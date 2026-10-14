SeNaSa garantiza calidad de medicamentos oncológicos y respeto a las prescripciones médicas

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) reafirmó su compromiso con la seguridad, calidad y continuidad de los tratamientos de sus afiliados con cáncer, al tiempo que destacó la importancia del diálogo y colaboración con los centros especializados y los profesionales de la salud para continuar fortaleciendo la atención oncológica en el país.

En ese sentido, la institución explicó que las solicitudes de tratamientos oncológicos son evaluadas por un equipo de médicos especializados, tomando como referencia las prescripciones de los médicos tratantes, así como guías y protocolos clínicos internacionales, con el objetivo de contribuir a que los pacientes reciban tratamientos seguros, oportunos y adecuados a sus necesidades clínicas.

En cuanto a la calidad y seguridad de los medicamentos, SeNaSa explicó que solo adquiere medicamentos de proveedores con los registros y autorizaciones correspondientes de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps). Asimismo, los medicamentos oncológicos autorizados deben contar con el aval de agencias regulatorias internacionales reconocidas, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y/o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Respecto al suministro y conservación de los medicamentos oncológicos, la institución señaló que mantiene sus políticas de adquisición y distribución para garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

SeNaSa informó que ha sostenido tres reuniones con representantes del sector oncológico, en las que se han abordado aspectos relacionados con la autorización, suministro y administración de medicamentos. Reiteró que mantiene abiertos los canales de comunicación y su disposición a continuar trabajando conjuntamente para fortalecer la atención de los pacientes.

Asimismo, la institución manifestó su disposición de trabajar junto a la Asociación Dominicana de Centros Oncológicos (Asodco) y los demás actores del sector, e invitó a compartir los casos específicos que requieran revisión, a fin de evaluar cada situación y determinar las acciones que correspondan.

SeNaSa destacó que, como administradora de riesgos de salud, tiene la responsabilidad de garantizar las coberturas correspondientes y procurar el uso eficiente de los recursos destinados a medicamentos de alto costo, mediante mecanismos de negociación que permitan ampliar el acceso a los tratamientos, sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia.

Finalmente, la institución reiteró que la protección de los pacientes oncológicos constituye una prioridad y que continuará trabajando con los médicos, centros especializados y autoridades regulatorias para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad.