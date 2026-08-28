Hospitales públicos reducen en 30 % la mortalidad neonatal entre enero y julio de 2026

Santo Domingo, R. D.- El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la Dirección Materno Infantil y Adolescentes, informó que los hospitales de la Red Pública de Salud alcanzaron una reducción de 30.1 % en la mortalidad neonatal de enero a julio 2026, comparado con el mismo período de 2019.

En los referidos establecimientos sanitarios se registraron 327 muertes neonatales menos que en 2019, como resultado de las estrategias que implementa el Servicio Nacional de Salud para fortalecer la atención materno-infantil y disminuir los indicadores de mortalidad.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que desde la entidad se trabaja de manera continua en el fortalecimiento de la red hospitalaria, la capacitación del personal sanitario, el cumplimiento de las medidas de higiene y la implementación de guías y protocolos actualizados.

“Reiteramos la tolerancia cero a las muertes maternas y neonatales evitables y en ese sentido continuamos las supervisiones y las intervenciones en todas las maternidades del país, así como la implementación de otras importantes acciones orientadas a preservar la vida de las madres y los recién nacidos en la Red Pública de Salud”, precisó el doctor Landrón.

Acciones desarrolladas desde el SNS

El SNS, a través de la Dirección Materno Infantil y Adolescentes, desarrolla diversos programas especializados en hospitales de la Red Pública, enfocados en fortalecer la calidad de la atención materno-infantil y mejorar el cuidado integral de los recién nacidos enfermos en las tres áreas principales causantes de mayor morbimortalidad neonatal en República Dominicana, que son prematuridad, asfixia perinatal y sepsis asociadas a la atención.

La estrategia está basada en cinco pilares principales; infraestructura e innovación; alianzas estratégicas para educación; traslados oportunos y adecuados; prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud y fortalecimiento de programas Mamá Canguro.

Destaca el fortalecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con personal y tecnología y la implementación de vigilancia activa de las infecciones asociadas a la atención en salud en ocho maternidades y un hospital pediátrico, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Igualmente, la implementación en cinco maternidades de centrales de unidosis bajo campana de flujo laminar para preparación exclusiva de los medicamentos en las UCIN, con apoyo de Dominican Foundation for Mothers and Infants (Dofmi) y fortalecimiento de las capacidades de médicos y enfermeras en las UCIN junto a la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (Siben).

Otras acciones incluyen la garantía de surfactante, cafeína y nutrición parenteral a nivel nacional; implementación de terapia de hipotermia en tres maternidades para disminuir el riesgo de discapacidad en recién nacidos con asfixia perinatal y junto con Nido Para Ángeles se da seguimiento de las terapias en recién nacidos en seis hospitales de la Red Pública de Salud.

Entre las principales iniciativas a favor de los bebés prematuros destaca el programa Mamá Canguro, que actualmente se implementa en 25 hospitales del país, 17 de ellos habilitados en la presente gestión de Gobierno.

El SNS impulsa programas de detección temprana para prevenir discapacidades en recién nacidos, como la retinopatía del prematuro, implementada en 22 centros para prevenir secuelas de ceguera y garantizar salud visual y el déficit auditivo, impulsado por la primera dama Raquel Arbaje, que contribuye a la prevención y detección oportuna de hipoacusia.

Con estas y otras importantes acciones, el SNS reitera el compromiso de continuar trabajando para elevar la calidad de la atención materna y neonatal, garantizar respuestas oportunas ante las principales causas de mortalidad y proteger la vida de las madres y recién nacidos en todo el país.