La economía de dos velocidades

NEGOCIOS AL DÍA

Economía, Empresas e Innovación

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Las empresas aceleran inversiones en tecnología y equipos mientras los consumidores se muestran más preocupados por los precios. En Florida, Orlando intenta colocarse en el lado ganador de esa transformación.

26 de septiembre de 2026

Hay dos economías avanzando simultáneamente en Estados Unidos.

En una, las empresas compran equipos, invierten en inteligencia artificial, expanden instalaciones y buscan convertir nuevas tecnologías en negocios capaces de crecer.

En la otra, los consumidores observan con preocupación el costo de vida, anticipan más inflación y comienzan a preguntarse cuánto podrán seguir gastando.

Florida está exactamente en medio de esas dos fuerzas.

Los datos y acontecimientos empresariales conocidos durante las últimas 48 horas ofrecen una fotografía particularmente reveladora. La inversión corporativa estadounidense mantiene una fortaleza considerable, impulsada en buena medida por la revolución de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la confianza del consumidor cayó en septiembre a su nivel más bajo en cuatro meses.

En Florida Central, mientras tanto, Orlando está intentando aprovechar el primer fenómeno: atraer tecnología, convertir investigación en empresas y crear empleos mejor remunerados que permitan diversificar una economía históricamente asociada con turismo, hospitalidad y servicios.

La cuestión para empresarios y familias de Florida no es determinar cuál de estas dos economías existe.

Existen ambas.

La verdadera pregunta es cuál terminará imponiendo el ritmo durante los próximos meses.

Las empresas siguen gastando

Una de las señales económicas más importantes publicadas en las últimas horas llegó desde Washington.

Los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en Estados Unidos —excluyendo defensa y aeronaves, una medida seguida de cerca para evaluar la inversión empresarial— aumentaron 1.6% en agosto.

El resultado superó ampliamente las expectativas de los economistas.

Comparados con un año antes, estos pedidos aumentaron 10.6%.

No estamos hablando del consumidor comprando un refrigerador o un automóvil.

Estamos hablando fundamentalmente de empresas comprando los equipos que necesitan para producir, automatizar, ampliar operaciones y prepararse para el futuro.

Los pedidos de maquinaria aumentaron. También avanzaron los equipos eléctricos y determinados componentes tecnológicos.

Los pedidos de computadoras y productos relacionados crecieron 1.5% durante el mes y se encontraban 20.1% por encima del nivel de un año antes.

Los equipos de comunicaciones presentan una señal todavía más extraordinaria: los pedidos aumentaron 35.8% frente al año anterior.

Detrás de buena parte de este movimiento aparece una palabra que está comenzando a redefinir la economía empresarial mundial:

Inteligencia Artificial.

La construcción de centros de datos, infraestructura informática, sistemas de comunicación y capacidad de procesamiento está generando inversiones que se extienden mucho más allá de las compañías que desarrollan directamente modelos de IA.

Se necesitan servidores.

Sistemas eléctricos.

Refrigeración.

Semiconductores.

Construcción.

Ingenieros.

Redes de comunicación.

Software.

Seguridad.

Servicios profesionales.

Y enormes cantidades de energía.

La inteligencia artificial ya no debe analizarse únicamente como una revolución tecnológica.

Se está convirtiendo en una gigantesca cadena económica.

Para Florida, ahí puede encontrarse una de las oportunidades más importantes de la próxima década.

Orlando quiere algo más que parques temáticos

Durante generaciones, cuando alguien fuera de Florida escuchaba la palabra Orlando, inmediatamente pensaba en turismo.

Ese vínculo seguirá siendo fundamental.

Pero silenciosamente se está construyendo otra Orlando.

Semiconductores, simulación, defensa, tecnología espacial, inteligencia artificial, fintech y comercialización de investigación comienzan a formar una segunda identidad económica para la región.

Uno de los acontecimientos destacados en las últimas horas es una iniciativa de $20 millones de la National Science Foundation liderada por la University of Central Florida para ayudar a convertir tecnologías desarrolladas por pequeñas empresas en productos comercialmente viables.

El concepto parece académico hasta que se entiende lo que realmente significa.

Estados Unidos produce extraordinarias investigaciones científicas y tecnológicas. Sin embargo, inventar algo no garantiza construir una empresa exitosa alrededor de esa invención.

Entre el laboratorio y el mercado existe un enorme espacio donde muchas tecnologías fracasan.

Hay que conseguir capital.

Proteger propiedad intelectual.

