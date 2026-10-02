Crecen las entregas voluntarias tras intensificación de la ofensiva policial

Palacio de la Policía Nacional, R. D.-La actualidad en el plano de la seguridad ciudadana se centra en el significativo aumento de sospechosos que han decidido entregarse a las autoridades para evadir enfrentamientos. La respuesta institucional se da en el marco del primer mes de gestión de la nueva jefatura policial, caracterizado por una marcada presión operativa e intervenciones directas contra el crimen organizado en el país.

​Reportes de la Policía Nacional indican que decenas de personas requeridas por la justicia por homicidios, robos y agresiones físicas se han presentado de forma voluntaria en distintas dotaciones del país. Este flujo de entregas responde al llamado y las advertencias de las autoridades para que los prófugos enfrenten sus procesos de manera legal.

​El incremento de estas medidas judiciales ocurre de forma paralela a un aumento en las acciones operativas en el Gran Santo Domingo y distintas provincias. Un balance de la institución señala que en las últimas semanas se han multiplicado las intervenciones tras hechos violentos de alto impacto social ocurridos a mediados de mes.

​Organizaciones comunitarias y analistas de seguridad observan con atención el desarrollo de estos operativos en los barrios. Mientras la uniformada defiende el rigor de sus intervenciones para garantizar la paz pública, diversos sectores insisten en la importancia de mantener la observancia de las garantías constitucionales durante los procedimientos.

​La institución del orden reiteró el llamado a quienes mantengan cuentas pendientes con la ley para que utilicen las vías institucionales o se hagan acompañar de familiares, abogados o líderes comunitarios.