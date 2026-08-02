Presidente Abinader supervisa avances en la presa de Guaigüí, La Vega, cuyos trabajos se retomaron en 2025 tras haber iniciado hace más de 20 años. Otras Noticias Presidenciales

La Vega.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona concluyó su agenda en La Vega con una visita de supervisión a los avances del Proyecto de Aprovechamiento Múltiple del Río Camú, Presa de Guaigüí, cuya construcción fue retomada en julio del 2025, tras haber iniciado hace más de 20 años para luego permanecer en estado de abandono.

Esta obra forma parte de los proyectos a los que el gobierno del presidente Abinader da continuidad, para que posteriormente puedan ser entregados a la sociedad, generar mayor bienestar y favorecer el desarrollo nacional.

Al responder a la prensa, el jefe de Estado indicó que la presa de Guaigüí tiene como objetivo principal el abastecimiento de agua potable, controlar inundaciones y generar energía eléctrica mediante un sistema de hidrobombeo que por primera vez será implementado en el país.

“Se habían invertido 75 millones de dólares, que a costo del día de hoy, son más de 100 millones de dólares que estaban enterrados aquí y todo eso lo vamos a aprovechar”, expresó el mandatario, acompañado por el administrador general de Egehid, Rafael Salazar.

La construcción de la misma tiene una proyección estimada de 30 meses y, una vez entregada, se prevé permitirá regar unas 77,000 tareas agrícolas.

Actualmente, el proyecto es desarrollado por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), luego de haber sido diseñado e iniciado por el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi) hace unas dos décadas.

Proyecto que representa esperanza

Al bendecir la obra, el padre Julio Sicard dijo que esta representa fuente de vida, bienestar y la esperanza de toda una provincia que agoniza por el agua y una respuesta a la necesidad de agua para futuras generaciones.

Recorrido

De acuerdo con la información brindada por Rafael Salazar, el proceso de reactivación del proyecto ha avanzado en un 82 % con la restauración de 18 kilómetros de caminos de acceso, instalación de campamento provisional y limpieza y restauración del túnel de desvío. De igual modo, se trabaja en el diseño básico, en la evaluación estructural del túnel de desvío y la actualización del presupuesto y el cronograma de trabajo.

Agregó que el próximo hito lo marcará el inicio de las obras principales, a partir del mes de septiembre, que incluyen la intervención del túnel de desvío, la estabilización del talud de la margen derecha y el inicio del muro de la presa.

Salazar explicó también que se completaron en un 100 % los estudios complementarios topográficos, geofísicos e hidrológicos, mientras que están en más de un 50 % los estudios sobre amenazas sísmicas y el de impacto ambiental, así como el plan de auscultación del túnel de desvío.

Hidroeléctrica de energía reversible

Egehid ha incorporado al proyecto una hidroeléctrica de energía reversible (hidrobombeo), que aprovechará los excedentes en la oferta de energía en horas diurnas, para subir el agua desde la presa a un embalse superior, y así producir unos 220 megavatios de electricidad.

Esta tecnología permite almacenar energía mediante bombeo en períodos de baja demanda y generar electricidad en las horas de mayor demanda, lo cual fortalece la confiabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico nacional.

Durante el recorrido el mandatario fue acompañado por el director del Indrhi, Olmedo Caba; el geólogo Osiris de León; los ejecutivos de Coraavega, Yúnior Torres y Omar Beato; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; la gobernadora Luisa de la Mota; el senador Ramón Rogelio Genao; el subadministrador de Egehid, René Mateo, y la presidenta del Consejo Administrativo de la entidad, Rosa Isabel Ruiz.

Presidente Luis Abinader inaugura el techado del Politécnico Femenino Mercedes Morel que beneficiará a más de 600 estudiantes en La Vega

La Vega.- Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el bienestar de la juventud dominicana, el presidente Luis Abinader inauguró este sábado el techado del Politécnico Femenino Mercedes Morel, una obra que beneficiará a más de 600 estudiantes y contribuirá a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades académicas, deportivas, culturales y comunitarias en la provincia de La Vega.

