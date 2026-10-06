Estados Unidos felicita a la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana por histórico decomiso

Santo Domingo, R. D.— Las máximas agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos felicitaron de manera oficial a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), tras el exitoso operativo combinado que permitió neutralizar dos embarcaciones e incautar 749 paquetes de cocaína frente a las costas de Baní.

​La contundente acción conjunta frena de forma drástica las operaciones de las redes del crimen organizado transnacional que intentan utilizar el litoral sur dominicano como puente marítimo para el tráfico de sustancias ilícitas.

​Las autoridades norteamericanas expresaron su orgullo por el éxito de la misión, destacando el respaldo decisivo brindado a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S).

​Este nuevo e importante impacto contra el narcotráfico reafirma la solidez del blindaje trilateral entre las Fuerzas Armadas, la DNCD y los organismos de inteligencia de EE. UU., consolidando la eficacia operativa en la defensa de las aguas territoriales y la seguridad regional.