Desarrollo Provincial y Policía Nacional refuerzan coordinación para avanzar en infraestructura policial

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.-El director de Desarrollo Provincial, José Andújar, sostuvo un encuentro de trabajo con el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez, con el propósito de fortalecer la coordinación y dar seguimiento a las iniciativas conjuntas en materia de infraestructura policial.

La reunión, realizada en el despacho del director general de la institución del orden, contó con la participación de los equipos técnicos de ingeniería, planificación y desarrollo de ambas instituciones, quienes revisaron los avances de los proyectos en ejecución y establecieron las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Durante el encuentro, las partes abordaron el inicio de los trabajos para la construcción de 34 nuevas estaciones policiales en distintos puntos del país, una iniciativa orientada a ampliar la capacidad operativa de la Policía Nacional, en respuesta a las necesidades de las comunidades.

Asimismo, fueron evaluados aspectos relacionados con la planificación de las obras, las condiciones de los terrenos destinados a los proyectos y las prioridades establecidas para las diferentes localidades.

El director de Desarrollo Provincial destacó que “el seguimiento permanente entre los equipos técnicos permitirá identificar oportunamente cualquier situación que pueda incidir en el desarrollo de los proyectos y adoptar las medidas necesarias para garantizar su continuidad”.

Los equipos técnicos acordaron continuar trabajando de manera coordinada para agilizar los procesos correspondientes y asegurar el desarrollo adecuado de cada intervención.