Construir prototipos.

Encontrar clientes.

Validar el producto.

Cumplir regulaciones.

Contratar personal.

Fabricar.

Distribuir.

Escalar.

El nuevo National Commercialization and Translation Institute busca precisamente ayudar a cerrar esa brecha, apoyándose en la experiencia de UCF para acelerar la comercialización de tecnologías provenientes de pequeñas empresas.

Entre las áreas señaladas se encuentran inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica.

Para Orlando, la importancia estratégica es considerable.

La región no solamente estaría intentando atraer compañías tecnológicas después de que se conviertan en grandes empresas.

Está intentando participar antes, cuando todavía están transformando una tecnología en un negocio.

Ese es un cambio de mentalidad económica.

La oportunidad para el empresario hispano

Cuando se habla de inteligencia artificial, semiconductores o computación cuántica, muchos pequeños empresarios pueden pensar que se trata de industrias demasiado alejadas de sus negocios.

Ese sería un error.

Las grandes transformaciones económicas crean cadenas de proveedores alrededor de ellas.

Una compañía tecnológica necesita abogados, contadores, mercadeo, limpieza, seguridad, construcción, mantenimiento, alimentos, transporte, reclutamiento, bienes raíces, producción audiovisual y decenas de servicios adicionales.

No todos los empresarios necesitan desarrollar inteligencia artificial.

Muchos pueden ganar dinero sirviendo a las empresas que la desarrollan.

Para los empresarios hispanos de Florida Central, esa distinción es particularmente importante.

La oportunidad no consiste solamente en aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial, automatizar publicaciones o incorporar un chatbot.

También consiste en observar qué nuevas industrias están llegando a la región y preguntarse:

¿Qué necesitarán estas compañías que mi empresa puede proporcionar?

Las grandes transformaciones económicas suelen generar oportunidades en los márgenes antes de que la mayoría de los pequeños negocios las identifique.

Una empresa de Maitland muestra otra cara del crecimiento

No toda la expansión económica de Florida Central viene de gigantes tecnológicos.

Esta semana también destacó el crecimiento de Drummond Carpenter, una empresa de ingeniería fundada en Orlando en 2016 y posteriormente trasladada a Maitland.

La compañía cuenta actualmente con más de 45 empleados, tiene presencia en nueve oficinas y ha participado en aproximadamente 450 proyectos distribuidos en más de 25 estados.

Su expansión de 2,500 pies cuadrados en Maitland permitirá incorporar 30 empleos de altos salarios durante los próximos cinco años.

Treinta puestos de trabajo no transformarán por sí solos el mercado laboral de Orlando.

Pero la noticia importa por otra razón.

Representa precisamente el tipo de empleo que una economía regional necesita multiplicar para diversificarse: actividades profesionales especializadas capaces de generar salarios superiores, exportar servicios fuera de Florida y atraer talento.

Una economía local se fortalece especialmente cuando una empresa ubicada en Florida vende sus conocimientos y servicios a clientes de otros estados.

El dinero llega desde fuera de la región y posteriormente circula localmente mediante salarios, viviendas, restaurantes, servicios y consumo.

Eso produce un efecto económico diferente al de un negocio cuya clientela depende exclusivamente del mercado local.

EMPRESA PROTAGONISTA: Five Guys convierte Orlando en escenario de un hito mundial

La empresa protagonista de esta edición pertenece a un sector completamente diferente.

Five Guys acaba de alcanzar 2,000 restaurantes en el mundo.

Y eligió Orlando para marcar el hito.

Su establecimiento número 2,000 abrió en Universal CityWalk, dentro de Universal Orlando Resort.

La ubicación tiene una importancia simbólica y empresarial.

La cadena comenzó con un restaurante familiar en Arlington, Virginia, en 1986. Cuarenta años después opera aproximadamente 2,000 establecimientos en 30 países.

El nuevo restaurante es operado por North Star Dining USA, franquiciado que ya maneja 36 establecimientos Five Guys.

Pero hay un detalle especialmente interesante.

El restaurante de CityWalk incorpora kioscos capaces de operar en 150 idiomas.

No es simplemente una curiosidad tecnológica.

Es una decisión empresarial basada en el mercado.

Orlando recibe consumidores internacionales. Eliminar la barrera del idioma facilita las órdenes, reduce fricción y permite atender a un público extraordinariamente diverso.

Es un ejemplo pequeño pero muy concreto de cómo la tecnología puede mejorar una operación tradicional.