La infraestructura, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dirigida por el ingeniero Roberto Herrera, ofrecerá un espacio seguro y adecuado para la comunidad educativa y los residentes de la zona, que permite la realización de actividades durante todo el año.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la obra forma parte de la visión del presidente Luis Abinader de garantizar centros educativos dignos y seguros para el aprendizaje.

“Esta obra forma parte también de esa preparación y de la visión de una escuela segura, digna y capaz de ofrecer las mejores oportunidades para aprender y para convivir”, expresó.

El funcionario informó, además, que el Ministerio de Educación se encuentra en la fase final de los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el próximo 24 de agosto.

Explicó que, en coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar, se desarrolla un trabajo sostenido para asegurar que todos los planteles estén en condiciones de recibir a los estudiantes.

Respaldo al talento y liderazgo de la juventud

De Camps también felicitó a la estudiante Carmela Núñez Tapia, de quinto grado de Secundaria, por haber sido seleccionada para representar al país en el Harvard Model United Nations 2027, y aseguró que contará con el respaldo del Gobierno para participar en esa competencia internacional.

“Nos enorgullecemos, Carmela, de ese logro de participación y, por supuesto, tendrás todo el apoyo que sea necesario para la representación en esa competencia de debate”, afirmó el ministro, quien recordó que recientemente concluyó la quinta edición de la Competencia Nacional de Debate del sistema educativo dominicano.

Asimismo, valoró la trayectoria del Politécnico Femenino Mercedes Morel y el aporte de la congregación Ángeles Custodios a la formación de generaciones de jóvenes, así como reiteró el compromiso del Gobierno de continuar apoyando esa labor educativa.

Estudiante destaca inversión en educación

En representación del estudiantado, Carmela Núñez Tapia aseguró que el nuevo techado representa una apuesta por el futuro de la juventud dominicana.

“Este techado no es solamente una estructura de acero y concreto; es el reflejo de que cuando se apuesta por la educación, se construye el futuro de un país”, manifestó.

La estudiante agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader a la educación y destacó que iniciativas como la robótica educativa, la formación STEAM, las simulaciones de las Naciones Unidas y las ferias científicas han permitido que miles de jóvenes desarrollen su talento, liderazgo e innovación.

“Hoy nos honra la presencia de un presidente y de un ministro que han demostrado con hechos que creen en la juventud dominicana y en el poder de transformar la educación”, afirmó.

Reconocimiento al compromiso con la educación

La bendición de la obra estuvo a cargo de la hermana Zurina Blanco, representante legal de la congregación religiosa Ángeles Custodios, quien agradeció la visión y el firme compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la educación dominicana.

En la actividad, acompañaron al mandatario el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez de la Mota; la alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, así como autoridades legislativas, educativas y representantes de la comunidad.

Presidente Abinader asiste a toma de posesión del nuevo obispo de la Diócesis de La Vega, Andrés Napoleón Romero Cárdenas

La Vega.- El presidente Luis Abinader asistió a la toma de posesión del nuevo obispo de la Diócesis de La Vega, Andrés Napoleón Romero Cárdenas, electo por su santidad, el papa León XIV, y quien hasta el momento, se desempeñó por más de 11 años como obispo de Barahona.

La eucaristía, celebrada en la Catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega, fue presidida por el nuncio apostólico, arzobispo Piergiorgio Bertold, quien agradeció al mandatario su presencia en este solemne acto, que es además una muestra de su constante apoyo al servicio pastoral.

Nuevo obispo externa su apertura al diálogo y colaboración con autoridades y demás sectores de la población

Tras ser instituido como nuevo obispo, Romero Cárdenas expresó sus deseos de trabajar por una iglesia cercana y abierta al diálogo y la colaboración, sin banderías políticas ni divisiones, con las autoridades, instituciones educativas, sectores productivos, organizaciones comunitarias y sociales para alcanzar el bienestar común.

“En medio de tantos mensajes, intereses y testimoniales, nuestro pueblo necesita una palabra que ayude a discernir. La Iglesia debe ofrecer la santidad del Evangelio con humildad y firmeza, respetando a todos y permaneciendo fiel a la verdad”, expresó.

