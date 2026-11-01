Presidente Luis Abinader inaugura centro para la primera infancia en San Pedro de Macorís que beneficiará a 250 infantes. Otras Noticias Presidenciales

San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el noveno Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Pedro de Macorís, que beneficiará a 250 infantes.

Este centro es parte del programa de expansión de los servicios dirigidos a niños con edades entre 0 a 5 años. El nuevo Caipi beneficiará a infantes que viven junto con sus familias en los sectores Barrio Lindo, Juan Pablo Duarte, Villa Maranatha, Barrio Restauración y Villa Progreso II.

La obra fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación, con una inversión de RD 71.2 millones.

Además de los Caipi, en la provincia, la institución tiene otros 13 centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI), para sumar 22 los centros que tienen una capacidad instalada para recibir a 6,659 niños y niñas.

La directora ejecutiva del Inaipi, Kenia Xiomara Guante, manifestó que, con la puesta en funcionamiento de este centro, suman nueve los Caipi abiertos en la provincia de San Pedro Macorís, cinco de estos son Caipi N, que son las infraestructuras nuevas inauguradas; dos Caipi Comunitarios o Caipi C, que son centros en espacios más pequeños que acogen entre 50 y 120 infantes, y dos Caipi SS, que son aquellos centros que antes pertenecían a la Seguridad Social.

Sostuvo que en cada Caipi se implementa el modelo que impulsa el Inaipi, el cual incluye estimulación temprana, educación inicial, salud y nutrición; acompañamiento en la atención a las necesidades educativas especiales y condiciones de discapacidad; protección contra la violencia; acompañamiento en el registro de nacimiento; así como fortalecimiento de las familias y las comunidades.

Los CAFI tienen como eje central acompañar a las familias en su rol como primeros educadores de los niños y niñas, para promover el fortalecimiento de las buenas prácticas de crianza y la implementación de estrategias que les permitan potenciar con mayor efectividad el desarrollo de esos infantes.

En el municipio cabecera, San Pedro de Macorís, el Inaipi cuenta con 17 centros en funcionamiento; distribuidos de la siguiente manera: 5 Caipi N, 1 Caipi C, 1 Caipi SS. En esta demarcación también funcionan 10 CAFI, nueve de ellos de Gestión Directa, con una capacidad instalada de 5,618 infantes.

La expansión de estos centros forma parte del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader desde su llegada al Gobierno, en 2020, de apoyar el desarrollo integral de la primera infancia, en especial a los niños y niñas cuyas familias viven en condiciones de vulnerabilidad.

Presidente Luis Abinader inaugura centro del Infotep en San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de un centro del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) en esta provincia, infraestructura que estará destinada a ampliar las oportunidades de capacitación y formación para jóvenes y trabajadores de San Pedro de Macorís y otras comunidades de la región Este.

La obra, ubicada en la calle Eduardo Mañón, en el sector Santa Fe, fue construida con una inversión superior a los RD 140 millones y dispone de 14 talleres debidamente equipados para impartir formación en áreas como soldadura, electrónica, mecánica industrial y gastronomía.

Tiene capacidad para formar hasta 460 participantes simultáneamente en cada tanda y atender a unos 3,800 participantes por año.

Palabras del presidente Abinader

Al pronunciar algunas palabras, el mandatario afirmó que la obra constituye una pieza clave del diseño de desarrollo de la República Dominicana. “En una provincia que tiene la segunda zona franca del país, no tener un Infotep era un sinsentido”, subrayó el mandatario, al tiempo que destacó que la educación técnica resulta indispensable para romper el círculo del subdesarrollo y avanzar hacia mejores oportunidades laborales y salariales.

El presidente Abinader explicó que el nuevo centro no solo impulsará el crecimiento de las zonas francas existentes, sino que facilitará la llegada de industrias de mayor valor agregado, como el ensamblaje de dispositivos médicos y equipos electrónicos, con personal más calificado y mejores remuneraciones.

Recordó que la educación es un solo proceso continuo, que inicia desde la primera infancia y se extiende hasta la formación universitaria y técnica, de la cual Infotep forma parte esencial.