No estamos hablando de una compañía de inteligencia artificial.

Estamos hablando de hamburguesas y papas fritas.

Sin embargo, también ahí la tecnología está modificando la experiencia comercial.

Para los pequeños empresarios, la lección merece atención: innovación no significa necesariamente reinventar un producto.

A veces significa eliminar un obstáculo entre el cliente y la compra.

Mientras las empresas invierten, el consumidor se preocupa

Aquí aparece la segunda economía.

La lectura final de septiembre de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan colocó el índice de confianza en 48.1 puntos, frente a 51.7 en agosto.

Es el nivel más bajo en cuatro meses.

Más preocupante todavía es lo que los consumidores están diciendo sobre sus propias finanzas y sobre los precios futuros.

Las expectativas de inflación para los próximos doce meses aumentaron de 4.0% en agosto a 4.6% en septiembre.

Las expectativas de inflación a largo plazo subieron ligeramente hasta 3.4%.

La percepción sobre las finanzas personales actuales y futuras también se deterioró.

Existe, sin embargo, una aparente contradicción.

Algunos consumidores están considerando adelantar compras de bienes duraderos porque temen que los precios sean todavía mayores posteriormente.

Eso puede sostener temporalmente el consumo.

Pero no necesariamente significa confianza.

Una persona que compra hoy porque cree que mañana será más caro está tomando una decisión muy diferente a quien compra porque siente que sus ingresos y situación financiera están mejorando.

Para los negocios de Florida, comprender esa diferencia puede ser fundamental.

El consumidor sigue comprando, pero cambia la razón

Un empresario puede observar ventas relativamente fuertes y concluir que el consumidor está saludable.

Eso puede ser cierto.

Pero también puede ocurrir que parte de esas compras estén siendo adelantadas por miedo a futuros aumentos.

Si ese comportamiento se generaliza, puede crear una situación engañosa.

Las ventas de hoy pueden estar tomando prestada demanda del futuro.

Una familia que reemplaza ahora un electrodoméstico que pensaba comprar dentro de seis meses no necesariamente realizará otra compra equivalente dentro de seis meses.

Para retailers, concesionarios, empresas de construcción y negocios que venden productos costosos, distinguir entre crecimiento estructural y compras anticipadas será cada vez más importante.

Aquí aparece la utilidad de observar no solamente cuánto vende una empresa, sino por qué está comprando el cliente.

EL DATO ECONÓMICO: 10.6%

Ese es uno de los números más reveladores de esta edición.

Los pedidos estadounidenses de bienes de capital esenciales se encuentran 10.6% por encima de hace un año.

En una economía donde consumidores expresan preocupación y las tasas de interés continúan elevadas, semejante crecimiento de la inversión empresarial merece atención.

Sugiere que muchas compañías todavía están apostando por aumentar productividad y capacidad.

Pero también contiene una advertencia.

Buena parte del entusiasmo está relacionado con inteligencia artificial y tecnología.

Si el crecimiento económico comienza a depender excesivamente de un número reducido de industrias realizando inversiones gigantescas, la economía puede volverse más vulnerable a una desaceleración de ese gasto.

La pregunta que los próximos trimestres deberán responder es si la inversión tecnológica comienza a extenderse con mayor fuerza hacia pequeñas y medianas empresas.

Ahí podría encontrarse la siguiente etapa de la transformación.

Florida también atrae grandes operaciones corporativas

Otra señal apareció en el sur del estado.

La empresa de tecnología financiera Fiserv amplía su presencia en Florida mediante un importante arrendamiento en Boca Raton Innovation Campus, el histórico complejo donde IBM desarrolló la computadora personal.

La operación involucra más de 250,000 pies cuadrados.

Más allá de una compañía específica, el movimiento muestra algo que Florida lleva años intentando consolidar: convertirse no solamente en destino de personas y capital, sino también de operaciones corporativas de mayor valor.

Miami y South Florida han capturado buena parte de esa atención durante los últimos años.

Orlando intenta desarrollar su propio modelo alrededor de simulación, defensa, espacio, semiconductores, universidades y tecnología.

La competencia entre regiones de Florida puede terminar beneficiando al estado si genera distintos polos especializados.

La advertencia detrás de las buenas noticias

No todo es expansión.

Las empresas enfrentan tasas de interés más elevadas, costos energéticos importantes y un consumidor que anticipa inflación.

Eso crea una economía en la que el tamaño y la productividad pueden marcar diferencias.

Una empresa grande puede invertir millones en automatización para reducir costos.

