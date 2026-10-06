SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

6 de octubre de 2026

Una bolsa de frutas congeladas comprada hace semanas o meses podría permanecer en el congelador hasta 2028. Esa es precisamente la razón por la que una nueva ampliación de un retiro de alimentos merece atención especial en Florida.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) actualizó el 5 de octubre su investigación sobre un brote de Escherichia coli O145 relacionado con blueberries —arándanos azules— orgánicos congelados.

Aunque el brote fue declarado terminado el 21 de septiembre y no se han reportado nuevas enfermedades desde entonces, posteriormente fueron identificados lotes adicionales de productos que podrían estar contaminados.

La recomendación para las familias es sencilla:

Revise su congelador.

La ampliación incluye determinados lotes de productos congelados de las marcas Great Value y Trader Joe’s, algunos con fechas de consumo preferente que llegan hasta junio de 2028.

Y Florida tiene una conexión directa con esta historia.

Los 17 casos confirmados del brote ocurrieron solamente en Florida y Georgia.

Seis personas fueron hospitalizadas. No se reportaron muertes.

¿Qué productos fueron añadidos?

La compañía Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de San Carlos, Chile, amplió el retiro el 2 de octubre después de que la FDA obtuviera nueva información durante una inspección realizada en las instalaciones extranjeras.

La ampliación comprende:

Great Value Organic Triple Berry Blend, 10 oz.

Lotes: 6 031 01 y 6 041 01

Fechas “Best If Used By”: 31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028.

Great Value Organic Blueberries, 10 oz.

Lotes: 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01

Fechas “Best If Used By”: 19 de enero, 9 de febrero y 12 de junio de 2028, respectivamente.

Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend, 12 oz.

Lote: 6 051 01

Fecha “Best Before”: 20 de febrero de 2028.

Los productos Great Value incluidos en la ampliación fueron enviados a establecimientos Walmart seleccionados en numerosos estados, incluido Florida.

Los consumidores que encuentren alguno de los productos retirados no deben consumirlo. La recomendación oficial es desecharlo o devolverlo al establecimiento correspondiente para obtener un reembolso.

Un brote que comenzó en Florida

La participación de Florida en esta investigación fue mucho más importante que simplemente recibir productos distribuidos nacionalmente.

Fue el Florida Department of Health el que notificó a los CDC en julio sobre un grupo de infecciones por E. coli O145 que estaba siendo investigado.

Las entrevistas realizadas a los pacientes señalaron entonces a blueberries orgánicos congelados GreenWise vendidos en Publix como uno de los principales alimentos de interés.

La investigación posteriormente se amplió.

Al concluir, los CDC determinaron que los datos epidemiológicos, de laboratorio y de rastreo demostraban que blueberries orgánicos congelados suministrados por Frutas y Hortalizas del Sur S.A. estaban contaminados con E. coli O145 y habían enfermado a personas.

En total fueron identificados 17 pacientes en Florida y Georgia.

Las enfermedades comenzaron entre mayo y agosto.

De las 13 personas entrevistadas sobre los alimentos que habían consumido, 11 —el 85%— reportaron haber comido blueberries congelados.

Seis pacientes fueron hospitalizados.

El brote terminó, ¿por qué preocuparse ahora?

Esta distinción es fundamental.

No estamos ante un nuevo brote.

Los CDC cerraron la investigación epidemiológica el 21 de septiembre y la FDA señala que no se han identificado nuevas enfermedades desde entonces.

La novedad es otra.

Después de terminar la investigación del brote, aparecieron nuevos datos que llevaron a ampliar el retiro de productos.

Eso importa porque una bolsa de berries congelados puede permanecer durante meses —incluso años— dentro de un congelador doméstico.

A diferencia de leche, carne fresca u otros productos que se consumen o desechan rápidamente, estos alimentos tienen una vida útil extraordinariamente larga.

Algunos de los productos retirados tienen fechas impresas de 2028.

Por eso, que hayan desaparecido de las góndolas no significa necesariamente que hayan desaparecido de las casas.

¿Qué es E. coli O145?

Escherichia coli es un grupo amplio de bacterias.

Muchas variedades viven normalmente en los intestinos de personas y animales sin causar enfermedad.

Otras pueden enfermarnos.

La cepa involucrada en este brote, E. coli O145, pertenece al grupo de E. coli productoras de toxina Shiga, conocidas como STEC.

Estas bacterias pueden provocar desde enfermedad gastrointestinal relativamente limitada hasta complicaciones graves.

Los síntomas pueden incluir:

dolor y cólicos abdominales intensos;

diarrea, que puede llegar a ser sanguinolenta;

náuseas;

vómitos;

y, en algunas personas, fiebre.

Los síntomas pueden comenzar varios días después de consumir el alimento contaminado y, en ciertos casos, hasta nueve días después.

La mayoría de las personas sanas se recupera aproximadamente en una semana.

Pero no todas.

