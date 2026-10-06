Vapeo en las escuelas: Osceola apuesta $191,885 a detectarlo

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

6 de octubre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida — Los baños escolares se han convertido en uno de los lugares más difíciles de vigilar en la batalla contra el vapeo juvenil.

Osceola County quiere utilizar tecnología para cambiarlo.

Esta noche, el School Board tiene previsto considerar un acuerdo que destinaría $191,885 provenientes de fondos de acuerdos legales relacionados con opioides a un programa de detección de vapeo en 19 escuelas del Distrito.

Los dispositivos generarían alertas en tiempo real cuando detecten actividad asociada con vapeo, permitiendo que personal designado responda al lugar.

Pero esta inversión plantea una pregunta que va mucho más allá de instalar sensores:

¿Puede detectar el vapeo ayudar realmente a reducirlo?

Esta vez tendremos números para comprobarlo.

El Distrito se ha impuesto una meta concreta:

reducir en 25% los referrals relacionados con vapeo en las escuelas participantes, comparados con el año escolar 2024-2025.

Primero: el dinero todavía requiere una votación

Una precisión es indispensable.

Al momento de esta publicación, el School Board todavía no había votado sobre el acuerdo.

La reunión está programada para esta tarde.

Por eso los $191,885 deben describirse como una asignación que está pendiente de aprobación, no como un gasto ya ejecutado.

Si el acuerdo es aprobado, el dinero permitirá establecer el programa en los planteles seleccionados.

Estas son las 19 escuelas

La selección no abarca todo el Distrito.

Las escuelas fueron identificadas utilizando información sobre referrals relacionados con vapeo, según la documentación reportada sobre el programa.

Los planteles seleccionados son:

High Schools

Celebration High School

Gateway High School

Harmony High School

Liberty High School

Nova Lakes High School

Osceola High School

Poinciana High School

St. Cloud High School

Tohopekaliga High School

Alternative Schools

New Beginnings Education Center

Zenith Accelerated Academy

Middle/K-8 Schools

Horizon Middle School

Kissimmee Middle School

Denn John Middle School

St. Cloud Middle School

Harmony Middle School

Parkway Middle School

Knights Point K-8 School

Discovery Intermediate School.

La lista produce inmediatamente otra pregunta.

Si estas escuelas fueron escogidas por sus datos de referrals, ¿cuáles eran exactamente esos números en cada plantel?

Esa información permitiría a padres y contribuyentes entender la magnitud real del problema y por qué determinadas escuelas fueron priorizadas.

¿Cómo funcionarán?

Los detectores no funcionan como cámaras.

Su propósito es identificar condiciones asociadas con el uso de dispositivos de vapeo y emitir alertas a personal designado.

Cuando se genere una alerta, empleados de la escuela podrán responder, documentar el incidente y, cuando corresponda, conectar al estudiante con servicios escolares o comunitarios de prevención y cesación.

La instalación será realizada por técnicos calificados y podría efectuarse fuera del horario regular para minimizar interrupciones.

Esto transforma el programa en algo más amplio que un mecanismo disciplinario.

Al menos sobre el papel, combina:

detección;

intervención;

documentación;

y

tratamiento o prevención.

La meta: 25% menos referrals

Aquí está probablemente el elemento más importante de toda la iniciativa.

El Distrito no se limita a decir que espera que el programa funcione.

Ha establecido un benchmark.

La meta es lograr una reducción de 25% en referrals relacionados con vapeo en las escuelas participantes, utilizando 2024-2025 como año de comparación.

Ese compromiso convierte el programa en algo que OSCEOLA 360 podrá medir.

Si una escuela tenía 100 referrals durante el período comparable, una reducción del 25% significaría bajar a 75.

Ese ejemplo es solamente ilustrativo; no representa las cifras reales de ninguna escuela.

Precisamente por eso necesitamos conocer los datos de base.

Sin ellos, el público conocerá la meta porcentual, pero tendrá dificultades para verificar el resultado.

El 100% debe recibir una referencia de ayuda

El segundo indicador puede ser incluso más importante.

El Distrito se compromete a que 100% de los estudiantes con referrals relacionados con vapeo sean referidos a servicios apropiados de prevención o cesación, ya sean escolares o comunitarios.