El jefe de Estado resaltó el acelerado despliegue de estos institutos desde 2020, cuando apenas existían ocho centros y hoy la red se ha multiplicado casi por diez.

Señaló que la demanda de esta instalación en San Pedro de Macorís provenía desde hace años de empresarios, diputados, senadores y diversos sectores productivos, y que la obra beneficiará a jóvenes y adultos que buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Alianzas público-privadas

Antes de concluir, el presidente Abinader invitó a los empresarios de zonas francas a establecer alianzas público-privadas directas con el Infotep, modelo que ha demostrado resultados positivos. Informó que en solo tres semanas de operación el centro ya registra 176 estudiantes inscritos y expresó su confianza en que esa matrícula crecerá de manera sostenida. “Hoy, San Pedro de Macorís tiene el instituto bien equipado que necesitaba desde hace mucho tiempo”, afirmó el presidente.

Directora de Infotep

La directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, destacó que la construcción y puesta en funcionamiento de este centro responde a una iniciativa del presidente Luis Abinader, como parte de su interés en acercar la formación técnico profesional a las comunidades de San Pedro de Macorís, para ampliar las oportunidades de empleo y garantizar que las empresas, particularmente las zonas francas, dispongan de trabajadores debidamente capacitados.

“Esta iniciativa se articula con los cinco pilares de la gestión gubernamental, el desarrollo institucional, el desarrollo social, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital, al promover la formación del capital humano como un instrumento para mejorar la calidad de vida, impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó.

Su oferta formativa abarca más de 20 ocupaciones, entre ellas confección industrial, joyería, informática, diseño gráfico, impresión y sublimación digital, electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, mecánica industrial, mecánica diésel, mecánica automotriz y energía renovable.

El centro también ofrecerá formación en áreas como seguridad eléctrica, lectura e interpretación de planos eléctricos, mantenimiento básico de equipos de refrigeración, electricidad industrial y programas de oficina, con modalidades de capacitación durante los fines de semana para facilitar el acceso de los trabajadores de las zonas francas.

La infraestructura brindará servicios a residentes de San Pedro de Macorís, Guayacanes, Ramón Santana, Consuelo, Quisqueya y San José de los Llanos, así como de los distritos municipales El Puerto y Gautier.

Con la puesta en funcionamiento de este centro, el Infotep continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional y ampliando el acceso a la educación técnico-profesional, mediante espacios diseñados para responder a las necesidades de capacitación del mercado laboral y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades.

Presidente Luis Abinader entrega Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández y la Escuela Primaria Profesor César Agustín González

San Pedro de Macorís.- El presidente Luis Abinader inició su jornada de trabajo de este sábado inaugurando la Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández, en el Batey Soco y, de manera simultánea, la Escuela Primaria Profesor César Agustín González, en Boca de Cumayasa, que beneficiarán a 770 estudiantes.

La Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández cuenta con 11 aulas para albergar 350 estudiantes y la Primaria Profesor César Agustín González, 15 para recibir 420 educandos; las cuales dotan a las respectivas comunidades de infraestructuras educativas destinadas al desarrollo de las actividades docentes y al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en las condiciones propicias para el logro de las metas de aprendizaje planteadas.

En las obras, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Escolar que dirige Roberto Herrera, se hizo una inversión de RD 192,645,584.69, con el fin de ofrecer a las comunidades mejores condiciones para la formación de los estudiantes, en la continuidad a su política de ofrecer educación pública de calidad.

Los centros de enseñanza cuentan con biblioteca, salón multiuso, oficinas administrativas y de orientación, enfermería, cocina, comedor, cancha, espacios de recreación, áreas verdes y plaza cívica.

En el discurso central del acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco D’Óleo, manifestó que esta provincia también es beneficiaria de múltiples servicios que hacen posible que la calidad de la educación, que está propiciando presidente Luis Abinader, se desarrolle de forma ostensible para que niños, niñas y jóvenes logren alcanzar en estas aulas las capacidades necesarias para su desarrollo y se conviertan en ciudadanos y ciudadanas honorables en valores, e identificados con los ideales del padre de la patria Juan Pablo Duarte.

