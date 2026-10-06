Presidente dominicano Luis Rodolfo Abinader destaca reducción del déficit habitacional. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo AbinaderCorona destacó la reducción del déficit habitacional registrado en la República Dominicana entre 2019 y 2025, al tiempo que resaltó el dinamismo que mantiene el sector de la construcción, principalmente por el crecimiento de la inversión privada.

El mandatario explicó que el déficit cuantitativo de viviendas pasó de 400,144 unidades en 2019 a 317,747 en 2025, mientras que el déficit cualitativo se redujo de 406,634 a 378,875 viviendas durante el mismo período.

En cuanto al déficit habitacional total, el presidente Luis Abinader señaló que descendió de 806,778 viviendas en 2019 a 696,598 en 2025, para una disminución de 110,180 viviendas. Asimismo, indicó que el porcentaje de déficit pasó de 24.03 % a 17.97 %, equivalente a una reducción de aproximadamente 6.6 puntos porcentuales, lo que representa cerca de un 25 % de reducción proporcional.

Estas declaraciones las ofreció el jefe de Estado durante el desarrollo de LA Agenda Semanal desarrollada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y donde se trató el tema “Vivienda y Desarrollo Social” junto a otros funcionarios.

El jefe de Estado también destacó el crecimiento de la construcción, que alcanzó 7.9 % en agosto, y precisó que aproximadamente el 20 % corresponde al sector público y el 80 % al sector privado. En ese sentido, resaltó el desarrollo de nuevos proyectos urbanos y residenciales que, según afirmó, pueden observarse en distintos puntos del Gran Santo Domingo y otras regiones del país.

El presidente Luis Abinader citó el crecimiento de las construcciones en los alrededores de las avenidas Ecológica, Hípica y Fernández Domínguez, así como en el corredor de la avenida Jacobo Majluta y otras zonas de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.

Gobierno ha entregado más de 24,000 viviendas

En este contexto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, afirmó que el Gobierno ha desarrollado una política orientada a ampliar el acceso de las familias dominicanas a viviendas dignas, con especial atención a las unidades de bajo costo y de interés social con respaldo estatal.

Rodríguez informó que, mediante los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, se han entregado 24,243 viviendas, con una inversión acumulada de aproximadamente 64,000 millones de pesos. Además, señaló que la meta establecida para 2028 contempla la entrega de unas 9,300 unidades adicionales.

El funcionario explicó que, al cierre de este año y sin contabilizar la reciente entrega del Residencial Laderas del Este, que comprende 224 apartamentos, se habrán entregado alrededor de 2,000 nuevas viviendas durante la actual administración a través de ambos programas.

En el caso de Mi Vivienda, Rodríguez detalló que se han desarrollado proyectos en San Luis, Hato Nuevo, Ciudad Modelo, La Barranquita, Los Llanos y La Mata de Farfán, que en conjunto representan cerca de 8,000 viviendas entregadas mediante el fideicomiso correspondiente.

El ministro destacó además el impacto de los bonos destinados a facilitar el acceso de las familias a estas soluciones habitacionales. Explicó que los beneficiarios reciben un bono a través de Fonvivienda, que ronda el millón de pesos y que, junto a otros incentivos, puede alcanzar aproximadamente 1.2 millones de pesos en viviendas con valores inferiores a cuatro millones de pesos.

Rodríguez señaló que este esquema de apoyo puede representar cerca de una tercera parte del costo de la vivienda, y estimó que alrededor de 25,000 dominicanos han podido acceder a una vivienda digna mediante estos programas durante la actual gestión.

Las cifras expuestas por el presidente Luis Abinader y el ministro Rodríguez reflejan, desde sus respectivas áreas, el comportamiento del sector habitacional y de la construcción, así como los programas implementados por el Gobierno para ampliar la oferta de viviendas y reducir el déficit habitacional en el país.