También se monitoreará cuántos de esos estudiantes realmente participan en esos servicios.

La diferencia entre esas dos cifras será fundamental.

Referir a 100 estudiantes no significa que 100 estudiantes reciban tratamiento o completen un programa.

Por eso deberían publicarse, como mínimo, tres indicadores:

cuántos estudiantes fueron detectados;

cuántos fueron referidos;

y

cuántos participaron efectivamente en servicios de cesación o prevención.

Ahí podremos comenzar a medir impacto.

Pero hay dos fuentes de dinero que no debemos confundir

Aquí aparece una distinción financiera importante.

Osceola ha recibido recursos provenientes de diferentes litigios relacionados con crisis de sustancias.

El presupuesto del Condado identifica fondos de opioid abatement derivados de acuerdos nacionales alcanzados después de litigios contra fabricantes y distribuidores de opioides. Para FY2026, el presupuesto recomendado contemplaba aproximadamente $5.53 millones para programas y administración de opioid abatement.

Separadamente, Osceola recibió fondos procedentes del litigio contra JUUL Labs, relacionados específicamente con vapeo juvenil.

En julio de 2025, la Comisión del Condado aprobó un acuerdo con el Florida Department of Health in Osceola County que incluía educación escolar, apoyo para cesación, outreach comunitario y detectores de vapeo. El gasto autorizado bajo aquel acuerdo no debía exceder $294,454.40 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Son fondos relacionados con problemas de adicción y prevención.

Pero no son el mismo acuerdo legal ni deben mezclarse contablemente.

El dinero del vapeo ya estaba en movimiento

El esfuerzo tampoco comenzó hoy.

En 2025, Osceola County anunció aproximadamente $400,000 en fondos derivados del acuerdo estatal con JUUL para programas de prevención del vapeo juvenil.

La estrategia contemplaba educación escolar, apoyo para abandonar la nicotina, outreach comunitario y detectores en escuelas.

Esto significa que la votación de hoy debe analizarse como parte de una estrategia que lleva más de un año desarrollándose.

Y precisamente por eso ya deberíamos comenzar a preguntar:

¿qué resultados produjo la primera etapa?

El problema no es exclusivo de Osceola

Los detectores de vapeo están apareciendo en otros distritos escolares de Central Florida.

Brevard ha utilizado un modelo piloto y Lake County también aprobó dispositivos para determinadas escuelas.

Central Florida Public Media examinó recientemente la tendencia y entrevistó incluso a representantes de la industria que suministra este tipo de tecnología.

Eso crea una oportunidad para Osceola.

No necesita evaluar su programa en aislamiento.

Puede comparar:

número de incidentes;

reducción de referrals;

costos por escuela;

intervenciones;

falsas alarmas;

participación estudiantil en programas de cesación;

y resultados de distritos vecinos.

Detectar no significa prevenir

Aquí está la principal cautela.

Un detector puede indicar que posiblemente alguien está vapeando.

No puede explicar por qué comenzó.

No puede tratar una dependencia de nicotina.

No puede sustituir a padres, consejeros, maestros o profesionales de salud.

Y tampoco puede garantizar que un estudiante no encuentre otra ubicación donde utilizar el dispositivo.

Por eso el verdadero éxito del programa no puede medirse simplemente contando cuántas alertas producen las máquinas.

De hecho, inicialmente más alertas podrían significar simplemente que estamos detectando conductas que anteriormente pasaban inadvertidas.

La pregunta correcta será:

¿qué ocurre después de la alerta?

De la sanción a la intervención

La estrategia podría ser más efectiva si la tecnología se utiliza como punto de entrada hacia intervención y no exclusivamente como mecanismo disciplinario.

El propio diseño del programa parece reconocerlo al exigir referrals hacia servicios de prevención y cesación.

Esa parte merece seguimiento.

¿Cuántos estudiantes reciben solamente una consecuencia disciplinaria?

¿Cuántos reciben evaluación?

¿Cuántos entran en programas para abandonar el vapeo?

¿Cuántos reinciden?

¿Y cuánto tiempo permanecen libres de nuevas infracciones?

Esos datos revelarían mucho más que el número de sensores instalados.

¿Cuánto cuesta cada escuela?

