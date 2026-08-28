República Dominicana conquista por primera vez el primer lugar en Fuerza Comando 2026

Ministerio de Defensa, Santo Domingo, R. D.- La República Dominicana alcanzó un histórico primer lugar en la competencia internacional Fuerza Comando Paraguay 2026, marcando la primera vez que el país conquista la máxima posición en este exigente escenario multinacional, donde equipos militares de élite de 17 naciones pusieron a prueba sus capacidades físicas, técnicas, tácticas y mentales.

El triunfo del equipo dominicano constituye un hito para las Fuerzas Armadas y refleja el compromiso, dedicación, disciplina y rigurosa preparación de sus integrantes, quienes demostraron durante las diferentes pruebas un sobresaliente desempeño, fortaleza mental, liderazgo, coordinación y capacidad para trabajar en equipo bajo condiciones de alta exigencia.

Este resultado pone además en evidencia el elevado nivel profesional y la capacidad operacional alcanzados por las unidades de fuerzas especiales de la República Dominicana, como resultado de un proceso sostenido de entrenamiento, profesionalización y fortalecimiento institucional orientado a disponer de fuerzas cada vez mejor preparadas para responder a los desafíos actuales de la seguridad y la defensa.

A estos avances se suma el proceso de actualización y modernización de equipos, armamentos y medios especializados en el que se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas dominicanas, dirigido a proporcionar a sus unidades mejores herramientas para su entrenamiento y desempeño operacional. La combinación de capital humano altamente preparado, entrenamiento permanente y medios adecuados ha contribuido a elevar progresivamente las capacidades de las unidades militares del país.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), destacó que alcanzar por primera vez el primer lugar en Fuerza Comando constituye una gran razón de orgullo para toda la República Dominicana, y reconoció el extraordinario esfuerzo de los soldados, instructores y entrenadores que hicieron posible esta histórica conquista.

Fernández Onofre señaló que la victoria representa también una motivación y un compromiso aún mayor con la excelencia, al demostrar que las inversiones realizadas en preparación, entrenamiento, profesionalización y modernización de las capacidades militares se traducen en resultados concretos y en unas Fuerzas Armadas cada vez más capacitadas para cumplir eficazmente su misión constitucional.

Fuerza Comando constituye uno de los principales escenarios internacionales para evaluar las capacidades de las unidades de operaciones especiales, mediante pruebas que demandan resistencia física, precisión, velocidad, dominio técnico, planificación, fortaleza mental y capacidad de respuesta bajo elevados niveles de presión, promoviendo además la interoperabilidad y el intercambio de experiencias entre las naciones participantes.

Con este primer lugar histórico, la República Dominicana fortalece su prestigio en el ámbito militar internacional y reafirma la calidad profesional de sus fuerzas especiales. La victoria constituye una razón de orgullo por lo alcanzado, motivación para continuar avanzando y compromiso para profundizar el proceso de preparación, modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en beneficio de la seguridad, la defensa y los intereses de la nación.