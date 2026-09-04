República Dominicana se adhiere a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia

Santo Domingo, R. D.- El Gobierno de República Dominicana formalizó su adhesión a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, un instrumento que promueve las oportunidades de las mujeres, la protección de la vida y la preservación de la familia como eje central de una sociedad.

El país se sumó a la declaración mediante un Acuerdo de Adhesión suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza; la embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo, Leah Francis Campos, y la secretaria de la Declaración de Consenso de Ginebra y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), Bethany Kozma.

Durante el acto, el canciller Bisonó indicó que la adhesión al Consenso de Ginebra, el país se incorpora a una creciente comunidad de naciones que reconoce el derecho soberano de cada Estado a definir sus propias políticas de acuerdo con su marco constitucional, sus leyes y circunstancias nacionales.

“Esta firma constituye una expresión de los principios que forman parte de nuestra visión como nación y que están consagrados en nuestra Carta Magna. Creemos en la igualdad de la mujer ante la ley, en su derecho a desarrollar plenamente su potencial y acceder a las oportunidades que le permitan avanzar”, sostuvo.

La secretaria Kozma dio la bienvenida a República Dominicana al grupo de naciones dedicadas a proteger la vida, la soberanía nacional, la familia, la maternidad y la salud de las mujeres en todo el mundo.

“La participación de la República Dominicana fortalece esta coalición de manera significativa y otorga una voz aún más firme a estos principios en el escenario internacional”, aseguró.

​​Al sumarse a esta iniciativa, la República Dominicana reafirma que “todos son iguales ante la ley” y que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son “parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales​​”​​. ​ ​​

Asimismo, reconoce que la familia constituye el elemento natural y fundamental de la sociedad y que, como tal, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, así como también que la cobertura sanitaria es fundamental.

De igual forma, la República Dominicana se suma a las naciones soberanas que se comprometen a colaborar con miras a garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico y público; mejorar el acceso de mujeres y niñas a los avances en materia de salud y desarrollo; fortalecer los sistemas de salud y movilizar recursos para atender las necesidades de mujeres y niños en situación​​ de riesgo​​​; además de promover políticas públicas favorables a las mujeres, las niñas y las familias.

Mediante el instrumento, el país reafirma la importancia de la familia como base de la sociedad y como fuente de salud, apoyo y cuidado, al tiempo que reconoce la responsabilidad primordial de los gobiernos de determinar, conforme a sus contextos y prioridades nacionales, las políticas y mecanismos para alcanzar la cobertura sanitaria.

La Declaración plantea, además, que los países adherentes trabajen de manera coordinada en los espacios multilaterales y entablen un diálogo dentro del sistema de las Naciones Unidas para promover los valores y principios contenidos en el documento, bajo un enfoque de cooperación entre los Estados.

Impulsada originalmente en 2020 como una iniciativa liderada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia​ ​reúne a naciones para proteger la vida, fortalecer la familia y mejorar los resultados de salud de las mujeres y las niñas.

En el acto de firma, celebrado en el Salón Verde del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; los viceministros, Rubén Silié, Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera y Celinés Toribio. Además, directores y otros funcionarios del Mirex, así como funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Santo Domingo.