Si dividimos simplemente los $191,885 entre 19 planteles, obtenemos un promedio aproximado de:

$10,099 por escuela.

Pero esa cifra es únicamente una división matemática.

No significa que cada escuela recibirá exactamente la misma cantidad de equipos ni que el costo real por campus sea idéntico.

Algunos planteles son considerablemente mayores que otros.

Un high school puede necesitar más sensores que una instalación alternativa.

Por eso el acuerdo debería permitir conocer:

número total de detectores;

costo por unidad;

costo de instalación;

software o suscripciones;

mantenimiento;

garantías;

y costos recurrentes después del financiamiento inicial.

Porque comprar tecnología es una cosa.

Mantenerla funcionando durante años es otra.

¿Quién recibe el contrato?

Existe además una pregunta básica de procurement:

¿qué compañía suministrará los equipos?

Central Florida Public Media reportó anteriormente que Triton Sensors estaba trabajando con el Osceola County School District en esta área.

Eso no debe interpretarse automáticamente como confirmación de que esa empresa recibirá todo el gasto contemplado en el acuerdo de esta noche.

El contrato, proveedor, cantidad de dispositivos y estructura completa de costos deben verificarse en la documentación final.

OSCEOLA 360 seguirá ese dinero.

Los settlement dollars tienen una oportunidad especial

Existe algo distinto cuando el gobierno utiliza dinero proveniente de un acuerdo legal.

El contribuyente no debería ver simplemente otro gasto.

Debería poder ver una conexión entre el daño que originó el litigio y la solución financiada con el dinero recuperado.

En el caso de JUUL, Osceola ya decidió utilizar parte de esos recursos precisamente en prevención juvenil.

En los acuerdos nacionales de opioides, el Condado mantiene programas de abatement destinados a reducir los efectos de la crisis de opioides mediante prevención, tratamiento y otras estrategias permitidas.

Ese principio debe mantenerse:

settlement money debería producir resultados medibles.

OSCEOLA 360 seguirá cinco números

Si el School Board aprueba esta noche el acuerdo, esta columna seguirá particularmente:

$191,885

El monto propuesto.

19 escuelas

Los planteles seleccionados.

Número de detectores

Todavía necesitamos conocer la distribución exacta.

25%

La reducción de referrals que el Distrito espera alcanzar.

100%

La proporción de estudiantes con referrals que deberían ser conectados con servicios apropiados de prevención o cesación.

Pero añadiremos un sexto número:

la reincidencia.

Porque saber cuántos estudiantes vuelven a ser detectados después de una intervención podría decirnos mucho más sobre la efectividad real del programa.

OSCEOLA 360

Los $191,885 que el School Board considera esta noche no representan una de las inversiones más grandes que hemos investigado en esta columna.

Pero pueden convertirse en una de las más fáciles de medir.

Hay escuelas identificadas.

Hay una cantidad definida.

Hay una tecnología específica.

Hay un año de referencia.

Hay una meta de 25%.

Y existe un compromiso de conectar al 100% de los estudiantes identificados con servicios de prevención o cesación.

Eso significa que dentro de un año no deberíamos conformarnos con escuchar:

“el programa fue exitoso”.

Deberíamos poder preguntar:

¿Cuántos referrals había antes?

¿Cuántos hubo después?

¿Cuántos estudiantes recibieron ayuda?

¿Cuántos reincidieron?

¿Y cuánto costó conseguir cada mejora?

Porque colocar sensores en 19 escuelas será relativamente sencillo.

La verdadera prueba comienza después de instalarlos:

demostrar que $191,885 compraron algo más importante que detectores.

Que compraron resultados.

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NOTA EDITORIAL: OSCEOLA 360 hace una distinción entre los fondos provenientes del acuerdo legal con JUUL y los recursos derivados de los acuerdos relacionados con opioides. Aunque ambos están vinculados a iniciativas de prevención y salud pública, corresponden a fuentes de financiamiento diferentes. Los $191,885 considerados por el School Board para este programa de detección de vapeo provienen específicamente de opioid settlement funds y no deben confundirse con los aproximadamente $400,000 provenientes del acuerdo con JUUL destinados anteriormente a iniciativas de prevención del vapeo juvenil.