Gobierno de Luis Abinader supera los 173,000 títulos de propiedad entregados y otros 156,000 ya están en proceso

Santo Domingo.- Los proyectos de titulación iniciados durante el gobierno del presidente Luis Abinader han marcado un hito en la seguridad jurídica al alcanzar la cifra de 173,540 títulos de propiedad entregados desde el 2020 a la fecha, de modo que se cuadruplican los 42,000 títulos de propiedad entregados hasta ese momento.

A estos se sumarán otros 156,755 títulos, que se encuentran en fases de mensura, catastro y registro, lo cual permitirá alcanzar la meta proyectada para una entrega final de entre 300,000 y 350,000 títulos de propiedad a nivel nacional. Para alcanzar esta meta, el programa mantiene una dinámica de expansión continua con el inicio e identificación semanal de nuevos proyectos de titulación en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otras entidades propietarias de terrenos públicos.

Duarte Méndez, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), destacó que esta labor representa uno de los ejes fundamentales de la presente gestión para transformar la vida de miles de familias que por décadas ocuparon de manera informal terrenos del Estado dominicano.

“Ya las familias han visto la realidad de este plan, entonces la cantidad de comunidades que reciben y que llaman y que buscan y que le envían comunicación al presidente y que le solicitan este plan de titulación, es cada vez inmensamente grande”, expresó Méndez.

Estas informaciones se ofrecieron durante el encuentro LA Agenda Semanal que encabeza el jefe de Estado, en la que se reiteró el impacto económico directo para los beneficiarios, quienes registran un ahorro total estimado en más de 17,400 millones de pesos, debido a que obtener un título mediante un proceso legal particular conlleva un costo mínimo de 100,000 pesos por familia.

Asimismo, el presidente Luis Abinader recordó que la obtención del certificado de título facilita el acceso inmediato a la banca formal, al permitir a los propietarios optar por préstamos, construir o ampliar sus inmuebles, establecer emprendimientos locales y elevar sustancialmente el valor patrimonial de sus viviendas.

Provincias y municipios con mayor impacto de la titulación

La distribución territorial del programa abarca 176 proyectos diseminados en casi todo el país. La provincia de Santo Domingo encabeza la lista con la mayor concentración de beneficiarios, registrando 74,472 títulos entregados para un 43 % del total nacional. Le sigue la provincia de San Pedro de Macorís con 25,167 títulos, representando el 15 %; el Distrito Nacional con 13,222 títulos para un 8 %; Azua con 10,587 títulos equivalentes al 6 %, y San Cristóbal con 10,502 títulos para un 5 %. Completan, Santiago con 7,728 títulos, 4 %; Montecristi con 2,599 títulos, 1 %; La Romana con 2,521 títulos, 1 %, y Hato Mayor con 2,442 títulos,1 %. Otras demarcaciones acumulan 16,122 títulos y representan el 9 % restante. Santiago Rodríguez figura como la única provincia en proceso de integración para el desarrollo de sus primeros proyectos.

En el ámbito municipal, Santo Domingo Este lidera con 32,451 títulos concedidos (19 %), seguido por Los Alcarrizos con 23,281 títulos (13 %), el Distrito Nacional con 13,000 títulos (8 %), Santo Domingo Norte con 11,968 títulos (7 %) y San Pedro de Macorís con 9,560 títulos entregados (6 %).

A pesar de los retos técnicos, ambientales y legales que implican el ordenamiento territorial y la presencia de asentamientos en áreas protegidas o privadas, el plan continúa acelerando el levantamiento de inmuebles y proyectos habitacionales del Estado para garantizar la titulación definitiva a la población.

Gobierno triplica viviendas encontradas en Ciudad Juan Bosch: pasaron de 4,600 a 16,800; proyecto estaba quebrado

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que durante los seis años de su gobierno se han construido tres veces más viviendas en Ciudad Juan Bosch que en los seis años anteriores, período correspondiente a las administraciones del expresidente Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader señaló que mientras en el período anterior se construyeron unas 4,600 viviendas, actualmente la Ciudad Juan Bosch cuenta con alrededor de 16,800 viviendas.