En su primera homilía al frente de la Diócesis de La Vega, también manifestó sus intenciones de buscar siempre preservar las tradiciones religiosas y culturales y los valores que sostienen y dan identidad a los pueblos, como la vida, la familia, la libertad, justicia, paz, educación, el trabajo humano, cuidado de los más vulnerables y la protección de los recursos naturales.

“Llego con profundo respeto y gratitud. Con un corazón dispuesto a aprender y ser creyente”.

Asimismo, resaltó como prioridad pastoral, la conformación de un equipo de acompañamiento a los jóvenes, integrado por los responsables de la pastoral ya presente, pastoral jurídica, pastoral vocacional y pastoral universitaria, para desarrollar diferentes espacios formativos de vivencia de fe.

Diócesis de La Vega

Monseñor José Amable Durán Tineo, administrador apostólico que estuvo al frente de la Diócesis de La Vega, expresó con júbilo que hoy se visten de fiesta y que los feligreses que han hecho de esta una diócesis viva, dinámica, madura y cultivada en la fe, abren sus brazos y corazones con humildad al nuevo obispo.

La Diócesis de La Vega abarca las provincias de La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, así como 63 parroquias y más de 120 sacerdotes.

Junto al presidente, el ministro de Deportes Kelvin Cruz y la gobernadora Luisa Altagracia Jiménez Cabreja, también participaron de la toma de posesión de Andrés Napoleón Romero Cárdenas, como nuevo obispo de esta diócesis.

De espacio olvidado a joya del litoral: Presidente Abinader entrega la nueva playa El Faro en San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el remozamiento y acondicionamiento de la playa El Faro, una obra reclamada por años y ejecutada por el Ministerio de Turismo (Mitur) como parte de los esfuerzos para fortalecer la oferta turística y recreativa de la provincia.

El proyecto, a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur), requirió una inversión de RD 67,000,000 e incluyó la intervención de 570 metros de longitud en un área de 12,398 metros cuadrados.

Presidente Abinader

Al pronunciar algunas palabras, el jefe de Estado anunció una serie de obras que impactarán directamente a San Pedro de Macorís. Entre estas destaca una nueva sede del Infotep, al tiempo que dijo que el acueducto para la zona sur ya se encuentra en proceso de licitación.

De igual forma, el mandatario informó que está en marcha el proyecto de aguas residuales para todas las ciudades costeras de la provincia.

En materia de infraestructura vial, Abinader aseguró que se continuará asfaltando en la provincia como parte del plan de desarrollo urbano. Asimismo, resaltó que San Pedro de Macorís es la provincia donde más títulos de propiedad se han entregado en el país, y garantizó que el proceso seguirá para llevar seguridad jurídica a más familias.

Sostuvo que la recuperación de la playa impulsará tanto el turismo interno como internacional y reafirmó su compromiso de mantenerse trabajando a favor de la provincia para que continúe avanzando.

David Collado

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado aseguró que esta administración deja un legado con la recuperación de espacios públicos en todo el territorio.

Detalló que se han recuperado más de 13 malecones y más de 15 playas, “lo que ha permitido que los dominicanos vuelvan a vivir de frente al mar y no de espaldas”.

Collado destacó que el país se mantiene como número uno en recuperación turística y proyectó que en 2026 alcanzaremos los 12 millones de visitantes. Finalmente, definió al presidente Luis Abinader como un hombre serio y trabajador, y atribuyó a su gestión el gran repunte que vive el sector turismo.

Collado destacó que la obra responde a un viejo y legítimo reclamo de los residentes de San Pedro de Macorís y forma parte de una estrategia integral para rescatar los espacios públicos y frentes marinos del país.

La intervención complementa la recuperación del malecón de la ciudad, donde el Mitur invirtió RD 267 millones previamente.

Lo que tiene la playa El Faro

Las mejoras ejecutadas transformaron el espacio en un destino moderno, seguro y familiar. El nuevo entorno de la playa El Faro cuenta con un área para pescadores, con módulos de servicio e instalaciones sanitarias; estacionamientos e intervención vial.

