Servicio Nacional de Salud inicia remozamiento del Hospital Salvador B. Gautier con inversión cercana a mil millones de pesos

Santo Domingo, R. D..– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud de la Republica Dominicana (SNS), doctor Julio Landrón, encabezó el primer palazo que marca el inicio de la primera etapa del remozamiento del Hospital Salvador B. Gautier, una intervención con una inversión cercana a los mil millones de pesos que busca transformar uno de los principales hospitales de referencia del país.

Durante el acto, Landrón destacó que la obra forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud y permitirá dotar al hospital de infraestructura moderna, tecnología de última generación y espacios adecuados para ofrecer atenciones más oportunas, seguras y humanizadas.

“Hoy damos un paso trascendental para el Hospital Salvador B. Gautier. Luego de más de siete décadas brindando servicios a los pacientes, iniciamos una transformación que garantizará un centro con todas las condiciones para que el personal médico y administrativo pueda brindar atenciones de mayor calidad”, expresó.

El titular del SNS recordó que hace cuatro meses anunció el proyecto durante un recorrido por el centro hospitalario y afirmó que el inicio de los trabajos demuestra la voluntad del Gobierno de convertir en realidad cada compromiso asumido con la población.

“En ese momento algunos dudaron y pensaron que este proyecto no sería posible. Sin embargo, hoy demostramos que en el gobierno del presidente Luis Abinader existe voluntad, planificación y compromiso con la salud del pueblo”, manifestó.

Landrón explicó que el remozamiento integral del Hospital Salvador B. Gautier se desarrollará en tres etapas, permitiendo mantener en funcionamiento los servicios mientras se ejecutan las obras.

La primera fase contempla la construcción de una nueva área de Emergencias con capacidad para más de 30 camillas completamente equipadas con monitores y tecnología interconectada, además de una moderna unidad de trauma shock con cuatro camas, área de triaje, laboratorio de Emergencias, servicios de imágenes con tomógrafo, equipos de rayos X, sonógrafos, sonodoppler, cámara hiperbárica y dos quirófanos destinados a procedimientos de urgencia.

La intervención también incluye el remozamiento de las áreas de laboratorio, consultas, cirugía, cuidados intensivos quirúrgicos y la adecuación del entorno de las áreas intervenidas, mientras que de forma progresiva serán acondicionadas las salas de internamiento.

El director del SNS aseguró que el proceso ha sido cuidadosamente planificado para garantizar la continuidad de los servicios de salud sin afectar la atención de los pacientes.

Indicó que durante los trabajos fueron habilitados espacios alternos dentro del hospital y diseñado un sistema de referencia hacia otros centros de la Red Pública de Salud, especialmente la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, que dispone de más de 250 camas, hospitales clínico-quirúrgico y materno infantil, unidades de cuidados intensivos, servicios cardiovasculares y equipos diagnósticos de alta tecnología.

“La transformación del Hospital Salvador B. Gautier no dejará desprotegida a la población; por el contrario, fortalecerá toda la Red Pública de Salud y garantizará que los ciudadanos continúen recibiendo la atención que merecen”, afirmó.

Landrón sostuvo que el inicio de los trabajos representa mucho más que una intervención de infraestructura.

“Hoy iniciamos una obra que trasciende el concreto y el acero. Estamos construyendo esperanza, dignidad y mejores oportunidades para quienes más necesitan de un sistema de salud eficiente”, expresó.

El doctor agradeció al personal médico, de enfermería, bioanálisis, administrativo y de apoyo por su compromiso e hizo un llamado a acompañar el proceso de transformación del hospital.