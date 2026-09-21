República Dominicana impulsa nuevas inversiones e infraestructuras en las provincias y supera los 8.5 millones de visitantes

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El desarrollo en las provincias tomó protagonismo esta semana con una agenda que apuesta por llevar inversiones, empleos y nuevas oportunidades a distintas comunidades del país, mientras el turismo y las exportaciones alcanzan cifras récords.

Estos y otros resultados fueron presentados por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en El Resumen de la Semana.

El desarrollo toma fuerza desde Santiago

LA Agenda Semanal se trasladó a Santiago para presentar la visión de Gobierno sobre desarrollo regional, que destaca iniciativas en Manzanillo, Punta Bergantín, Cabo Rojo y Miches, con proyectos vinculados a infraestructura, actividad productiva, formación técnica y generación de empleos.

La apuesta busca generar mayores inversiones, que el desarrollo llegue a más comunidades y que los dominicanos encuentren oportunidades de trabajo y crecimiento en sus propias regiones, sin tener que trasladarse a Santo Domingo para acceder a ellas.

En el Cibao, uno de los proyectos que avanza es el monorriel de Santiago, que iniciará en octubre la circulación de trenes en fase de prueba. El sistema tendrá 13 kilómetros y 14 estaciones y estará integrado al teleférico, corredores de autobuses y bicicletas públicas.

La tarifa integrada será de RD 35, con posibilidad de realizar trasbordos entre la OMSA, el teleférico y el monorriel.

A esta infraestructura se suma la ampliación del Acueducto Cibao Central, con una inversión aproximada de RD 9,000 millones, mientras se evalúa destinar otros RD 1,700 millones al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de Santiago.

Turismo y exportaciones alcanzan nuevos récords

El dinamismo económico también dejó cifras importantes. Entre enero y agosto de 2026, el país recibió 8,556,415 visitantes por vía aérea y marítima, un récord que representa un crecimiento de 6.9 % frente a 2025, 9.8 % respecto a 2024 y 58.9 % en comparación con 2019.

Por su parte, las exportaciones alcanzaron un máximo histórico. De enero a agosto sumaron USD 10,563.2 millones, para un crecimiento interanual de 11.4 %, según Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana). El desempeño estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de oro en bruto, que alcanzaron USD 2,019.2 millones.

Un presupuesto que prioriza áreas estratégicas

El director de la Diecom informó que el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó esta semana el sexagésimo Consejo de Ministros, que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 por RD 2,036,844.2 millones.

La propuesta contempla prioridades en educación, salud, infraestructura, productividad e institucionalidad, en línea con las 10 metas priorizadas por el Gobierno.

República Dominicana lleva su agenda al escenario internacional

Mientras el país avanza en proyectos e inversiones dentro de su territorio, también fortalece su presencia fuera de sus fronteras. El presidente Luis Abinader se encuentra en Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde desarrolla una agenda que incluye encuentros de alto nivel.

La participación coloca en el escenario internacional temas de interés para República Dominicana y fortalece su presencia en espacios de diálogo y cooperación frente a los principales desafíos de la comunidad internacional.