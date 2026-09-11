Más de 400 estudiantes fortalecen su liderazgo estudiantil en campamento “Ciudadanos al 100” organizado por Minerd

Santo Domingo., Republica Dominicana- El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil (PLE-RD), concluyó el Campamento Nacional Ciudadanos al 100, en el que 406 estudiantes fortalecieron su liderazgo estudiantil y compromiso ciudadano.

En el encuentro, que se desarrolló en Jarabacoa durante los días 7, 8 y 9 de septiembre, bajo el lema “La ciudadanía no se explica, se practica”, los Agentes al 100 participaron en una agenda pedagógica y formativa orientada al desarrollo de competencias ciudadanas, liderazgo y participación estudiantil, a través de las jornadas “Soy ciudadano”, “Vivo como Ciudadano al 100” y “Dejo mi huella”, que incluyeron actividades de formación, misiones de servicio, trabajo colaborativo, convivencia, reflexión y compromisos de continuidad.

Como parte del componente formativo, los estudiantes conocieron más a fondo el funcionamiento de la plataforma digital Ciudadanos al 100 y la nueva ordenanza que regula el registro de las 60 horas de Servicio Social Estudiantil.

De igual forma, participaron en un panel sobre participación y liderazgo estudiantil, sus actores, oportunidades y formas de involucramiento.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación de proyectos destacados de las 18 regionales educativas, en la que las delegaciones compartieron los principales logros, aprendizajes e impacto de las iniciativas de servicio social desarrolladas en sus comunidades, así como sus posibilidades de continuidad durante el año escolar.

“Mi experiencia en este campamento ha sido sumamente gratificante, ya que, aparte de aprender sobre valores ciudadanos, he podido aprender cómo aplicarlos y, sobre todo, cómo replicarlos con los estudiantes de mi centro y de mi regional, conformando así una verdadera ciudadanía al 100”, expresó la estudiante Azmél Zorilla, del Distrito Educativo 14-01.

Asimismo, el director de Participación y Liderazgo Estudiantil, Geral Ventura, destacó el interés del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de impulsar iniciativas que amplíen las oportunidades de formación y participación de los estudiantes, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Ventura resaltó que el Campamento Nacional Ciudadanos al 100 constituye un espacio para fortalecer en los jóvenes los valores ciudadanos, la participación democrática y el compromiso con sus comunidades, al tiempo que les permite convertirse en portavoces de las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación en los centros educativos.

“La ciudadanía no se explica, se practica. Estos estudiantes no vinieron a escuchar una charla: vinieron a trabajar en equipo, a poner a prueba sus proyectos y a llevarse un compromiso de vuelta a sus comunidades”, afirmó Ventura.

El campamento concluyó con la presentación de la agenda 2026-2027 de Participación y Liderazgo Estudiantil, que contempla nuevas misiones de servicio y acciones de acompañamiento a los gobiernos estudiantiles durante el año escolar.

La Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil, adscrita al Viceministerio de Descentralización y Participación Comunitaria, es la instancia responsable de desarrollar los programas de participación, ciudadanía y liderazgo estudiantil en las 18 regionales y los 122 distritos educativos del país.