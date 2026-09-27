Presidente Luis Abinader califica de intensa y productiva agenda en Nueva York y destaca empoderamiento de comunidad dominicana en Estados Unidos. Canciller fortalece diálogo con Rusia 

Nueva Jersey, USA.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona calificó este viernes como muy intensa, pero bastante productiva la agenda desarrollada desde el pasado domingo en Nueva York y Nueva Jersey, donde, además de participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostuvo encuentros con la comunidad dominicana, mandatarios, organismos internacionales y representantes de distintos sectores.

Durante una rueda de prensa ofrecida al concluir su agenda en Estados Unidos, el mandatario hizo un balance de los principales temas abordados durante estos días y respondió preguntas relacionadas con la diáspora dominicana, el voto en el exterior, inversión extranjera, seguridad ciudadana, narcotráfico, aranceles, Haití, costo de la vida, inteligencia artificial y reconocimientos recibidos durante su visita.

Balance de la agenda y comunidad dominicana

Al ser preguntado sobre los resultados más positivos de su agenda, el presidente Luis Abinader explicó que, a diferencia de otros mandatarios que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la República Dominicana desarrolla dos agendas debido a la importancia de su comunidad residente en el exterior. “Tenemos la agenda de las Naciones Unidas, pero también la agenda de encontrarnos con la comunidad dominicana en el exterior, que, a diferencia de otros países, es muy significativa”.

El jefe de Estado indicó que desde su llegada el pasado domingo ha desarrollado una agenda muy intensa, pero bastante productiva y resaltó como una de sus mayores satisfacciones comprobar el avance alcanzado por la comunidad dominicana en Estados Unidos. “Una de mis satisfacciones, que puedo decir que he confirmado todavía más en este viaje, es que hemos visto una sociedad dominicana, una comunidad dominicana empoderada”, manifestó.

Precisó que ese empoderamiento no se limita al ámbito político, sino que se refleja también en el comercio, la banca, ejecutivos financieros al más alto nivel, directores, sindicalistas y en todas las áreas de la vida social y económica de Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader destacó, además, las reuniones sostenidas con presidentes, especialmente de América Latina, y señaló que, dentro del marco del Escudo de las Américas, se produjeron acuerdos que serán informados oportunamente para continuar fortaleciendo la lucha coordinada contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

Escudo de las Américas y lucha contra el narcotráfico

En materia de seguridad regional, el presidente Luis Abinader destacó el fortalecimiento de la coordinación entre los países que forman parte del Escudo de las Américas para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico.

“Estamos coordinando como nunca antes entre los diferentes países que forman parte del Escudo de las Américas, y cada vez son más los países miembros, para combatir la criminalidad, el crimen organizado y el narcotráfico”, expresó.

Informó que en los próximos días se realizará una reunión especializada sobre estos temas y aseguró que, dentro de las acciones correspondientes al Caribe, la República Dominicana ocupa una posición central.

“Prácticamente, en lo que tiene que ver con las acciones del Caribe dentro del Escudo de las Américas, nuestro país es la base de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, sostuvo.

El mandatario explicó que, por tratarse de organizaciones transnacionales, es necesaria la cooperación entre los países para lograr una mayor efectividad en su persecución y desarticulación. Agregó que el presidente Trump felicitó el trabajo conjunto realizado y expresó su disposición de que se cuente con las herramientas y equipos estadounidenses necesarios para apoyar estas acciones.

Haití y seguimiento internacional

En cuanto a la reacción internacional tras sus planteamientos sobre Haití durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader aseguró que ha recibido una buena retroalimentación sobre los distintos mensajes presentados.

Sobre Haití específicamente, indicó que le han comunicado que se dará seguimiento a las acciones previstas, aunque reconoció que algunos procesos han enfrentado retrasos debido a la burocracia internacional.

“Lo que nos dicen es que sí, que se le va a dar seguimiento; que a veces se atrasa por los temas burocráticos internacionales, pero que para finales de este año o principios del otro, el grupo completo de supresión de pandillas, es lo que nos han dicho, ya estará en terreno haitiano”, manifestó.

Reconocimientos representan mayor compromiso con el país

Consultado sobre la Insignia de Oro recibida durante su estadía en Nueva York y el reconocimiento otorgado este viernes por William Paterson University, el presidente Luis Abinader afirmó que valora ambas distinciones en su real magnitud.

Explicó que los reconocimientos, provenientes de una organización empresarial y de una institución académica, representan también un mayor compromiso con las razones por las cuales fueron concedidos. “Representan un compromiso mayor con las razones por las cuales nos dieron esos reconocimientos: desarrollo económico, disminución de la pobreza, fortalecimiento institucional y de la democracia”, manifestó.

El presidente Luis Abinader sostuvo que las distinciones otorgadas a un jefe de Estado trascienden a la persona que ocupa la presidencia. “El hecho de que un presidente de una nación, en nuestro caso, reciba ese reconocimiento, no lo recibe el presidente, lo recibe el país. Así es que yo lo veo”, afirmó.

Agregó que se siente complacido por ambas distinciones, pero al mismo tiempo con una mayor responsabilidad de continuar trabajando por el pueblo dominicano y “seguir haciendo las cosas correctas por las cuales hemos sido reconocidos”.

Aranceles y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Sobre las conversaciones sostenidas con Estados Unidos en torno a los aranceles, el mandatario explicó que el embajador Greer informó que los aranceles establecidos por la administración del presidente Donald Trump permanecerán, aunque los niveles más bajos serán aplicados a América Latina.

El mandatario informó que la República Dominicana se encuentra actualmente en proceso de negociación y que ambas partes han intercambiado comunicaciones. “Lo que esperamos es que se respete el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos desde 2004. Esa es nuestra posición en la negociación”.

Explicó que el tema fue abordado a partir de las inquietudes planteadas por los presidentes participantes en el encuentro y que el propio presidente Trump sugirió que se explicara la situación.

Inversión extranjera y seguridad jurídica

Sobre las garantías que ofrece la República Dominicana a las empresas extranjeras interesadas en establecerse en el país, el presidente Luis Abinader destacó que hay muchas oportunidades, a tal punto que la inversión extranjera directa ha crecido a niveles récords en los últimos años, aun cuando ha disminuido en la región.

Informó que este año el país volverá a recibir más de USD 5,000 millones en inversión extranjera y atribuyó esos resultados a la seguridad jurídica y ciudadana que, según explicó, ofrece la República Dominicana a los inversionistas. Añadió que algunas empresas se establecen como sociedades normales, otras operan bajo el régimen de zonas francas y otras aprovechan las leyes de incentivos al turismo, pero aseguró que a todas se les ofrece seguridad jurídica.

“Esa inversión que se repite todos los años, superior a los USD 5,000 millones, es fruto y consecuencia de la confianza que les brindamos”, enfatizó.

Seguridad ciudadana

Al responder sobre las preocupaciones expresadas por dominicanos residentes en Estados Unidos respecto a la seguridad ciudadana en República Dominicana, el presidente reiteró que “un solo homicidio es demasiado” y aseguró que el Gobierno continuará aumentando los recursos destinados a la prevención y persecución del delito.

Indicó que el país registra una tasa de homicidios de 7.3 por cada 100,000 habitantes, pero afirmó que el Gobierno no está conforme con esos resultados y continuará trabajando para reducirla.

El mandatario sostuvo que República Dominicana cuenta con una Policía cada vez más eficiente y tecnificada y afirmó que, aunque los datos muestran avances en comparación con otros países de la región, todavía queda mucho por hacer.

Voto de los dominicanos en el exterior

Sobre planteamientos relacionados con una eventual eliminación del voto de los dominicanos residentes en el exterior, el presidente Abinader rechazó esa posibilidad y sostuvo que representaría un retroceso democrático. “Eso sería una barbaridad, un retroceso democrático tremendo”, sentenció.

Por el contrario, respaldó los planteamientos dirigidos a mejorar las condiciones para que los dominicanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto y llamó a fortalecer y acelerar el proceso de cedulación.

El mandatario exhortó a clubes, asociaciones sociales y partidos políticos a promover la cedulación entre los dominicanos residentes fuera del país y recordó que uno de los principales logros de José Francisco Peña Gómez fue precisamente impulsar la doble nacionalidad y el voto de los dominicanos en el exterior.

Recomienda a la diáspora mantenerse conectada con RD

Preguntado sobre cómo los dominicanos residentes en Estados Unidos pueden continuar vinculados con el país, el presidente Luis Abinader destacó las posibilidades que ofrecen actualmente las redes sociales y las nuevas tecnologías para mantenerse informados y conectados con la República Dominicana.

Señaló que muchos dominicanos en el exterior siguen permanentemente las noticias nacionales por el amor que mantienen hacia su país y el deseo de permanecer vinculados. “Nosotros los recibimos allá con las puertas abiertas. Los queremos; son nuestro mismo pueblo, nuestra misma sangre, nuestra misma gente”, expresó.

El presidente indicó que actualmente existen numerosos puentes para conectar a la diáspora con la vida social y cultural dominicana y recomendó aprovechar las oportunidades que ofrecen ambos países.

“Yo les recomiendo siempre que mantengan un pie aquí y un pie allá, para tener lo mejor de ambos mundos”, manifestó.

Costo de la vida

Sobre la preocupación de la diáspora por el costo de la vida y el rendimiento de las remesas enviadas a República Dominicana, el presidente Luis Abinader sostuvo que se trata de una situación de alcance global y explicó que uno de los factores que impactan transversalmente las economías es el incremento de los precios de los combustibles.

Inteligencia artificial y RD Aprende

Finalmente, al ser preguntado sobre el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en la economía dominicana, el presidente Luis Abinader recordó que hace tres años el Gobierno elaboró una estrategia nacional sobre inteligencia artificial que continúa desarrollándose y aprovechó para exhortar a los dominicanos residentes tanto en el país como en el exterior a utilizar la plataforma RD Aprende para adquirir conocimientos sobre esta tecnología.

El mandatario afirmó que la inteligencia artificial tendrá un impacto transversal en prácticamente todas las actividades y explicó que el Gobierno ya la utiliza en áreas como la lucha contra la criminalidad y en instituciones como la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

“La tecnología va, como yo dije, más rápido de lo que podemos entender”, sostuvo. Por ello, exhortó a los dominicanos interesados en adquirir conocimientos sobre inteligencia artificial a utilizar esa plataforma para comprender, desde una perspectiva adaptada a la realidad dominicana, lo que esta tecnología significa y representará para el futuro del país.

Estafas inmobiliarias y recomendaciones a la diáspora

Al ser consultado sobre las estafas inmobiliarias que pueden afectar a dominicanos residentes en Estados Unidos interesados en adquirir viviendas en República Dominicana, el presidente informó que se han fortalecido las investigaciones y que diversos casos han sido sometidos a la justicia cuando los afectados presentan sus denuncias. En ese sentido, recomendó a toda persona que vaya a realizar una inversión económica importante buscar asesoría legal y no realizar operaciones basándose exclusivamente en informaciones o promociones publicadas en internet.

Asimismo, recomendó acudir a instituciones y empresas con trayectoria en el sector inmobiliario y verificar su seriedad antes de entregar recursos. “Principalmente, contratar un abogado que dé seguimiento a la operación”, insistió.

Regreso al país y continuidad de la agenda gubernamental

Sobre los primeros temas que atenderá tras regresar a República Dominicana, el mandatario respondió que continuará dando seguimiento a los temas normales del Gobierno y agregó que el domingo tiene programado un itinerario de inauguraciones.

Canciller Bisonó fortalece diálogo de alto nivel con Rusia durante encuentro con Serguéi Lavrov

Nueva York.– El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, con quien abordó la situación de Haití, el avance de los intercambios económicos, el interés turístico y otros asuntos de interés para ambos países.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bisonó destacó la importancia de mantener la atención de la comunidad internacional sobre la crisis haitiana y de continuar impulsando acciones que contribuyan a recuperar la seguridad y estabilidad de ese país.

En ese contexto, ambos ministros intercambiaron impresiones sobre los esfuerzos internacionales en materia de seguridad en Haití y la necesidad de que el Consejo de Seguridad continúe prestando atención a la situación, particularmente ante la necesidad de garantizar los recursos y contingentes requeridos para una respuesta efectiva frente a las bandas armadas.

Bisonó y Lavrov también repasaron el estado de las relaciones entre la República Dominicana y la Federación de Rusia y coincidieron en la importancia de impulsar espacios que permitan continuar el dinamismo comercial alcanzado por los intercambios económicos entre ambos países durante los años previos al actual contexto internacional.

Atención a situación de nacionales dominicanos

Entre los asuntos abordados, el canciller Bisonó transmitió a su homólogo ruso la preocupación del Gobierno dominicano por las informaciones recibidas sobre ofertas laborales dirigidas a ciudadanos dominicanos para viajar a Rusia y su posible vinculación, posterior, con actividades relacionadas con el conflicto Rusia- Ucrania.

De su lado, Lavrov instruyó al área de su ministerio encargada de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al tema y realizar las gestiones correspondientes para que la preocupación expresada por la República Dominicana sea canalizada ante las autoridades competentes. Para los fines, acordaron mantener un canal de comunicación.

Agenda de reuniones bilaterales

Como parte de su agenda diplomática en Nueva York, Bisonó sostuvo además una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, con quien intercambió sobre temas de interés bilateral y oportunidades para continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países.

El canciller dominicano también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Pablo Quirno, como parte de los contactos desarrollados con sus homólogos durante la Semana de Alto Nivel.

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25 de Septiembre 2026 | 13:37

Energia

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Nueva York.– El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, con quien abordó la situación de Haití, el avance de los intercambios económicos, el interés turístico y otros asuntos de interés para ambos países.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bisonó destacó la importancia de mantener la atención de la comunidad internacional sobre la crisis haitiana y de continuar impulsando acciones que contribuyan a recuperar la seguridad y estabilidad de ese país.

En ese contexto, ambos ministros intercambiaron impresiones sobre los esfuerzos internacionales en materia de seguridad en Haití y la necesidad de que el Consejo de Seguridad continúe prestando atención a la situación, particularmente ante la necesidad de garantizar los recursos y contingentes requeridos para una respuesta efectiva frente a las bandas armadas.

Bisonó y Lavrov también repasaron el estado de las relaciones entre la República Dominicana y la Federación de Rusia y coincidieron en la importancia de impulsar espacios que permitan continuar el dinamismo comercial alcanzado por los intercambios económicos entre ambos países durante los años previos al actual contexto internacional.

Atención a situación de nacionales dominicanos

Entre los asuntos abordados, el canciller Bisonó transmitió a su homólogo ruso la preocupación del Gobierno dominicano por las informaciones recibidas sobre ofertas laborales dirigidas a ciudadanos dominicanos para viajar a Rusia y su posible vinculación, posterior, con actividades relacionadas con el conflicto Rusia- Ucrania.

De su lado, Lavrov instruyó al área de su ministerio encargada de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al tema y realizar las gestiones correspondientes para que la preocupación expresada por la República Dominicana sea canalizada ante las autoridades competentes. Para los fines, acordaron mantener un canal de comunicación.

Agenda de reuniones bilaterales

Como parte de su agenda diplomática en Nueva York, Bisonó sostuvo además una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, con quien intercambió sobre temas de interés bilateral y oportunidades para continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países.

El canciller dominicano también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Pablo Quirno, como parte de los contactos desarrollados con sus homólogos durante la Semana de Alto Nivel.