D’Óleo subrayó la importancia de aprovechar estos espacios para fortalecer los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes, con el acompañamiento de los docentes y la participación de las familias en la vida escolar.

Asimismo, exhortó a los docentes, padres, madres y estudiantes a cuidar las nuevas instalaciones con responsabilidad compartida para que puedan recibir a las generaciones presentes y futuras.

Al impartir la bendición de los centros de enseñanza, monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, destacó la calidad de los centros educativos y pidió integrar a la comunidad para que se conviertan en refugio ya que son una bendición para los vecinos que las deben hacer suyas.

En las palabras de agradecimiento, la estudiante, Suahyni Naibel Tomas Jiménez, de primero de secundaria, manifestó felicidad por contar con un recinto en el cual se prepararán para un mejor futuro porque esta escuela más que un edificio, es un lugar en donde nacen sueños y se construye el porvenir.

Durante la actividad participaron la gobernadora civil, Yovanis Baltazar; la senadora provincial, Aracelis Villanueva; el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; la alcaldesa del municipio Ramón Santana, Santa Valdez, y el director regional de Educación, Nolberto Jesús Rodríguez.

Vicepresidenta Raquel Peña y director del SNS entregan remozado Centro de Primer Nivel Las Cabuyas, en La Vega

La Vega.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes la entrega del remozado y equipado Centro de Primer Nivel (CPN) Las Cabuyas, en el municipio de La Vega, una obra que fortalece la atención primaria y permite a las familias de la comunidad acceder a servicios de salud en mejores condiciones.

La intervención, ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), representó una inversión total de RD 13,561,712.84, de los cuales RD 12,375,575.18 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura y RD 1,186,137.66 a equipamiento.

Durante el acto, Peña destacó que la ampliación y mejora de los servicios públicos de salud forma parte de las prioridades del gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de acercar la atención médica a las comunidades.

“Esta es una manera concreta de proteger la vida, brindar tranquilidad a las familias y construir una sociedad con mayores oportunidades de bienestar para nuestra gente”, expresó la vicepresidenta.

Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, señaló que el fortalecimiento de la red de atención primaria permite responder de manera más cercana a las necesidades de la población, independientemente del lugar donde resida, tal como es la visión del presidente Luis Abinader, de continuar fortaleciendo el sistema público de salud.

Servicios de salud más cerca de las familias

El centro dispone ahora de dos consultorios polivalentes, área de vacunación, servicio de urgencias, farmacia y un espacio destinado a la consulta de tuberculosis, además de sala de espera y baños remozados.

Estas mejoras permiten ofrecer atención en instalaciones adecuadas y fortalecer los servicios de prevención y seguimiento médico disponibles para los residentes de Las Cabuyas.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas de una atención cercana y respetuosa hacia los pacientes.

“Estamos convencidos de que la salud debe brindarse con calidad, pero también con sensibilidad. Porque detrás de cada consulta hay una persona, detrás de cada diagnóstico hay una familia y detrás de cada servicio que ofrecemos existe la responsabilidad de tratar a nuestros pacientes con respeto, empatía y humanidad”, expresó.

Landrón reconoció además la dedicación del personal médico y de enfermería, cuyo trabajo permite que los servicios de salud lleguen a las comunidades.

“Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la entrega y dedicación de los médicos, enfermeras y de todo el personal de salud que, con su trabajo diario, hacen posible que estos servicios lleguen a nuestra gente. Ustedes son una pieza fundamental para que cada inversión se traduzca en bienestar y mejores oportunidades de salud para la población”, resaltó.

El funcionario exhortó a los residentes a aprovechar los servicios del centro, especialmente las consultas preventivas y el seguimiento médico, para que la infraestructura entregada contribuya al bienestar de las familias.

Acompañaron a la vicepresidenta la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez; la directora regional de Salud Cibao Sur, Ayadelky Robles, y la encargada del CPN Las Cabuyas, Inmaculada del Carmen Florentino, junto con legisladores, autoridades municipales y funcionarios gubernamentales.