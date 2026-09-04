Presidente Abinader recibe y felicita en el Palacio Nacional a campeones dominicanos de Fuerza Comando Paraguay 2026; asegura que el país “pasó de la retaguardia a la vanguardia”

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D..- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona recibió este jueves en el Palacio Nacional a los integrantes del equipo dominicano de Fuerzas Especiales que conquistó el primer lugar en la competencia internacional Fuerza Comando Paraguay 2026, donde alcanzó un resultado histórico para la República Dominicana y sus Fuerzas Armadas.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Embajadores, el jefe de Estado felicitó personalmente a los miembros del equipo y aseguró que hoy puede decirse que “el país pasó de la retaguardia a la vanguardia”.

“Nuestras Fuerzas Armadas, este pequeño país, pero grande en deseo de progresar, de innovar, gana entonces la competencia de las Fuerzas Élites”, expresó el mandatario.

Anuncia que los militares serán ascendidos el próximo 27 de febrero, como reconocimiento a su desempeño, destacada participación y al primer lugar obtenido por la República Dominicana en este evento internacional.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió este jueves en el Palacio Nacional a los integrantes del equipo dominicano de Fuerzas Especiales que conquistó el primer lugar en la competencia internacional Fuerza Comando Paraguay 2026, donde alcanzó un resultado histórico para la República Dominicana y sus Fuerzas Armadas.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Embajadores, el jefe de Estado felicitó personalmente a los miembros del equipo y aseguró que hoy puede decirse que “el país pasó de la retaguardia a la vanguardia”.

“Nuestras Fuerzas Armadas, este pequeño país, pero grande en deseo de progresar, de innovar, gana entonces la competencia de las Fuerzas Élites”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado anunció que los militares serán ascendidos el próximo 27 de febrero, como reconocimiento a su desempeño, su destacada participación y al primer lugar obtenido por la República Dominicana en este evento internacional.

Asimismo, el gobernante destacó el proceso de transformación y fortalecimiento que han experimentado las Fuerzas Armadas dominicanas, al resaltar que el país alcanzó, por primera vez, el primer lugar en una competencia internacional de Fuerzas de Comando, por encima de Colombia y Estados Unidos.

En ese sentido, el mandatario atribuyó estos avances a las inversiones realizadas en infraestructura, equipamiento, entrenamiento e innovación en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como al desarrollo de la industria militar dominicana.

El presidente Abinader resaltó que esta industria ha permitido al país avanzar de ser un comprador de equipos militares a desarrollar y exportar productos de fabricación nacional, entre ellos vehículos blindados y ambulancias. “Sin unas Fuerzas Armadas fuertes, no hay un país fuerte”, afirmó el presidente, al señalar que estos avances contribuyen a fortalecer la protección del territorio, la integridad nacional y las fronteras.

Hazaña de soldados dominicanos tras conquistar primer lugar en Fuerza Comando Paraguay 2026

De su lado, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó el histórico triunfo de la delegación dominicana en la competencia Fuerza Comando Paraguay 2026, donde el país alcanzó el primer lugar entre 17 naciones del continente americano.

El ministro sostuvo que esta hazaña demuestra que la República Dominicana cuenta con soldados preparados para enfrentar los desafíos más exigentes, con profesionalismo, determinación y profundo sentido patriótico, al destacar que esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas dominicanas conquistan esta competencia, la cual se ha llevado a cabo desde hace 22 años, y atribuyó el logro a la disciplina, preparación, trabajo en equipo y profesionalismo de los soldados.

“Como ministro de Defensa, expreso públicamente que estos soldados son un ejemplo de la preparación constante, calidad humana y profesional que estamos forjando en nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó Fernández Onofre.

El ministro de Defensa agradeció al presidente Luis Abinader el respaldo brindado al proceso de fortalecimiento, modernización, tecnificación, desarrollo industrial, profesionalización y equipamiento de las instituciones militares, al tiempo que afirmó que el triunfo alcanzado es también resultado de los avances logrados durante los seis años de gestión de Gobierno.

Fuente de orgullo y motivación para todos los miembros de las Fuerzas Armadas

El primer lugar obtenido en Fuerza Comando Paraguay 2026 constituye, además, una fuente de orgullo y motivación para todos los miembros de las Fuerzas Armadas y un compromiso para continuar elevando los estándares de preparación, disciplina y excelencia de las instituciones militares dominicanas.

La conquista del primer lugar evidencia los elevados niveles de preparación física, táctica y operacional alcanzados por las unidades especializadas de las Fuerzas Armadas, como resultado de un proceso continuo de entrenamiento, profesionalización, actualización doctrinal y fortalecimiento de sus capacidades.

Asimismo, este histórico triunfo refleja los avances que experimentan las instituciones militares como parte del proceso de modernización y actualización de equipos y capacidades impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Defensa, con el propósito de fortalecer la preparación y capacidad operacional de los hombres y mujeres responsables de la defensa y seguridad de la nación.

El encuentro con el presidente Abinader representó un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los soldados, sus instructores, comandantes, unidades militares y familiares, cuyo respaldo fue fundamental en el proceso de preparación que culminó con la histórica victoria alcanzada en Paraguay.

Con este resultado, la República Dominicana fortalece su prestigio en el ámbito militar internacional y reafirma el alto nivel profesional de sus Fuerzas Especiales, demostrando su capacidad para competir exitosamente frente a unidades élite de naciones amigas.

Los campeones estuvieron acompañados por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), junto al comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, y al de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, así como el subcomandante general de la Armada de República Dominicana, Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío.