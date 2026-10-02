Presidente Luis Abinader inaugura el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.-Al inaugurar el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, el ex-lanzador de Grandes Ligas destacó que tras tocar las puertas de varias gestiones de gobierno, fue el presidente Luis Abinader quien de inmediato respaldó este proyecto.

Una escuela básica y un politécnico componen la parte educativa, con 55 aulas en conjunto. Lo completan talleres para capacitación técnico-profesional, estadio de béisbol, pista de atletismo, dos canchas techadas, gimnasio y un destacamento policial, para ser la única en este modelo de infraestructura educativa y deportiva en el país y en la región.

“Este es el legado que yo le quería dejar a mi país. Por aquí pasaron muchas gestiones y yo les toqué la puerta; no soy político, nunca he votado, pero yo sé a quién le toqué la puerta y quién me abrió. Luis, usted es mi amigo. Y yo lo reconozco hoy en el día más grande de mi vida. Usted fue el único que le dio la cara a esta comunidad”, confesó Pedro Martínez.

Conmovido y emocionado a la vez por ver este sueño hecho realidad, agregó que “con un presidente, un amigo, un aliado, con una comunidad dispuesta, se logra todo”. Yo soy el producto de una oportunidad y aquí se van a abrir muchas”.

De su lado, el presidente Luis Abinader calificó este complejo como un modelo a seguir y aseguró que desde principios del gobierno la idea presentada por Pedro Martínez y su esposa Carolina Cruz lo convenció y ofreció completo apoyo.

“Lo que queremos es que la juventud te mire como ejemplo, porque eso eres para este país en todos los órdenes, pero este es un modelo que deben seguir otros líderes para que se puedan repetir y que los jóvenes puedan seguirlos en sus comunidades y sus municipios”, declaró el jefe de Estado.

“Estoy muy contento; las instalaciones van a ser cuidadas y los recursos van a ser administrados con la mayor eficiencia y el producto va a ser extraordinario”.

Complejo beneficiará a más de 1,700 estudiantes

La moderna infraestructura impactará positivamente a más de 1,700 estudiantes de manera gratuita desde el nivel preprimario hasta completar el bachillerato, detalló Carolina Cruz de Martínez, esposa Pedro Martínez, y fue ideada con el objetivo de seguir llevando soluciones en pro de la niñez y la juventud en atención a desarrollar conciencia social y competencias necesarias para construir un futuro promisorio. Además, contribuye a evitar la deserción escolar y patrones de delincuencia.

El proyecto inició en 2021 y fue construido a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige Roberto Herrera, junto con la Fundación Pedro Martínez, con una inversión superior a los RD 924 millones, resaltó el viceministro de Educación, Oscar Amargós.

Edificaciones educativas dentro del complejo

La Escuela Básica Paulino Jaime Abreu de 27 aulas, cuenta con cancha deportiva, plaza cívica, comedor, biblioteca y áreas administrativas.

El Politécnico José “Cheche” Abreu Vargas, que lleva el nombre de un destacado músico, tiene comedor, biblioteca, laboratorios de informática, áreas administrativas y plaza cívica. Su oferta formativa incluye talleres especializados de Enfermería y Gastronomía; Medio Ambiente y Riesgos Laborales; Animación Físico-Deportiva y Socorrismo, Acondicionamiento Físico y Entrenamiento Deportivo.

El proyecto también busca construir el Museo Deportivo Pedro Martínez destinado a la conservación y puesta en valor del legado de una de las máximas referencias del deporte dominicano.

Presidente Luis Abinader entrega el Centro Educativo Minerva Guzmán en Pedro Brand con 23 aulas y capacidad para 960 niños

Pedro Brand.- En cumplimiento de su compromiso con el desarrollo integral de la educación nacional, el presidente Luis Abinader encabezó este jueves el acto inaugural del Centro Educativo Minerva Guzmán, que beneficiará a 960 estudiantes y cuenta con 23 aulas estándar.

La entrega de este centro educativo, ubicado en el municipio Pedro Brand, forma parte de la agenda de trabajo desplegada por el mandatario para dinamizar el sistema de enseñanza pública, garantizando que más estudiantes accedan a espacios dignos, modernos y equipados para el aprendizaje.

El nuevo centro de estudios esperado por los comunitarios por más de 12 años, forma parte de las acciones del mandatario para continuar fortaleciendo la infraestructura escolar y ampliando la cobertura educativa en la provincia Santo Domingo.

En representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, Eddy Chávez valoró el gran aporte del mandatario a la educación dominicana, destacando que esta obra es una muestra clara de que estamos ante un gobierno de hechos y no de promesas, “que cumple con su compromiso de brindar una educación digna y de calidad para todos”.

