perimetrales, canchas de baloncesto, comedor, áreas de cacheo e instalaciones eléctricas y sanitarias, y dispone de programas educativos, laborales, recreativos y espirituales, orientados a facilitar su rehabilitación y posterior reinserción social.

Comité de apoyo destaca calidad de las instalaciones

Por su parte, Alexander Garrido, miembro del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de Higüey (CAP Higüey), destacó que los tres recintos que integran el complejo de Anamuya representan un importante avance en la modernización del sistema penitenciario de la región Este.

Garrido reconoció el compromiso del gobierno del presidente Abinader, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones y de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), por hacer realidad una obra reclamada durante más de 20 años por la población de Higüey.

Finalmente, resaltó el acompañamiento técnico y social del comité durante el proceso de construcción, así como la evaluación de las instalaciones por expertos internacionales, y reafirmó su disposición de continuar colaborando para garantizar que el complejo mantenga sus estándares de calidad, seguridad y transparencia.

Acompañaron al presidente Luis Abinader el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; la gobernadora de La Altagracia, Daisy de Óleo; la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; la fiscal titular de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido; la diputada Carmen Aurelia de la Rosa Pérez; el exsenador Virgilio Cedano; la exgobernadora Martina Pepén; el artista Niní Cáffaro y el empresario Manuel Grullón.

Presidente Luis Abinader, al inaugurar hospital de Las Lagunas de Nisibón: “La salud está cambiando en República Dominicana, no con palabras, sino con hechos”

Director del SNS destaca que el nuevo hospital acercará los servicios especializados a las familias de Nisibón, sin necesidad de trasladarse hasta Higüey para recibir atención médica.

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Las Lagunas de Nisibón, La Altagracia.– “La salud está cambiando en República Dominicana, no con palabras, sino con hechos”, afirmó el presidente Luis Abinader, al inaugurar el Hospital de Las Lagunas de Nisibón, una infraestructura sanitaria construida y equipada con una inversión superior a los RD 1,200 millones, que incorpora 26 nuevas camas a la red pública de salud y ampliará el acceso a servicios médicos especializados para los residentes de esta comunidad y otras localidades de la región Este.

El mandatario destacó que la transformación de la infraestructura sanitaria se sustenta en la construcción, terminación y remozamiento de hospitales en distintas provincias del país, y aseguró que estos avances también se reflejan en el aumento de las cirugías, tratamientos y procedimientos médicos que realiza la red pública de salud.

El presidente Abinader citó entre las obras ejecutadas en la región Este los hospitales de Verón, el traumatológico de Higüey y el de Las Lagunas de Nisibón, así como los centros de salud de Sabana de la Mar, El Seibo y Villa Hermosa, en La Romana. Asimismo, informó que el Gobierno trabaja en la construcción del hospital de Miches, cuya terminación está prevista para finales de este año o principios del próximo.

El jefe de Estado sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria debe ir acompañado del compromiso de la ciudadanía con su cuidado, al recordar que estas instalaciones se construyen con recursos del pueblo dominicano y están destinadas a garantizar el bienestar de la población.

En ese sentido, exhortó a conformar un voluntariado con representantes de la sociedad civil, las iglesias, las juntas de vecinos y el sector empresarial, para dar seguimiento al funcionamiento del hospital y contribuir a preservar sus instalaciones y servicios.

El presidente también anunció que una parte del antiguo hospital será habilitada como centro de diagnóstico, con el propósito de contribuir a descongestionar los servicios de salud de la zona, mientras que otra será destinada a un centro de capacitación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), dirigido especialmente a trabajadores de la actividad hotelera.

Director del SNS destaca que el nuevo hospital acercará los servicios especializados a las familias de Nisibón

Servicios especializados y mayor capacidad de atención

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destacó que el nuevo establecimiento responde a una necesidad de la población y permitirá acercar los servicios médicos a las familias de Las Lagunas de Nisibón, sin que tengan que trasladarse hasta Higüey para recibir atención especializada.

Explicó que el centro funcionará como un hospital materno-infantil y clínico-quirúrgico, con servicios de ginecología, pediatría, cirugía, anestesiología y ortopedia. También dispondrá de emergencia, laboratorio, farmacia, imágenes diagnósticas, maternidad, inmunizaciones, unidad de salud integral, aislamiento, anatomía patológica y consulta externa.

La infraestructura cuenta, además, con una unidad de cuidados intensivos dotada de dos camas para adultos y dos neonatales. Landrón informó que el SNS garantizará el personal médico especializado necesario, por disposición del presidente Abinader, dando prioridad a profesionales de la propia comunidad. Asimismo, anunció que el hospital será equipado con un moderno tomógrafo en los próximos cuatro meses.

Inversión fortalece la red hospitalaria del Este

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, explicó que la construcción y el equipamiento del hospital representaron una inversión superior a los RD 1,200 millones, destinada a dotar a la comunidad de una infraestructura moderna y con tecnología para ofrecer servicios de salud de calidad.

Rodríguez señaló que la obra forma parte del compromiso del Gobierno de agilizar y entregar infraestructuras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

“El verdadero desarrollo es que una familia de Nisibón tenga acceso a servicios de salud dignos, sin importar su condición económica ni dónde viva”, expresó.

El nuevo hospital también fortalecerá la capacidad de respuesta de la red sanitaria de la región, al servir de respaldo al Hospital de Verón y contribuir a la seguridad hospitalaria de una zona estratégica para el desarrollo turístico, con cobertura para el entorno de Punta Cana y el destino de Miches.

El padre Juan Diego Vallejos agradeció al presidente Luis Abinader por su apoyo para hacer realidad la construcción del centro, al considerar que representa un espacio de esperanza y protección de la vida para los residentes de esta comunidad.

Acompañaron al mandatario la gobernadora de La Altagracia, Daysi de Óleo; el senador Rafael Barón Duluc Rijo; el director distrital de Las Lagunas de Nisibón, Rubén Montás, así como autoridades legislativas y municipales.