“Tenemos tres veces más la construcción que lo que hubo en los seis años pasados, con estos seis años de nuestro gobierno”, sostuvo.

El mandatario también aseguró que su administración ha completado infraestructuras y áreas sociales del proyecto, además de afirmar que encontró el Fideicomiso Ciudad Juan Bosch en una situación financiera que calificó como “colapsada“.

Según explicó, el fideicomiso ya fue saneado y actualmente utiliza sus propios ingresos para desarrollar las áreas sociales, al tiempo que se proyecta su expansión hacia Ciudad Don Antonio Guzmán, en Santiago, donde se desarrollará un proyecto similar.

Camel Cury

En tanto, el viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia, Camel Cury, afirmó que la Ciudad Juan Bosch hoy asciende a 16,800 viviendas, lo que representa un crecimiento de más de 12,200 viviendas. “En seis años se ha multiplicado por 300 % la cantidad de unidades construidas”, explicó el funcionario.

Deuda superior a los 4,000 millones de pesos

Cury sostuvo que el proyecto llegó como un esquema fallido, estructurado financieramente sobre una línea de crédito del Banco de Reservas, con una deuda superior a los 4,000 millones de pesos. “Esa obligación fue cancelada por el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, lo que permitió a la Ciudad generar sus propios ingresos”, detalló.

El viceministro indicó que se recuperaron más de 850 millones de pesos adeudados por proyectos ya ejecutados, recursos que se destinaron inicialmente a la infraestructura básica: calles, redes de distribución de agua potable y sanitaria, y red eléctrica, elementos esenciales para hacer viable el desarrollo.

Fondos reinvertidos

“Posteriormente se comenzó a vender terrenos a desarrolladores: el metro cuadrado, que se cotizaba en alrededor de 1,500 pesos, alcanzó valores superiores a los 10,000 pesos. Los fondos generados, administrados fuera del presupuesto nacional mediante el fideicomiso, se han reinvertido en la propia ciudad por un monto aproximado de 3,600 millones de pesos”, señaló.

Dijo que las obras incluyen calles, parques, un anfiteatro, un complejo deportivo, un parque ecológico, dos plantas de tratamiento y un tanque de agua.

En el ámbito educativo, los cupos escolares pasaron de 2,400 a 8,000, con la construcción de nuevas escuelas, centros de atención integral a la primera infancia y ampliaciones de aulas. En salud, explicó que se incrementó la capacidad de atención hospitalaria, se fortaleció la atención primaria y se habilitó un centro de envejecientes. Las consultas anuales crecieron de 20,000 en 2020 a más de 125,000 el año pasado, agregó.

El viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia anunció que en los próximos días se inaugurará una nueva funeraria, una de las plantas de tratamiento y el tanque de agua, cuya inversión ronda los 400 millones de pesos, obras que, junto con otras intervenciones, resolverán de manera definitiva el suministro de agua de calidad, en cantidad suficiente y con la presión adecuada.

Finalmente, sostuvo que también se avanza en la construcción de un parqueo público y se ha mejorado significativamente la seguridad. Todas las actuaciones, subrayó Camel Cury, se han ejecutado bajo esquemas de transparencia y mediante licitaciones públicas conforme a lo establecido por el Estado.

Más de 64,000 familias dominicanas beneficiadas con la mejora de viviendas en los últimos seis años

Santo Domingo.- Más de 64,000 viviendas en toda la geografía nacional han sido intervenidas desde el 2020 a la fecha, durante las gestiones de gobierno del presidente Luis Abinader, a través de diversas instituciones, con el objetivo de garantizar hogares seguros y dignos a las familias dominicanas.

Durante la presentación del eje titulado “Mejorar la vivienda que ya existe”, en el marco de LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que a través del plan “Dominicana se Reconstruye“ se han impactado 58,538 viviendas, de las cuales 1,358 fueron construidas desde cero debido a las condiciones críticas en que se encontraban.