Al dar las gracias, la estudiante Génesis de Jesús Rodríguez expresó que este día marca una nueva etapa para los estudiantes de la zona. “Este es un sueño hecho realidad que por tanto tiempo anhelamos. Esta nueva escuela es donde se construirán nuevos sueños de futuro y será un símbolo de esperanza para toda nuestra comunidad”.

Durante la actividad, que contó con la presencia de autoridades educativas, locales y miembros de la comunidad, se destacó que el Centro Educativo Minerva Guzmán responde a una demanda histórica de más de 12 años de las familias del municipio, las cuales necesitaban una instalación cercana y segura.

Lo que tiene la escuela

El complejo escolar dispone de un área administrativa donde se ubican las oficinas de gestión, enfermería, salón de profesores y orientación. Asimismo, cuenta con espacios complementarios como biblioteca y un salón multiuso, además de las áreas de servicios, que comprenden cocina, depósitos y sanitarios debidamente equipados.

En cuanto a los espacios exteriores, el recinto incorpora amplias áreas verdes y una plaza cívica destinadas al sano esparcimiento y la convivencia de la comunidad educativa.

Con esta inauguración, el Gobierno dominicano reafirma su política de inversión en capital humano, priorizando la educación como el eje fundamental para la transformación social y el progreso sostenible del país.

Presidente Luis Abinader inaugura dos escuelas básicas que recibirán más de 1,400 estudiantes en Cancino Adentro y Los Guaricanos

Gran Santo Domingo.- Entre aplausos y sonrisas fue recibido el presidente Luis Abinader por estudiantes de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, en Cancino Adentro, Santo Domingo Este, y de la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

La Escuela Primaria Ana Josefa Puello incorpora 21 aulas al sistema educativo, con capacidad para beneficiar a más de 750 estudiantes.

En representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós, destacó que el centro responde a la política del presidente Luis Abinader de ampliar la cantidad de aulas y fortalecer la calidad de la educación pública, además de atender la creciente demanda de cupos escolares generada por el crecimiento de Santo Domingo Este.

Resaltó además que tres de las 21 aulas están destinadas al nivel inicial, para niños y niñas de tres a cinco años, lo que evidencia la orientación hacia una inclusión cada vez más temprana de los niños en el sistema educativo, en una etapa que consideró determinante para su desarrollo.

El nuevo plantel cuenta también con tres canchas deportivas, comedor, cocina y otras facilidades. La estudiante Kiara Ramírez, en representación de sus compañeros, expresó su alegría por la inauguración y afirmó que la escuela representa una oportunidad para construir un mejor futuro y un espacio seguro que se comprometen a aprovechar y cuidar.

El proyecto fue ejecutado por la Dirección de Infraestructura Escolar, dirigida por Roberto Herrera, con una inversión superior a RD 125 millones, y amplía el acceso a espacios adecuados para la formación, como parte de los esfuerzos para ampliar y mejorar los espacios educativos en el país. La bendición estuvo a cargo de monseñor Manuel Ruiz de la Rosa, obispo de la Diócesis de Stella Maris.

Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez

De igual modo, se inauguró la primera etapa de la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez, en Los Guaricanos, en beneficio de 715 estudiantes.

Con 21 aulas estándar, tres aulas de nivel inicial y dos aulas especiales, este plantel ubicado en Santo Domingo Norte robustece el sistema educativo y formará a hombres y mujeres que en un futuro se integrarán a la cadena productiva y de crecimiento y desarrollo nacional.

“La educación es el motor transformador de una sociedad”, externó Dominga Mosquea, directora de la Regional 10, quien instó al personal docente y estudiantes a hacer de este centro un referente de excelencia y valores, en honor al Profesor Manuel Selmo Martínez, cuyo legado prevalece por su pasión y entrega.

El centro incluye baños, biblioteca, cocina, comedor, sala de profesores, orientación, enfermería, salón multiusos, conserjería, depósitos y vertederos y áreas administrativas, así como con juegos infantiles, canchas deportivas, áreas verdes, plaza cívica y parqueos. La totalidad de estos espacios estarán disponibles una vez se complete la entrega total de la escuela.

El acto fue bendecido por el párroco José Altagracia Rosario y contó también con la presencia de la gobernadora Lucrecia Santana.

Vicepresidenta Raquel Peña inaugura carretera Las Mesetas, obra esperada por décadas que transforma la movilidad e impulsa el desarrollo de El Seibo

El Seibo.– La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, inauguró este domingo la carretera Las Mesetas, una obra esperada durante décadas por los residentes de El Cuey, Las Mesetas y comunidades aledañas, que mejora el acceso a servicios, centros de comercio y zonas productivas de esta provincia.

