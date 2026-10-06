HomeActualidadNoticias RDEstados Unidos felicita a la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea...
Noticias RD

Estados Unidos felicita a la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana por histórico decomiso

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
0
5

Santo Domingo, R. D.— Las máximas agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos felicitaron de manera oficial a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), tras el exitoso operativo combinado que permitió neutralizar dos embarcaciones e incautar 749 paquetes de cocaína frente a las costas de Baní.

​La contundente acción conjunta frena de forma drástica las operaciones de las redes del crimen organizado transnacional que intentan utilizar el litoral sur dominicano como puente marítimo para el tráfico de sustancias ilícitas.

​Las autoridades norteamericanas expresaron su orgullo por el éxito de la misión, destacando el respaldo decisivo brindado a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S).

​Este nuevo e importante impacto contra el narcotráfico reafirma la solidez del blindaje trilateral entre las Fuerzas Armadas, la DNCD y los organismos de inteligencia de EE. UU., consolidando la eficacia operativa en la defensa de las aguas territoriales y la seguridad regional.

Previous article
Presidente dominicano Luis Rodolfo Abinader destaca reducción del déficit habitacional. Otras Noticias Presidenciales
HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

YSIDRO VENTURA JIMÉNEZ on La Generación que No Comprende: La Crisis Silenciosa que Nadie Quiere Nombrar
Tabletop Character Names on Colectivo feminista de Puerto Rico protesta y sigue denunciando la violencia machista
DR. EDGAR LEON on Pantallas encendidas, atención apagada
Ingrid Z on 16 DE AGOSTO: CUANDO REPÚBLICA DOMINICANA TUVO QUE CONQUISTAR DE NUEVO SU LIBERTAD
DR. EDGAR LEON on Abrir escuelas sin agua potable: una bomba de tiempo sanitaria que Puerto Rico no puede darse el lujo de ignorar