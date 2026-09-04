República Dominicana y Haití desarrollan agenda de trabajo sobre temas de interés bilateral

Dajabón, R. D.– El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, y la ministra de Asuntos Extranjeros y Cultos de Haití (MAEC), Raina Forbin, encabezaron este jueves en esta localidad una reunión de trabajo entre delegaciones de ambos países, como parte del diálogo bilateral y de los esfuerzos para continuar abordando asuntos de interés común.

Durante el encuentro, las delegaciones intercambiaron sobre migración y cooperación jurídica, comercio bilateral, conectividad aérea, cooperación económica y coordinación en materia fronteriza, áreas que forman parte de la agenda de trabajo entre ambas naciones.

Las conversaciones se desarrollaron con el propósito de mantener una interlocución directa y constructiva sobre los temas que inciden en la relación bilateral y continuar identificando mecanismos de cooperación, desde el respeto a la soberanía de ambos Estados.

Al término del encuentro, ambos cancilleres emitieron la siguiente declaración conjunta:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) y el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cultos (MAEC) de la República de Haití, encabezados por sus respectivos ministros, señor Víctor O. Bisonó Haza y señora Raina Forbin, sostuvieron una reunión de trabajo el día 3 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, durante la cual trataron los asuntos centrales de la agenda bilateral entre ambas naciones.

De manera particular, conversaron cuestiones relativas a la seguridad fronteriza y combate a las economías ilícitas, los asuntos migratorios, la formalización del comercio e inversión y la ampliación de la conectividad aérea, ámbitos considerados como pilares para el desarrollo de ambos países. Los cancilleres coincidieron en la necesidad de robustecer los mecanismos de cooperación que faciliten una mejor gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos migratorios.

De igual forma, las delegaciones enfatizaron la importancia de que la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) siga recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, especialmente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese tenor, acordaron seguir las labores de sensibilización tendientes a garantizar el despliegue completo de la GSF, aprobada mediante la resolución 2793 del 30 de septiembre de 2025, así como la renovación de su mandato. Esto permitirá a la Misión alcanzar los resultados esperados, apoyando a las autoridades haitianas en el restablecimiento de la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones y la creación de las condiciones necesarias para avanzar hacia una paz sostenible.

En cuanto a la normalización de las operaciones consulares dominicanas en Haití, ambas partes expresaron su voluntad de que las mismas puedan restablecerse a la mayor brevedad posible, una vez las condiciones de seguridad permitan su normal desenvolvimiento en cada jurisdicción.

Posterior a la reunión oficial, las autoridades diplomáticas tuvieron la oportunidad de intercambiar con una delegación de empresarios sobre la importancia de desarrollar actividades productivas, fomentar la creación de empleos y dinamizar las relaciones económicas entre ambos países. Los participantes destacaron el papel esencial del sector privado en el fortalecimiento de los vínculos entre República Dominicana y la República de Haití.

De parte de la cancillería dominicana, junto con el ministro Bisonó, estuvieron presentes el señor Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral; el señor Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral; el señor Ramón Pérez Fermín, viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior; el señor Faruk Miguel, embajador de República Dominicana en Haití, y el señor Jatzel Román, embajador asesor del canciller.

La delegación haitiana que encabezó la ministra Forbin estuvo integrada por el señor Fritz Emmanuel Longchamp, embajador de Haití en República Dominicana; la señora Winnie Hugot Gabriel, directora de Gabinete; el señor Jean-Claude Lappe, director de Asuntos Políticos; el señor Yves Rody Jean, director de Asuntos Dominicanos, y el señor Ricot Almonord, jefe de Puesto Consular de Haití en Dajabón.

El ambiente de este encuentro fue de amplia cordialidad y ambas delegaciones reiteraron su disposición de mantener activo el diálogo bilateral como vía privilegiada para la atención de los asuntos de interés común, en un marco de respeto mutuo y buena vecindad.