Asimismo, juegos infantiles; cancha de voleibol; iluminación; paisajismo; mobiliario urbano, que incluye bancos, bolardos y zafacones; y una caseta para la Policía Turística (Politur) con el objetivo de reforzar la seguridad de los visitantes.

Además, se construyeron baños públicos, un sistema de drenaje pluvial para mitigar el riesgo de inundaciones, así como el asfaltado de calles, aceras y contenes en barrios de los alrededores.

La inauguración de esta obra representa un paso significativo en el proceso de revitalización de los espacios públicos y turísticos de la provincia, consolidando a la playa El Faro como uno de los principales atractivos del litoral petromacorisano y dinamizando la economía local.

Estuvieron presentes, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; la gobernadora Yovanis Agustina Baltazar; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; el alcalde Raymundo Ortiz Díaz; el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada de República Dominicana y la senadora Aracelis Villanueva.

Para contribuir al desarrollo sostenible del turismo, el presidente Abinader inaugura planta de tratamiento de aguas residuales en beneficio de Juan Dolio y Guayacanes

San Pedro de Macorís.- El presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Turismo David Collado, inauguró una nueva planta para el tratamiento de aguas residuales que tendrá un gran impacto en la población de las comunidades de Juan Dolio y Guayacanes, al contribuir con el desarrollo sostenible de estos puntos turísticos.

Obras como estas permiten elevar la calidad de vida de la comunidad, ya que favorecen la salud, el bienestar y el desarrollo, esto gracias a su capacidad para procesar el agua y devolverla a su entorno con menos contaminantes.

El jefe de Estado comunicó la importancia de seguir llevando estas obras a las zonas costeras y de playa por lo que, informó, que junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se proyecta iniciar el próximo mes de septiembre otra planta de tratamiento de aguas residuales en Boca Chica, y posteriormente se extenderá a lugares como Higüey y Verón.

En este mismo escenario, y con gran alegría por parte de los comunitarios presentes, el presidente Abinader anunció que el Gobierno está trabajando en un proyecto para entregar títulos de propiedad en Guayacanes.

Obras para servir a la gente

De su lado, David Collado resaltó que el proyecto hoy entregado, cuyos primeros trabajos se llevaron a cabo hace unos 20 años, fue calificado como una prioridad por el Gabinete de Turismo que preside el mandatario Luis Abinader.

“Esta es la visión del Gabinete de Turismo: la continuidad de Estado, la sostenibilidad, al evitar que todas las aguas residuales desemboquen en las playas de Juan Dolio, y el compromiso con la transparencia”, expresó el funcionario.

Trabajos realizados

Este proyecto, acorde con las normas ambientales vigentes, comprende la habilitación, adecuación y puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales y la ejecución de obras complementarias necesarias para garantizar su correcta operación, seguridad y accesibilidad.

De manera prioritaria, se efectuó el mantenimiento y reparación de los principales componentes del sistema de tratamiento, incluyendo clarificadores, filtros percoladores, torres de tamices, módulos de desinfección, sistemas de lodos y equipos de bombeo, así como la instalación de un medidor de flujo electromagnético y la sustitución de la válvula de bypass hacia la planta antigua.

También incluyó la limpieza y acondicionamiento del área de la planta y su entorno, el mejoramiento de la vía de acceso, iluminación y señalización, la habilitación de las instalaciones eléctricas y reparación del generador eléctrico.

Asimismo, como parte de la obra, se ejecutaron trabajos de interconexión sanitaria, fortalecimiento del cerramiento perimetral y adecuación de las áreas operativas. El proyecto culmina con la puesta en marcha del sistema, la verificación de los parámetros de calidad del agua tratada y la capacitación del personal operativo. La inversión de esta obra fue de RD 37,082,237.

Ennel acto efectuado estuvieron presentes, el director de Aduanas, Nelson Arroyo; la senadora Aracelis Villanueva; el alcalde municipal de Guayacanes, Noel Cedeño; la gobernadora Yovanis Baltazar; el director de la Policía de Turismo, Minoru Matsunaga, y el presidente de la Asociación de Desarrollo de Juan Dolio, José Antonio Rodríguez