Durante el acto, Peña afirmó que El Seibo tiene una proyección de desarrollo “sin techo” gracias a las obras impulsadas por el presidente Luis Abinader, especialmente las nuevas carreteras que mejoran la conectividad, elevan el valor de las tierras y generan mejores condiciones para el crecimiento económico y turístico.

Peña destacó que las nuevas vías fortalecen la comunicación entre las comunidades y abren oportunidades para potenciar el turismo de sol y playa, el ecoturismo y el turismo religioso. “Ustedes tienen una joya por explotar”, afirmó al señalar que el Gobierno trabaja para crear las condiciones que permitan continuar impulsando el crecimiento de la provincia.

Mayor conectividad y oportunidades

La vicepresidenta exhortó a los propietarios de terrenos a no vender sus tierras por tareas, debido al valor que adquieren con la construcción de las nuevas vías. Explicó que la transformación vial permitirá aprovechar mejor el potencial productivo y turístico de zonas que durante décadas enfrentaron dificultades de comunicación.

Peña informó que este domingo el Gobierno entrega cerca de 22 kilómetros de carreteras, mientras mantiene en construcción entre 46 y 47 kilómetros adicionales en la provincia. También destacó el trabajo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y su equipo.

Asimismo, informó que el Gobierno está dispuesto a canalizar 3 obras solicitadas por la comunidad y pidió entregar los títulos de propiedad de los terrenos donde serían construidas, requisito necesario para avanzar con los diseños.

La vicepresidenta explicó además que se trabaja en una carretera de unos 7 kilómetros que requiere 2 puentes cuya construcción sería financiada mediante recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras la vía se ejecutaría con fondos del Presupuesto General del Estado.

Obras viales en ejecución

En el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, informó que el Gobierno ha inaugurado 37 kilómetros de carreteras en El Seibo y mantiene otros 46 kilómetros en construcción.

Detalló que entre las obras en ejecución figura la carretera que comunica San Lorenzo con Margarín, La Laja, Remedios, Los Hatillos, Mantez y Palmar, de 17 kilómetros, así como la vía del cruce del mercado con Bajucal, que contempla cuatro puentes, de los cuales tres están prácticamente terminados.

Estrella también destacó los trabajos de pavimentación realizados en Miches y Santa Lucía y anunció nuevas jornadas de asfaltado que abarcarán Pedro Corto, Vicentillo y el municipio de El Seibo.

El ministro explicó que el Gobierno dará continuidad a la carretera hacia Palmar, de la cual faltan unos 8 kilómetros y 2 puentes. Indicó que los puentes serán licitados dentro de la nueva etapa del programa del BID, que contempla 150 puentes, para posteriormente completar el proceso correspondiente a los kilómetros restantes de la vía.

Estrella resaltó que el presidente Luis Abinader mantiene el compromiso de concluir las obras iniciadas antes de emprender nuevos proyectos, mediante una administración responsable de los recursos y una planificación que permita atender progresivamente las necesidades de las comunidades.

Una vía para las familias y la producción

La nueva carretera facilita el traslado de cientos de familias hacia Santa Cruz de El Seibo y otras localidades, así como el acceso a centros educativos, establecimientos de salud, comercios y lugares de trabajo.

El proyecto, ejecutado por el MOPC, comprende 7.20 kilómetros de carretera, 4 kilómetros de aceras y contenes, 6 kilómetros de canaletas, 18 cruces de alcantarillas y la señalización vial correspondiente.

La obra también fortalece la producción agropecuaria al facilitar el traslado hacia los mercados de productos como cacao, leche, carne, aguacate, mango, cítricos, plátano y caña de azúcar. El Seibo cuenta con más de 6,000 unidades productivas y 3,299 productores agropecuarios.

Como parte del proyecto, fueron asfaltados 700 metros de vía en el barrio Los Pegueros, lo cual mejora el acceso de las familias y las condiciones para las actividades comerciales de la zona.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del senador Santiago Zorrilla, mientras que el reverendo padre Antonio Villavicencio Martínez, vicario de la zona pastoral de El Seibo, tuvo a su cargo la bendición de la obra.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora de El Seibo, Magali Tabar de Goico; el alcalde de Santa Cruz de El Seibo, Leo Francis Zorrilla; el director distrital de Las Mesetas, Israel Toribio; el presidente de Fedodim, Pedro Richardson, entre otras personalidades.