Por su parte, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), dirigida por Edgar Féliz, trabajó en la reparación y reforzamiento de 5,974 techos, además, proyectan instalar 3,000 techos adicionales en el último trimestre del año. Mientras que la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) trabaja en 500 viviendas en el barrio Enriquillo, Santo Domingo Oeste.

Superar la pobreza

Profundizando en sus trabajos, Jean Luis Rodríguez explicó que “Dominicana se Reconstruye” se enfoca en comunidades rurales y sectores vulnerables para superar la pobreza extrema mejorando paredes, techos y sustituyendo pisos de tierra por cemento.

De su lado, el director de la Dasac, Edgar Féliz, detalló que más allá de la reparación física de los techos, los beneficiarios reciben asistencia para el equipamiento del hogar, soporte alimentario, cobertura médica mediante un dispensario propio y la entrega gratuita de medicamentos para pacientes con condiciones crónicas.

En cuanto a los trabajos de Propeep, Robert Polanco detalló que, a la sustitución de techos y renovación de las instalaciones eléctricas para prevenir incendios, se suma el pañete y la pintura de los inmuebles. Además, el proyecto abarca un componente humano orientado a la capacitación y formalización de emprendedores locales, ofreciendo formación técnica para los jóvenes, en colaboración con las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, Promipyme y el Ministerio de Salud Pública.

Gobierno Dominicano quita aranceles a arroz importado de Estados Unidos

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Abinader derogó el decreto que establecía un régimen arancelario especial para las importaciones de arroz, incluida una cuota preferencial para el cereal procedente de Estados Unidos.

La decisión está contenida en el Decreto 635-26, emitido el pasado 9 de septiembre, que deja sin efecto el Decreto 693-24, promulgado en diciembre de 2024.

La medida fue tomada a raíz del decreto 635-26, firmado el pasado nueve de septiembre por el presidente Luis Abinader. Esa disposición gubernamental deroga el decreto 624-24, mediante el cual dispone la aplicación de un arancel de 20% advalorem (sobre el precio) a las cuotas de importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos.

La emisión del decreto se realizó el mismo día que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump solicitó el levantamiento de la medida para de esa manera “cumplir con las obligaciones de acceso al mercado de la República Dominicana en el marco del CAFTA-DR con respecto al acceso para el arroz de EE.UU”.

Dentro de los considerandos del decreto derogado, el Gobierno especificaba que el mismo se emitía porque la República Dominicana debe preservar su capacidad productiva interna, a fin de garantizar el abastecimiento constante y seguro de alimentos para su población.

Dentro de los considerandos del decreto derogado, el Gobierno especificaba que el mismo se emitía porque la República Dominicana debe preservar su capacidad productiva interna, a fin de garantizar el abastecimiento constante y seguro de alimentos para su población.

Además, la afectación de la producción nacional de arroz impacta intereses esenciales del Estado dominicano, por lo que representa este producto en la estabilidad social y económica del país, particularmente en las veintiuna provincias dedicadas a este cultivo.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader derogó el decreto que establecía un régimen arancelario especial para las importaciones de arroz, incluida una cuota preferencial para el cereal procedente de Estados Unidos.

La decisión está contenida en el Decreto 635-26, emitido el pasado 9 de septiembre, que deja sin efecto el Decreto 693-24, promulgado en diciembre de 2024.

La disposición anterior fijaba un arancel de 20 % dentro del contingente y de 99 % fuera de este para determinadas categorías. También establecía una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero.

Superado ese volumen, las importaciones desde Estados Unidos quedaban sujetas al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), de 99 %.

La derogación ocurrió luego de que autoridades comerciales estadounidenses solicitaran al Gobierno dominicano eliminar el Decreto 693-24, al considerar que sus disposiciones afectaban las condiciones de acceso del arroz estadounidense previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Efectos para productores

El decreto de 2024 había sido presentado como una herramienta para proteger la producción nacional frente a la competencia externa.

Organizaciones del sector arrocero han advertido que un mayor ingreso de cereal importado podría presionar a los productores dominicanos y afectar sus condiciones de comercialización.