La complicación que más preocupa

Una infección por STEC puede producir una complicación poco frecuente pero potencialmente grave denominada síndrome urémico hemolítico, conocido como HUS por sus siglas en inglés.

El HUS puede provocar insuficiencia renal y otros problemas graves.

Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener mayor riesgo de complicaciones.

Entre las señales que requieren atención médica se encuentran una disminución marcada de la cantidad de orina, cansancio extremo, pérdida del color rosado normal de las mejillas y párpados inferiores, y otros signos de enfermedad grave.

La FDA recomienda consultar inmediatamente a un profesional de salud si una persona consumió alguno de los productos retirados y desarrolla síntomas compatibles con una infección por E. coli.

Congelar no significa esterilizar

Aquí existe una lección de seguridad alimentaria que va mucho más allá de este retiro.

Muchas personas asocian el congelador con seguridad absoluta.

Pero congelar un alimento no equivale a esterilizarlo.

Las bajas temperaturas pueden impedir que numerosos microorganismos se multipliquen, pero determinadas bacterias pueden sobrevivir al proceso de congelación.

Cuando el alimento se descongela o se consume, el riesgo puede reaparecer.

Eso tiene especial importancia con frutas congeladas porque frecuentemente se utilizan directamente en batidos, yogures, postres y otros alimentos sin una cocción posterior que pudiera destruir microorganismos.

Por eso un retiro de berries congelados merece una respuesta diferente a simplemente “esperar a que expire”.

No confíe solamente en la apariencia

Una bolsa contaminada puede lucir completamente normal.

No necesariamente tendrá mal olor.

Las frutas no tienen por qué cambiar de color.

El empaque puede estar intacto.

Y el producto puede encontrarse perfectamente congelado.

Las bacterias patógenas no siempre producen señales visibles que permitan al consumidor reconocer un alimento peligroso.

En un retiro oficial, el número de lote y la fecha del producto son mucho más importantes que su apariencia.

Una investigación con un detalle preocupante

La actualización de la FDA contiene además un elemento que ayuda a explicar por qué aparecieron nuevos productos después de haberse cerrado el brote.

Según la agencia, la ampliación del retiro siguió a nueva información obtenida durante una inspección presencial en el extranjero.

La FDA indicó que, anteriormente durante la investigación, la empresa no había proporcionado todos los registros que la agencia le había solicitado voluntariamente.

La FDA añadió productos de Frutas y Hortalizas del Sur S.A. a una alerta de importación.

Eso significa que blueberries congelados de esa empresa que intenten ingresar a Estados Unidos pueden ser detenidos sin necesidad de realizar primero un examen físico de cada envío.

Es una medida regulatoria preventiva importante.

¿Qué ocurrió con Publix?

El brote inicialmente tuvo una conexión particularmente cercana con Florida y Publix.

Durante la investigación, Publix retiró productos GreenWise Organic Frozen Whole Blueberries y Whole Mixed Berries.

Una muestra tomada por Publix de sus blueberries congelados GreenWise resultó positiva para la misma cepa de E. coli que enfermó a los pacientes del brote, según la FDA.

Esos productos ya fueron retirados y no deberían encontrarse disponibles para la venta.

La nueva ampliación de octubre se concentra en lotes adicionales de productos Great Value y Trader Joe’s.

Esto demuestra por qué las investigaciones de enfermedades transmitidas por alimentos pueden evolucionar durante meses.

Una misma materia prima puede terminar en diferentes marcas, empaques y cadenas de distribución.

Qué debe hacer hoy

No es necesario desechar todos los blueberries o berries congelados que tenga en casa.

Tampoco existe una recomendación oficial de dejar de consumir estas frutas.

Lo que sí debe hacer es comparar cualquier producto potencialmente afectado con los números de lote y fechas del retiro.

Si coincide, no lo consuma.

No pruebe unas cuantas frutas para determinar si “están buenas”.

Deseche el producto de manera segura o devuélvalo a la tienda correspondiente.

Después de manipular un producto retirado, lávese bien las manos y limpie cualquier superficie o recipiente que pudiera haber estado en contacto con el alimento.

Y si alguien consumió el producto y posteriormente presenta diarrea intensa —especialmente si contiene sangre—, dolor abdominal severo, vómitos o signos de deshidratación, debe consultar a un profesional de salud.

La lección está dentro del congelador

Las alertas alimentarias suelen desaparecer rápidamente de las noticias.

Los alimentos congelados no.

Una familia puede comprar una bolsa, utilizar la mitad y dejar el resto durante meses en el fondo del congelador.

Por eso esta ampliación merece atención incluso después de terminado el brote.

Los 17 casos identificados ocurrieron en Florida y Georgia.

Seis personas terminaron hospitalizadas.

Y ahora sabemos que existen productos adicionales con fechas de consumo hasta 2028 que los consumidores deben buscar.

La recomendación no puede ser más práctica:

Abra su congelador, revise las bolsas de berries y compruebe los lotes.

A veces una medida preventiva de cinco minutos puede evitar una enfermedad que dure mucho más.