Una pequeña empresa quizá no tenga acceso al mismo capital.

Una corporación puede negociar mejores condiciones con proveedores.

Un restaurante independiente tiene mucho menos poder.

Una multinacional puede absorber temporalmente un aumento de costos.

Un pequeño empresario puede necesitar trasladarlo inmediatamente al cliente.

Por eso la revolución tecnológica plantea simultáneamente una oportunidad y un riesgo.

La IA puede democratizar capacidades que antes estaban reservadas para grandes compañías —mercadeo, análisis, automatización, servicio al cliente, programación— pero las empresas con mayor capital también pueden adoptarla a una escala imposible para muchos competidores pequeños.

El desafío para Florida será conseguir que la innovación aumente la productividad de miles de pequeñas empresas, y no solamente de un grupo de corporaciones.

OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS

La principal oportunidad que emerge de esta edición no es un subsidio específico.

Es posicionamiento.

Central Florida está intentando desarrollar un ecosistema alrededor de tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, espacio, defensa y comercialización científica.

Los empresarios deberían observar ese proceso desde ahora.

Quienes ofrecen servicios B2B pueden identificar empresas que están expandiéndose y estudiar qué proveedores utilizan.

Los negocios relacionados con construcción y mantenimiento pueden seguir nuevas instalaciones y proyectos.

Las empresas de recursos humanos pueden prepararse para perfiles técnicos.

Los profesionales de contabilidad, seguros, derecho y servicios financieros pueden especializarse en compañías tecnológicas y startups.

Los empresarios bilingües tienen además una ventaja adicional en una Florida cada vez más conectada con América Latina.

Y las pequeñas empresas tradicionales pueden experimentar con automatización antes de que hacerlo se convierta en una necesidad competitiva.

La pregunta útil no es:

“¿La inteligencia artificial reemplazará mi negocio?”

La pregunta empresarial es:

“¿Cómo puedo utilizarla para producir más, atender mejor o reducir el costo de una tarea que actualmente hago manualmente?”

LO QUE VIENE

Los próximos días merecen especial atención en varios frentes.

Inflación. Las expectativas de los consumidores están aumentando. Habrá que observar si los datos oficiales confirman una presión más persistente sobre los precios.

Tasas de interés. Un escenario de inflación resistente puede mantener elevado el costo del crédito, afectando desde hipotecas hasta financiamiento empresarial.

Inversión tecnológica. El crecimiento extraordinario asociado con IA necesita demostrar que puede extenderse a otros sectores de la economía.

Consumidor. Las ventas pueden continuar fuertes, pero será necesario distinguir entre confianza genuina y compras adelantadas por temor a mayores precios.

Florida Central. La expansión de empresas especializadas y los esfuerzos de UCF por comercializar tecnología permitirán medir si Orlando puede convertir su ecosistema científico en compañías y empleos de mayor valor.

Una economía que obliga a mirar más allá de las cifras

La economía estadounidense está enviando mensajes que parecen contradictorios solamente cuando se observan superficialmente.

Las empresas invierten.

Los consumidores se preocupan.

La inteligencia artificial acelera el gasto.

Las tasas elevadas encarecen el capital.

Florida atrae empresas.

Las familias siguen vigilando sus presupuestos.

Todo puede ocurrir al mismo tiempo.

La economía de finales de 2026 no parece estar dividida simplemente entre crecimiento y recesión.

Está cada vez más dividida entre quienes tienen capital, productividad y capacidad tecnológica para adaptarse rápidamente y quienes enfrentan mayores dificultades para absorber los nuevos costos.

Para Florida, eso convierte la diversificación económica en algo mucho más importante que una consigna.

Orlando necesita turismo, pero también tecnología.

Necesita hoteles, pero también laboratorios.

Necesita restaurantes, pero también ingeniería.

Necesita trabajadores de servicios, pero también científicos, programadores, técnicos y emprendedores capaces de convertir conocimiento en empresas.

La buena noticia de las últimas 48 horas es que existen señales concretas de que esa transformación está avanzando.

La advertencia es que ocurre mientras el consumidor se siente menos seguro sobre su futuro económico.

Florida tiene ante sí una oportunidad extraordinaria: participar en la nueva economía de la inteligencia artificial sin abandonar a las pequeñas empresas y trabajadores que sostienen la economía de todos los días.

Conseguirlo determinará si estamos simplemente ante otro ciclo de inversión tecnológica o ante una transformación económica capaz de ampliar la prosperidad del estado.

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