Con la nueva disposición queda eliminado el esquema arancelario establecido en 2024, en momentos en que República Dominicana y Estados Unidos mantienen conversaciones comerciales sobre el acceso de productos agrícolas.

El Gobierno deberá aplicar ahora el régimen correspondiente conforme a la normativa vigente y a los compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA.

Presidente plantea se elimine el uso del término “doméstica”

El presidente Luis Abinader encabezó el Consejo Nacional de la Magistratura.

Palacio Nacional, R. D.- El presidente Luis Abinader consideró este lunes que el término “doméstica” puede resultar despectivo para referirse a las personas que realizan labores del hogar y planteó la necesidad de eliminar progresivamente su uso.

“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante, eso hay que ir eliminando esa palabra. Un término totalmente despectivo”, expresó el mandatario durante la evaluación de la aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia, Úrsula Josefina Carrasco Márquez, en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Abinader destacó la importancia del trabajo que realizan quienes se encargan del cuidado del hogar y de los niños, al señalar que en muchos casos desempeñan un papel fundamental en la crianza y educación de los menores.

El jefe de Estado recordó que su administración había abordado anteriormente la situación laboral de quienes realizan estas tareas mediante una disposición administrativa destinada a establecer un tratamiento diferente para este sector.

Sin embargo, explicó que dicha medida fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El mandatario indicó que, posteriormente, el tema quedó incorporado en el nuevo Código Laboral, que establece disposiciones para regular las condiciones de los trabajadores que realizan labores del hogar.

Durante su evaluación ante el CNM, Carrasco Márquez planteó la necesidad de revisar el régimen laboral aplicable a este sector y establecer mecanismos que permitan ampliar su protección laboral y acceso a la seguridad social.

La aspirante también propuso evaluar modelos de contratación mediante empresas especializadas, con el propósito de que quienes realizan estas labores puedan acumular derechos y beneficios que contribuyan a garantizar su protección laboral y jubilación.

En las vistas públicas participaron, además de Abinader, quien preside el CNM, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la jueza Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Abinader defiende cúmulo de penas contemplado nuevo CP

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- Una persona con múltiples antecedentes delictivos tiene pocas posibilidades de reinsertarse en la sociedad, a juicio del presidente de la Republica Dominicana Luis Abinader, quien este lunes defendió la aplicación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal.

«Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se. Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia», expresó el mandatario durante las entrevistas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El jefe de estado defendió la necesidad de contar con sanciones que respondan a las modalidades actuales de la delincuencia.

«Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente», sostuvo al referirse a las disposiciones incorporadas en el nuevo Código Penal.

El comentario surgió durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema, quien defendió la implementación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión contemplado en la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

El tema también provocó un intercambio entre Abinader y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y aspirante a la SCJ, quien planteó que el endurecimiento de las sanciones no resuelve por sí mismo las causas que generan la delincuencia y recordó que la pena privativa de libertad también tiene como finalidad constitucional procurar la reinserción social.

«El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación», manifestó el magistrado.

Explicó que detrás del cúmulo subyace la denominada teoría de la incapacitación, mediante la cual se busca apartar durante un período prolongado a quienes cometen determinados delitos. Sin embargo, advirtió que esa finalidad puede entrar en tensión con el propósito de reinserción.

«Y ahí viene el gran dilema. El gran dilema es la razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son irreconciliables», afirmó.

Báez García insistió en que las políticas públicas deben concentrarse también en generar condiciones que reduzcan las posibilidades de que las personas incurran en actividades delictivas, aunque reconoció que el Estado no puede impedir de manera absoluta que se produzcan hechos criminales.

Abinader coincidió en la importancia de atender las causas de la delincuencia y fortalecer la prevención, pero discrepó respecto al efecto del aumento de las penas. «Mayores penas también está probado, que es una disuasión», afirmó.

Reconoció que se trata de una discusión criminológica sobre la que existen distintas posiciones, pero reiteró que sanciones más severas pueden contribuir a desalentar la comisión de determinados delitos.