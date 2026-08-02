Ejército Dominicano detiene en Montecristi a ciudadano haitiano requerido por presunto homicidio en Haití. Detiene a 10 haitianos indocumentados en Dajabón

Montecristi, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un ciudadano de origen haitiano que presuntamente es requerido por las autoridades policiales de Haití por su supuesta vinculación a un caso de homicidio ocurrido en ese país.

La detención fue realizada luego de que se recibiera una alerta relacionada con el extranjero, quien de acuerdo con la información recibida, figura como requerido por la Policía Nacional de Haití.

Tras activarse los protocolos de coordinación correspondientes, los soldados del Ejército localizaron y detuvieron al extranjero en el Puesto de Chequeo El Puente, provincia Montecristi, mientras se desplazaba a bordo de un autobús con destino a la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El extranjero, fue localizado en un autobús de transporte interurbano tras recibir una alerta de Inteligencia

Posteriormente, el detenido fue puesto bajo custodia militar y trasladado a la sede del 10mo. Batallón de Infantería “General Francisco Antonio Salcedo”, donde será puesto a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene una estrecha coordinación con las diferentes agencias de seguridad nacionales e internacionales, fortaleciendo así las acciones de control y vigilancia para contribuir con la persecución del crimen transnacional, la seguridad fronteriza y la protección del territorio nacional.

Ejército detiene a 10 haitianos indocumentados tras persecución de vehículo en Dajabón

Dajabón, R.D. – Diez nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), luego de una persecución que culminó con el abandono del vehículo en el que eran transportados en la provincia Dajabón.

La intervención inició luego de que una patrulla iniciara la persecución de una jeepeta Honda CR-V, color gris, presuntamente utilizada para transportar extranjeros indocumentados.

Durante la persecución, el conductor perdió el control del vehículo y se precipitó hacia un canal seco ubicado en las proximidades de la comunidad de Aminilla, en la carretera de Maguaca.

Tras el accidente, el individuo emprendió la huida con rumbo desconocido, dejando abandonada la jeepeta junto con sus ocupantes.

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron en su interior a diez (10) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por ocho (8) hombres y dos (2) mujeres, quienes fueron detenidos por las unidades actuantes.

El vehículo ocupado y los extranjeros detenidos fueron puestos bajo custodia militar para los fines legales correspondientes y proceder con su entrega a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia e interdicción en la línea fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, con el propósito de combatir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer el control territorial.